Notizie Commisso Fiorentina

Nazione su Commisso: “In estate le reali intenzioni della proprietà. Ma quando torna a Firenze?”
15 maggio 2026 09:56
"Commisso ha preso la nomina e poi non si è più visto, ci siamo salvati perché senza avversari"
12 maggio 2026 23:07
Corriere Fiorentino, il retroscena: "Nel 2020 fu Commisso a dire no a De Rossi, voleva la conferma di Iachini"
07 maggio 2026 09:38
Corriere Fiorentino su Commisso: “Tanti soldi spesi ma pochissimi obiettivi raggiunti. I tifosi criticano”
04 maggio 2026 08:51
Corriere dello Sport: "Fiorentina solida ma serve un intervento di Commisso. Necessaria qualche cessione"
03 maggio 2026 10:03
Corriere Fiorentino evidenzia: “Un boss calabrese accusa Commisso” La Fiorentina replica: “Tutto falso”
18 aprile 2026 09:43
Corriere Fiorentino: “Accertamenti su Commisso nel 2019 ma niente di rilevante. Da quei parenti si teneva alla larga”
18 aprile 2026 09:36
Bocci: "Adesso tutto passa a Commisso, sarà lui a decidere il futuro della Fiorentina"
14 aprile 2026 14:49
Poesio: "Di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiano le tasche piene. Voglio sentire Joseph parlare di Fiorentina".
11 aprile 2026 18:32
Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"
11 aprile 2026 15:11
Valcareggi: "Commisso? Non può rappresentare Firenze. Paratici è un uomo di calcio, è ambizioso"
10 aprile 2026 14:16
Renzi:"Dopo 3 mondiali bisogna fare pulito. Basta con la marchetta Lotito, nuove leggi su stadi e diritti"
07 aprile 2026 19:17
Palladino ricorda Commisso: “Un papà, un’umanità incredibile. Mi è stato vicino”
04 aprile 2026 09:53
J. Commisso dagli Stati Uniti fa arrivare il suo messaggio: "Grazie famiglia viola, energia fondamentale"
28 marzo 2026 18:00
Ferrari ricorda Commisso: “È stata una figura fondamentale per la mia vita, era amato da tutti”
10 marzo 2026 16:32
“Così grande, così rumoroso, così divertente”: l’America celebra Rocco Commisso
21 febbraio 2026 22:26
Burdisso ricorda Rocco Commisso: "Valori simili a Moratti. Peccato non aver vinto la Conference che meritava"
21 febbraio 2026 14:04
Nazione: “Franchi? Tra Funaro e Joseph Commisso nessun incontro formale”
19 febbraio 2026 09:40
Sabatini: “Commisso lo criticavano ma gli andava fatta una statua, ora diranno che suo figlio non è all’altezza”
10 febbraio 2026 17:54
J.Commisso su Paratici: "Soddisfatti della scelta. La sua esperienza e visione valore aggiunto"
04 febbraio 2026 20:02
Nazione: “Domenica con un volo da Milano la famiglia Commisso è rientrata nel New Jersey”
03 febbraio 2026 10:11
Nazione: “Tra oggi e domani Joseph e Catherine Commisso dovrebbero rientrare negli USA”
01 febbraio 2026 10:03
De Laurentis da brividi. Omaggio all'ex presidente viola Rocco Commisso con una maglia speciale
31 gennaio 2026 18:18
Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"
31 gennaio 2026 10:10
Nazione: “Forse già domani Joseph Commisso volerà negli Stati Uniti. Obiettivo tornare presto a Firenze”
31 gennaio 2026 09:33
Ferrara: “Il cambiamento di Commisso Jr? La perdita di un padre ti dà una missione”
30 gennaio 2026 09:34
Criscitiello: “Servirebbe un presidente che sia un mix tra Rocco Commisso e De Laurentiis”
29 gennaio 2026 18:16
Corriere Fiorentino: “L’omaggio a Commisso, il “RBC” resterà sulla maglia della Serie A fino a fine stagione”
29 gennaio 2026 09:04
Giuseppe Commisso nuovo presidente della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Verrà a Firenze più spesso”
28 gennaio 2026 09:14
Nazione: “Giuseppe Commisso è il 25esimo presidente della Fiorentina. Futuro a tinte viola”
28 gennaio 2026 08:47
Nazione sicura: “Giuseppe Commisso potrebbe essere la persona giusta. Sensazioni incoraggianti”
28 gennaio 2026 08:46
Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Gazzetta: “Si alternerà tra Italia e USA come il padre”
28 gennaio 2026 08:45
Frey saluta Commisso: “Era doveroso esserci, Grazie per tutto quello che hai fatto alla Fiorentina”
27 gennaio 2026 16:34
