Notizie Jimenez Fiorentina

Jimenez nella bufera: messaggi inappropriati ad una 15enne. Sospeso dal Bornemounth
08 maggio 2026 15:46
Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è interessata al terzino del Milan Alex Jimenez in prestito"
19 agosto 2025 22:35
Jimenez shock: "Ho giocato tre partite truccate in Italia. Erano tutti disperati: compagni, avversari e tifosi"
22 novembre 2024 15:51
Jimenez (all. APOEL): "La Fiorentina può vincere la Conference. Grande squadra, ma combatteremo"
06 novembre 2024 17:05
Jimenez: "A Firenze ho sempre giocato. Prandelli mi voleva bene"
10 febbraio 2021 17:08
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