Notizie Pongracic Fiorentina

Pongracic? Marcatura esemplare su Vlahovic. Nazione: "La Fiorentina ripartirà anche da lui"
19 maggio 2026 12:24
Repubblica: “Dodô e Fortini destinati a partire, Pongracic e Ranieri pilastri della difesa viola"
13 maggio 2026 10:52
Pongracic: "Anche noi siamo arrabbiati come i tifosi ma finalmente abbiamo ottenuto la salvezza"
10 maggio 2026 18:53
Pongracic da 4. Nazione: “È il più frastornato là dietro. Con Malen in campo aperto sono dolori”
05 maggio 2026 08:31
Pongracic: "Punto importantissimo. Volevamo vincere, ma anche tenere a distanza il Lecce"
20 aprile 2026 23:53
Pongracic salterà la partita contro il Sassuolo per diffida. Non sarà della partita di domenica.
20 aprile 2026 23:11
Pongracic: "Adesso siamo superiori rispetto a prima, ci alleniamo bene e i risultati sono arrivati"
20 aprile 2026 20:21
La Fiorentina ha preferito Pongracic a Senesi, oggi è accostato alla Juventus. Opportunità persa per i Viola?
12 aprile 2026 11:51
Gazzetta svela: “Da valutare le condizioni di Pongracic uscito per un fastidio in via precauzionale”
11 aprile 2026 09:14
Pongracic: "Vanoli ci ha dato la fiducia che ci mancava. A Verona non abbiamo giocato bene"
08 aprile 2026 20:03
Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”
03 aprile 2026 08:49
Kean, Comuzzo e Ndour rientreranno domani al Viola Park. Per Pongracic una trasferta lunghissima
31 marzo 2026 12:55
Nazione: "Fiorentina, nodo difesa: Pongračić in dubbio per Verona, idea Rugani"
31 marzo 2026 10:11
Dalić: “Pongračić titolare con la Croazia, giocherà a sinistra nella difesa a tre”
26 marzo 2026 10:04
Calvarese conferma: “Rigore per l’Inter? Pongracic ha il braccio in posizione naturale, non c’è niente”
23 marzo 2026 12:03
Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta"
20 marzo 2026 15:18
Gosens scherza con Pongracic: "Ho già visto tanto, ma lui che segna da centrocampo mi mancava"
20 marzo 2026 12:08
Lo Monaco: "La Fiorentina va rinforzata in punti cardini. A Comuzzo gli manca l'ABC per difendere"
18 marzo 2026 19:47
Pongracic il peggiore. Nazione: “Nel momento migliore della Cremonese perde qualche duello con Djuric”
17 marzo 2026 09:39
Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".
20 febbraio 2026 19:20
Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”
13 febbraio 2026 08:46
Bruno boccia la difesa viola: "Dire che Pongracic è un difensore è una parola grossa”
10 febbraio 2026 22:20
Nazione: “La Fiorentina avrà imparato a stare ‘in sofferenza’? Amnesie colossali che sono costate carissimo”
07 febbraio 2026 09:47
Nazione: “Pongracic-Comuzzo potrebbe essere l’ultima della coppia in campionato. Con il Como Rugani”
07 febbraio 2026 09:46
Viviano: "Non mi convincono gli acquisti della Fiorentina. Ci fossi stato io, avrei offeso Pongracic"
03 febbraio 2026 20:02
Amoruso: "Pongracic non deve giocare, commette sempre i soliti errori. Dietro è sempre colpa dei singoli"
01 febbraio 2026 16:16
Pongracic da 4,5. Nazione: "Fatica a prendere le misure a Hojlund. Tagliato fuori al primo duello"
01 febbraio 2026 10:09
Corriere dello Sport evidenzia: "Ecco il vero Pongracic! La Fiorentina lo pagò 16 milioni dal Lecce"
20 gennaio 2026 10:34
“E ne rimasero solo tre”: Fiorentina, adesso il centrale diventa priorità assoluta
16 gennaio 2026 11:09
Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"
13 gennaio 2026 13:56
Pongračić: “A quattro in difesa sembra che ci troviamo meglio, Füllkrug è una punta pericolosa”
11 gennaio 2026 14:32
Pongracic lascia la Fiorentina? Nazione: “È entrato nel mirino di Bologna e Lipsia”
04 gennaio 2026 10:06
Il Resto del Carlino: "Ramadani ha offerto Pongracic al Bologna. Per 7-8 milioni può lasciare la Fiorentina"
03 gennaio 2026 14:13
Borghi: "Bene la difesa di Vanoli su Ranieri, è il meno colpevole. Pongracic e Marì non sono a livello"
21 novembre 2025 11:55
Galbiati: “La Fiorentina può fare a meno di Pongracic, io farei giocare sempre Comuzzo"
20 novembre 2025 15:03
Nazione: “Vanoli opta per il 3-5-2. Ballottaggio Comuzzo-Pongracic. Gosens? Recupero difficile”
19 novembre 2025 08:55
Galbiati: "La difesa della Fiorentina? Pablo Marì il meno peggio, Pongracic più in difficoltà di tutti"
13 novembre 2025 14:41
Galbiati: "Io farei giocare Comuzzo. Non può fare peggio di Pongracic: i difensori sono in difficoltà"
11 novembre 2025 13:41
Cecchi: "Finalmente la Fiorentina ha avuto carattere e non si è sciolta, ma per la salvezza serve di più"
09 novembre 2025 17:51
La Fiorentina annuncia sui social l'esonero di Pioli: tra i mi piace c'è anche quello di Pongracic
04 novembre 2025 12:18
D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”
31 ottobre 2025 16:37
Croazia, convocazione di novembre: tra i 24 scelti anche il difensore della Fiorentina Pongračić
27 ottobre 2025 18:53
Nazione: “Pongracic ha preso una botta, non è in perfette condizioni. Contro il Milan, Comuzzo?”
