Notizie Lecce Fiorentina

A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina
09 maggio 2026 23:02
Corrado: "Meritavamo di più, ma il Pisa non è stato all'altezza di questo campionato tanto inseguito"
02 maggio 2026 15:03
Moviola CorSport: "Maresca, soliti gialli a valanga. Harrison tenuto in gioco"
21 aprile 2026 10:14
Ranieri: "Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato, siamo stati bravi a crederci sempre"
21 aprile 2026 00:11
Pongracic: "Punto importantissimo. Volevamo vincere, ma anche tenere a distanza il Lecce"
20 aprile 2026 23:53
Tiago Gabriel risponde alla perla di Harrison, Lecce-Fiorentina finisce 1-1. I Viola salgono a 36 punti
20 aprile 2026 22:47
Pongracic: "Adesso siamo superiori rispetto a prima, ci alleniamo bene e i risultati sono arrivati"
20 aprile 2026 20:21
FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC IN DIFESA, GIOCA HARRISON DAL 1'. SOLOMON DALLA PANCHINA
20 aprile 2026 19:45
Precedenti Lecce Fiorentina: nel 2012 Cerci diede la salvezza ai viola nello scontro diretto, sarà lo stesso stasera?
20 aprile 2026 14:03
Repubblica: “Vanoli punta sul Lecce per centrare la salvezza: testa e fisico i due aspetti decisivi”
20 aprile 2026 11:19
Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"
19 aprile 2026 14:57
TMW rivela: “Molte assenze in casa Lecce per la partita contro la Fiorentina: Sottil, Camarda, Gaspar e Fofana”
19 aprile 2026 12:11
Nazione: “Lunedì ancora più decisivo per la Fiorentina. Scontro diretto con il Lecce”
14 aprile 2026 08:51
Giampaolo riaccende la Cremonese e spaventa (anche) la Fiorentina: corsa salvezza apertissima
21 marzo 2026 22:22
Fiorentina travolgente e doppio balzo in classifica : sorpasso sul Lecce e +4 sulla Cremonese
16 marzo 2026 23:11
Corvino: “Oggi fare 31 punti come la passata stagione non basta e mi vengono i brividi solo a pensarlo.”
12 marzo 2026 12:12
La Cremonese perde a Lecce 2-1 e resta a 24 punti. Nelle ultime 14 partite ha fatto 4 punti
08 marzo 2026 14:32
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti
23 febbraio 2026 21:00
Corvino: "Le dirette concorrenti per la salvezza hanno speso più di noi", ma 'dimentica' la Fiorentina
21 febbraio 2026 11:57
Il Lecce vince a Cagliari e riporta la Fiorentina a -3 dalla salvezza, occhi puntati su Genoa, Lecce e Cremonese
16 febbraio 2026 22:42
Di Francesco: "Mi aspettavo la vittoria della Fiorentina a Como per come sta giocando ultimamente"
15 febbraio 2026 23:23
Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione
11 febbraio 2026 22:57
Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”
09 febbraio 2026 15:05
Runjaic attacca il Lecce: "Questo terreno di gioco è di bassissimo livello, non da serie A"
08 febbraio 2026 20:51
Il Lecce vince nel recupero grazie ad una punizione. Fiorentina a meno 3 punti dal quart'ultimo posto
08 febbraio 2026 17:01
Il Torino va a +9 sulla Fiorentina, solo il Lecce rimane vicino ai gigliati a 18 punti
01 febbraio 2026 15:14
Il Via del Mare torna a sorridere: il Lecce blocca la Lazio e sale a +1 sulla Fiorentina
24 gennaio 2026 23:11
Sportitalia: "Colloquio positivo tra Lecce e Fiorentina per Nzola, Corvino riflette su un prestito con diritto di riscatto"
19 gennaio 2026 17:51
Sticchi Damiani su Commisso: ”Il Minuto di silenzio va rispettato”
19 gennaio 2026 12:24
Falcone: "Non ho mai considerato la Fiorentina una rivale per la salvezza, sono una grande squadra"
18 gennaio 2026 23:28
Il Lecce perde e la Fiorentina non è più in zona retrocessione. Il racconto della gara e la classifica
18 gennaio 2026 23:22
Pio Esposito manda il Lecce ko e lancia l'Inter a +6 sul Napoli, salentini quart'ultimi a 17 punti
14 gennaio 2026 22:47
Lecce battuto 2-1 dal Parma: due espulsi e distacco invariato sulla Fiorentina (-4). I crociati si allontanano
11 gennaio 2026 14:39
Nazione: “Si sono infittite le voci su Fazzini. Piace a Lazio e a Lecce”
04 gennaio 2026 10:05
La Juventus sbatte su Falcone e il Lecce strappa un punto allo Stadium: David fallisce un rigore comico
03 gennaio 2026 20:05
Vittoria del Cagliari che blocca la corsa della Roma, il Lecce crolla a Cremona, viola a -5 dalla salvezza
07 dicembre 2025 17:10
Il Lecce batte il Torino e dà una bruttissima notizia alla Fiorentina: ora la salvezza è a 5 punti
