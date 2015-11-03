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Notizie Cambiaso Fiorentina

Cambiaso bestemmia in maniera chiara in Juventus-Inter. Arriva la squalifica per il difensore?

18 febbraio 2025 12:35

Sabatini: "Padre tempo opera in silenzio? no, s'era addormentato. Adani non parla di calcio"

11 ottobre 2024 22:07

Juventus, ci risiamo? La Consob rivela irregolarità nello scambio Dragusin-Cambiaso con il Genoa

11 novembre 2023 14:08

Sky Sport rivela: "La Fiorentina vuole Cambiaso, se Allegri lo boccia alla Juventus può andare a Firenze"

29 giugno 2023 19:52

Nazione: "Cambiaso ancora in prestito? C'è la Fiorentina idea prestito con diritto di riscatto"

22 giugno 2023 09:32

Gazzetta, idea Cambiaso per la Fiorentina: può essere il vice Biraghi

21 giugno 2022 09:40

Nazione, Fiorentina su Melegoni, la sua valutazione è di 3 milioni. Cambiaso? Prezzo 5 milioni

02 giugno 2022 10:33

La Fiorentina ieri a seguire Empoli-Genoa. Ceccarini: "I viola vogliono Cambiaso e Parisi"

06 novembre 2021 13:52

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