PAGELLE FIORENTINA: PERLA DI HARRISON, GUDMUNDSSON INGUARDABILE. PICCOLI UN FANTASMA

La Fiorentina è scesa in campo questa sera al via del Mare di Lecce per la sfida contro i salentini, questi i voti dei protagonisti in campo

DE GEA 6: Poco sollecitato, grande parata su Banda al 70esimo ma non può nulla sul gol

DODO 5.5: Bella sovrapposizione al 37esimo quando serve un cioccolatino a Piccoli che non lo scarta. Poi è poco partecipe ed è spesso impreciso

PONGRACIC 6.5: Attento e preciso in marcatura commette pochi errori. Ad inizio secondo tempo salva diverse volte la sua squadra nei pressi dell'area piccola. In generale molto solido e concentrato

RANIERI 6: Come Pongracic è molto attento in difesa quando il Lecce attacca e tiene a galla la viola

GOSENS S.V.: La sua partita dura 10 minuti poi esce per un fastidio muscolare

FAGIOLI 5.5: Dopo 15 minuti salva sulla riga di porta il possibile 1-0 del Lecce. Meno brillante del solito è più prezioso in fase di non possesso che con la palla tra i piedi. La sua prova però è insufficiente

MANDRAGORA 6: Si vede poco in fase di manovra ma è pericoloso in fase di rifinitura, assist per Harrison e diverse conclusioni tentate. Mezzo voto in più per l'assist

NDOUR 5: Passo indietro rispetto alla crescita delle ultime settimane. Poco preciso con il pallone tra i piedi e commette qualche fallo stupido. Meno utile anche in fase di copertura. Si perde Tiago Gabriel sul gol

HARRISON 7: Si vede poco all'inizio perché non gli arrivano palloni. Poi si accende e prima regala un cioccolatino a Mandragora e poi segna una perla su assist dello stesso Mandragora. Nel secondo tempo viene cambiato di fascia per dare una mano a Balbo in sofferenza in fase difensiva

PICCOLI 5: Tocca pochi palloni e non è solo colpa sua, i palloni giocabili sono pochi. Ma lui sbaglia spesso il movimento o viene anticipato con facilità. Bravo nella sponda in occasione del gol di Harrison. Poi sfiora il gol su assist di Dodò. Per il resto il suo apporto alla squadra è vicino allo 0

GUDMUNDSSON 4.5: Inizio di partita tragico, che regala 5-6 palloni velenosi al Lecce per troppa superficialità. Non sono errori che uno come lui può commettere. Esce al 60esimo dopo una partita orrenda

BALBO 5.5: Entra a freddo dopo 10 minuti per l'infortunio di Gosens. Va in sofferenza contro la velocità di N'Dri e non lo prende mai. Ci mette personalità ma dalla sua parte siamo sempre in apnea

SOLOMON 5: Entra al 60esimo e si vede pochissimo. Accusa forse il cambio di fascia ma la sua prova è insufficiente anche quando viene spostato