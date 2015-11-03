Labaro Viola

Notizie Lecce Fiorentina

A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina

09 maggio 2026 23:02

Corrado: "Meritavamo di più, ma il Pisa non è stato all'altezza di questo campionato tanto inseguito"

02 maggio 2026 15:03

Moviola CorSport: "Maresca, soliti gialli a valanga. Harrison tenuto in gioco"

21 aprile 2026 10:14

Ranieri: "Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato, siamo stati bravi a crederci sempre"

21 aprile 2026 00:11

Pongracic: "Punto importantissimo. Volevamo vincere, ma anche tenere a distanza il Lecce"

20 aprile 2026 23:53

Tiago Gabriel risponde alla perla di Harrison, Lecce-Fiorentina finisce 1-1. I Viola salgono a 36 punti

20 aprile 2026 22:47

Pongracic: "Adesso siamo superiori rispetto a prima, ci alleniamo bene e i risultati sono arrivati"

20 aprile 2026 20:21

FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC IN DIFESA, GIOCA HARRISON DAL 1'. SOLOMON DALLA PANCHINA

20 aprile 2026 19:45

Precedenti Lecce Fiorentina: nel 2012 Cerci diede la salvezza ai viola nello scontro diretto, sarà lo stesso stasera?

20 aprile 2026 14:03

Repubblica: “Vanoli punta sul Lecce per centrare la salvezza: testa e fisico i due aspetti decisivi”

20 aprile 2026 11:19

Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"

19 aprile 2026 14:57

TMW rivela: “Molte assenze in casa Lecce per la partita contro la Fiorentina: Sottil, Camarda, Gaspar e Fofana”

19 aprile 2026 12:11

Nazione: “Lunedì ancora più decisivo per la Fiorentina. Scontro diretto con il Lecce”

14 aprile 2026 08:51

Giampaolo riaccende la Cremonese e spaventa (anche) la Fiorentina: corsa salvezza apertissima

21 marzo 2026 22:22

Fiorentina travolgente e doppio balzo in classifica : sorpasso sul Lecce e +4 sulla Cremonese

16 marzo 2026 23:11

Corvino: “Oggi fare 31 punti come la passata stagione non basta e mi vengono i brividi solo a pensarlo.”

12 marzo 2026 12:12

La Cremonese perde a Lecce 2-1 e resta a 24 punti. Nelle ultime 14 partite ha fatto 4 punti

08 marzo 2026 14:32

Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 febbraio 2026 22:04

Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti

23 febbraio 2026 21:00

Corvino: "Le dirette concorrenti per la salvezza hanno speso più di noi", ma 'dimentica' la Fiorentina

21 febbraio 2026 11:57

Il Lecce vince a Cagliari e riporta la Fiorentina a -3 dalla salvezza, occhi puntati su Genoa, Lecce e Cremonese

16 febbraio 2026 22:42

Di Francesco: "Mi aspettavo la vittoria della Fiorentina a Como per come sta giocando ultimamente"

15 febbraio 2026 23:23

Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione

11 febbraio 2026 22:57

Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”

09 febbraio 2026 15:05

Runjaic attacca il Lecce: "Questo terreno di gioco è di bassissimo livello, non da serie A"

08 febbraio 2026 20:51

Il Lecce vince nel recupero grazie ad una punizione. Fiorentina a meno 3 punti dal quart'ultimo posto

08 febbraio 2026 17:01

Il Torino va a +9 sulla Fiorentina, solo il Lecce rimane vicino ai gigliati a 18 punti

01 febbraio 2026 15:14

Il Via del Mare torna a sorridere: il Lecce blocca la Lazio e sale a +1 sulla Fiorentina

24 gennaio 2026 23:11

Sportitalia: "Colloquio positivo tra Lecce e Fiorentina per Nzola, Corvino riflette su un prestito con diritto di riscatto"

19 gennaio 2026 17:51

Sticchi Damiani su Commisso: ”Il Minuto di silenzio va rispettato”

19 gennaio 2026 12:24

Falcone: "Non ho mai considerato la Fiorentina una rivale per la salvezza, sono una grande squadra"

18 gennaio 2026 23:28

Il Lecce perde e la Fiorentina non è più in zona retrocessione. Il racconto della gara e la classifica

18 gennaio 2026 23:22

Pio Esposito manda il Lecce ko e lancia l'Inter a +6 sul Napoli, salentini quart'ultimi a 17 punti

