Notizie Radio Fiorentina

Brovarone rivela: "Il Bologna sta pensando a Vanoli come allenatore per la prossima stagione"
19 maggio 2026 19:16
Bardazzi: "Vanoli è stato l'uomo dell'emergenza. Ora serve altro. Grosso? Se lo prendono, viva Grosso"
19 maggio 2026 18:57
Fattori: "Mandragora e Ranieri sono spesso tra i migliori e c'è chi li vorrebbe mandare via da Firenze"
18 maggio 2026 20:10
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"
18 maggio 2026 19:48
Giletti: "Paratici felicissimo di venire a Firenze. Il suo sogno è riportare la Fiorentina dove merita"
16 maggio 2026 21:34
Profumo di Nazionale per Kayode, il suo entourage: "Dovrebbe rientrare nel progetto futuro degli azzurri"
15 maggio 2026 23:05
Amoruso: "Vorrei un allenatore in grado di costruire calcio. Kean non deve essere svenduto ma cessione possibile"
15 maggio 2026 22:35
Sentite Baiano: "Se per Kean Firenze è una tappa di passaggio per me se ne può tranquillamente andare"
15 maggio 2026 21:58
Sentite Bucciantini: "Vanoli? Intanto lo ringrazio di cuore. Non penso che sia già tutto deciso su di lui"
11 maggio 2026 18:55
Manfredini: "Gudmundsson? Dare un giudizio in questa stagione è difficile. La Fiorentina punti su Vanoli"
09 maggio 2026 16:34
Flachi: "Sconfitta con la Roma? Loro avevano mille motivazioni in più. Allenatore? Andrei sul sicuro con Sarri"
08 maggio 2026 22:08
Bocci: "La salvezza non è un traguardo. De Rossi? Mi piace, è un allenatore giovane e ha delle idee"
08 maggio 2026 21:41
Serena: "Negli altri campionati i calciatori di vent'anni giocano titolari e nelle prime squadre. In Italia no"
06 maggio 2026 19:34
Amoruso: "Non vorrei essere nei panni di Paratici. Ieri solo lanci lunghi per un centravanti che non hai"
06 maggio 2026 18:29
Colantuono sicuro: "Vanoli verrà confermato, bisogna dargli una squadra a sua immagine e somiglianza"
02 maggio 2026 21:51
Bardazzi duro: "Di Gudmundsson si parla da due anni ormai. Se si trova la quadra economica io lo venderei"
02 maggio 2026 19:14
Amoruso: "Non ho voglia di vedere una squadra che pensa di essersi già salvata. Le difese avranno problemi"
02 maggio 2026 19:13
Marianella: "Senza la Fiorentina il panorama europeo perde qualcosa. Tedesco non entusiasma, confermerei Vanoli"
30 aprile 2026 21:42
Scanagatta: "Le spiegazioni della Fiorentina su Kean sono ridicole, Balbo gioca solo perché sono tutti rotti"
28 aprile 2026 22:03
Di Livio: "Kean? Mi sembrano invenzioni che lui non fosse al Franchi per fare fisioterapia, devono dirci la verità"
28 aprile 2026 21:38
Bucciantini: "Gudmundsson bene da falso 9, aveva voglia di accendere una partita senza ritmo"
28 aprile 2026 21:17
Bucchioni: "Ieri il Sassuolo ha fatto un allenamento. Grosso guardatelo durante l'anno, altrimenti state zitti"
27 aprile 2026 19:10
Brovarone duro sulla società: "Con chi pensano di avere a che fare? Di Fiorentina riconosco pochissimo".
27 aprile 2026 18:44
Prandelli promuove Vanoli: "Ha grandi meriti, pensavamo che non sarebbe riuscito a portare punti"
27 aprile 2026 10:04
Radio Bruno rivela: "Piccoli in forte dubbio per domani, l'attaccante non dovrebbe partire titolare"
25 aprile 2026 15:05
Galli: "Se vogliamo tenere Kean, va operato perché non possiamo continuare con questo mistero"
24 aprile 2026 14:36
Valcareggi: "C'è solo un nome per la Fiorentina come allenatore ed è Sarri, l'unico che può ricostruire la squadra"
24 aprile 2026 14:06
Nani: "Riscatteremo Zaniolo. E' tornato a grandi livelli e ha le qualità per vincere la Champions League"
23 aprile 2026 22:05
Bucciantini: "Proverei Gudmundsson centravanti. Allenatore? Prima voglio vedere gli ultimi incontri di Vanoli"
23 aprile 2026 21:29
Flachi: "Grosso può far bene a Firenze ma con Sarri la Fiorentina può essere la rivelazione del campionato"
23 aprile 2026 18:30
Bucchioni: "Paratici prenderà Grosso perché lo conosce bene e lo proteggerà fino in fondo"
23 aprile 2026 17:34
Vitale: "Se la Fiorentina resta in mano a Joseph che non si fa mai vedere, è dura costruire una società forte"
23 aprile 2026 14:19
Amoruso: "La comunicazione dello staff medico quest'anno è stata imbarazzante. Terrei Gudmundsson"
21 aprile 2026 22:05
Bucciantini: "La Fiorentina si è salvata senza Kean e con De Gea spesso incerto; i meriti di Vanoli sono evidenti"
21 aprile 2026 21:18
Bucchioni duro con Vanoli: "In 6 mesi non ha dato niente, la Fiorentina non ha un gioco e fa sempre prestazioni orribili"
21 aprile 2026 14:44
Cecchi: "Dobbiamo lodare il lavoro di Vanoli poi sarà Paratici a decidere cosa fare per il nuovo allenatore"
20 aprile 2026 17:33
Amoruso: "Il nuovo allenatore della Fiorentina sarà un giovane. Sarri? Alzerebbe troppo l'aspettativa".
