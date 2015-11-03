Notizie Pagelle Fiorentina

PAGELLE FIORENTINA: NDOUR GRANDIOSO, PERLA MERAVIGLIOSA DI MANDRAGORA, DE GEA TOP
17 maggio 2026 12:55
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, ATTACCO IMBARAZZANTE. RANIERI IL MIGLIORE
10 maggio 2026 16:38
PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC UMILIATO, SOLOMON SBAGLIA TUTTO. ESORDIO PER BRASCHI
04 maggio 2026 22:40
PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON E HARRISON SBAGLIANO GOL CLAMOROSI. FAGIOLI IL MIGLIORE, BENE RANIERI
26 aprile 2026 14:26
PAGELLE FIORENTINA: PERLA DI HARRISON, GUDMUNDSSON INGUARDABILE. PICCOLI UN FANTASMA
20 aprile 2026 22:48
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON SEGNA E CREA, NDOUR PREZIOSO, MALE PICCOLI
16 aprile 2026 21:25
PAGELLE FIORENTINA: DODÓ HORROR SUI GOL, HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SBAGLIA TUTTO
09 aprile 2026 22:57
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PARA TUTTO, FAGIOLI PRECISO. MALE FABBIAN E KEAN
04 aprile 2026 19:54
PAGELLE FIORENTINA: NDOUR MIGLIORE IN CAMPO, KEAN SPRECA TUTTO, RANIERI UN SOLO ERRORE
22 marzo 2026 22:40
PAGELLE FIORENTINA: PARISI IMPRENDIBILE, DODÓ FA LE BUCHE. NDOUR SI FA PERDONARE
19 marzo 2026 20:41
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI GOL E ASSIST, MERAVIGLIA DODÓ. GUDMUNDSSON C’É, PARISI SEGNA
16 marzo 2026 22:34
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IL MIGLIORE, PICCOLI SPRECA. GUDMUNDSSON PRECISO
12 marzo 2026 22:53
PAGELLE FIORENTINA: HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL, BENE PONGRACIC
08 marzo 2026 16:57
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI SALVATORE, MALE COMUZZO E MANDRAGORA. PAPERA DE GEA
26 febbraio 2026 21:26
PAGELLE FIORENTINA: KEAN FA IL BOMBER, FAGIOLI QUASI PERFETTO. HARRISON INCONCLUDENTE
23 febbraio 2026 20:27
PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI
19 febbraio 2026 22:54
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PRECISO, KEAN GOL. PARISI MACCHIA UNA GRANDE PRESTAZIONE
14 febbraio 2026 16:53
PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON GOL, PONGRACIC BUCA, MALE GOSENS, PICCOLI LOTTA E SPRECA
31 gennaio 2026 19:55
PAGELLE FIORENTINA: FORTINI DA HORROR, CHRISTENSEN FA LA PAPERA, FABBIAN UN ASSIST E MEZZO
27 gennaio 2026 22:54
PAGELLE FIORENTINA: DODÓ IL MIGLIORE, SOLOMON LENTO E FERMO. GOSENS DORME
24 gennaio 2026 20:02
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PRECISO, DODÓ SHOW. FAGIOLI QUASI PERFETTO
18 gennaio 2026 17:01
PAGELLE FIORENTINA: COMUZZO PERFETTO, FAGIOLI BRAVO E SFORTUNATO, DE GEA SALVA SU PULISIC
11 gennaio 2026 17:05
PAGELLE FIORENTINA: LA DECIDE GUDMUNDSSON, BENTORNATO GOSENS. MALE NDOUR E PICCOLI
07 gennaio 2026 22:43
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PERFETTO, COMUZZO GIGANTE, KEAN GOL, SOLOMON QUASI ASSIST
04 gennaio 2026 17:00
PAGELLE FIORENTINA: KEAN SBAGLIA TUTTO, COMUZZO IL MIGLIORE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL
27 dicembre 2025 14:27
PAGELLE FIORENTINA: PARISI IL MIGLIORE, GIOIELLO DI GUD, DOPPIO KEAN, COMUZZO AL TOP
21 dicembre 2025 19:57