14 gennaio 2026 22:47

Lecce battuto 2-1 dal Parma: due espulsi e distacco invariato sulla Fiorentina (-4). I crociati si allontanano

11 gennaio 2026 14:39

Nazione: “Si sono infittite le voci su Fazzini. Piace a Lazio e a Lecce”

04 gennaio 2026 10:05

La Juventus sbatte su Falcone e il Lecce strappa un punto allo Stadium: David fallisce un rigore comico

03 gennaio 2026 20:05

Vittoria del Cagliari che blocca la corsa della Roma, il Lecce crolla a Cremona, viola a -5 dalla salvezza

07 dicembre 2025 17:10

Il Lecce batte il Torino e dà una bruttissima notizia alla Fiorentina: ora la salvezza è a 5 punti

30 novembre 2025 14:41

Lecce sconfitto a Roma dalla Lazio, apre Guendouzi e chiude Noslin: viola a -3 dalla salvezza

23 novembre 2025 19:57

Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto del calcio in Italia e delle province”

16 novembre 2025 16:32

Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"

13 novembre 2025 16:37

Pareggio salvezza al Via del Mare: Lecce e Verona si allontanano di poco, la Fiorentina osserva

08 novembre 2025 17:14

Corvino: “Per Firenze e i Della Valle rinunciai a top club, arrivare terzi lì come uno scudetto”

06 novembre 2025 00:02

Cecchi: "Invito Pioli a trovare un accordo, capisca i suoi errori e lasci subito questa Fiorentina"

03 novembre 2025 13:40

Galli: "Tutti credevano nel miracolo di Pioli, ma in realtà non ha mai avuto un appoggio dalla società"

03 novembre 2025 13:26

Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"

03 novembre 2025 10:34

Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano sbaglia ma Massa di più! La revoca diventa il secondo errore. Che caos su Ranieri”

03 novembre 2025 10:02

“Cercasi Società... ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo

02 novembre 2025 19:37

Bucchioni rivela: "Baratro Fiorentina. Pradè mi aveva confessato di aver paura di finire in B"

02 novembre 2025 19:02

Fiorentina da incubo: nessuna squadra si è mai salvata con 4 punti dopo 10 giornate in Serie A

02 novembre 2025 18:34

Baldini: "Per Pioli esonero immediato senza tanti pensieri, siamo i candidati massimi alla retrocessione"

02 novembre 2025 18:27

Pioli per ora non si dimette. Dialogo con la società per trovare accordo economico sull'addio

02 novembre 2025 18:00

Cecchi: "La Fiorentina deve cambiare allenatore, Pioli non può continuare a stare in panchina"

02 novembre 2025 17:41

Brovarone: "Mi vergogno, da fiorentino, di essere rappresentato da un giocatore come Ranieri"

02 novembre 2025 17:40

La Fiorentina non parla dopo la figuraccia. Silenzio stampa e ore di riflessione in casa viola

02 novembre 2025 17:30

Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"

02 novembre 2025 17:22

Amoruso: "Pioli deve andare via immediatamente, la Fiorentina vada direttamente in ritiro con un altro tecnico"

02 novembre 2025 17:10

Fiorentina disastrosa, arriva un ko anche contro il Lecce. Esplode di fischi il Franchi al 96'

02 novembre 2025 16:58

PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI HORROR, DZEKO SBAGLIA TUTTO, DODÒ ALMENO CI PROVA

02 novembre 2025 16:57

Fiorentina imbarazzante nel primo tempo, bordata di fischi al Franchi dopo 45 minuti: "Fuori le palle"

02 novembre 2025 15:48

Ranieri: "Dobbiamo reagire, siamo già alla decima giornata. I tifosi hanno ragione a essere delusi"

02 novembre 2025 15:06

Bocci: "Forse la Fiorentina è la peggiore squadra del campionato, ma bisogna invertire la rotta"

02 novembre 2025 14:14

Bucchioni: "Bocciatura per Gudmundsson e Parisi ma oggi contano l'atteggiamento e la vittoria"

02 novembre 2025 14:03

FORMAZIONE FIORENTINA: DZEKO CON KEAN; COMUZZO TITOLARE, C'È FORTINI. FUORI MANDRAGORA

02 novembre 2025 13:53

I convocati di Pioli per il match delicato col Lecce: out Gosens, Sabiri non recupera, Viti squalificato

01 novembre 2025 18:55

Stovini: "Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo"

01 novembre 2025 14:16

Precedenti Fiorentina con il Lecce: 9 vittorie su 17 gare, l'anno scorso la decise Gosens

