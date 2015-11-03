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Notizie Pagelle Fiorentina

PAGELLE FIORENTINA: NDOUR GRANDIOSO, PERLA MERAVIGLIOSA DI MANDRAGORA, DE GEA TOP

17 maggio 2026 12:55

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, ATTACCO IMBARAZZANTE. RANIERI IL MIGLIORE

10 maggio 2026 16:38

PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC UMILIATO, SOLOMON SBAGLIA TUTTO. ESORDIO PER BRASCHI

04 maggio 2026 22:40

PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON E HARRISON SBAGLIANO GOL CLAMOROSI. FAGIOLI IL MIGLIORE, BENE RANIERI

26 aprile 2026 14:26

PAGELLE FIORENTINA: PERLA DI HARRISON, GUDMUNDSSON INGUARDABILE. PICCOLI UN FANTASMA

20 aprile 2026 22:48

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON SEGNA E CREA, NDOUR PREZIOSO, MALE PICCOLI

16 aprile 2026 21:25

PAGELLE FIORENTINA: DODÓ HORROR SUI GOL, HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SBAGLIA TUTTO

09 aprile 2026 22:57

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PARA TUTTO, FAGIOLI PRECISO. MALE FABBIAN E KEAN

04 aprile 2026 19:54

PAGELLE FIORENTINA: NDOUR MIGLIORE IN CAMPO, KEAN SPRECA TUTTO, RANIERI UN SOLO ERRORE

22 marzo 2026 22:40

PAGELLE FIORENTINA: PARISI IMPRENDIBILE, DODÓ FA LE BUCHE. NDOUR SI FA PERDONARE

19 marzo 2026 20:41

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI GOL E ASSIST, MERAVIGLIA DODÓ. GUDMUNDSSON C’É, PARISI SEGNA

16 marzo 2026 22:34

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IL MIGLIORE, PICCOLI SPRECA. GUDMUNDSSON PRECISO

12 marzo 2026 22:53

PAGELLE FIORENTINA: HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL, BENE PONGRACIC

08 marzo 2026 16:57

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI SALVATORE, MALE COMUZZO E MANDRAGORA. PAPERA DE GEA

26 febbraio 2026 21:26

PAGELLE FIORENTINA: KEAN FA IL BOMBER, FAGIOLI QUASI PERFETTO. HARRISON INCONCLUDENTE

23 febbraio 2026 20:27

PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI

19 febbraio 2026 22:54

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PRECISO, KEAN GOL. PARISI MACCHIA UNA GRANDE PRESTAZIONE

14 febbraio 2026 16:53

PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON GOL, PONGRACIC BUCA, MALE GOSENS, PICCOLI LOTTA E SPRECA

31 gennaio 2026 19:55

PAGELLE FIORENTINA: FORTINI DA HORROR, CHRISTENSEN FA LA PAPERA, FABBIAN UN ASSIST E MEZZO

27 gennaio 2026 22:54

PAGELLE FIORENTINA: DODÓ IL MIGLIORE, SOLOMON LENTO E FERMO. GOSENS DORME

24 gennaio 2026 20:02

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PRECISO, DODÓ SHOW. FAGIOLI QUASI PERFETTO