Giuseppe Commisso è il nuovo Presidente della Fiorentina. Catherine nuovo membro del CDA
27 gennaio 2026 15:24
Antognoni: “Commisso ha fatto tanto. Joseph mi ha detto che porterà avanti il lavoro del padre”
27 gennaio 2026 10:20
Corriere Fiorentino: “Investitori interessati alla Fiorentina non mancano. L’annuncio di ieri non è casuale”
27 gennaio 2026 10:10
Giuseppe Commisso: "Sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina. Il club sempre prima di tutto"
26 gennaio 2026 20:41
Dainelli: "Commisso era un uomo di cuore, lo ringrazio perché mi ha fatto tornare a Firenze"
26 gennaio 2026 18:34
Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"
26 gennaio 2026 18:19
Galloppa: "Commisso ha lasciato un vuoto incolmabile, era un uomo straordinario con dei valori unici"
26 gennaio 2026 18:06
Frey: "Con il Viola Park ha creato qualcosa di incredibile, lo porteremo avanti in onore di Commisso e Barone"
26 gennaio 2026 17:58
Iachini ricorda Commisso: “Il Presidente si rivedeva in me. Era sempre presente e sorridente con tutti”
26 gennaio 2026 17:53
Comuzzo: "Commisso è stato come un papà, starà a noi ricordarlo sul campo tramite le prestazioni"
26 gennaio 2026 17:42
Borja Valero:”Commisso era un babbo per tutti noi,era presente anche nei momenti difficili”
26 gennaio 2026 17:37
Corriere Fiorentino: “I Commisso a Firenze qualche giorno. Presidente? Carica vacante non un problema”
26 gennaio 2026 09:35
Aquilani: "Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Commisso che Barone sto davvero molto male"
25 gennaio 2026 22:12
La famiglia Commisso è arrivata a Firenze: confermata la loro presenza per la messa in Duomo
25 gennaio 2026 20:55
Aquilani ricorda Commisso: “Un punto di riferimento per la mia vita e la mia carriera”
25 gennaio 2026 15:09
Corriere Fiorentino: “Catherine e Joseph Commisso saranno al Franchi per Fiorentina-Como”
25 gennaio 2026 09:42
La Curva Fiesole ringrazia Commisso: "Hai gestito la Fiorentina con amore e passione. Noi non dimentichiamo"
24 gennaio 2026 17:38
Calcio e Finanza: "Vendita della società ipotesi reale, ma l'obiettivo ora è la salvezza. Renzi sullo sfondo"
24 gennaio 2026 14:24
La Fiorentina primavera omaggia Commisso: minuto di silenzio e striscione con scritto: "Grazie Rocco"
24 gennaio 2026 12:38
Valcareggi: "Con Commisso avevo un pessimo rapporto, spero che la Fiorentina venga venduta"
23 gennaio 2026 13:28
Corriere dello Sport: "Domani una spettatrice speciale al Franchi, ci sarà Catherine Commisso"
23 gennaio 2026 09:58
Corriere Fiorentino: “I Commisso sembrano determinati ad andare avanti con la Fiorentina per ora”
23 gennaio 2026 09:50
Corriere Fiorentino: “Un blocco della Fiorentina nell’Italia uno dei sogni di Commisso: centrocampo italiano”
23 gennaio 2026 09:47
Nazione sicura: “Il futuro della Fiorentina ripartirà dalla voglia di onorare la memoria di Rocco”
23 gennaio 2026 09:38
Basile: "Con Paratici la Fiorentina dei Commisso è destinata a parlare più inglese che italiano"
22 gennaio 2026 22:26
"Nel calcio i benefattori non esistono, alla proprietà Commisso fa comodo tenere la Fiorentina"
22 gennaio 2026 21:57
Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"
22 gennaio 2026 18:21
Casamonti conferma alla fine del funerale: "La famiglia Commisso continuerà a guidare la Fiorentina"
22 gennaio 2026 11:13
Futuro Fiorentina? Catherine Commisso: "Rimarremo vicini a Firenze, intanto arriviamo sabato"
22 gennaio 2026 11:01
Tutta la Fiorentina ha seguito unita i funerali del Presidente Rocco Commisso al Viola Park
21 gennaio 2026 22:23
Le porte di Firenze si colorano di viola dopo il tramonto in memoria del Presidente Rocco Commisso
21 gennaio 2026 20:51
Sono iniziati i funerali di Commisso: presenti il dg Ferrari, l’ex ds Pradè ed il dottor Pengue
21 gennaio 2026 16:21
Palladino ricorda Commisso: “Raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”
21 gennaio 2026 16:07
Galliani: "Commisso un uomo di generosità e umanità, ammiravo la sua visione e la determinazione"
21 gennaio 2026 12:38
