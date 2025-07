Pongracic: “Il mio momento preferito a Firenze è sicuramente il 3-0 contro la Juventus”

Marin Pongracic, difensore centrale della Fiorentina, ha condiviso alcune riflessioni insieme a Robin Gosens durante un’intervista al canale ufficiale del club. Tra i vari temi affrontati, il centrale croato ha parlato dei momenti più belli vissuti finora con la maglia viola.

“Il mio momento preferito a Firenze è sicuramente la vittoria contro la Juventus. Un 3-0 in casa che mi ha fatto capire quanto vale quella partita per i tifosi della Fiorentina. Anche il 3-0 all’Inter me lo ricordo con piacere, così come il momento in cui ho firmato il contratto con questa società. Ma se dovessi sceglierne solo uno, direi la vittoria contro la Juve di quest’anno”.