18 gennaio 2026 17:01

PAGELLE FIORENTINA: COMUZZO PERFETTO, FAGIOLI BRAVO E SFORTUNATO, DE GEA SALVA SU PULISIC

11 gennaio 2026 17:05

PAGELLE FIORENTINA: LA DECIDE GUDMUNDSSON, BENTORNATO GOSENS. MALE NDOUR E PICCOLI

07 gennaio 2026 22:43

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PERFETTO, COMUZZO GIGANTE, KEAN GOL, SOLOMON QUASI ASSIST

04 gennaio 2026 17:00

PAGELLE FIORENTINA: KEAN SBAGLIA TUTTO, COMUZZO IL MIGLIORE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL

27 dicembre 2025 14:27

PAGELLE FIORENTINA: PARISI IL MIGLIORE, GIOIELLO DI GUD, DOPPIO KEAN, COMUZZO AL TOP

21 dicembre 2025 19:57

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI IMBARAZZANTE, MARTINELLI NON PARA, FORTINI NON MARCA

18 dicembre 2025 22:56

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO FORTINI, KEAN SI MANGIA DUE GOL. SI SALVANO PARISI E FAGIOLI

14 dicembre 2025 17:02

PAGELLE FIORENTINA: GUD AL POSTO GIUSTO, KEAN SEGNA E FA SEGNARE, DODÓ ASSIST

11 dicembre 2025 20:38

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PAPERA, PARISI IMBARAZZANTE, FAGIOLI SENZA PERSONALITÀ

06 dicembre 2025 16:54

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI INGUARDABILE, FAGIOLI FANTASMA, KEAN LOTTA NEL DESERTO

30 novembre 2025 19:51

PAGELLE FIORENTINA: DZEKO IMPRESENTABILE, NDOUR SPAESATO. COMUZZO SALVA SU JOVIC

27 novembre 2025 23:01

PAGELLE FIORENTINA: GIOIA MANDRAGORA, PONGRACIC PERFETTO. FAGIOLI, ORA ALTRA COSA

22 novembre 2025 20:03

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, BENE GUDMUNDSSON, PICCOLI DA BOMBER

09 novembre 2025 16:53

PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI HORROR, DZEKO SBAGLIA TUTTO, DODÒ ALMENO CI PROVA

02 novembre 2025 16:57

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SUPERLATIVO EVITA L'IMBARCATA, KEAN SBAGLIA, VITI CROLLA

29 ottobre 2025 22:38

PAGELLE FIORENTINA: DA DODÒ NASCONO I 2 RIGORI. KEAN E GUD PRECISI, MALE GOSENS E NICOLUSSI

26 ottobre 2025 20:00

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI E NICOLUSSI IN CATTEDRA, MALE PICCOLI. FINALMENTE GUD!

23 ottobre 2025 20:35

PAGELLE FIORENTINA: PARISI REGALA UN RIGORE, MANDRAGORA DORME, GOSENS AL POSTO GIUSTO

19 ottobre 2025 22:42

Fiorentina, il difficile avvio di stagione e le reali possibilità di risalita in Serie A

