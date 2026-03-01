Garzya: “La Fiorentina è favorita contro l’Udinese, Comuzzo è forte e giovane: va aspettato”

L’ex giocatore Luigi Garzya è intervenuto su Radio Firenze Viola per parlare della corsa salvezza. Ecco le sue parole: “Il prossimo turno sarà decisivo per la corsa salvezza: Lecce e Cremonese si sfideranno e chi perderà prenderà un brutto colpo. La Fiorentina è avvantaggiata su tutte le altre contendenti per la sua caratura tecnica, ma il non essere abituati a certe battaglie può giocare a sfavore, però i viola hanno finalmente capito che devono lavorare e pensare come una provinciale per ottenere il risultato. Alla fine credo che andranno in B Verona, Pisa e una tra Lecce e Cremonese.”

L’impatto della Conference: “Non credo che la Conference impatterà molto, i viola hanno capito la lezione, e la rosa è abbastanza per permettere il turn over. Per la sfida con l’Udinese vedo la Fiorentina favorita.”

Su Comuzzo: “Lui è un ragazzo e come tale va aspettato, quest’anno è stato altalenante. Mi piace, è forte e si impegna, il brutto per un difensore è che l’errore è più evidente che per altri, anche se tutta la squadra non ha lavorato bene visti i tanti gol subiti. Credo che Comuzzo abbia la forza per uscire da questa situazione.”