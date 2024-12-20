Bucciantini: "Il Vitoria è un'ottima squadra, il pareggio di ieri un risultato non scontato per la Fiorentina"

Il noto giornalista ha commentato il pareggio della Fiorentina in terra portoghese nell'ultima giornata dei gironi

Negli studi di Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato del pareggio di ieri della Fiorentina in Portogallo contro il Vitoria: "Non abbiamo sfidato una squadra scarsa, tutt'altro il Vitoria è tra le migliori in Portogallo perché sa giocare ad un ritmo alto e ha messo in difficoltà la Fiorentina per grande parte della gara, quindi il pareggio non è un risultato da buttare dal momento che dopo aver preso gol, potevamo disunirci e perdere la partita, invece ci siamo compattati e abbiamo ottenuto un risultato positivo che ci porta tra le prime 8, almeno per un po' non è un pensiero la Conference e possiamo lavorare sul campionato."

https://www.labaroviola.com/sentite-tiago-silva-superiori-alla-fiorentina-in-molti-momenti-eppure-ce-grande-differenza-di-budget/281696/