13 ottobre 2025 08:00

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON MALE, GOSENS QUASI PEGGIO. PERLA DI KEAN, BENE DODÒ

05 ottobre 2025 16:56

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI SEGNA, NDOUR FA GOL E ASSIST. MALE GOSENS E FAGIOLI

02 ottobre 2025 22:55

PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI SPAESATO, KEAN MOLLE, FAZZINI CI PROVA. BENE RANIERI

28 settembre 2025 16:54

PAGELLE FIORENTINA: PERLA MANDRAGORA, PICCOLI NON TIRA MAI. KEAN UN FANTASMA

21 settembre 2025 20:10

PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC E COMUZZO MALE, DZEKO HORROR. FAZZINI ENTRA BENE

13 settembre 2025 22:51

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA FA MIRACOLI, MALE SOHM, KEAN TOGLIE IL GOL A GOSENS

31 agosto 2025 20:21

PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA PREZIOSO, PONGRACIC IMPERIOSO. KEAN E DE GEA SBAGLIANO

24 agosto 2025 20:26

TOP E FLOP FIORENTINA: GUDMUNDSSON PREDICA NEL DESERTO. KEAN NON INCIDE

14 agosto 2025 21:55

TOP E FLOP FIORENTINA: SOHM BRILLA, KOUADIO ENTRA BENE. IL TRIDENTE PUÒ FARE MEGLIO

09 agosto 2025 15:39

TOP E FLOP FIORENTINA: DODÒ SPINGE TANTO, PONGRACIC UN MURO, KEAN SI MANGIA UN GOL

05 agosto 2025 22:41

TOP E FLOP FIORENTINA: PARISI DISASTROSO, BELTRAN FANTASMA. SPICCA FAZZINI, DODÒ SI ACCENDE

03 agosto 2025 17:52

TOP E FLOP FIORENTINA: FAGIOLI DELIZIA IL VIOLA PARK, KEAN BOMBER. SABIRI SBAGLIA UN GOL

25 luglio 2025 21:50

TOP E FLOP FIORENTINA: DZEKO FA ASSIST E REGIA OFFENSIVA. SOTTIL NERVOSO, LITIGI E POCO ALTRO

24 luglio 2025 21:55

TOP E FLOP FIORENTINA: BRILLA FAZZINI, DODO SEGNA, DZEKO OK. BELTRAN NON INCIDE, FAGIOLI..

20 luglio 2025 21:52

PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA COMUZZO, FAGIOLI DISEGNA CALCIO, KEAN BOMBER

25 maggio 2025 22:45

PAGELLE FIORENTINA: PARISI QUASI PERFETTO, KEAN GRANDE BOMBER, MALE PONGRACIC

18 maggio 2025 22:48

PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, RICHARDSON E NDOUR IMBARAZZANTI. ROLLY GOL

12 maggio 2025 20:27

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS SANTO PADRE, DE GEA SUPER, PONGRACIC SBAGLIA TANTO

08 maggio 2025 23:42

PAGELLE FIORENTINA: KEAN CI PROVA, PONGRACIC ALTO LIVELLO, DE GEA PARA BENE. NDOUR SPENTO

04 maggio 2025 20:00

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS AL TOP, RANIERI GOL. MALE BELTRAN, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO

01 maggio 2025 22:59

PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ SEGNA E INVENTA. MANDRAGORA MERAVIGLIOSO, BELTRAN FANTASMA

27 aprile 2025 17:01

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS PRECISO, BELTRAN DA ATTACCANTE. GUDMUNDSSON ILLUMINA

23 aprile 2025 20:30

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA MIRACOLOSO, MANDRAGORA DECISIVO, PARISI SBAGLIA, KEAN GOL

17 aprile 2025 20:39

PAGELLE FIORENTINA: DODÒ IL MIGLIORE, KEAN SI MANGIA UN GOL. BELTRAN ENTRA MALE

13 aprile 2025 16:53

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI INDOMABILE, ADLI SBAGLIA TANTO. BELTRAN MAI PERICOLOSO, DE GEA TOP

