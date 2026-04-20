Pongracic: "Punto importantissimo. Volevamo vincere, ma anche tenere a distanza il Lecce"

l difensore viola analizza il pari di Lecce tra consapevolezza, autocritica e un ritorno in Salento carico di emozioni

Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Lecce, Marin Pongracic ha commentato la prestazione della Fiorentina soffermandosi sul valore del risultato e sulle difficoltà incontrate nel corso del match. Per il difensore viola si è trattato anche di una sfida dal sapore speciale, vista la sua esperienza passata in giallorosso.

“Punto importante, importantissimo. Volevamo vincere la partita, ovviamente, ma tenere a distanza il Lecce conta. Era una gara difficile, lo so benissimo che in queste gare e in questo stadio i giallorossi ci mettono sempre il cuore. Il primo tempo è stato buono, alla fine possiamo essere contenti per il punto”, ha dichiarato il centrale, sottolineando l’importanza di muovere la classifica in un momento così delicato della stagione.

Pongracic ha poi analizzato il gol subito, arrivato ancora una volta su calcio piazzato, un aspetto su cui la squadra dovrà continuare a lavorare: “Sicuramente in tutti i gol che prendi troverai qualcosa che poteva essere fatto meglio. Nel calcio si fanno errori, per questo si prendono reti. Ovviamente vogliamo migliorare ma è un processo".

Il difensore ha quindi parlato della propria prestazione personale, evidenziando l’impegno profuso in una gara particolarmente sentita: “Ho messo il cuore dentro, sapevo quanto fosse importante questa partita, con una vittoria avremmo chiuso tutto. Non so se è stata una delle mie migliori prestazioni o meno, dovreste chiederlo al mister”.

Infine, un pensiero rivolto al suo passato a Lecce, che ha contribuito in modo significativo alla sua crescita professionale: “Ho fatto una bella esperienza a Lecce, qua ho trovato continuità per la prima volta nella mia carriera, è stato importante. Mi sono rimaste nel cuore tutte le persone che ho trovato in questo ambiente”.