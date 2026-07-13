Bucciantini: "Non cederei facilmente Dodo perché è uno dei migliori terzini in Italia"

Il giornalista ha parlato del futuro di Dodo in viola

L'opinione di Marco Bucciantini, noto giornalista di Sky Sport e sostenitore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare le ultime dinamiche di mercato del club viola.

Sull'assetto delle corsie esterne, l'opinionista ha promosso l'idea Alex Jimenez: “Il suo profilo mi convince molto, in particolare per la sua grande duttilità tattica. Non va considerato semplicemente un terzino destro; non mi meraviglierei affatto di vederlo impiegato anche in posizioni diverse sul rettangolo di gioco”. Secondo Bucciantini, la dirigenza viola deve muoversi per inserire in rosa ancora due o tre elementi sulle fasce, uno scenario che diventerebbe ancor più urgente nell'ipotesi di un addio di Dodô: “Una sua eventuale partenza mi lascerebbe l'amaro in bocca, poiché ritengo il brasiliano uno dei tre migliori interpreti del ruolo nell'intera Serie A. Per quanto riguarda le sue statistiche, bisogna ricordare che i passaggi vincenti si concretizzano solo se i compagni la buttano dentro, e nell'ultima stagione la Fiorentina sotto porta ha faticato parecchio”.

Spostandosi sulla linea mediana, il giornalista ha espresso una preferenza netta tra i nomi accostati al club: "Se dovessi scegliere, non scambierei Fagioli per Oulai. La squadra ha un chiaro bisogno di rinforzarsi sulle fasce offensive; sul mercato si sta cercando un profilo mancino, dal momento che la pista che portava a Gosens è ormai tramontata. In ogni caso, prima di procedere con un ulteriore innesto a centrocampo, la società ha la necessità di sfoltire l'organico attuale. Fagioli qui a Firenze è riuscito a ritagliarsi una dimensione ideale, dimostrando il suo valore sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo umano".