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI IMBARAZZANTE, MARTINELLI NON PARA, FORTINI NON MARCA
18 dicembre 2025 22:56
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO FORTINI, KEAN SI MANGIA DUE GOL. SI SALVANO PARISI E FAGIOLI
14 dicembre 2025 17:02
PAGELLE FIORENTINA: GUD AL POSTO GIUSTO, KEAN SEGNA E FA SEGNARE, DODÓ ASSIST
11 dicembre 2025 20:38
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PAPERA, PARISI IMBARAZZANTE, FAGIOLI SENZA PERSONALITÀ
06 dicembre 2025 16:54
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI INGUARDABILE, FAGIOLI FANTASMA, KEAN LOTTA NEL DESERTO
30 novembre 2025 19:51
PAGELLE FIORENTINA: DZEKO IMPRESENTABILE, NDOUR SPAESATO. COMUZZO SALVA SU JOVIC
27 novembre 2025 23:01
PAGELLE FIORENTINA: GIOIA MANDRAGORA, PONGRACIC PERFETTO. FAGIOLI, ORA ALTRA COSA
22 novembre 2025 20:03
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, BENE GUDMUNDSSON, PICCOLI DA BOMBER
09 novembre 2025 16:53
PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI HORROR, DZEKO SBAGLIA TUTTO, DODÒ ALMENO CI PROVA
02 novembre 2025 16:57
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SUPERLATIVO EVITA L'IMBARCATA, KEAN SBAGLIA, VITI CROLLA
29 ottobre 2025 22:38
PAGELLE FIORENTINA: DA DODÒ NASCONO I 2 RIGORI. KEAN E GUD PRECISI, MALE GOSENS E NICOLUSSI
26 ottobre 2025 20:00
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI E NICOLUSSI IN CATTEDRA, MALE PICCOLI. FINALMENTE GUD!
23 ottobre 2025 20:35
PAGELLE FIORENTINA: PARISI REGALA UN RIGORE, MANDRAGORA DORME, GOSENS AL POSTO GIUSTO
19 ottobre 2025 22:42
Fiorentina, il difficile avvio di stagione e le reali possibilità di risalita in Serie A
13 ottobre 2025 08:00
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON MALE, GOSENS QUASI PEGGIO. PERLA DI KEAN, BENE DODÒ
05 ottobre 2025 16:56
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI SEGNA, NDOUR FA GOL E ASSIST. MALE GOSENS E FAGIOLI
02 ottobre 2025 22:55
PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI SPAESATO, KEAN MOLLE, FAZZINI CI PROVA. BENE RANIERI
28 settembre 2025 16:54
PAGELLE FIORENTINA: PERLA MANDRAGORA, PICCOLI NON TIRA MAI. KEAN UN FANTASMA
21 settembre 2025 20:10
PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC E COMUZZO MALE, DZEKO HORROR. FAZZINI ENTRA BENE
13 settembre 2025 22:51
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA FA MIRACOLI, MALE SOHM, KEAN TOGLIE IL GOL A GOSENS
31 agosto 2025 20:21
PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA PREZIOSO, PONGRACIC IMPERIOSO. KEAN E DE GEA SBAGLIANO
24 agosto 2025 20:26
TOP E FLOP FIORENTINA: GUDMUNDSSON PREDICA NEL DESERTO. KEAN NON INCIDE
14 agosto 2025 21:55
TOP E FLOP FIORENTINA: SOHM BRILLA, KOUADIO ENTRA BENE. IL TRIDENTE PUÒ FARE MEGLIO
09 agosto 2025 15:39
TOP E FLOP FIORENTINA: DODÒ SPINGE TANTO, PONGRACIC UN MURO, KEAN SI MANGIA UN GOL
05 agosto 2025 22:41
TOP E FLOP FIORENTINA: PARISI DISASTROSO, BELTRAN FANTASMA. SPICCA FAZZINI, DODÒ SI ACCENDE
03 agosto 2025 17:52
TOP E FLOP FIORENTINA: FAGIOLI DELIZIA IL VIOLA PARK, KEAN BOMBER. SABIRI SBAGLIA UN GOL
25 luglio 2025 21:50
TOP E FLOP FIORENTINA: DZEKO FA ASSIST E REGIA OFFENSIVA. SOTTIL NERVOSO, LITIGI E POCO ALTRO
24 luglio 2025 21:55
TOP E FLOP FIORENTINA: BRILLA FAZZINI, DODO SEGNA, DZEKO OK. BELTRAN NON INCIDE, FAGIOLI..