15 ottobre 2025 09:03
Poesio sulla difesa: “Comuzzo e Pongracic non hanno le caratteristiche per attaccare alto gli avversari”
14 ottobre 2025 19:04
Corvino rivendica la cessione di Pongracic alla Fiorentina: “Fondamentale per la crescita del Lecce”
13 ottobre 2025 16:26
Brutte notizie per la Fiorentina: Pongracic esce al 60esimo per infortunio durante Croazia-Gibilterra
12 ottobre 2025 22:45
La Repubblica: "Comuzzo ora è pronto a riprendersi la Fiorentina, potrebbe fargli spazio Pablo Marí"
10 ottobre 2025 11:09
Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia
09 ottobre 2025 23:36
Galbiati: "Gudmundsson è la delusione della Fiorentina, ha preso peso e non è per niente in forma"
09 ottobre 2025 15:21
Fattori boccia Gudmundsson: "Dovrebbe risolvere i problemi e invece li ampia: Fazzini è meglio di lui"
29 settembre 2025 17:21
Gilardino: "Ci manca un rigore evidente per il braccio di Pongracic, il pareggio ci va molto stretto"
28 settembre 2025 18:07
Corriere dello Sport: “Pongracic un po’ sulle gambe. Pronto Marì al centro della difesa”
28 settembre 2025 10:08
I numeri parlano chiaro: Fiorentina in crisi di nervi e di gioco, tanti gialli, zero idee
23 settembre 2025 23:39
Bocci: "La Fiorentina non esiste, non abbiamo nessuna identità di gioco e facciamo fatica a fare un passaggio"
22 settembre 2025 15:05
Flachi critica Pongracic: "Vuole sempre anticipare e sbaglia, sul secondo gol fa una cosa incomprensibile"
22 settembre 2025 14:16
Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”
21 settembre 2025 22:00
Pablo Marì scalpita per un posto dal 1’, Corriere Fiorentino: “Comuzzo e Pongracic stanno facendo fatica”
17 settembre 2025 09:06
Viviano: "La Fiorentina è troppo timida in campo, per ora le idee di Pioli non funzionano proprio"
16 settembre 2025 14:34
Cecchi difende Pioli: "Piena fiducia in lui, la Fiorentina verrà fuori e i risultati arriveranno già col Como"
15 settembre 2025 18:30
Corriere dello Sport: “Pongracic ricorda Quarta quando ha la palla fra i piedi. Ma che problemi in difesa!”
