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Notizie Jimenez Fiorentina

Jimenez nella bufera: messaggi inappropriati ad una 15enne. Sospeso dal Bornemounth

08 maggio 2026 15:46

Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è interessata al terzino del Milan Alex Jimenez in prestito"

19 agosto 2025 22:35

Jimenez shock: "Ho giocato tre partite truccate in Italia. Erano tutti disperati: compagni, avversari e tifosi"

22 novembre 2024 15:51

Jimenez (all. APOEL): "La Fiorentina può vincere la Conference. Grande squadra, ma combatteremo"

06 novembre 2024 17:05

Jimenez: "A Firenze ho sempre giocato. Prandelli mi voleva bene"

10 febbraio 2021 17:08

Jimenez: "Corvino? Fu lui a farmi andare via da Firenze, con Prandelli rapporto eccezionale. La Ternana..."

22 novembre 2018 15:45

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