Labaro Viola

Notizie Pongracic Fiorentina

Pongracic? Marcatura esemplare su Vlahovic. Nazione: "La Fiorentina ripartirà anche da lui"

19 maggio 2026 12:24

Repubblica: “Dodô e Fortini destinati a partire, Pongracic e Ranieri pilastri della difesa viola"

13 maggio 2026 10:52

Pongracic: "Anche noi siamo arrabbiati come i tifosi ma finalmente abbiamo ottenuto la salvezza"

10 maggio 2026 18:53

Pongracic da 4. Nazione: “È il più frastornato là dietro. Con Malen in campo aperto sono dolori”

05 maggio 2026 08:31

Pongracic: "Punto importantissimo. Volevamo vincere, ma anche tenere a distanza il Lecce"

20 aprile 2026 23:53

Pongracic salterà la partita contro il Sassuolo per diffida. Non sarà della partita di domenica.

20 aprile 2026 23:11

Pongracic: "Adesso siamo superiori rispetto a prima, ci alleniamo bene e i risultati sono arrivati"

20 aprile 2026 20:21

La Fiorentina ha preferito Pongracic a Senesi, oggi è accostato alla Juventus. Opportunità persa per i Viola?

12 aprile 2026 11:51

Gazzetta svela: “Da valutare le condizioni di Pongracic uscito per un fastidio in via precauzionale”

11 aprile 2026 09:14

Pongracic: "Vanoli ci ha dato la fiducia che ci mancava. A Verona non abbiamo giocato bene"

08 aprile 2026 20:03

Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”

03 aprile 2026 08:49

Kean, Comuzzo e Ndour rientreranno domani al Viola Park. Per Pongracic una trasferta lunghissima

31 marzo 2026 12:55

Nazione: "Fiorentina, nodo difesa: Pongračić in dubbio per Verona, idea Rugani"

31 marzo 2026 10:11

Dalić: “Pongračić titolare con la Croazia, giocherà a sinistra nella difesa a tre”

26 marzo 2026 10:04

Calvarese conferma: “Rigore per l’Inter? Pongracic ha il braccio in posizione naturale, non c’è niente”

23 marzo 2026 12:03

Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta"

20 marzo 2026 15:18

Gosens scherza con Pongracic: "Ho già visto tanto, ma lui che segna da centrocampo mi mancava"

20 marzo 2026 12:08

Lo Monaco: "La Fiorentina va rinforzata in punti cardini. A Comuzzo gli manca l'ABC per difendere"

18 marzo 2026 19:47

Pongracic il peggiore. Nazione: “Nel momento migliore della Cremonese perde qualche duello con Djuric”

17 marzo 2026 09:39

Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".

20 febbraio 2026 19:20

Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”

13 febbraio 2026 08:46

Bruno boccia la difesa viola: "Dire che Pongracic è un difensore è una parola grossa”

10 febbraio 2026 22:20

Nazione: “La Fiorentina avrà imparato a stare ‘in sofferenza’? Amnesie colossali che sono costate carissimo”

07 febbraio 2026 09:47

Nazione: “Pongracic-Comuzzo potrebbe essere l’ultima della coppia in campionato. Con il Como Rugani”

07 febbraio 2026 09:46

Viviano: "Non mi convincono gli acquisti della Fiorentina. Ci fossi stato io, avrei offeso Pongracic"

03 febbraio 2026 20:02

Amoruso: "Pongracic non deve giocare, commette sempre i soliti errori. Dietro è sempre colpa dei singoli"

01 febbraio 2026 16:16

Pongracic da 4,5. Nazione: "Fatica a prendere le misure a Hojlund. Tagliato fuori al primo duello"

01 febbraio 2026 10:09

Corriere dello Sport evidenzia: "Ecco il vero Pongracic! La Fiorentina lo pagò 16 milioni dal Lecce"

20 gennaio 2026 10:34

“E ne rimasero solo tre”: Fiorentina, adesso il centrale diventa priorità assoluta

16 gennaio 2026 11:09

Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"

13 gennaio 2026 13:56

Pongračić: “A quattro in difesa sembra che ci troviamo meglio, Füllkrug è una punta pericolosa”

11 gennaio 2026 14:32

Pongracic lascia la Fiorentina? Nazione: “È entrato nel mirino di Bologna e Lipsia”

04 gennaio 2026 10:06

Il Resto del Carlino: "Ramadani ha offerto Pongracic al Bologna. Per 7-8 milioni può lasciare la Fiorentina"

03 gennaio 2026 14:13

Borghi: "Bene la difesa di Vanoli su Ranieri, è il meno colpevole. Pongracic e Marì non sono a livello"

