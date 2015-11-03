Notizie Bucciantini Fiorentina

Bucciantini: "Bene perdere ora, capisci cosa serve. Bisogna fissare l'asticella e diventare un modello
05 maggio 2026 20:00
Bucciantini: "Kean non è un campione, non ha la continuità giusta per esserlo"
30 aprile 2026 20:58
Bucciantini fiducioso: "Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina"
10 aprile 2026 21:17
Bucciantini: "Vanoli ha riallenato la Fiorentina, questa squadra sa cosa fare in campo grazie a lui"
07 aprile 2026 18:49
Bucciantini: "La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità"
19 marzo 2026 21:25
Bucciantini: "Braschi speranza per il futuro. La Fiorentina deve continuare su questa strada"
13 marzo 2026 20:26
Bucciantini: "La Fiorentina è stata superiore. Non si può pretendere di più, altrimenti si nega la realtà".
12 marzo 2026 23:21
Bucciantini: "La partita di stasera è importane, la Fiorentina deve vincere questo trofeo nell'anno del centenario"
12 marzo 2026 20:45
Bucciantini: "Gudmundsson soffre la presenza di Kean, tra loro la connessione non esiste"
05 marzo 2026 22:07
Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"
04 marzo 2026 13:33
Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".
20 febbraio 2026 21:08
Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"
17 febbraio 2026 13:55
Bucciantini duro su Vanoli: “A 5 minuti dalla fine con 5 cambi non puoi sostituire il giocatore di qualità”
09 febbraio 2026 20:11
Bucciantini: "Fortini andava rinnovato subito, ora rischio beffa. Perderlo sarebbe un errore enorme per la Fiorentina"
22 gennaio 2026 22:22
Bucciantini: “Il primo tempo della Fiorentina a Bologna è forse il migliore della gestione Commisso”
20 gennaio 2026 18:43
Bucciantini: "Comuzzo va difeso, guardate Kayode, adesso lo vuole mezza Europa"
15 gennaio 2026 23:43
Bucciantini: "La Fiorentina prende sempre gol, così si retrocede. Prenda esempio dal Toro"
30 dicembre 2025 23:25
Bucciantini: "Paratici può risvegliare la Fiorentina. Ora serve capire chi ha le palle per salvarsi"
29 dicembre 2025 15:52
Bucciantini duro: "La Fiorentina è una squadra paralizzata. L'effetto Vanoli è durato un niente"
18 dicembre 2025 23:32
Bucciantini: "La Fiorentina è costruita male, il mercato è stato fatto grazie ai procuratori amici"
16 dicembre 2025 14:25
Bucciantini: “Manderei Ferrari e Goretti da Commisso per ottenere un programma per i prossimi tre anni”
15 dicembre 2025 19:11
Bucciantini: “Crisi totale, solo una scelta forte può dare energia positiva alla Fiorentina”
15 dicembre 2025 11:28
Bucciantini: "Fiorentina senza identità, Atalanta troppo superiore oggi. La gara con la Juve un'illusione"
29 novembre 2025 14:43
Bucciantini: "A centrocampo ci sono solo i gol di Mandragora, Vanoli non ha ancora trovato i titolari"
26 novembre 2025 13:40
Bucciantini: "Quest'ultimo posto il momento più mortificante della storia della Fiorentina"
20 novembre 2025 23:21
Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"
13 novembre 2025 13:57
Bucciantini: "La differenza l'hanno fatta i cambi, quelli della Fiorentina sono entrati male in campo"
06 novembre 2025 21:14
Bucciantini: "Pradè ha lasciato un vuoto, la presenza di Commisso sarebbe fondamentale"
04 novembre 2025 22:46
Bucciantini: " La Fiorentina è vuota a tutti i livelli, anche societari. Nessuno parla e non è normale"
03 novembre 2025 17:43
Bucciantini: "Ranieri non deve più essere il capitano, ha fatto delle sceneggiate intollerabili al VAR"
02 novembre 2025 18:14
Bucciantini: "Dimissioni di Pradè segnale di una proprietà debole, scelto il momento sbagliato"
01 novembre 2025 22:40
Bucciantini: "Pioli credeva di poter fare un altro calcio con questa Fiorentina, manca equilibrio"
28 ottobre 2025 13:42
Bucciantini certo: "Gudmundsson è l'unico che può giocare con Kean, gli altri non sono all'altezza"
30 settembre 2025 16:52
Bucciantini: "Comuzzo non deve crescere solo tecnicamente, ma anche in personalità"
04 settembre 2025 23:17
