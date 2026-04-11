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Nicoletti: “La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio”

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Nicoletti: “La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio”

Redazione

11 Aprile · 15:11

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 15:11

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L'intermediario di mercato ha criticato l'operato della famiglia Commisso da quando si è insediata a Firenze

A Lady Radio l’ex dirigente ed intermediario Costantino Nicoletti ha parlato di vari temi come la Conference: “A Firenze tutto può succedere, abbiamo vissuto noi delle rimonte e possiamo farle a discapito di altri in questa assurda competizione. Mi aspetto una prova d’orgoglio da questa Fiorentina così assurda poi è chiaro resta difficile, ma esiste una fiammella per portarla in parità e vincerla ai supplementari.”

Sul Palace: “Non parliamo di Bayern o Real, non sono una squadra imbattibile e in 90 minuti al Franchi puoi metterli in difficoltà se ci credi davvero. Non mi sembra assurdo credere all’impossibile.”

Su Commisso: “Dopo giovedì dovremo tirare una riga perché questa società deve dare delle risposte, io quattro anni fa mi permisi di dargli un consiglio, ma poi mi hanno tolto il saluto e tutti hanno cominciato a scansarmi. Mi hanno detto che ero negativo e disfattista, ma dicevo solo la verità perché questa società non sa fare calcio e in 7 anni non abbiamo avuto nulla, una gestione da nulla cosmico. Hanno illuso i tifosi perché le finali sono state solo un caso, è il momento di svegliarsi.”

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