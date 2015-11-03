Labaro Viola

Notizie Commisso Fiorentina

Nazione su Commisso: “In estate le reali intenzioni della proprietà. Ma quando torna a Firenze?”

15 maggio 2026 09:56

"Commisso ha preso la nomina e poi non si è più visto, ci siamo salvati perché senza avversari"

12 maggio 2026 23:07

Corriere Fiorentino, il retroscena: "Nel 2020 fu Commisso a dire no a De Rossi, voleva la conferma di Iachini"

07 maggio 2026 09:38

Corriere Fiorentino su Commisso: “Tanti soldi spesi ma pochissimi obiettivi raggiunti. I tifosi criticano”

04 maggio 2026 08:51

Corriere dello Sport: "Fiorentina solida ma serve un intervento di Commisso. Necessaria qualche cessione"

03 maggio 2026 10:03

Corriere Fiorentino evidenzia: “Un boss calabrese accusa Commisso” La Fiorentina replica: “Tutto falso”

18 aprile 2026 09:43

Corriere Fiorentino: “Accertamenti su Commisso nel 2019 ma niente di rilevante. Da quei parenti si teneva alla larga”

18 aprile 2026 09:36

Bocci: "Adesso tutto passa a Commisso, sarà lui a decidere il futuro della Fiorentina"

14 aprile 2026 14:49

Poesio: "Di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiano le tasche piene. Voglio sentire Joseph parlare di Fiorentina".

11 aprile 2026 18:32

Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"

11 aprile 2026 15:11

Valcareggi: "Commisso? Non può rappresentare Firenze. Paratici è un uomo di calcio, è ambizioso"

10 aprile 2026 14:16

Renzi:"Dopo 3 mondiali bisogna fare pulito. Basta con la marchetta Lotito, nuove leggi su stadi e diritti"

07 aprile 2026 19:17

Palladino ricorda Commisso: “Un papà, un’umanità incredibile. Mi è stato vicino”

04 aprile 2026 09:53

J. Commisso dagli Stati Uniti fa arrivare il suo messaggio: "Grazie famiglia viola, energia fondamentale"

28 marzo 2026 18:00

Ferrari ricorda Commisso: “È stata una figura fondamentale per la mia vita, era amato da tutti”

10 marzo 2026 16:32

“Così grande, così rumoroso, così divertente”: l’America celebra Rocco Commisso

21 febbraio 2026 22:26

Burdisso ricorda Rocco Commisso: "Valori simili a Moratti. Peccato non aver vinto la Conference che meritava"

21 febbraio 2026 14:04

Nazione: “Franchi? Tra Funaro e Joseph Commisso nessun incontro formale”

19 febbraio 2026 09:40

Sabatini: “Commisso lo criticavano ma gli andava fatta una statua, ora diranno che suo figlio non è all’altezza”

10 febbraio 2026 17:54

J.Commisso su Paratici: "Soddisfatti della scelta. La sua esperienza e visione valore aggiunto"

04 febbraio 2026 20:02

Nazione: “Domenica con un volo da Milano la famiglia Commisso è rientrata nel New Jersey”

03 febbraio 2026 10:11

Nazione: “Tra oggi e domani Joseph e Catherine Commisso dovrebbero rientrare negli USA”

01 febbraio 2026 10:03

De Laurentis da brividi. Omaggio all'ex presidente viola Rocco Commisso con una maglia speciale

31 gennaio 2026 18:18

Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"

31 gennaio 2026 10:10

Nazione: “Forse già domani Joseph Commisso volerà negli Stati Uniti. Obiettivo tornare presto a Firenze”

31 gennaio 2026 09:33

Ferrara: “Il cambiamento di Commisso Jr? La perdita di un padre ti dà una missione”

30 gennaio 2026 09:34

Criscitiello: “Servirebbe un presidente che sia un mix tra Rocco Commisso e De Laurentiis”

29 gennaio 2026 18:16

Corriere Fiorentino: “L’omaggio a Commisso, il “RBC” resterà sulla maglia della Serie A fino a fine stagione”

29 gennaio 2026 09:04

Giuseppe Commisso nuovo presidente della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Verrà a Firenze più spesso”

28 gennaio 2026 09:14

Nazione: “Giuseppe Commisso è il 25esimo presidente della Fiorentina. Futuro a tinte viola”

28 gennaio 2026 08:47

Nazione sicura: “Giuseppe Commisso potrebbe essere la persona giusta. Sensazioni incoraggianti”

28 gennaio 2026 08:46

Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Gazzetta: “Si alternerà tra Italia e USA come il padre”

28 gennaio 2026 08:45

Frey saluta Commisso: “Era doveroso esserci, Grazie per tutto quello che hai fatto alla Fiorentina”