19 aprile 2026 22:40
Caressa sicuro: "Vince il Lecce lunedì, la Fiorentina è salva" e Zazzaroni risponde: "Viola corsari a Lecce"
18 aprile 2026 14:33
Caressa boccia la Fiorentina: "Non può essere nel gruppo di squadre che lottano per la salvezza, è tutto sbagliato"
18 aprile 2026 14:03
Casini: "Alla Fiorentina serve una rivoluzione.Impossibile che lo stadio venga completato entro il 2029"
17 aprile 2026 21:19
Bardazzi: "Tocca a Ferrari spiegare cosa vuol fare la Fiorentina. Si riparta dai giovani, mi fido di Paratici.
17 aprile 2026 19:36
Bucchioni: "Andata preparata malissimo, Palace al livello della Fiorentina. E' mancato calcio in questi anni".
17 aprile 2026 19:09
Bucchioni netto: "Stagione della Fiorentina è fallimentare, Vanoli ha gestito malissimo la Conference ed ha le sue colpe"
17 aprile 2026 14:25
Valcareggi attacca Kean: "Non può saltare tutte queste partite, ha un atteggiamento sbagliato e non è utile alla squadra"
17 aprile 2026 14:12
Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"
17 aprile 2026 14:03
Da Londra: "Il Crystal Palace è letale in contropiede, se ti scopri sei finito ed è impossibile poi rimontare l'andata"
16 aprile 2026 18:25
Callegari: "La Fiorentina stasera ha un'impresa quasi impossibile, non credo passerà il turno col Palace"
16 aprile 2026 18:11
Berni: "Importante alleggerire l'organico, terrei solo De Gea, Ranieri e Fagioli. Grosso scelta interessante"
14 aprile 2026 22:05
Paci: "Che sofferenza questa salvezza! Per il futuro serve che Commisso investa un po' di soldi"
14 aprile 2026 21:24
Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"
13 aprile 2026 19:40
Martino: "Non mi sorprende che Sarri sia accostato alla Fiorentina. Stagione viola impensabile".
11 aprile 2026 19:02
Poesio: "Di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiano le tasche piene. Voglio sentire Joseph parlare di Fiorentina".
11 aprile 2026 18:32
Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"
11 aprile 2026 15:11
Minotti durissimo: "Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì"
11 aprile 2026 14:53
Castellacci: "Kean va curato una volta per tutte, ci vuole più chiarezza dello staff medico"
11 aprile 2026 14:31
Bucciantini: "Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato"
10 aprile 2026 21:49
Bucciantini fiducioso: "Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina"
10 aprile 2026 21:17
"Vanoli è un bell'allenatore, va confermato perché sta portando la Fiorentina alla salvezza"
10 aprile 2026 14:15
Nicoletti: "Ferrari e Paratici smentiscono la cessione, ma tutti sanno che già Barone trattò per vendere"
09 aprile 2026 14:27
Cecchi: "Stasera una gara di felicità, siamo tornati a sognare dopo tanta sofferenza"
09 aprile 2026 14:14
Amoruso: "Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola"
08 aprile 2026 20:57
Bucchioni attacca Kean: "Doveva stringere i denti e partire, quest'atteggiamento è sbagliato"
08 aprile 2026 19:04
Graziani: "Se Kean non se la sente di giocare, non è un problema perché ne abbiamo altri al posto suo"
08 aprile 2026 14:33
Monti: "A Verona la Fiorentina ha fatto una rapina senza passamontagna, non confermerei Vanoli"
07 aprile 2026 21:32
Bucciantini: "Vanoli ha riallenato la Fiorentina, questa squadra sa cosa fare in campo grazie a lui"
07 aprile 2026 18:49
Polverosi: "Se Vanoli ci salva e vince la Conference, allora è dura poi mandarlo via a fine anno"
07 aprile 2026 18:33
Mandorlini: "La Fiorentina è in ripresa: ora servono identità e fiducia per uscire dalla zona salvezza"
03 aprile 2026 21:27
Amoruso: "Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l'errore della Bosnia"
02 aprile 2026 19:00
Scanagatta: "L'Italia ieri sembrava la Fiorentina di Pioli. Passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio".