21 novembre 2025 11:55

Galbiati: “La Fiorentina può fare a meno di Pongracic, io farei giocare sempre Comuzzo"

20 novembre 2025 15:03

Nazione: “Vanoli opta per il 3-5-2. Ballottaggio Comuzzo-Pongracic. Gosens? Recupero difficile”

19 novembre 2025 08:55

Galbiati: "La difesa della Fiorentina? Pablo Marì il meno peggio, Pongracic più in difficoltà di tutti"

13 novembre 2025 14:41

Galbiati: "Io farei giocare Comuzzo. Non può fare peggio di Pongracic: i difensori sono in difficoltà"

11 novembre 2025 13:41

Cecchi: "Finalmente la Fiorentina ha avuto carattere e non si è sciolta, ma per la salvezza serve di più"

09 novembre 2025 17:51

La Fiorentina annuncia sui social l'esonero di Pioli: tra i mi piace c'è anche quello di Pongracic

04 novembre 2025 12:18

D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”

31 ottobre 2025 16:37

Croazia, convocazione di novembre: tra i 24 scelti anche il difensore della Fiorentina Pongračić

27 ottobre 2025 18:53

Nazione: “Pongracic ha preso una botta, non è in perfette condizioni. Contro il Milan, Comuzzo?”

15 ottobre 2025 09:03

Poesio sulla difesa: “Comuzzo e Pongracic non hanno le caratteristiche per attaccare alto gli avversari”

14 ottobre 2025 19:04

Corvino rivendica la cessione di Pongracic alla Fiorentina: “Fondamentale per la crescita del Lecce”

13 ottobre 2025 16:26

Brutte notizie per la Fiorentina: Pongracic esce al 60esimo per infortunio durante Croazia-Gibilterra

12 ottobre 2025 22:45

La Repubblica: "Comuzzo ora è pronto a riprendersi la Fiorentina, potrebbe fargli spazio Pablo Marí"

10 ottobre 2025 11:09

Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia

09 ottobre 2025 23:36

Galbiati: "Gudmundsson è la delusione della Fiorentina, ha preso peso e non è per niente in forma"

09 ottobre 2025 15:21

Fattori boccia Gudmundsson: "Dovrebbe risolvere i problemi e invece li ampia: Fazzini è meglio di lui"

29 settembre 2025 17:21

Gilardino: "Ci manca un rigore evidente per il braccio di Pongracic, il pareggio ci va molto stretto"

28 settembre 2025 18:07

Corriere dello Sport: “Pongracic un po’ sulle gambe. Pronto Marì al centro della difesa”

28 settembre 2025 10:08

I numeri parlano chiaro: Fiorentina in crisi di nervi e di gioco, tanti gialli, zero idee

23 settembre 2025 23:39

Bocci: "La Fiorentina non esiste, non abbiamo nessuna identità di gioco e facciamo fatica a fare un passaggio"

22 settembre 2025 15:05

Flachi critica Pongracic: "Vuole sempre anticipare e sbaglia, sul secondo gol fa una cosa incomprensibile"

22 settembre 2025 14:16

Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”

21 settembre 2025 22:00

Pablo Marì scalpita per un posto dal 1’, Corriere Fiorentino: “Comuzzo e Pongracic stanno facendo fatica”

17 settembre 2025 09:06

Viviano: "La Fiorentina è troppo timida in campo, per ora le idee di Pioli non funzionano proprio"

16 settembre 2025 14:34

Cecchi difende Pioli: "Piena fiducia in lui, la Fiorentina verrà fuori e i risultati arriveranno già col Como"

15 settembre 2025 18:30

Corriere dello Sport: “Pongracic ricorda Quarta quando ha la palla fra i piedi. Ma che problemi in difesa!”

15 settembre 2025 08:27

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”

14 settembre 2025 12:20

Gazzetta: "Pongracic certeza al centro. Comuzzo e Ranieri devono dare di più se vogliono restare in campo"

07 settembre 2025 10:18

Pongracic: "Mai voluto lasciare la Fiorentina. Trofeo o Champions? Non dobbiamo nasconderci"

30 agosto 2025 08:18

Fattori: "Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più"

22 agosto 2025 22:08

Gazzetta: “Rosso diretto sacrosanto. Pongracic interviene energicamente, rischia forte e qualche dubbio resta”

22 agosto 2025 08:12

Cm.com riporta: "Il Torino cerca un difensore, Pongracic è il favorito per rafforzare la retroguardia"

16 agosto 2025 15:13

Corriere Fiorentino esalta Pongracic: "Pioli confida di aver trovato in lui un leader difensivo"