27 gennaio 2026 16:34

Giuseppe Commisso è il nuovo Presidente della Fiorentina. Catherine nuovo membro del CDA

27 gennaio 2026 15:24

Antognoni: “Commisso ha fatto tanto. Joseph mi ha detto che porterà avanti il lavoro del padre”

27 gennaio 2026 10:20

Corriere Fiorentino: “Investitori interessati alla Fiorentina non mancano. L’annuncio di ieri non è casuale”

27 gennaio 2026 10:10

Giuseppe Commisso: "Sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina. Il club sempre prima di tutto"

26 gennaio 2026 20:41

Dainelli: "Commisso era un uomo di cuore, lo ringrazio perché mi ha fatto tornare a Firenze"

26 gennaio 2026 18:34

Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"

26 gennaio 2026 18:19

Galloppa: "Commisso ha lasciato un vuoto incolmabile, era un uomo straordinario con dei valori unici"

26 gennaio 2026 18:06

Frey: "Con il Viola Park ha creato qualcosa di incredibile, lo porteremo avanti in onore di Commisso e Barone"

26 gennaio 2026 17:58

Iachini ricorda Commisso: “Il Presidente si rivedeva in me. Era sempre presente e sorridente con tutti”

26 gennaio 2026 17:53

Comuzzo: "Commisso è stato come un papà, starà a noi ricordarlo sul campo tramite le prestazioni"

26 gennaio 2026 17:42

Borja Valero:”Commisso era un babbo per tutti noi,era presente anche nei momenti difficili”

26 gennaio 2026 17:37

Corriere Fiorentino: “I Commisso a Firenze qualche giorno. Presidente? Carica vacante non un problema”

26 gennaio 2026 09:35

Aquilani: "Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Commisso che Barone sto davvero molto male"

25 gennaio 2026 22:12

La famiglia Commisso è arrivata a Firenze: confermata la loro presenza per la messa in Duomo

25 gennaio 2026 20:55

Aquilani ricorda Commisso: “Un punto di riferimento per la mia vita e la mia carriera”

25 gennaio 2026 15:09

Corriere Fiorentino: “Catherine e Joseph Commisso saranno al Franchi per Fiorentina-Como”

25 gennaio 2026 09:42

La Curva Fiesole ringrazia Commisso: "Hai gestito la Fiorentina con amore e passione. Noi non dimentichiamo"

24 gennaio 2026 17:38

Calcio e Finanza: "Vendita della società ipotesi reale, ma l'obiettivo ora è la salvezza. Renzi sullo sfondo"

24 gennaio 2026 14:24

La Fiorentina primavera omaggia Commisso: minuto di silenzio e striscione con scritto: "Grazie Rocco"

24 gennaio 2026 12:38

Valcareggi: "Con Commisso avevo un pessimo rapporto, spero che la Fiorentina venga venduta"

23 gennaio 2026 13:28

Corriere dello Sport: "Domani una spettatrice speciale al Franchi, ci sarà Catherine Commisso"

23 gennaio 2026 09:58

Corriere Fiorentino: “I Commisso sembrano determinati ad andare avanti con la Fiorentina per ora”

23 gennaio 2026 09:50

Corriere Fiorentino: “Un blocco della Fiorentina nell’Italia uno dei sogni di Commisso: centrocampo italiano”

23 gennaio 2026 09:47

Nazione sicura: “Il futuro della Fiorentina ripartirà dalla voglia di onorare la memoria di Rocco”

23 gennaio 2026 09:38

Basile: "Con Paratici la Fiorentina dei Commisso è destinata a parlare più inglese che italiano"

22 gennaio 2026 22:26

"Nel calcio i benefattori non esistono, alla proprietà Commisso fa comodo tenere la Fiorentina"

22 gennaio 2026 21:57

Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"

22 gennaio 2026 18:21

Casamonti conferma alla fine del funerale: "La famiglia Commisso continuerà a guidare la Fiorentina"

22 gennaio 2026 11:13

Futuro Fiorentina? Catherine Commisso: "Rimarremo vicini a Firenze, intanto arriviamo sabato"

22 gennaio 2026 11:01

Tutta la Fiorentina ha seguito unita i funerali del Presidente Rocco Commisso al Viola Park

21 gennaio 2026 22:23

Le porte di Firenze si colorano di viola dopo il tramonto in memoria del Presidente Rocco Commisso

21 gennaio 2026 20:51

Sono iniziati i funerali di Commisso: presenti il dg Ferrari, l’ex ds Pradè ed il dottor Pengue

21 gennaio 2026 16:21

Palladino ricorda Commisso: “Raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”

21 gennaio 2026 16:07

Galliani: "Commisso un uomo di generosità e umanità, ammiravo la sua visione e la determinazione"