20 luglio 2025 21:52
PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA COMUZZO, FAGIOLI DISEGNA CALCIO, KEAN BOMBER
25 maggio 2025 22:45
PAGELLE FIORENTINA: PARISI QUASI PERFETTO, KEAN GRANDE BOMBER, MALE PONGRACIC
18 maggio 2025 22:48
PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, RICHARDSON E NDOUR IMBARAZZANTI. ROLLY GOL
12 maggio 2025 20:27
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS SANTO PADRE, DE GEA SUPER, PONGRACIC SBAGLIA TANTO
08 maggio 2025 23:42
PAGELLE FIORENTINA: KEAN CI PROVA, PONGRACIC ALTO LIVELLO, DE GEA PARA BENE. NDOUR SPENTO
04 maggio 2025 20:00
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS AL TOP, RANIERI GOL. MALE BELTRAN, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO
01 maggio 2025 22:59
PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ SEGNA E INVENTA. MANDRAGORA MERAVIGLIOSO, BELTRAN FANTASMA
27 aprile 2025 17:01
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS PRECISO, BELTRAN DA ATTACCANTE. GUDMUNDSSON ILLUMINA
23 aprile 2025 20:30
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA MIRACOLOSO, MANDRAGORA DECISIVO, PARISI SBAGLIA, KEAN GOL
17 aprile 2025 20:39
PAGELLE FIORENTINA: DODÒ IL MIGLIORE, KEAN SI MANGIA UN GOL. BELTRAN ENTRA MALE
13 aprile 2025 16:53
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI INDOMABILE, ADLI SBAGLIA TANTO. BELTRAN MAI PERICOLOSO, DE GEA TOP
10 aprile 2025 22:54
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA STREPITOSO, DODÒ DEVASTANTE. PABLO MARI SBAGLIA TUTTO
05 aprile 2025 22:45
PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIOSAMENTE KEAN, PONGRACIC INSUPERABILE COME MARÌ
30 marzo 2025 16:56
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI INCANTA, GUDMUNDSSON DELIZIA, GOSENS GIGANTESCO
16 marzo 2025 19:55
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA EVITA L'IMBARCATA, FAGIOLI FA CALCIO, PERLA DI GUDMUNDSSON
09 marzo 2025 16:54
PAGELLE FIORENTINA: ERRORI DI TERRACCIANO, GOSENS MIGLIORE IN CAMPO, FAGIOLI FUNZIONA
06 marzo 2025 20:43
PAGELLE FIORENTINA: DODÒ E GOSENS I MIGLIORI, ZANIOLO E BELTRAN SBAGLIANO TANTO
28 febbraio 2025 22:44
PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, ZANIOLO SBAGLIA TUTTO. COMUZZO IL MIGLIORE
23 febbraio 2025 16:58
PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN FANTASMA, MANDRAGORA E CATALDI LENTI. COLPANI LA FA GROSSA
16 febbraio 2025 14:30
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI SBAGLIA, PONGRACIC SFORTUNATO. FAGIOLI FA VEDERE CALCIO
10 febbraio 2025 22:39
PAGELLE FIORENTINA: KEAN LETALE, RANIERI MONUMENTALE. COMUZZO GIGANTE, DODÒ ASSIST
06 febbraio 2025 22:25
PAGELLE FIORENTINA: FOLORUNSHO PERFETTO, BELTRAN E ADLI LETALI. PONGRACIC UN GIGANTE
26 gennaio 2025 22:42
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO ADLI, COLPANI UN FANTASMA. GUD, FOLO E KEAN I MIGLIORI
19 gennaio 2025 14:28
