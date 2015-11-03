Labaro Viola

Notizie Comuzzo Fiorentina

Corriere dello Sport sicuro: "Parisi, Ranieri e Comuzzo altri tre che verranno confermati"

15 maggio 2026 09:34

Polverosi: “Già spesi 25 milioni per Fabbian E Brescianini. Comuzzo? Non ha avuto un calo ma un crollo”

12 maggio 2026 18:53

Clausola Kean da 62 milioni? Il Tirreno svela: "Il Milan vuole aggirare la clausola inserendo Comuzzo"

07 maggio 2026 10:26

Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"

05 maggio 2026 14:08

Dal Canto: “Vanoli, la salvezza è stata una mezza opera d’arte. Fiorentina da ottavo posto in giù”

02 maggio 2026 10:41

Nazione svela: “Baldini ha messo Comuzzo e Ndour in cima alla lista dei convocati della Nazionale maggiore”

23 aprile 2026 09:10

Gazzetta: “Comuzzo non è più un punto fermo, oggi chance per capire se dovrà guardarsi intorno”

16 aprile 2026 09:44

Malusci avverte: “Comuzzo ha limiti tecnici, a 21 anni doveva essere più pronto e sviluppato”

07 aprile 2026 15:02

Comuzzo: “Vittoria importantissima, ma dobbiamo rimanere con la testa nel carrarmato”

04 aprile 2026 21:22

Comuzzo: “Vinta una gara non facile. Giovani? Io ho avuto la fortuna di crescere nella Fiorentina”

04 aprile 2026 20:51

Bucchioni: "Abbiamo pochissime scelte di formazione oggi, ma la presenza di Kean è la notizia migliore che si possa avere"

04 aprile 2026 17:15

Comuzzo unico italiano tra i top 100 under 20: panchina e mancanza di continuità frenano la crescita

03 aprile 2026 11:34

Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”

03 aprile 2026 08:49

Corriere Fiorentino: “Ndour e Comuzzo rigenerati dalla cura Baldini in U21. Il difensore spera di partire dal 1’”

02 aprile 2026 09:03

Graziani: “In Italia quando un giovane sbaglia viene subito punito. Comuzzo ne è l’esempio”

01 aprile 2026 17:08

Corriere Fiorentino rivela: “Fascia destra? Vanoli deve decidere tra Comuzzo, Parisi o Kouadio”

01 aprile 2026 09:00

Kean, Comuzzo e Ndour rientreranno domani al Viola Park. Per Pongracic una trasferta lunghissima

31 marzo 2026 12:55

Dodò out per infortunio. Repubblica: “L’opzione favorita? Comuzzo adattato per sostituirlo”

31 marzo 2026 09:31

Nazione demolisce Comuzzo: “Ormai un comprimario. Doveva superare più in fretta le difficoltà”

26 marzo 2026 10:10

Graziani: “Comuzzo per recuperarlo andrebbe messo in coppia con Ranieri. Gud? Penso sia ai titoli di coda”

25 marzo 2026 14:46

Comuzzo: "Stagione travagliata ma ora siamo più sereni. Abbiamo voglia di vincere la Conference"

19 marzo 2026 21:13

Lo Monaco: "La Fiorentina va rinforzata in punti cardini. A Comuzzo gli manca l'ABC per difendere"

18 marzo 2026 19:47

Comuzzo: "La mia stagione inferiore alla scorsa? Normale avere alti e bassi, un difensore matura dopo"

18 marzo 2026 12:48

Comuzzo: "Non ripeteremo il ritorno fatto con lo Jagiellonia. Che belle le lacrime di Braschi"

18 marzo 2026 12:38

Comuzzo il peggiore. Nazione: “Incertezza nel vantaggio polacco, sbaglia i tempi. Stagione difficile”

13 marzo 2026 09:16

Baldini: "Comuzzo patrimonio e simbolo della Fiorentina. Ha i valori per diventare il capitano del futuro"

06 marzo 2026 15:38

Nicoletti duro: "Comuzzo è involuto, è un difensore imbarazzante adesso e non può giocare"

05 marzo 2026 14:22

Chi al posto di Dodò? Nazione: “Il dubbio più grande di Vanoli. Fortini o Comuzzo come terzino destro”

02 marzo 2026 08:53

Garzya: "La Fiorentina è favorita contro l'Udinese, Comuzzo è forte e giovane: va aspettato"

01 marzo 2026 22:40

Corriere Fiorentino svela: "Comuzzo e Fortini non convincono. Domani Kouadio dal 1'?"

01 marzo 2026 10:23

Comuzzo da 4. Nazione: “Pululu sembra Ronaldo il Fenomeno. Lo soffre per buona parte della gara”

27 febbraio 2026 08:28

Malusci: “Paratici figura importante in spogliatoio. Comuzzo? La crescita passa anche da questi momenti”

26 febbraio 2026 15:40

Piccinetti duro su Comuzzo: "Ha talento ma commette troppi errori, voglio vedere miglioramenti subito"

25 febbraio 2026 14:15

Comuzzo compie 21 anni e festeggia in volo: candeline spente sull’aereo di ritorno da Varsavia

20 febbraio 2026 19:41

Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".