21 gennaio 2026 12:38

Nazione: "Oggi il funerale di Commisso a New York. Tutte le porte storiche di Firenze saranno illuminate di viola"

21 gennaio 2026 09:08

"Commisso è stato un grande uomo, ha investito tanto ma mantenendo vivo il sentimento"

21 gennaio 2026 00:25

"Commisso e Barone due giganti, due uomini con le palle che il calcio italiano non meritava"

20 gennaio 2026 23:49

Viviano: "Commisso grande presidente, anche se ha commesso errori come i Della Valle"

20 gennaio 2026 23:27

Toni: "Commisso spendeva di tasca sua per la Fiorentina, oggi il calcio in mano ai fondi”

20 gennaio 2026 23:04

Rubino segna all'Avellino e fa una dedica speciale: "Dedicato al Presidente Rocco Commisso"

20 gennaio 2026 22:03

Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"

20 gennaio 2026 13:34

Domani il funerale di Commisso a New York. Ci sarà anche l'ex ds Pradè

20 gennaio 2026 10:31

Iachini: "Rocco voleva sempre vincere, non era nel suo vocabolario la parola sconfitta"

19 gennaio 2026 22:11

Borghi: “Mi aspetto un cambio di proprietà, non credo che Paratici sia stato scelto da Commisso”

19 gennaio 2026 16:20

Sabatini su Commisso: "Una grave perdita per il calcio. Rocco ha onorato al meglio la bellezza di Firenze"

19 gennaio 2026 15:54

Galli duro: "Dopo la morte di Commisso tutti sanno tutto. È retroscenismo spicciolo, manca rispetto"

19 gennaio 2026 15:06

Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato tanti insegnamenti, siamo il terzo mondo per le infrastrutture nel calcio"

19 gennaio 2026 14:06

Sticchi Damiani su Commisso: ”Il Minuto di silenzio va rispettato”

19 gennaio 2026 12:24

Funerali Commisso il 21 gennaio alle 16 italiane: sarà possibile seguirli online

19 gennaio 2026 09:37

Gazzetta: “La Fiorentina mostra identità e volontà. Gioca con Commisso nel cuore e il rock nelle gambe”

19 gennaio 2026 09:01

"In Italia calcio malato, Ciao Rocco", striscione di saluto dei tifosi del Torino per Commisso

18 gennaio 2026 18:37

Piccoli: "Mi mancava segnare, nel primo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze"

18 gennaio 2026 18:13

Bucchioni: "Fiorentina in campo con gli insegnamenti di Rocco, combattere e crescere"

18 gennaio 2026 17:36

De Gea: "Momento triste e complicato, ma restiamo uniti come una vera famiglia"

18 gennaio 2026 14:58

La Fiorentina nel pre partita indossa la maglia in onore di Commisso: "Grazie Rocco"

18 gennaio 2026 14:18

Bucchioni: "Mi aspetto una grande prova, la Fiorentina deve metterei in campo il cuore per Rocco Commisso"

18 gennaio 2026 14:09

Corriere dello Sport: "Della Valle disse a Commisso: 'Il prezzo è quello e quello resta!'. Lui la pagò fino all'ultimo euro"

18 gennaio 2026 13:19

Zazzaroni svela: "Morte Commisso? Il papà di Bove mi ha chiamato in lacrime dicendomi: 'Per noi ha fatto tanto'"

18 gennaio 2026 13:13

Repubblica: "Commisso sapeva di avere poco tempo ed era rattristato di non avere qualcuno a cui affidare la Fiorentina"

18 gennaio 2026 12:58

La Gazzetta: "Commisso ha scelto Paratici. Gli ha garantito che la famiglia porterà avanti il progetto"

18 gennaio 2026 12:17

Repubblica: "Commisso era ricoverato in una clinica da novembre per l'aggravarsi della malattia"

18 gennaio 2026 11:55

Repubblica: “La Fiorentina resterà alla famiglia Commisso. Catherine sarà al comando"

18 gennaio 2026 11:27

La famiglia Commisso: ”Grazie a chi ci ha espresso vicinanza. Ci riempie il cuore sentire questo affetto”

18 gennaio 2026 11:27

Repubblica: “Franchi? Ok di Commisso al project financing: contributo da 60 milioni, in cambio concessione lunga"

18 gennaio 2026 11:01

Corriere dello Sport sottolinea: "Acquisti top nella storia della Fiorentina? Sei sono stati fatti da Commisso"

18 gennaio 2026 10:52

Corriere dello Sport si interroga: "E se il figlio Giuseppe diventasse presidente? Da ricordare la gestione familiare della Fiorentina"

18 gennaio 2026 10:50

Corriere Fiorentino: "Futuro Fiorentina? Sarà Catherine a decidere. Silenziosa ma onnipresente"

18 gennaio 2026 09:56

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