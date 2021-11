La Fiorentina ieri a seguire Empoli-Genoa. Ceccarini: “I viola vogliono Cambiaso e Parisi”

Diverse fonti parlano di emissari della Fiorentina a seguire ieri Empoli-Genoa. Uno degli osservati era sicuramente Szymon Zurwkoski in prestito dalla Fiorentina all’Empoli, che per altro è andato in gol. Tuttavia, l’esperto di calciomercato Niccolo Ceccarini ha rivelato altre informazioni sulla presenza viola a Empoli: “La Fiorentina guarda al futuro. Tra i giocatori monitorati gli esterni Parisi e Cambiaso”. Pare dunque evidente la visita dei viola ieri sera al Castellani

