Labaro Viola

Notizie Bucciantini Fiorentina

Bucciantini: "Bene perdere ora, capisci cosa serve. Bisogna fissare l'asticella e diventare un modello

05 maggio 2026 20:00

Bucciantini: "Kean non è un campione, non ha la continuità giusta per esserlo"

30 aprile 2026 20:58

Bucciantini fiducioso: "Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina"

10 aprile 2026 21:17

Bucciantini: "Vanoli ha riallenato la Fiorentina, questa squadra sa cosa fare in campo grazie a lui"

07 aprile 2026 18:49

Bucciantini: "La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità"

19 marzo 2026 21:25

Bucciantini: "Braschi speranza per il futuro. La Fiorentina deve continuare su questa strada"

13 marzo 2026 20:26

Bucciantini: "La Fiorentina è stata superiore. Non si può pretendere di più, altrimenti si nega la realtà".

12 marzo 2026 23:21

Bucciantini: "La partita di stasera è importane, la Fiorentina deve vincere questo trofeo nell'anno del centenario"

12 marzo 2026 20:45

Bucciantini: "Gudmundsson soffre la presenza di Kean, tra loro la connessione non esiste"

05 marzo 2026 22:07

Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"

04 marzo 2026 13:33

Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".

20 febbraio 2026 21:08

Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"

17 febbraio 2026 13:55

Bucciantini duro su Vanoli: “A 5 minuti dalla fine con 5 cambi non puoi sostituire il giocatore di qualità”

09 febbraio 2026 20:11

Bucciantini: "Fortini andava rinnovato subito, ora rischio beffa. Perderlo sarebbe un errore enorme per la Fiorentina"

22 gennaio 2026 22:22

Bucciantini: “Il primo tempo della Fiorentina a Bologna è forse il migliore della gestione Commisso”

20 gennaio 2026 18:43

Bucciantini: "Comuzzo va difeso, guardate Kayode, adesso lo vuole mezza Europa"

15 gennaio 2026 23:43

Bucciantini: "La Fiorentina prende sempre gol, così si retrocede. Prenda esempio dal Toro"

30 dicembre 2025 23:25

Bucciantini: "Paratici può risvegliare la Fiorentina. Ora serve capire chi ha le palle per salvarsi"

29 dicembre 2025 15:52

Bucciantini duro: "La Fiorentina è una squadra paralizzata. L'effetto Vanoli è durato un niente"

18 dicembre 2025 23:32

Bucciantini: "La Fiorentina è costruita male, il mercato è stato fatto grazie ai procuratori amici"

16 dicembre 2025 14:25

Bucciantini: “Manderei Ferrari e Goretti da Commisso per ottenere un programma per i prossimi tre anni”

15 dicembre 2025 19:11

Bucciantini: “Crisi totale, solo una scelta forte può dare energia positiva alla Fiorentina”

15 dicembre 2025 11:28

Bucciantini: "Fiorentina senza identità, Atalanta troppo superiore oggi. La gara con la Juve un'illusione"

29 novembre 2025 14:43

Bucciantini: "A centrocampo ci sono solo i gol di Mandragora, Vanoli non ha ancora trovato i titolari"

26 novembre 2025 13:40

Bucciantini: "Quest'ultimo posto il momento più mortificante della storia della Fiorentina"

20 novembre 2025 23:21

Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"

13 novembre 2025 13:57

Bucciantini: "La differenza l'hanno fatta i cambi, quelli della Fiorentina sono entrati male in campo"

06 novembre 2025 21:14

Bucciantini: "Pradè ha lasciato un vuoto, la presenza di Commisso sarebbe fondamentale"

04 novembre 2025 22:46

Bucciantini: " La Fiorentina è vuota a tutti i livelli, anche societari. Nessuno parla e non è normale"

03 novembre 2025 17:43

Bucciantini: "Ranieri non deve più essere il capitano, ha fatto delle sceneggiate intollerabili al VAR"

02 novembre 2025 18:14

Bucciantini: "Dimissioni di Pradè segnale di una proprietà debole, scelto il momento sbagliato"

01 novembre 2025 22:40

Bucciantini: "Pioli credeva di poter fare un altro calcio con questa Fiorentina, manca equilibrio"

28 ottobre 2025 13:42

Bucciantini certo: "Gudmundsson è l'unico che può giocare con Kean, gli altri non sono all'altezza"

30 settembre 2025 16:52

Bucciantini: "Comuzzo non deve crescere solo tecnicamente, ma anche in personalità"

04 settembre 2025 23:17

Bucciantini: "Mandragora o Nicolussi? talmente diversi che mi piacerebbe vederli insieme"

07 agosto 2025 23:00

Bucciantini: "Dzeko porta mentalità e fa giocare bene i compagni. Ora un finale di mercato ambizioso"

