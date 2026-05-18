Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"

Le parole di Marco Bucciantini dopo la sorprendente vittoria della Fiorentina contro la Juventus per 0-2 con le reti di Ndour e Mandragora

Ospite de Il Pentasport di Radio Bruno, Marco Bucciantini ha parlato nel day after di Juventus-Fiorentina.

Ecco le parole del noto giornalista:

Sulla partita:

"Una squadra che gioca bene a calcio la Juventus di Spalletti ma che ti lascia anche fare male. Credevo nella bella partita perché dopo la salvezza ci credevo alla spensieratezza. Con la Juventus in un momento di stagione in cui tutte le squadre stanno orgogliosamente mostrando di che pasta sono fatte, vediamo il Sassuolo ieri o il Verona che ha pareggiato con la Juve e con l'Inter. Ci credevo che la Fiorentina volesse dare qualcosa di più, sta recuperando giocatori vedi Parisi e Solomon. Poi a pensare che finisse in un modo cosi perentorio, limpido, netto no. La Juventus ieri non affrontava la 15^ in classifica, la Fiorentina da dicembre col cambio modulo ha una media punti superiore ad un punto a partita. La Fiorentina da dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, 1.6 di media a partita che è il valore della squadra degli ultimi 5 campionati. Questo è il valore della Fiorentina, la vittoria non salva la stagione ma qualche considerazione ce la fa fare.."

Su Vanoli:

"A volte mi accusano di essere popolare, per me Paolo Vanoli merita la conferma. Aveva un obbiettivo che non era scontato ed era difficile, ha preso una squadra sfatta che mancava di convinzione ed è passato a fare un cambio di modulo senza avere i giocatori adatti per farlo con Gudmundsson e Parisi. Ha capito che doveva cambiare ruolo, era una necessità come aprire la finestra in una stanza. Poi il mercato qualcosa gli ha dato, quantomeno funzionale per completare un modulo. L'obbiettivo l'ha raggiunto, quando ha avuto l'organico al completo qualcosa ha anche fatto vedere. Mai con continuità, sempre una bene e una male ma ha raggiunto l'obbiettivo.

Ha fatto anche delle belle partite, gli manca un po' di stile ma anche l'organico della Fiorentina è da 7' posto non altro. Detto che Vanoli merita la conferma ma la società può benissimo scegliere di non confermarlo. Capirei la societa se decidesse di aprire un ciclo con un altro tecnico, sarebbe una scelta che comprendo.

Paolo Vanoli però ha fatto meglio di tanti altri , questa è la mia opinione ma non è un opinione paracula. Che Vanoli sia vissuto come un pezzo di questa stagione e se lo riproponi è come riproporre un pezzo di questa stagione, ci sta benissimo.

Se io guardo quello che ha fatto Paolo Vanoli, andrebbe premiato.

La cosa che mi è piaciuta di più è aver migliorato alcuni giocatori come Ndour.

Ha trovato un posto nel mondo a Parisi, mi dispiace che si è fatto male ma lui ora è spensierato. Fammi chiudere con un bravo a Mandragora che ha fatto gol alla Juve all'andata e al ritorno e sono uno più bello dell'altro. Quello di ieri è meraviglioso."