01 aprile 2026 22:14
Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"
01 aprile 2026 18:30
Bucchioni: "Kean pensa più all'Italia ed è normale, non ci farei grande polemica per questa scelta"
31 marzo 2026 18:35
Amoruso attacca: "Pioli non aveva capito i problemi della squadra, ha sbagliato tutto"
31 marzo 2026 18:21
Bucciantini: "Kean può essere il centravanti del Mondiale; è uno dei 9 più forti del calcio europeo"
30 marzo 2026 20:12
Papa Waigo: "Mi ricordano sempre quel gol alla Juventus. Spero che la Fiorentina possa salvarsi":
30 marzo 2026 20:06
Zazzaroni: "La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi dieci anni. Vietato abbandonare la Conference"
30 marzo 2026 19:47
Amerini: "Confermerei Vanoli con la vittoria della Conference, Kean più determinato con l'Italia che con la Fiorentina"
30 marzo 2026 19:30
Bocci su Kean: "E' intoccabile anche in Nazionale. Ora ha lo sprint per fare un gran finale di stagione".
30 marzo 2026 18:55
Ripa: "A Pioli non è stato permesso di fare alcune scelte, mentre a Vanoli sì. Con Pradè valutazioni errate"
30 marzo 2026 14:47
Galli: "Col mercato fatto d'estate era impossibile migliorare. La lotta salvezza non coinvolgerà la Fiorentina"
30 marzo 2026 14:27
Agente Vanoli: "Capolavoro, è difficilissimo invertire la rotta. Con la società non abbiamo ancora parlato".
24 marzo 2026 16:11
Marianella: "Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario"
20 marzo 2026 22:32
Cassano: "Avevo l'accordo per venire alla Fiorentina. A Batistuta ho detto in faccia quello che era"
20 marzo 2026 14:44
Flachi: "I gol di Dodo e Gud mostrano qualità viste raramente, a Cremona la Fiorentina è stata squadra"
17 marzo 2026 21:49
Capuano: "Io uno dei pochi a dire Parisi in nazionale. Dissi che poteva fare il ruolo di Robben".
17 marzo 2026 19:20
Galli: "Ieri partita da Fiorentina. Da Piccoli segnali apprezzabili ma rimane un mistero"
17 marzo 2026 18:57
Bocci: "Parisi il miglior esterno della Fiorentina, deve sempre giocare. Non voglio illudermi, ancora non è finita"
17 marzo 2026 18:47
Amoruso: "Focus sulla salvezza, stasera vietato sbagliare. Piccoli dà l'anima e combatte ma pesano i 27 milioni"
16 marzo 2026 18:42
Fattori: "Con la Cremonese vietato perdere. Kean rimanda il rientro in vista della Nazionale, ora pensa al playoff"
16 marzo 2026 17:53
Sentite Cecchi: "Ho talmente paura di perdere oggi che anche un punto a Cremona lo prendo"
16 marzo 2026 13:39
Fattori sull'esordio di Braschi: "Alla sua età avevo vinto 2 serie B e avevo giocato 40 partite in serie A"
13 marzo 2026 21:41
Adani: "La Conference viene dopo, ora l'obiettivo è uscire dai bassifondi della classifica"
13 marzo 2026 14:27
Conti: "Ai giocatori manca l'attaccamento, il viola deve essere una seconda pelle addosso"
13 marzo 2026 14:06
Galli duro: "I lavori del Franchi sono un obbrobrio, i responsabili del disastro sono pure convinti di aver fatto bene"
13 marzo 2026 13:31
Pruzzo: "Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia"
12 marzo 2026 13:59
Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"
12 marzo 2026 13:24
Polverosi: "La Fiorentina è una squadra vuota, se pensa di salvarsi grazie al suo nome rischia grosso"
11 marzo 2026 21:55
Bordata di Ferrara a Pioli: "Appena se ne è andato dall'Arabia hanno stappato lo champagne"
11 marzo 2026 21:19
Graziani distrugge Piccoli: "In campo non dà niente, è una delusione enorme perché ha già la pancia piena"
11 marzo 2026 14:08
Tesser difende Vanoli: "Le sue squadre non sbagliano mai atteggiamento, in questo è uno dei migliori"
11 marzo 2026 13:27
Pastore: "L'ultima cosa di cui ha bisogno la Fiorentina ora è un cambio di allenatore; confermerei Vanoli"
10 marzo 2026 21:43
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