Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Pongracic ha preso una botta, non è in perfette condizioni. Contro il Milan, Comuzzo?”

La Fiorentina ha fatto sapere che le sue condizioni non preoccupano

Eppure domenica, a San Siro contro il Milan, la parabola discendente di Comuzzo potrebbe improvvisamente cambiare direzione. Il centrale spera infatti di ritrovare una maglia da titolare complice le non perfette condizioni di Pongracic, uscito per una botta sospetta al 60′ della gara tra Croazia e Gibilterra.

Le condizioni dell’ex Lecce saranno valutate oggi al suo ritorno al Viola Park (la Fiorentina ha fatto in realtà sapere che non ci sono preoccupazioni di sorta, tant’è che il croato ha avuto pure 24 ore di permesso prima di far ritorno a Firenze) ma la sua presenza resta quantomeno in dubbio. Lo riporta La Nazione.

