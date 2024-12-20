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Bucciantini: "Il Vitoria è un'ottima squadra, il pareggio di ieri un risultato non scontato per la Fiorentina"

Il noto giornalista ha commentato il pareggio della Fiorentina in terra portoghese nell'ultima giornata dei gironi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 15:18
Bucciantini: "Il Vitoria è un'ottima squadra, il pareggio di ieri un risultato non scontato per la Fiorentina" -
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Negli studi di Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato del pareggio di ieri della Fiorentina in Portogallo contro il Vitoria: "Non abbiamo sfidato una squadra scarsa, tutt'altro il Vitoria è tra le migliori in Portogallo perché sa giocare ad un ritmo alto e ha messo in difficoltà la Fiorentina per grande parte della gara, quindi il pareggio non è un risultato da buttare dal momento che dopo aver preso gol, potevamo disunirci e perdere la partita, invece ci siamo compattati e abbiamo ottenuto un risultato positivo che ci porta tra le prime 8, almeno per un po' non è un pensiero la Conference e possiamo lavorare sul campionato."

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