Bucciantini: "Mandragora o Nicolussi? talmente diversi che mi piacerebbe vederli insieme"
07 agosto 2025 23:00
Bucciantini: "Dzeko porta mentalità e fa giocare bene i compagni. Ora un finale di mercato ambizioso"
24 luglio 2025 17:30
Bucciantini: "Larsson? Se arriva facciamo i caroselli, ma non credo bastino 30 milioni"
17 luglio 2025 23:13
Bucciantini: "Ho difeso Palladino, ha esaltato Kean e fatto 65 punti con tanti rimpianti"
10 luglio 2025 23:14
Bucciantini: “Fazzini alzerebbe il livello e anticiperemmo le grandi su uno dei prospetti più ambiti”
19 giugno 2025 22:52
Bucciantini su Dzeko: “La priorità della Fiorentina dovrebbe essere Pio Esposito, non un 39enne”
17 giugno 2025 23:31
Bucciantini: "La Fiorentina ha un'ossatura di squadra dalla quale si può costruire un assalto Champions"
13 giugno 2025 00:20
Bucciantini: "Palladino è stato confermato dal presidente, non credete che da lunedì la Fiorentina cambierà tecnico"
22 maggio 2025 19:26
Bucciantini: "I tifosi hanno paura che la Fiorentina perda la sua identità, per questo si ribellano"
19 maggio 2025 23:20
Bucciantini: “A Firenze Italiano vittima del malumore, Palladino lasciato solo, va difeso"
15 maggio 2025 22:18
Bucciantini su Dodò: "È stato commovente, ha avuto coraggio fino in fondo. Non ha sbagliato nulla"
09 maggio 2025 18:39
Bucciantini: "Basta giudizi universali dopo ogni partita della Fiorentina. Gud sfondi la porta giovedì"
07 maggio 2025 00:09
Bucciantini: "Fagioli è stato linciato di nuovo dalla stampa, ma è un grande uomo e tornerà ai suoi livelli"
02 maggio 2025 19:27
Bucciantini: “Rinvio? a Cagliari niente alibi. Palladino? A Firenze non basta il calcio di Monza"
22 aprile 2025 22:58
Bucciantini: "Fagioli è stato linciato. Ha già pagato, ingiusto ricominciare a leggere ciò che già si sapeva"
18 aprile 2025 16:00
Bucciantini: "Voglio giocarmi la finale di Conference contro il Chelsea. Abbiamo battuto Inter e Juve..."
03 aprile 2025 23:26
Bucciantini: "Presto per parlare del futuro di Kean, ma la clausola di 52 milioni potrebbe essere bassa"
20 marzo 2025 22:45
Bucciantini: "La Fiorentina doveva ripartire in qualche modo, ora con la Juve per riprendere la rotta in campionato"
14 marzo 2025 16:24
Bucciantini: "In quattro giorni si decide una stagione intera. Panathinaikos e Juve per ritrovare serenità"
12 marzo 2025 19:38
Bucciantini: "E' normale che Palladino si sfoghi, va capito perchè anche lui avverte tanta pressione nel suo ruolo"
01 marzo 2025 17:41
Bucciantini: "Comuzzo deve stare un po' in panchina, è saggio che rifiati qualche partita"
20 febbraio 2025 19:26
Bucciantini: "Prima Vlahovic, ora Comuzzo. Passa chiaramente un messaggio di precarietà"
29 gennaio 2025 22:34
Bucciantini su Luiz Enrique: "Costa tanto, adattamento difficile, dubito possa far la differenza"
16 gennaio 2025 23:10
Bucciantini: "No allarmismi, se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui"
14 gennaio 2025 23:09
Bucciantini: "Ingiusto criticare Palladino, la squadra era in calo e bisognava provare qualcosa di nuovo"
07 gennaio 2025 22:58
Bucciantini: "Per il Napoli sarà dura passare a Firenze, i viola sono squadra ostica per tutti"
03 gennaio 2025 14:44
Bucciantini: “Folorunsho? Non è la copia di Bove. Quarta? Dispiaciuto del suo addio. Marì acquisto giusto”
02 gennaio 2025 20:49
Bucciantini: "Il Vitoria è un'ottima squadra, il pareggio di ieri un risultato non scontato per la Fiorentina"
20 dicembre 2024 15:18
Bucciantini: "Su Italiano è nata una polemica inutile, lui vive le partite così, andiamo oltre"
16 dicembre 2024 20:59
Bucciantini: "Frendrup piace molto ai dirigenti viola. Sottil? Ad oggi la Fiorentina non può farne a meno"
13 dicembre 2024 19:43
Bucciantini: "Vicenda Bove ha condizionato la testa più che il fisico, ma l'Empoli ha vinto con le riserve"
05 dicembre 2024 22:37
Bucciantini: “Bove? Siamo rimasti tramortiti, io vorrei vederlo in campo. La Fiorentina è lassù anche grazie a lui”
02 dicembre 2024 23:18
Bucciantini: "Non prenderei un vice Kean a gennaio. Al massimo un titolare che se la giochi"
29 novembre 2024 19:56