20 febbraio 2026 19:20

Fioretti: "Comuzzo va aiutato, a volte è remissivo. In questa Fiorentina ogni errore pesa il doppio"

13 febbraio 2026 15:31

Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”

13 febbraio 2026 08:46

Toni: "Comuzzo non doveva commettere fallo, il Torino poteva pareggiare la partita solo su calcio di punizione"

11 febbraio 2026 18:35

Gazzetta: “Intervento di Comuzzo da espulsione, arbitro Colombo lo grazia”

10 febbraio 2026 11:28

Nazione: “La Fiorentina avrà imparato a stare ‘in sofferenza’? Amnesie colossali che sono costate carissimo”

07 febbraio 2026 09:47

Nazione: “Pongracic-Comuzzo potrebbe essere l’ultima della coppia in campionato. Con il Como Rugani”

07 febbraio 2026 09:46

Lo Monaco duro: “Comuzzo ha qualità difensive scarse. Rugani? Non cambia la difesa”

03 febbraio 2026 16:49

Corriere dello Sport: "Comuzzo e quel no all'offerta da oltre 30 milioni del Napoli. Commisso lo blindò"

31 gennaio 2026 10:04

Lo Monaco critico: "Comuzzo non sa difendere, alla Fiorentina serve un difensore come il pane"

29 gennaio 2026 21:46

Comuzzo: "Commisso è stato come un papà, starà a noi ricordarlo sul campo tramite le prestazioni"

26 gennaio 2026 17:42

Stovini: "Comuzzo in difficoltà ma ha attenuanti. Essendo sotto i riflettori, ogni errore pesa di più"

26 gennaio 2026 16:38

Faccenda: "Comuzzo farà strada. L'ideale per lui sarebbe avere accanto un centrale di esperienza"

26 gennaio 2026 15:23

Nazione: “Comuzzo da 4,5. Una partita di sofferenza fino alla fine. Si perde completamente Kilicsoy”

25 gennaio 2026 09:48

Vanoli: "In difesa serve qualcos'altro. Ranieri via? no, ci ho parlato, è un ottimo difensore"

24 gennaio 2026 22:49

“E ne rimasero solo tre”: Fiorentina, adesso il centrale diventa priorità assoluta

16 gennaio 2026 11:09

Bucciantini: "Comuzzo va difeso, guardate Kayode, adesso lo vuole mezza Europa"

15 gennaio 2026 23:43

Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"

13 gennaio 2026 13:56

Comuzzo: "Forse pensiamo di aver già vinto, c'è da migliorare imparando dai nostri errori"

11 gennaio 2026 17:47

Valcareggi esalta Fagioli: "Giocatore di qualità unica, finalmente lo vedo bello dentro la Fiorentina"

09 gennaio 2026 13:23

Galbiati controcorrente: “Piccoli più utile di Kean. Comuzzo? Si è vista la sua inesperienza”

08 gennaio 2026 17:21

Comuzzo il peggiore. Nazione: “Spesso in affanno nelle chiusure. Il pasticcio più grande? Su Zaccagni”

08 gennaio 2026 09:35

Nazione: “Dubbio in difesa per Vanoli. Ballottaggio tra Comuzzo e Marì”

07 gennaio 2026 09:29

Ripa: "Comuzzo è stato il migliore in campo insieme a Fagioli. Il modulo a quattro lo favorisce."

05 gennaio 2026 17:56

Il Giornale: “L’Atalanta piomba su Comuzzo ma deciderà Paratici. In estate offerti 25 milioni dalla Dea”

02 gennaio 2026 09:47

Merlo sicuro: "Per salvarsi serve una vera rivoluzione. In difesa venderei tutti, terrei solo Comuzzo"

31 dicembre 2025 15:42

Comuzzo via? Corriere dello Sport: "Se la Fiorentina volesse monetizzare potrebbe cederlo"

31 dicembre 2025 10:10

Corriere Fiorentino svela: "La Fiorentina ha fatto piangere Comuzzo. Ora è incedibile"

30 dicembre 2025 09:40

Cor. Sport: "Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga"

28 dicembre 2025 09:50

Ultimo posto Fiorentina. Nazione: “Gudmundsson? Vale 15 milioni. Dodò e Comuzzo? 30 milioni per due”

24 dicembre 2025 09:24

Bonan: "Comuzzo tra i migliori difensori del campionato. Gud? Non lo venderei per nessun motivo"

23 dicembre 2025 16:38

Di Gennaro: "Alla Fiorentina serve un dirigente esperto, adesso Ferrari non va bene per la situazione"

17 dicembre 2025 13:25

Comuzzo in bilico. Corriere Fiorentino: “Difficilmente porterà 35 milioni, occhio alla Premier”

13 dicembre 2025 08:03

Corriere dello Sport lancia l'allarme: "Comuzzo a gennaio potrebbe chiedere la cessione alla Fiorentina"