31 ottobre 2025 19:02

Fortini o Parisi al posto di Gosens, e la conferma di Ndour: le mosse di Pioli per combattere la paura

31 ottobre 2025 07:30

Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"

30 ottobre 2025 14:37

Sohm: "Abbiamo fatto bene per un'ora, il problema in questo momento è l'ultimo passaggio"

29 ottobre 2025 23:47

Di Francesco su Sottil: "Tornerà per la partita contro la Fiorentina, ci serve un giocatore forte come lui"

27 ottobre 2025 21:22

Sottil regala i primi 3 punti al Lecce, Di Francesco: "Non si rende conto di quanto è forte"

04 ottobre 2025 19:56

Un Bologna fortunato viene raggiunto dal Lecce al 94esimo. I salentini hanno colpito 3 pali

28 settembre 2025 21:25

Il Lecce presenta la sua nuova casa, Corvino: " Sono tornato a Lecce a una condizione, investire in un centro sportivo".

26 settembre 2025 22:05

Belotti rinasce: "Finalmente sono in una squadra dove sono libero di esprimermi, grato al Cagliari"

20 settembre 2025 21:26

Brocchi contro Corvino: "Non può dire che i giovani italiani siano scarsi, non giocano per altri motivi"

19 settembre 2025 16:55

Sottil disastroso con il Lecce, la sua pagella: "Voto 5: non riesce mai a superare l'uomo, si perde"

14 settembre 2025 17:45

Adani: "All'Inter manca un giocatore come Sottil, Chivu ha bisogno di chi salta l'uomo, non ce l'ha"

03 settembre 2025 21:45

Anticipi di Serie A: Cremonese a punteggio pieno, il Milan di Allegri sbanca Lecce nel finale

29 agosto 2025 23:04

Corvino difende Vlahovic: “Critiche ingiuste, altro che flop, i numeri parlano per lui”

26 agosto 2025 01:36

Sottil parte dalla panchina, poi entra e non incide. A Genova per il Lecce è 0-0. Il racconto della gara

23 agosto 2025 20:34

Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”

14 agosto 2025 23:32

Ufficiale: Sottil al Lecce in prestito oneroso. Il comunicato della Fiorentina

10 agosto 2025 13:50

Sottil è atterrato in Salento. A Lecce un'altra occasione per rilanciare la sua carriera

09 agosto 2025 22:54

Corvino: "Vidic era della Fiorentina, poi arrivò lo United e me lo soffiarono senza dire nulla"

09 agosto 2025 16:11

Gazzetta: “Sottil al Lecce per riscattarsi. La Fiorentina contribuirà a parte dell’ingaggio”

09 agosto 2025 11:14

Di Marzio: "Sottil svolgerà domani le visite mediche con il Lecce. L'esterno ha già firmato il contratto"

08 agosto 2025 22:16

Bucchioni su Sottil: "Si deve interrogare se è andato al Lecce, non è mai cresciuto"

08 agosto 2025 21:07

Pedullà annuncia: "Sottil al Lecce in prestito secco, alla Fiorentina 500 mila euro per l'operazione"

08 agosto 2025 16:23

TMW: “Alla Fiorentina piace Vergara, pupillo di Goretti. Altre squadre di Serie A su di lui”

01 agosto 2025 16:50

Corvino: "Krstovic vale più di molti attaccanti valutati 40 milioni, ma lo venderemo sotto prezzo”

06 luglio 2025 23:48

Il Corriere dello Sport annuncia: "La Roma si aggiunge per Krstovic, obiettivo da tempo della Fiorentina"

04 giugno 2025 13:34

Repubblica: "Tifosi viola credete in Palladino. La vittoria nella partita di ieri è stata il premio per il mister"

26 maggio 2025 11:33

Fiorentina, credi nel Lecce! “La partita con la Lazio la giocheremo per fare la storia e raggiungere la salvezza”

22 maggio 2025 17:13

Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”

22 maggio 2025 16:48

Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”

21 maggio 2025 08:56

Fiorentina-Udinese si giocherà domenica alle 20:45, in contemporanea con Lazio-Lecce

19 maggio 2025 12:24

Pongracic: "Vogliamo la Champions. Non ero convinto del Rennes. Ad inizio stagione momento brutto"

11 maggio 2025 12:46

Adani: "Come ha potuto la Lega non rispettare uno spogliatoio che ha perso un fratello?"

29 aprile 2025 23:40

Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"

27 aprile 2025 22:05

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