15 agosto 2025 09:28

Pongracic critico: "Non abbiamo giocato bene, ci sono alcuni errori che dobbiamo evitare"

14 agosto 2025 22:11

Bucchioni: "Sohm è perfetto per fare il titolare con Fagioli a centrocampo, è quello che serviva"

09 agosto 2025 17:21

Nazione: “Pongracic cresciuto, con la palla al piede imposta. Per Pioli è una sorta di nuovo acquisto”

07 agosto 2025 09:38

Amoruso: "Pongracic quest'anno può fare bene perchè la difesa con Palladino non funzionava bene"

06 agosto 2025 22:06

Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”

04 agosto 2025 18:32

Pongracic: "Mi manca il gol. Per essere un grande difensore devo farne 3 o 4 a stagione"

31 luglio 2025 19:16

Pongracic: "Il sogno è arrivare in Champions e vincere la Conference. Vogliamo stare tra le top 5 in Italia"

31 luglio 2025 19:05

Pongracic: "Gli allenamenti sono tosti. A Pioli faccio sempre domande, perché se sbaglio movimenti può essere pericoloso"

31 luglio 2025 15:14

Amoruso: "La Fiorentina deve far cassa, con l'offerta giusta Comuzzo deve essere ceduto"

30 luglio 2025 18:41

Pongracic: "Il mio momento preferito a Firenze è sicuramente il 3-0 contro la Juventus"

28 luglio 2025 16:09

Pongracic: “Do sempre il 100%, vogliamo essere al top. Pioli è positivo e ha personalità"

18 luglio 2025 12:03

Pongracic: "Mi vedo a lungo alla Fiorentina, ho tanti anni di contratto in un club ambizioso"

07 giugno 2025 12:19

Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità

06 giugno 2025 23:44

Pongracic: "Siamo soddisfatti della stagione appena finita. Sono contento di essere a Firenze"

06 giugno 2025 22:16

Pongračić è stato convocato dalla Croazia per le qualificazioni ai mondiali, giocherà due partite

19 maggio 2025 18:41

Pongracic: "Vogliamo la Champions. Non ero convinto del Rennes. Ad inizio stagione momento brutto"

11 maggio 2025 12:46

Pongracic: "Abbiamo dato tutto, forse è mancata fortuna. Siamo orgogliosi, ora testa alle ultime tre partite"

09 maggio 2025 01:05

Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"

30 aprile 2025 14:11

Amoruso: "Pongracic ha un piede ottimo, la Fiorentina ha fatto un grande colpo credendo in lui"

25 aprile 2025 14:42

"Pongracic migliore in campo contro il Cagliari. In questo momento è più completo di Bastoni"

24 aprile 2025 14:55

Parisi: “Le imbucate di Pongracic? Non sono frutto d'improvvisazione ma del lavoro con Palladino”

17 aprile 2025 22:40

Pradè: “Europa dura, ma siamo ancora tra le grandi. A Cagliari senza tifosi non è calcio”

17 aprile 2025 22:12

Pongracic: "Per fortuna abbiamo De Gea, siamo a disposizione di Fagioli se avesse bisogno di aiuto e consigli"

16 aprile 2025 15:35

Pongracic: "Siamo in fiducia, vogliamo sfruttare l'occasione. Theo e Leao? Serve lavorare di squadra"

05 aprile 2025 20:20

La grande crescita di Marin Pongracic: le statistiche impressionanti della sua partita contro l'Atalanta

31 marzo 2025 13:16

Pongracic: "Questa è una squadra forte, ci ho sempre creduto. Adesso difendiamo più alti"

30 marzo 2025 18:56

Pongracic: "Non avevo mai giocato a 3 in carriera, ora mi trovo bene e posso spingere"

30 marzo 2025 18:07

Nazione: “Formazione simile a quella con la Juve. Fagioli a tutto campo, ballottaggio Comuzzo-Pongracic”

30 marzo 2025 10:12

Nazione: “Palladino punta ancora sul 3-5-2. Comuzzo-Pongracic ballottaggio aperto”

29 marzo 2025 09:08

Corvino: "Il mercato del Lecce a risparmio? Pongracic non è arrivato per opera dello spirito santo"

25 marzo 2025 22:14

Corriere dello Sport: "Domani tutti i Nazionali tornano al Viola Park. Kean il più impiegato, solo 15' per Pongracic"

25 marzo 2025 09:22

I calciatori della Fiorentina chiamati in Nazionale oggi torneranno a Firenze, Ndour rientrerà domani

24 marzo 2025 11:36

Fiorentina in Nazionale: Pongracic solo panchina con la Croazia , l'Islanda di Gud perde in Kosovo

20 marzo 2025 23:50

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