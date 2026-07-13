Di Marzio: "Valdepenas alla Fiorentina, affare a titolo definitivo più 50% sulla futura rivendita"

La Fiorentina nelle ultime ore ha trovato l'accordo di massima con il Real Madrid per il terzino Valdepenas

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto sapere che, nelle ultime ore la Fiorentina e il Real Madrid hanno trovato un accordo verbale per il terzino classe 2006, Victor Valdepenas. L'accordo di massima prevede il trasferimento del giocatore a titolo definitivo con il 50% per la futura rivendita.