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO GUD, ADLI SBAGLIA. COLPANI E KEAN INESISTENTI. MALE RICHARDSON
13 gennaio 2025 22:41
PAGELLE FIORENTINA: MORENO, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO. BELTRAN E SOTTIL CI PROVANO
04 gennaio 2025 19:57
PAGELLE FIORENTINA: CHE GOL DI SOTTIL, KEAN BOMBER VERO. CATALDI FLOP, COLPANI FANTASMA
29 dicembre 2024 19:55
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI DA HORROR, COLPANI E BELTRAN NON SONO MAI PERICOLOSI
23 dicembre 2024 20:31
PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA IL MIGLIORE, QUARTA DISASTROSO, KEAN SI MANGIA UN GOL
19 dicembre 2024 22:53
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON ILLUMINA, COLPANI E BELTRAN MAI PERICOLOSI. DE GEA C'È
15 dicembre 2024 16:55
PAGELLE FIORENTINA: SOTTIL DEVASTANTE, QUARTA PERFETTO, GUDMUNDSSON ENTRA E INCANTA
12 dicembre 2024 20:38
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI GIGANTE, COMUZZO QUASI TOP. DE GEA SALVA. MALE IKONÈ E KOUAMÈ
08 dicembre 2024 14:27
PAGELLE FIORENTINA: QUARTA E BELTRAN FANNO MALE. KEAN SEGNA MA SBAGLIA IL RIGORE
04 dicembre 2024 23:07
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO TERRACCIANO, MALE PARISI. QUARTA IL MIGLIORE IN CAMPO
28 novembre 2024 22:55
PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ DIPINGE, KEAN SEGNA. DE GEA MOSTRUOSO CON LA DOPPIA PARATA
24 novembre 2024 16:54
PAGELLE FIORENTINA: KEAN DEVASTANTE, DA URLO. COMUZZO E RANIERI PERFETTI. BELTRAN DELIZIA
10 novembre 2024 16:54
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO KAYODE, PARISI NON FA PAURA A NESSUNO, IKONÈ SI SALVA
07 novembre 2024 22:57
PAGELLE FIORENTINA: KEAN UN GIGANTE, COMUZZO PERFETTO, RANIERI LEADER. MALE KOUAMÈ
03 novembre 2024 16:55
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS MAGISTRALE, DE GEA MIRACOLOSO. BELTRAN FA SEGNARE
31 ottobre 2024 20:25
PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ SHOW, QUARTA SI FA PERDONARE. MALE ADLÌ, TERRACCIANO INCERTO
24 ottobre 2024 20:47
PAGELLE FIORENTINA: CATALDI DA URLO, COLPANI SUPER STAR. BELTRAN ENTRA ALLA GRANDE
20 ottobre 2024 16:51
PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ SVEGLIANO LA FIORENTINA. MALE KAYODE, BELTRAN E SOTTIL
03 ottobre 2024 22:52
PAGELLE FIORENTINA: COLPANI IMBARAZZANTE, BOVE SI MANGIA GOL ENORME. GUD IL MIGLIORE
29 settembre 2024 19:55
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PERFETTO, COMUZZO FA SOLO UN ERRORE. DE GEA PREZIOSO
22 settembre 2024 14:37
PAGELLE FIORENTINA: KEAN CENTRAVANTI, RANIERI DISASTROSO, BENE GOSENS, DE GEA SALVA
15 settembre 2024 16:51
PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO NON PARA, BELTRAN INGUARDABILE. KEAN SEGNA. GOSENS SALVATORE
01 settembre 2024 20:32
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SANTO SUBITO, RANIERI DISASTROSO, MALISSIMO PONGRACIC
29 agosto 2024 23:47
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