PAGELLE FIORENTINA: DODÒ E GOSENS I MIGLIORI, ZANIOLO E BELTRAN SBAGLIANO TANTO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo al Franchi contro il Lecce nella vittoria viola

De Gea 6,5 Si fa trovare pronto ogni qual volta viene chiamato in causa, guida bene la difesa e dà sicurezza. Parata preziosa salva risultato nel primo tempo

Pongracic 6 Schierato come terzo a destra, cerca di impostare ogni qual volta in è in possesso di palla, in difesa è ordinato e pulito, legge bene le situazioni. Spende tanto ed esce stremato

Ranieri 6,5 Mezzo voto in più perchè molto spesso tiene alta l'attenzione in momenti in cui la squadra sembra quasi rilassarsi, gioca da terzo a sinistra. Non rischia mai

Pablo Mari 6 Esordio da titolare per il centrale che è arrivato da Monza a gennaio, gioca da perno difensivo, tiene bene le distanze con i compagni di reparto

Dodò 7 La sua gara non è solo l'assist per Gosens ma è un moto costante sulla fascia destra, il suo diretto avversario, Gallo, non lo tiene praticamente mai. Mette in mezzo una quantità enorme di palloni, molto spesso non sfruttati, un peccato

Ndour 6 Mezzo voto in più perchè la Fiorentina ha vinto e per lui è stato l'esordio da titolare. Gioca da mezz'ala destra, inizia anche bene la gara ma cala con il passare dei minuti, sbagliando anche qualche uscita nel corso del secondo tempo. Cala anche fisicamente

Cataldi 6 Gioca da regista nel centrocampo a tre, gioca semplice e cerca di essere un punto di riferimento per la manovra. Perde un pallone sanguinoso che per poco non costa caro

Mandragora 6 Si avvicina al dischetto per calciare il rigore ma Beltran ha la meglio, probabilmente dopo il gol a San Siro se lo sarebbe anche meritato. Gioca da mezz'ala sinistra, poi, con l'uscita di Cataldi, si piazza al centro. Cerca di accompagnare le azioni come può, non sempre brillantemente

Gosens 7 Segna un gol fondamentale, il primo tempo è certamente migliore del secondo in cui pensa, giustamente, più alla fase difensiva. Come il collega Dodò, è un moto costante, prezioso anche in ripiegamento

Beltran 5 Si vede pochissimo, non trova mai realmente la sua posizione in campo, anche da quasi attaccante non calcia mai in porta e non è mai davvero pericoloso fino al rigore sbagliato e alla traversa. Sul primo è certamente un errore, nella seconda occasione è anche sfortunato

Zaniolo 5,5 Mezzo voto in più perchè gioca in un ruolo non suo e cerca di fare tutto quello che un centravanti deve fare. Si muove tanto anche se si vede poche volte. Fa tanto lavoro sporco, non è sempre preciso ma si sbatte tanto

Fagioli 6 Entra in un momento in cui la Fiorentina pensa quasi solo a difendersi, cerca come può di impostare e creare, ma predica nel deserto