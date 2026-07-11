Paratici piazza il colpo Alex Jimenez, è il quarto acquisto della Fiorentina. Profilo ideale per il 4-3-3

Alex Jimenez è un terzino destro di spinta, questa è la qualità che si sposa perfettamente con il gioco di Grosso

Alex Jimenez è il quarto acquisto della prima sessione estiva di mercato targata Fabio Paratici. L’operazione, secondo Sky Sport, è stata definita dal ds nel modo seguente: prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Lo spagnolo si trova già al Viola Park dove sta svolgendo le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Inizierà dunque subito il ritiro con il resto della squadra.

Jimenez è un terzino destro tecnico e veloce, che grazie alla sua duttilità, può giocare anche a sinistra. Tra le sue principali doti c’è senza ombra di dubbio quella di essere un laterale di spinta, qualità che si sposa dunque benissimo con il modulo su cui punterà Grosso, il 4-3-3. Abile nell’uno contro uno ed inoltre capace di sovrapporsi, può sia andare alla conclusione che crossare per il compagno in area di rigore o per il laterale opposto. Nell’ultima stagione con la maglia del Bournemouth, Alex Jimenez ha collezionato 1 gol e 1 assist in 32 partite tra Premier League e FA Cup.

Blitz di Paratici e quarto colpo di una Fiorentina scatenata sul mercato ed in piena rivoluzione. Ormai l’obiettivo è chiaro, con talento e gioco, riportare il club in alto, dove merita di stare, attraverso una squadra divertente e giovane ma all’altezza della sua prestigiosa storia.