15 settembre 2025 08:27
Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”
14 settembre 2025 12:20
Gazzetta: "Pongracic certeza al centro. Comuzzo e Ranieri devono dare di più se vogliono restare in campo"
07 settembre 2025 10:18
Pongracic: "Mai voluto lasciare la Fiorentina. Trofeo o Champions? Non dobbiamo nasconderci"
30 agosto 2025 08:18
Fattori: "Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più"
22 agosto 2025 22:08
Gazzetta: “Rosso diretto sacrosanto. Pongracic interviene energicamente, rischia forte e qualche dubbio resta”
22 agosto 2025 08:12
Cm.com riporta: "Il Torino cerca un difensore, Pongracic è il favorito per rafforzare la retroguardia"
16 agosto 2025 15:13
Corriere Fiorentino esalta Pongracic: "Pioli confida di aver trovato in lui un leader difensivo"
15 agosto 2025 09:28
Pongracic critico: "Non abbiamo giocato bene, ci sono alcuni errori che dobbiamo evitare"
14 agosto 2025 22:11
Bucchioni: "Sohm è perfetto per fare il titolare con Fagioli a centrocampo, è quello che serviva"
09 agosto 2025 17:21
Nazione: “Pongracic cresciuto, con la palla al piede imposta. Per Pioli è una sorta di nuovo acquisto”
07 agosto 2025 09:38
Amoruso: "Pongracic quest'anno può fare bene perchè la difesa con Palladino non funzionava bene"
06 agosto 2025 22:06
Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”
04 agosto 2025 18:32
Pongracic: "Mi manca il gol. Per essere un grande difensore devo farne 3 o 4 a stagione"
31 luglio 2025 19:16
Pongracic: "Il sogno è arrivare in Champions e vincere la Conference. Vogliamo stare tra le top 5 in Italia"
31 luglio 2025 19:05
Pongracic: "Gli allenamenti sono tosti. A Pioli faccio sempre domande, perché se sbaglio movimenti può essere pericoloso"
31 luglio 2025 15:14
Amoruso: "La Fiorentina deve far cassa, con l'offerta giusta Comuzzo deve essere ceduto"
30 luglio 2025 18:41
Pongracic: "Il mio momento preferito a Firenze è sicuramente il 3-0 contro la Juventus"
28 luglio 2025 16:09
Pongracic: “Do sempre il 100%, vogliamo essere al top. Pioli è positivo e ha personalità"
18 luglio 2025 12:03
Pongracic: "Mi vedo a lungo alla Fiorentina, ho tanti anni di contratto in un club ambizioso"
07 giugno 2025 12:19
Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità
06 giugno 2025 23:44
Pongracic: "Siamo soddisfatti della stagione appena finita. Sono contento di essere a Firenze"
06 giugno 2025 22:16
Pongračić è stato convocato dalla Croazia per le qualificazioni ai mondiali, giocherà due partite
19 maggio 2025 18:41
Pongracic: "Vogliamo la Champions. Non ero convinto del Rennes. Ad inizio stagione momento brutto"
11 maggio 2025 12:46
Pongracic: "Abbiamo dato tutto, forse è mancata fortuna. Siamo orgogliosi, ora testa alle ultime tre partite"
09 maggio 2025 01:05
Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"
30 aprile 2025 14:11
Amoruso: "Pongracic ha un piede ottimo, la Fiorentina ha fatto un grande colpo credendo in lui"
25 aprile 2025 14:42
"Pongracic migliore in campo contro il Cagliari. In questo momento è più completo di Bastoni"
24 aprile 2025 14:55
Parisi: “Le imbucate di Pongracic? Non sono frutto d'improvvisazione ma del lavoro con Palladino”
17 aprile 2025 22:40
Pradè: “Europa dura, ma siamo ancora tra le grandi. A Cagliari senza tifosi non è calcio”
17 aprile 2025 22:12
Pongracic: "Per fortuna abbiamo De Gea, siamo a disposizione di Fagioli se avesse bisogno di aiuto e consigli"
16 aprile 2025 15:35
Pongracic: "Siamo in fiducia, vogliamo sfruttare l'occasione. Theo e Leao? Serve lavorare di squadra"
05 aprile 2025 20:20
La grande crescita di Marin Pongracic: le statistiche impressionanti della sua partita contro l'Atalanta
31 marzo 2025 13:16
Pongracic: "Questa è una squadra forte, ci ho sempre creduto. Adesso difendiamo più alti"
30 marzo 2025 18:56
Pongracic: "Non avevo mai giocato a 3 in carriera, ora mi trovo bene e posso spingere"
30 marzo 2025 18:07
Nazione: “Formazione simile a quella con la Juve. Fagioli a tutto campo, ballottaggio Comuzzo-Pongracic”
30 marzo 2025 10:12
Nazione: “Palladino punta ancora sul 3-5-2. Comuzzo-Pongracic ballottaggio aperto”
29 marzo 2025 09:08
Corvino: "Il mercato del Lecce a risparmio? Pongracic non è arrivato per opera dello spirito santo"
25 marzo 2025 22:14
Corriere dello Sport: "Domani tutti i Nazionali tornano al Viola Park. Kean il più impiegato, solo 15' per Pongracic"
25 marzo 2025 09:22
I calciatori della Fiorentina chiamati in Nazionale oggi torneranno a Firenze, Ndour rientrerà domani
24 marzo 2025 11:36
Fiorentina in Nazionale: Pongracic solo panchina con la Croazia , l'Islanda di Gud perde in Kosovo
20 marzo 2025 23:50
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