24 luglio 2025 17:30

Bucciantini: "Larsson? Se arriva facciamo i caroselli, ma non credo bastino 30 milioni"

17 luglio 2025 23:13

Bucciantini: "Ho difeso Palladino, ha esaltato Kean e fatto 65 punti con tanti rimpianti"

10 luglio 2025 23:14

Bucciantini: “Fazzini alzerebbe il livello e anticiperemmo le grandi su uno dei prospetti più ambiti”

19 giugno 2025 22:52

Bucciantini su Dzeko: “La priorità della Fiorentina dovrebbe essere Pio Esposito, non un 39enne”

17 giugno 2025 23:31

Bucciantini: "La Fiorentina ha un'ossatura di squadra dalla quale si può costruire un assalto Champions"

13 giugno 2025 00:20

Bucciantini: "Palladino è stato confermato dal presidente, non credete che da lunedì la Fiorentina cambierà tecnico"

22 maggio 2025 19:26

Bucciantini: "I tifosi hanno paura che la Fiorentina perda la sua identità, per questo si ribellano"

19 maggio 2025 23:20

Bucciantini: “A Firenze Italiano vittima del malumore, Palladino lasciato solo, va difeso"

15 maggio 2025 22:18

Bucciantini su Dodò: "È stato commovente, ha avuto coraggio fino in fondo. Non ha sbagliato nulla"

09 maggio 2025 18:39

Bucciantini: "Basta giudizi universali dopo ogni partita della Fiorentina. Gud sfondi la porta giovedì"

07 maggio 2025 00:09

Bucciantini: "Fagioli è stato linciato di nuovo dalla stampa, ma è un grande uomo e tornerà ai suoi livelli"

02 maggio 2025 19:27

Bucciantini: “Rinvio? a Cagliari niente alibi. Palladino? A Firenze non basta il calcio di Monza"

22 aprile 2025 22:58

Bucciantini: "Fagioli è stato linciato. Ha già pagato, ingiusto ricominciare a leggere ciò che già si sapeva"

18 aprile 2025 16:00

Bucciantini: "Voglio giocarmi la finale di Conference contro il Chelsea. Abbiamo battuto Inter e Juve..."

03 aprile 2025 23:26

Bucciantini: "Presto per parlare del futuro di Kean, ma la clausola di 52 milioni potrebbe essere bassa"

20 marzo 2025 22:45

Bucciantini: "La Fiorentina doveva ripartire in qualche modo, ora con la Juve per riprendere la rotta in campionato"

14 marzo 2025 16:24

Bucciantini: "In quattro giorni si decide una stagione intera. Panathinaikos e Juve per ritrovare serenità"

12 marzo 2025 19:38

Bucciantini: "E' normale che Palladino si sfoghi, va capito perchè anche lui avverte tanta pressione nel suo ruolo"

01 marzo 2025 17:41

Bucciantini: "Comuzzo deve stare un po' in panchina, è saggio che rifiati qualche partita"

20 febbraio 2025 19:26

Bucciantini: "Prima Vlahovic, ora Comuzzo. Passa chiaramente un messaggio di precarietà"

29 gennaio 2025 22:34

Bucciantini su Luiz Enrique: "Costa tanto, adattamento difficile, dubito possa far la differenza"

16 gennaio 2025 23:10

Bucciantini: "No allarmismi, se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui"

14 gennaio 2025 23:09

Bucciantini: "Ingiusto criticare Palladino, la squadra era in calo e bisognava provare qualcosa di nuovo"

07 gennaio 2025 22:58

Bucciantini: "Per il Napoli sarà dura passare a Firenze, i viola sono squadra ostica per tutti"

03 gennaio 2025 14:44

Bucciantini: “Folorunsho? Non è la copia di Bove. Quarta? Dispiaciuto del suo addio. Marì acquisto giusto”

02 gennaio 2025 20:49

Bucciantini: "Il Vitoria è un'ottima squadra, il pareggio di ieri un risultato non scontato per la Fiorentina"

20 dicembre 2024 15:18

Bucciantini: "Su Italiano è nata una polemica inutile, lui vive le partite così, andiamo oltre"

16 dicembre 2024 20:59

Bucciantini: "Frendrup piace molto ai dirigenti viola. Sottil? Ad oggi la Fiorentina non può farne a meno"

13 dicembre 2024 19:43

Bucciantini: "Vicenda Bove ha condizionato la testa più che il fisico, ma l'Empoli ha vinto con le riserve"

05 dicembre 2024 22:37

Bucciantini: “Bove? Siamo rimasti tramortiti, io vorrei vederlo in campo. La Fiorentina è lassù anche grazie a lui”

02 dicembre 2024 23:18

Bucciantini: "Non prenderei un vice Kean a gennaio. Al massimo un titolare che se la giochi"

29 novembre 2024 19:56

Bucciantini: "Fiorentina a quote impensabili, De Gea un vero terremoto sulla Serie A"