10 aprile 2025 22:54

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA STREPITOSO, DODÒ DEVASTANTE. PABLO MARI SBAGLIA TUTTO

05 aprile 2025 22:45

PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIOSAMENTE KEAN, PONGRACIC INSUPERABILE COME MARÌ

30 marzo 2025 16:56

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI INCANTA, GUDMUNDSSON DELIZIA, GOSENS GIGANTESCO

16 marzo 2025 19:55

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA EVITA L'IMBARCATA, FAGIOLI FA CALCIO, PERLA DI GUDMUNDSSON

09 marzo 2025 16:54

PAGELLE FIORENTINA: ERRORI DI TERRACCIANO, GOSENS MIGLIORE IN CAMPO, FAGIOLI FUNZIONA

06 marzo 2025 20:43

PAGELLE FIORENTINA: DODÒ E GOSENS I MIGLIORI, ZANIOLO E BELTRAN SBAGLIANO TANTO

28 febbraio 2025 22:44

PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, ZANIOLO SBAGLIA TUTTO. COMUZZO IL MIGLIORE

23 febbraio 2025 16:58

PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN FANTASMA, MANDRAGORA E CATALDI LENTI. COLPANI LA FA GROSSA

16 febbraio 2025 14:30

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI SBAGLIA, PONGRACIC SFORTUNATO. FAGIOLI FA VEDERE CALCIO

10 febbraio 2025 22:39

PAGELLE FIORENTINA: KEAN LETALE, RANIERI MONUMENTALE. COMUZZO GIGANTE, DODÒ ASSIST

06 febbraio 2025 22:25

PAGELLE FIORENTINA: FOLORUNSHO PERFETTO, BELTRAN E ADLI LETALI. PONGRACIC UN GIGANTE

26 gennaio 2025 22:42

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO ADLI, COLPANI UN FANTASMA. GUD, FOLO E KEAN I MIGLIORI

19 gennaio 2025 14:28

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO GUD, ADLI SBAGLIA. COLPANI E KEAN INESISTENTI. MALE RICHARDSON

13 gennaio 2025 22:41

PAGELLE FIORENTINA: MORENO, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO. BELTRAN E SOTTIL CI PROVANO

04 gennaio 2025 19:57

PAGELLE FIORENTINA: CHE GOL DI SOTTIL, KEAN BOMBER VERO. CATALDI FLOP, COLPANI FANTASMA

29 dicembre 2024 19:55

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI DA HORROR, COLPANI E BELTRAN NON SONO MAI PERICOLOSI

23 dicembre 2024 20:31

PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA IL MIGLIORE, QUARTA DISASTROSO, KEAN SI MANGIA UN GOL

19 dicembre 2024 22:53

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON ILLUMINA, COLPANI E BELTRAN MAI PERICOLOSI. DE GEA C'È

15 dicembre 2024 16:55

PAGELLE FIORENTINA: SOTTIL DEVASTANTE, QUARTA PERFETTO, GUDMUNDSSON ENTRA E INCANTA

12 dicembre 2024 20:38

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI GIGANTE, COMUZZO QUASI TOP. DE GEA SALVA. MALE IKONÈ E KOUAMÈ

08 dicembre 2024 14:27

PAGELLE FIORENTINA: QUARTA E BELTRAN FANNO MALE. KEAN SEGNA MA SBAGLIA IL RIGORE

04 dicembre 2024 23:07

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO TERRACCIANO, MALE PARISI. QUARTA IL MIGLIORE IN CAMPO

28 novembre 2024 22:55

PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ DIPINGE, KEAN SEGNA. DE GEA MOSTRUOSO CON LA DOPPIA PARATA

24 novembre 2024 16:54

PAGELLE FIORENTINA: KEAN DEVASTANTE, DA URLO. COMUZZO E RANIERI PERFETTI. BELTRAN DELIZIA

10 novembre 2024 16:54

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO KAYODE, PARISI NON FA PAURA A NESSUNO, IKONÈ SI SALVA

07 novembre 2024 22:57

PAGELLE FIORENTINA: KEAN UN GIGANTE, COMUZZO PERFETTO, RANIERI LEADER. MALE KOUAMÈ

03 novembre 2024 16:55

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS MAGISTRALE, DE GEA MIRACOLOSO. BELTRAN FA SEGNARE

31 ottobre 2024 20:25

PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ SHOW, QUARTA SI FA PERDONARE. MALE ADLÌ, TERRACCIANO INCERTO

24 ottobre 2024 20:47

PAGELLE FIORENTINA: CATALDI DA URLO, COLPANI SUPER STAR. BELTRAN ENTRA ALLA GRANDE

20 ottobre 2024 16:51

PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ SVEGLIANO LA FIORENTINA. MALE KAYODE, BELTRAN E SOTTIL

03 ottobre 2024 22:52

PAGELLE FIORENTINA: COLPANI IMBARAZZANTE, BOVE SI MANGIA GOL ENORME. GUD IL MIGLIORE

29 settembre 2024 19:55

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PERFETTO, COMUZZO FA SOLO UN ERRORE. DE GEA PREZIOSO

22 settembre 2024 14:37

PAGELLE FIORENTINA: KEAN CENTRAVANTI, RANIERI DISASTROSO, BENE GOSENS, DE GEA SALVA

15 settembre 2024 16:51

PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO NON PARA, BELTRAN INGUARDABILE. KEAN SEGNA. GOSENS SALVATORE

01 settembre 2024 20:32

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SANTO SUBITO, RANIERI DISASTROSO, MALISSIMO PONGRACIC

29 agosto 2024 23:47

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