09 dicembre 2025 09:36

Nazione: “Fazzini out, Gosens è stato recuperato. Comuzzo pronto per rientrare”

04 dicembre 2025 08:29

Vanoli apre al cambio modulo: in difesa in pole la coppia delle 8 vittorie di fila Comuzzo-Ranieri

03 dicembre 2025 10:51

Vanoli rilancia Comuzzo: "Ha gamba ed è forte sull'uomo, deve imparare a reagire all'errore"

27 novembre 2025 12:34

Galbiati: “La Fiorentina può fare a meno di Pongracic, io farei giocare sempre Comuzzo"

20 novembre 2025 15:03

Corriere Fiorentino: “Richardson, Comuzzo e Parisi rischiano la cessione a gennaio”

19 novembre 2025 09:06

Nazione: “Vanoli opta per il 3-5-2. Ballottaggio Comuzzo-Pongracic. Gosens? Recupero difficile”

19 novembre 2025 08:55

L'Italia Under 21 di Baldini si rialza con 4 gol al Montenegro: 90 minuti per Comuzzo e Fortini

18 novembre 2025 21:27

Nazione: “Fair Play Finanziario? Può arrivare la cessione di Comuzzo. Diogo Leite il sostituto”

18 novembre 2025 09:42

Gazzetta dello Sport: "Per la difesa la Fiorentina punta Diogo Leite, il sacrificato può essere Comuzzo"

14 novembre 2025 22:57

Comuzzo delude con l’U21: manca l’intervento e la Polonia pareggia. Italia ribaltata in 3 minuti

14 novembre 2025 19:00

Comuzzo: “Esordio con l’U21? Voglio dare il massimo e sfruttare la mia esperienza internazionale”

13 novembre 2025 15:59

Mandragora premiato al Gran Galà del calcio: Ha vinto il premio di miglior centrocampista dello scorso campionato

08 novembre 2025 16:50

Nazione: “Kean con l’Italia, Comuzzo invece ritrova l’Under 21”

08 novembre 2025 09:07

Nazione: “Ora tocca a Galloppa, Comuzzo è diventato un centrale grazie a lui, faceva il mediano”

05 novembre 2025 09:03

Adani: "Comuzzo non doveva scivolare subito, ha sbagliato completamente la lettura"

31 ottobre 2025 14:28

Cesari: "Comuzzo fa una follia, è un tentativo di strangolamento ed era un rigore molto evidente"

30 ottobre 2025 14:19

Comuzzo da 4,5. Nazione: “Sembra cammini sulle uova, sintomi di una non sicurezza di fondo”

30 ottobre 2025 09:53

"La Fiorentina ha bruciato Kayode, sta facendo lo stesso con Comuzzo e Parisi, che strategia è?"

28 ottobre 2025 22:27

Graziani punge Dzeko: “Pioli ha ragione, certe cose si risolvono in privato nello spogliatoio”

26 ottobre 2025 00:14

Corriere dello Sport: "Pioli riflette sul modulo. Comuzzo pronto a tornare in campo al posto di Pongracic"

17 ottobre 2025 10:20

Graziani esalta Kean: "Lui è il giocatore inamovibile, bisogna accontentare le sue esigenze per vincere"

15 ottobre 2025 14:28

Nazione svela: “Comuzzo con un virus ha perso peso e tono muscolare. In questi giorni visto al Viola Park”

15 ottobre 2025 09:04

Nazione: “Pongracic ha preso una botta, non è in perfette condizioni. Contro il Milan, Comuzzo?”

15 ottobre 2025 09:03

Poesio sulla difesa: “Comuzzo e Pongracic non hanno le caratteristiche per attaccare alto gli avversari”

14 ottobre 2025 19:04

La Repubblica: "Comuzzo ora è pronto a riprendersi la Fiorentina, potrebbe fargli spazio Pablo Marí"

10 ottobre 2025 11:09

Nazione: “Comuzzo sulla via del pieno recupero, intero allenamento in gruppo”

09 ottobre 2025 09:43

Lo scopritore di Comuzzo: "Non deve abbattersi, tornerà ai suoi livelli. Si esprime meglio a quattro"

07 ottobre 2025 22:20

Salvate il soldato Comuzzo: la Fiorentina sta bruciando un grande talento e tanti soldi

07 ottobre 2025 12:59

Comuzzo fuori dall’Under 21. Baldini: "Non ho avuto più notizie su di lui, ho fatto altre scelte"

06 ottobre 2025 22:27

Gazzetta rivela: “Comuzzo ha saltato le ultime gare perché non al meglio della condizione fisica”

05 ottobre 2025 08:59

Firicano sicuro: "Il Sigma è molto organizzato. Comuzzo? Non dà garanzie, giusto che non giochi"

02 ottobre 2025 16:06

Radio Bruno: Pioli verso la conferma del 4-4-2. Comuzzo terzino. Fagioli ancora in panchina.

27 settembre 2025 15:26

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