30 novembre 2025 14:41
Lecce sconfitto a Roma dalla Lazio, apre Guendouzi e chiude Noslin: viola a -3 dalla salvezza
23 novembre 2025 19:57
Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto del calcio in Italia e delle province”
16 novembre 2025 16:32
Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"
13 novembre 2025 16:37
Pareggio salvezza al Via del Mare: Lecce e Verona si allontanano di poco, la Fiorentina osserva
08 novembre 2025 17:14
Corvino: “Per Firenze e i Della Valle rinunciai a top club, arrivare terzi lì come uno scudetto”
06 novembre 2025 00:02
Cecchi: "Invito Pioli a trovare un accordo, capisca i suoi errori e lasci subito questa Fiorentina"
03 novembre 2025 13:40
Galli: "Tutti credevano nel miracolo di Pioli, ma in realtà non ha mai avuto un appoggio dalla società"
03 novembre 2025 13:26
Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"
03 novembre 2025 10:34
Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano sbaglia ma Massa di più! La revoca diventa il secondo errore. Che caos su Ranieri”
03 novembre 2025 10:02
“Cercasi Società... ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo
02 novembre 2025 19:37
Bucchioni rivela: "Baratro Fiorentina. Pradè mi aveva confessato di aver paura di finire in B"
02 novembre 2025 19:02
Fiorentina da incubo: nessuna squadra si è mai salvata con 4 punti dopo 10 giornate in Serie A
02 novembre 2025 18:34
Baldini: "Per Pioli esonero immediato senza tanti pensieri, siamo i candidati massimi alla retrocessione"
02 novembre 2025 18:27
Pioli per ora non si dimette. Dialogo con la società per trovare accordo economico sull'addio
02 novembre 2025 18:00
Cecchi: "La Fiorentina deve cambiare allenatore, Pioli non può continuare a stare in panchina"
02 novembre 2025 17:41
Brovarone: "Mi vergogno, da fiorentino, di essere rappresentato da un giocatore come Ranieri"
02 novembre 2025 17:40
La Fiorentina non parla dopo la figuraccia. Silenzio stampa e ore di riflessione in casa viola
02 novembre 2025 17:30
Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"
02 novembre 2025 17:22
Amoruso: "Pioli deve andare via immediatamente, la Fiorentina vada direttamente in ritiro con un altro tecnico"
02 novembre 2025 17:10
Fiorentina disastrosa, arriva un ko anche contro il Lecce. Esplode di fischi il Franchi al 96'
02 novembre 2025 16:58
PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI HORROR, DZEKO SBAGLIA TUTTO, DODÒ ALMENO CI PROVA
02 novembre 2025 16:57
Fiorentina imbarazzante nel primo tempo, bordata di fischi al Franchi dopo 45 minuti: "Fuori le palle"
02 novembre 2025 15:48
Ranieri: "Dobbiamo reagire, siamo già alla decima giornata. I tifosi hanno ragione a essere delusi"
02 novembre 2025 15:06
Bocci: "Forse la Fiorentina è la peggiore squadra del campionato, ma bisogna invertire la rotta"
02 novembre 2025 14:14
Bucchioni: "Bocciatura per Gudmundsson e Parisi ma oggi contano l'atteggiamento e la vittoria"
02 novembre 2025 14:03
FORMAZIONE FIORENTINA: DZEKO CON KEAN; COMUZZO TITOLARE, C'È FORTINI. FUORI MANDRAGORA
02 novembre 2025 13:53
I convocati di Pioli per il match delicato col Lecce: out Gosens, Sabiri non recupera, Viti squalificato
01 novembre 2025 18:55
Stovini: "Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo"
01 novembre 2025 14:16
Precedenti Fiorentina con il Lecce: 9 vittorie su 17 gare, l'anno scorso la decise Gosens
31 ottobre 2025 19:02
Fortini o Parisi al posto di Gosens, e la conferma di Ndour: le mosse di Pioli per combattere la paura
31 ottobre 2025 07:30
Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"
30 ottobre 2025 14:37
Sohm: "Abbiamo fatto bene per un'ora, il problema in questo momento è l'ultimo passaggio"
29 ottobre 2025 23:47
Di Francesco su Sottil: "Tornerà per la partita contro la Fiorentina, ci serve un giocatore forte come lui"
27 ottobre 2025 21:22
Sottil regala i primi 3 punti al Lecce, Di Francesco: "Non si rende conto di quanto è forte"
04 ottobre 2025 19:56
Un Bologna fortunato viene raggiunto dal Lecce al 94esimo. I salentini hanno colpito 3 pali
28 settembre 2025 21:25
Il Lecce presenta la sua nuova casa, Corvino: " Sono tornato a Lecce a una condizione, investire in un centro sportivo".