25 novembre 2024 22:58

Bucciantini: "Modulo modificabile, ma a differenza degli anni scorsi conosciamo i titolari"

21 novembre 2024 23:48

Bucciantini: "La Fiorentina avrebbe potuto essere anche prima da sola, la classifica non è un caso"

11 novembre 2024 22:33

Bucciantini: "Con il Verona importantissima. La Fiorentina rischia classifica straordinaria. Turnover di stasera giusto"

07 novembre 2024 19:24

Bucciantini: "Bove miglior giocatore di A dove non arrivano le telecamere, la Roma se n'è accorta tardi"

28 ottobre 2024 23:05

Bucciantini: "Beltran non ha più un problema di ruolo ma di livello. Quando entri in campo devi importi"

10 ottobre 2024 19:29

Bucciantini: "La Fiorentina ci ha emozionato per la prima volta. De Gea ha fatto una partita leggendaria"

08 ottobre 2024 19:46

Bucciantini: "Beltran sta ovunque in campo ma non dimostra. Ikonè? Pochezza statistica insopportabile"

18 settembre 2024 19:32

Bucciantini: "Chiederei a Pradè se la Fiorentina è migliorata. Siamo più forti se questo è il vero Kean"

12 settembre 2024 18:46

Bucciantini: "Fiorentina occasione della vita per Kean. Piazza perfetta per far vedere quello che può essere"

10 settembre 2024 14:30

Bucciantini: "La Fiorentina per Nico Gonzalez deve dare un ultimatum alla Juventus"

23 agosto 2024 22:19

Bucciantini: "Non mi priverei mai tranquillamente di Nico, per me fa vincere le partite"

14 agosto 2024 19:29

Bucciantini: "Quanto sarebbe bello vedere Nico e Gudmundsson sulla trequarti con la maglia viola giocando insieme"

10 agosto 2024 13:54

Sentite Bucciantini: "La formula con cui prendi Gudmundsson non obbliga la Fiorentina a vendere Nico"

06 agosto 2024 18:24

Bucciantini: "Il livello della squadra si alza solo se aggiungi Gudmundsson a Nico Gonzalez"

01 agosto 2024 22:59

Bucciantini: "Colpani per Nico? Non scherziamo, Nico è il campione della Fiorentina"

18 luglio 2024 22:08

Bucciantini: "La Fiorentina è da rifondare, le partenze avute non sono da sottovalutare e vanno sostituite"

16 luglio 2024 16:21

Bucciantini: "Nico unico top player, non posso sentire tifosi che gli preferirebbero Colpani"

11 luglio 2024 22:41

Bucciantini: "Retegui mi piace, è serio e affamato, ha gol e tiro in porta che alla Fiorentina mancano"

08 giugno 2024 20:25

Bucciantini: "A Firenze non basta essere il perimetro inferiore dell'Europa. Commisso l'ha capito"

06 giugno 2024 19:38

Bucciantini: "Italiano fattore di grande competitività. Vorrei Sogliano del Verona insieme a Pradè"

16 maggio 2024 19:58

Bucciantini: "La gara di ieri manifesto della dimensione che Italiano ha regalato alla Fiorentina"

09 maggio 2024 22:52

Bucciantini: "La Fiorentina prima di Italiano faceva 40 punti. L'Atalanta ha 5 giocatori di un altro livello"

25 aprile 2024 19:16

Bucciantini: "Il Viktoria Plzen se gioca così a Firenze non si qualifica. Il gol in queste partite è come le ciliegie"

12 aprile 2024 19:40

De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello"

02 aprile 2024 12:31

Bucciantini afferma: "L'idea di Barone e Commisso è quella di giocare la Champions nei prossimi anni"

05 marzo 2024 19:10

Bucciantini: "Belotti? Firenze è la piazza ideale per lui e lui è perfetto per Firenze"

29 febbraio 2024 22:49

Bucciantini: "La Fiorentina finalmente ha un centravanti da dopo Vlahovic. Belotti fa giocare bene la squadra"

26 febbraio 2024 23:24

Bucciantini: "Bologna meglio della Fiorentina anche nelle individualità. Avevamo uno Zirkzee negli ultimi 2 anni?

15 febbraio 2024 18:34

Bucciantini: "Belotti in campo semplifica le cose. A Firenze sta meglio che a Roma"

12 febbraio 2024 18:45

Bucciantini: "Spero non arrivi Rodriguez, prendere uno in Messico significa mortificare i propri calciatori"

25 gennaio 2024 14:30

Sentite Bucciantini: "Per domenica temo Jovic perché è un ex all'ultima grande occasione"

21 novembre 2023 16:15

Bucciantini: "Non è vero che Italiano gioca sempre uguale. Valorizza al massimo la rosa a disposizione"

10 novembre 2023 23:41

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