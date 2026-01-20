Domani il funerale di Commisso a New York. Ci sarà anche l’ex ds Pradè

A tre giorni dalla scomparsa, gli Stati Uniti e l’Italia si preparano per onorare la figura di Rocco Commisso: ieri è stata allestita la camera ardente al Vander Plaat-Vermeulen Memorial, in New Jersey, mentre domani, ore 16 italiane, nella Cattedrale di San Patrizio a New York ci terranno i funerali del patron della Fiorentina, con la presenza dell’ex ds Daniele Pradè, ma anche del medico della società Luca Pengue e della sindaca di Firenze Sara Funaro. Per tutti gli altri, società, staff e calciatori, impegnati nella preparazione della sfida contro il Cagliari, l’ultimo saluto a Commisso è programmato per lunedì 26 gennaio dalle ore 18 presso il Duomo di Firenze (cattedrale di Santa Maria del Fiore), dove andrà in scena una messa in suffragio del presidente aperta anche a tutti i cittadini.

Intanto, mentre continua il pellegrinaggio al Viola Park – ieri Giuseppe Barone, il figlio più piccolo del compianto dg Joe Barone, è passato a rendere omaggio a nome di tutta la famiglia con un mazzo di fiori – sul web, il ricordo del popolo viola continua a farsi sentire. Soprattutto attraverso il sito del Vander Plaat Memorial: in poche ore dall’annuncio, migliaia i messaggi per il numero uno gigliato, tantissimi dall’Italia. «Rocco era un italiano che come me è andato in America a inseguire un sogno; il sogno lui l’ha raggiunto ed era tornato in Italia per portare un po’ di sogni anche a noi fiorentini. E ci sei riuscito Rocco, abbiamo sognato con te», scrive un utente. Sul portale del Vander Plaat c’è anche la possibilità di piantare un albero: per il momento ne nasceranno almeno 50, in memoria di Rocco Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.