Bucciantini: "Fiorentina a quote impensabili, De Gea un vero terremoto sulla Serie A"
25 novembre 2024 22:58
Bucciantini: "Modulo modificabile, ma a differenza degli anni scorsi conosciamo i titolari"
21 novembre 2024 23:48
Bucciantini: "La Fiorentina avrebbe potuto essere anche prima da sola, la classifica non è un caso"
11 novembre 2024 22:33
Bucciantini: "Con il Verona importantissima. La Fiorentina rischia classifica straordinaria. Turnover di stasera giusto"
07 novembre 2024 19:24
Bucciantini: "Bove miglior giocatore di A dove non arrivano le telecamere, la Roma se n'è accorta tardi"
28 ottobre 2024 23:05
Bucciantini: "Beltran non ha più un problema di ruolo ma di livello. Quando entri in campo devi importi"
10 ottobre 2024 19:29
Bucciantini: "La Fiorentina ci ha emozionato per la prima volta. De Gea ha fatto una partita leggendaria"
08 ottobre 2024 19:46
Bucciantini: "Beltran sta ovunque in campo ma non dimostra. Ikonè? Pochezza statistica insopportabile"
18 settembre 2024 19:32
Bucciantini: "Chiederei a Pradè se la Fiorentina è migliorata. Siamo più forti se questo è il vero Kean"
12 settembre 2024 18:46
Bucciantini: "Fiorentina occasione della vita per Kean. Piazza perfetta per far vedere quello che può essere"
10 settembre 2024 14:30
Bucciantini: "La Fiorentina per Nico Gonzalez deve dare un ultimatum alla Juventus"
23 agosto 2024 22:19
Bucciantini: "Non mi priverei mai tranquillamente di Nico, per me fa vincere le partite"
14 agosto 2024 19:29
Bucciantini: "Quanto sarebbe bello vedere Nico e Gudmundsson sulla trequarti con la maglia viola giocando insieme"
10 agosto 2024 13:54
Sentite Bucciantini: "La formula con cui prendi Gudmundsson non obbliga la Fiorentina a vendere Nico"
06 agosto 2024 18:24
Bucciantini: "Il livello della squadra si alza solo se aggiungi Gudmundsson a Nico Gonzalez"
01 agosto 2024 22:59
Bucciantini: "Colpani per Nico? Non scherziamo, Nico è il campione della Fiorentina"
18 luglio 2024 22:08
Bucciantini: "La Fiorentina è da rifondare, le partenze avute non sono da sottovalutare e vanno sostituite"
16 luglio 2024 16:21
Bucciantini: "Nico unico top player, non posso sentire tifosi che gli preferirebbero Colpani"
11 luglio 2024 22:41
Bucciantini: "Retegui mi piace, è serio e affamato, ha gol e tiro in porta che alla Fiorentina mancano"
08 giugno 2024 20:25
Bucciantini: "A Firenze non basta essere il perimetro inferiore dell'Europa. Commisso l'ha capito"
06 giugno 2024 19:38
Bucciantini: "Italiano fattore di grande competitività. Vorrei Sogliano del Verona insieme a Pradè"
16 maggio 2024 19:58
Bucciantini: "La gara di ieri manifesto della dimensione che Italiano ha regalato alla Fiorentina"
09 maggio 2024 22:52
Bucciantini: "La Fiorentina prima di Italiano faceva 40 punti. L'Atalanta ha 5 giocatori di un altro livello"
25 aprile 2024 19:16
Bucciantini: "Il Viktoria Plzen se gioca così a Firenze non si qualifica. Il gol in queste partite è come le ciliegie"
12 aprile 2024 19:40
De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello"
02 aprile 2024 12:31
Bucciantini afferma: "L'idea di Barone e Commisso è quella di giocare la Champions nei prossimi anni"
05 marzo 2024 19:10
Bucciantini: "Belotti? Firenze è la piazza ideale per lui e lui è perfetto per Firenze"
29 febbraio 2024 22:49
Bucciantini: "La Fiorentina finalmente ha un centravanti da dopo Vlahovic. Belotti fa giocare bene la squadra"
26 febbraio 2024 23:24
Bucciantini: "Bologna meglio della Fiorentina anche nelle individualità. Avevamo uno Zirkzee negli ultimi 2 anni?
15 febbraio 2024 18:34
Bucciantini: "Belotti in campo semplifica le cose. A Firenze sta meglio che a Roma"
12 febbraio 2024 18:45
Bucciantini: "Spero non arrivi Rodriguez, prendere uno in Messico significa mortificare i propri calciatori"
25 gennaio 2024 14:30
Sentite Bucciantini: "Per domenica temo Jovic perché è un ex all'ultima grande occasione"
21 novembre 2023 16:15
Bucciantini: "Non è vero che Italiano gioca sempre uguale. Valorizza al massimo la rosa a disposizione"
10 novembre 2023 23:41
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