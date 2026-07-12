Calamai: "Paratici un dirigente bravissimo che ama spendere, sta costruendo una Fiorentina da Champions"

Il commento positivo di Luca Calamai su questo inizio di mercato scoppiettante della Fiorentina

Un colpo dietro l'altro che stupisce per la rapidità di esecuzione.

Questo è il mercato che sta preparando Fabio Paratici per ridare linfa ed entusiasmo alla Fiorentina nell'anno del centenario.

Luca Calamai ha commentato le operazioni della squadra viola, all'interno del suo editoriale domenicale pubblicato su TMW.

"Lascia tutti a bocca aperta l’inizio di mercato della Fiorentina. Prima il gioiellino Viery poi il talento Dragusin e alla fine il colpo ad effetto Atta. Stiamo parlando di più di una settantina di milioni che Paratici ha già speso. Stiamo parlando di un inizio di campagna acquisti da squadra che punta alla zona Champions. E ora c’è Jimenez dal Bournemouth. Terzino destro di valore, operazione da venti milioni e adesso c'è lo spagnolo Oso. Nel mondo dei direttori Paratici è raccontato come un dirigente bravissimo che ama spendere molto. Questo inizio di lavoro alla Fiorentina conferma tutto questo. La famiglia Commisso spera che stavolta siano soldi spesi bene. A differenza dei 90 e passa milioni bruciati l’estate scorsa da Pradè. Paratici sta costruendo una Fiorentina da zona Champions"