26 settembre 2025 22:05
Belotti rinasce: "Finalmente sono in una squadra dove sono libero di esprimermi, grato al Cagliari"
20 settembre 2025 21:26
Brocchi contro Corvino: "Non può dire che i giovani italiani siano scarsi, non giocano per altri motivi"
19 settembre 2025 16:55
Sottil disastroso con il Lecce, la sua pagella: "Voto 5: non riesce mai a superare l'uomo, si perde"
14 settembre 2025 17:45
Adani: "All'Inter manca un giocatore come Sottil, Chivu ha bisogno di chi salta l'uomo, non ce l'ha"
03 settembre 2025 21:45
Anticipi di Serie A: Cremonese a punteggio pieno, il Milan di Allegri sbanca Lecce nel finale
29 agosto 2025 23:04
Corvino difende Vlahovic: “Critiche ingiuste, altro che flop, i numeri parlano per lui”
26 agosto 2025 01:36
Sottil parte dalla panchina, poi entra e non incide. A Genova per il Lecce è 0-0. Il racconto della gara
23 agosto 2025 20:34
Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”
14 agosto 2025 23:32
Ufficiale: Sottil al Lecce in prestito oneroso. Il comunicato della Fiorentina
10 agosto 2025 13:50
Sottil è atterrato in Salento. A Lecce un'altra occasione per rilanciare la sua carriera
09 agosto 2025 22:54
Corvino: "Vidic era della Fiorentina, poi arrivò lo United e me lo soffiarono senza dire nulla"
09 agosto 2025 16:11
Gazzetta: “Sottil al Lecce per riscattarsi. La Fiorentina contribuirà a parte dell’ingaggio”
09 agosto 2025 11:14
Di Marzio: "Sottil svolgerà domani le visite mediche con il Lecce. L'esterno ha già firmato il contratto"
08 agosto 2025 22:16
Bucchioni su Sottil: "Si deve interrogare se è andato al Lecce, non è mai cresciuto"
08 agosto 2025 21:07
Pedullà annuncia: "Sottil al Lecce in prestito secco, alla Fiorentina 500 mila euro per l'operazione"
08 agosto 2025 16:23
TMW: “Alla Fiorentina piace Vergara, pupillo di Goretti. Altre squadre di Serie A su di lui”
01 agosto 2025 16:50
Corvino: "Krstovic vale più di molti attaccanti valutati 40 milioni, ma lo venderemo sotto prezzo”
06 luglio 2025 23:48
Il Corriere dello Sport annuncia: "La Roma si aggiunge per Krstovic, obiettivo da tempo della Fiorentina"
04 giugno 2025 13:34
Repubblica: "Tifosi viola credete in Palladino. La vittoria nella partita di ieri è stata il premio per il mister"
26 maggio 2025 11:33
Fiorentina, credi nel Lecce! “La partita con la Lazio la giocheremo per fare la storia e raggiungere la salvezza”
22 maggio 2025 17:13
Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”
22 maggio 2025 16:48
Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”
21 maggio 2025 08:56
Fiorentina-Udinese si giocherà domenica alle 20:45, in contemporanea con Lazio-Lecce
19 maggio 2025 12:24
Pongracic: "Vogliamo la Champions. Non ero convinto del Rennes. Ad inizio stagione momento brutto"
11 maggio 2025 12:46
Adani: "Come ha potuto la Lega non rispettare uno spogliatoio che ha perso un fratello?"
29 aprile 2025 23:40
Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"
27 aprile 2025 22:05
Archivio