Nazione: "Oggi il funerale di Commisso a New York. Tutte le porte storiche di Firenze saranno illuminate di viola"
21 gennaio 2026 09:08
"Commisso è stato un grande uomo, ha investito tanto ma mantenendo vivo il sentimento"
21 gennaio 2026 00:25
"Commisso e Barone due giganti, due uomini con le palle che il calcio italiano non meritava"
20 gennaio 2026 23:49
Viviano: "Commisso grande presidente, anche se ha commesso errori come i Della Valle"
20 gennaio 2026 23:27
Toni: "Commisso spendeva di tasca sua per la Fiorentina, oggi il calcio in mano ai fondi”
20 gennaio 2026 23:04
Rubino segna all'Avellino e fa una dedica speciale: "Dedicato al Presidente Rocco Commisso"
20 gennaio 2026 22:03
Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"
20 gennaio 2026 13:34
Domani il funerale di Commisso a New York. Ci sarà anche l'ex ds Pradè
20 gennaio 2026 10:31
Iachini: "Rocco voleva sempre vincere, non era nel suo vocabolario la parola sconfitta"
19 gennaio 2026 22:11
Borghi: “Mi aspetto un cambio di proprietà, non credo che Paratici sia stato scelto da Commisso”
19 gennaio 2026 16:20
Sabatini su Commisso: "Una grave perdita per il calcio. Rocco ha onorato al meglio la bellezza di Firenze"
19 gennaio 2026 15:54
Galli duro: "Dopo la morte di Commisso tutti sanno tutto. È retroscenismo spicciolo, manca rispetto"
19 gennaio 2026 15:06
Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato tanti insegnamenti, siamo il terzo mondo per le infrastrutture nel calcio"
19 gennaio 2026 14:06
Sticchi Damiani su Commisso: ”Il Minuto di silenzio va rispettato”
19 gennaio 2026 12:24
Funerali Commisso il 21 gennaio alle 16 italiane: sarà possibile seguirli online
19 gennaio 2026 09:37
Gazzetta: “La Fiorentina mostra identità e volontà. Gioca con Commisso nel cuore e il rock nelle gambe”
19 gennaio 2026 09:01
"In Italia calcio malato, Ciao Rocco", striscione di saluto dei tifosi del Torino per Commisso
18 gennaio 2026 18:37
Piccoli: "Mi mancava segnare, nel primo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze"
18 gennaio 2026 18:13
Bucchioni: "Fiorentina in campo con gli insegnamenti di Rocco, combattere e crescere"
18 gennaio 2026 17:36
De Gea: "Momento triste e complicato, ma restiamo uniti come una vera famiglia"
18 gennaio 2026 14:58
La Fiorentina nel pre partita indossa la maglia in onore di Commisso: "Grazie Rocco"
18 gennaio 2026 14:18
Bucchioni: "Mi aspetto una grande prova, la Fiorentina deve metterei in campo il cuore per Rocco Commisso"
18 gennaio 2026 14:09
Corriere dello Sport: "Della Valle disse a Commisso: 'Il prezzo è quello e quello resta!'. Lui la pagò fino all'ultimo euro"
18 gennaio 2026 13:19
Zazzaroni svela: "Morte Commisso? Il papà di Bove mi ha chiamato in lacrime dicendomi: 'Per noi ha fatto tanto'"
18 gennaio 2026 13:13
Repubblica: "Commisso sapeva di avere poco tempo ed era rattristato di non avere qualcuno a cui affidare la Fiorentina"
18 gennaio 2026 12:58
La Gazzetta: "Commisso ha scelto Paratici. Gli ha garantito che la famiglia porterà avanti il progetto"
18 gennaio 2026 12:17
Repubblica: "Commisso era ricoverato in una clinica da novembre per l'aggravarsi della malattia"
18 gennaio 2026 11:55
Repubblica: “La Fiorentina resterà alla famiglia Commisso. Catherine sarà al comando"
18 gennaio 2026 11:27
La famiglia Commisso: ”Grazie a chi ci ha espresso vicinanza. Ci riempie il cuore sentire questo affetto”
18 gennaio 2026 11:27
Repubblica: “Franchi? Ok di Commisso al project financing: contributo da 60 milioni, in cambio concessione lunga"
18 gennaio 2026 11:01
Corriere dello Sport sottolinea: "Acquisti top nella storia della Fiorentina? Sei sono stati fatti da Commisso"
18 gennaio 2026 10:52
Corriere dello Sport si interroga: "E se il figlio Giuseppe diventasse presidente? Da ricordare la gestione familiare della Fiorentina"
18 gennaio 2026 10:50
Corriere Fiorentino: "Futuro Fiorentina? Sarà Catherine a decidere. Silenziosa ma onnipresente"
18 gennaio 2026 09:56
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