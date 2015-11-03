Notizie Radio Firenze Viola Fiorentina

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Budel spiega: "La Fiorentina deve giocare, non sa difendere bassa. Senza combattere rischia la B"

04 marzo 2026 23:17

Garzya: "La Fiorentina è favorita contro l'Udinese, Comuzzo è forte e giovane: va aspettato"

01 marzo 2026 22:40

Stovini: "La gara con lo Jagellonia un incidente ininfluente, la Conference può dare soddisfazioni"

01 marzo 2026 22:13

Giorgetti: "Grande messaggio d'allarme stasera, l'effetto Paratici non ha funzionato sulla squadra"

26 febbraio 2026 22:30

Minotti spiega lo Jagellonia: "Attacco pericoloso ma difesa debole, non sarà facile per la Fiorentina"

18 febbraio 2026 22:47

Lo Monaco: "Gudmundsson, Fazzini e Parisi possono essere gli esterni della Fiorentina. Serve mentalità"

06 dicembre 2025 11:33

Vaciago: "La stagione della Fiorentina è nata male, tra Pioli e la squadra zero feeling. Vanoli è giusto"

12 novembre 2025 17:44

Sauro Fattori: "Kean e Piccoli devono fare gol, niente scuse. Vanoli prenda delle decisioni senza paura"

07 novembre 2025 22:42

Giorgetti duro: "Pioli è lo scudo della società, non possono esonerarlo. Ci sono tanti segnali preoccupanti"

30 ottobre 2025 00:08

Guerini spiega: "Gudmundsson come Ilicic: va coccolato. Contro il Milan bisogna farsi il segno della croce"

14 ottobre 2025 23:42

Lucchesi: "La colpa è dei giocatori, non di Pioli: serve un'altra mentalità, la Fiorentina non è una neopromossa"

24 settembre 2025 22:09

Di Chiara. "Pioli deve trasmettere l'atteggiamento e l'aggressività mancati finora alla squadra."

16 settembre 2025 23:32

Marianella: "Se Pioli fa la difesa a 4 vuol dire che le cose vanno male. Difficile sostenere Piccoli e Kean"

15 settembre 2025 21:42

Michele Fratini spara: "Alla Fiorentina manca un vero regista: andiamo a prendere Miralem Pjanic!"

11 settembre 2025 19:32

Fattori: "Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più"

22 agosto 2025 22:08

Buscaglia: "Fiorentina in lotta Champions. Ilenikhena è un diamante grezzo, potenzialmente devastante"

19 agosto 2025 23:18

Fattori: "Pioli ha le idee chiare e manda messaggi alla società: serve uno a centrocampo. Sottil se ne vada"

28 luglio 2025 21:49

Di Gennaro: " La Fiorentina può crescere esponenzialmente, in Europa si può far bene. Felice per Pioli"

14 luglio 2025 14:37

L'avvocato di Viti racconta Mattia: "Ha voglia di rivalsa. Le retrocessioni non contano: è forte e maturo"

09 luglio 2025 22:37

Calamai: "La società prepari subito la squadra a Pioli, solo così faremo una partenza straordinaria"

02 luglio 2025 13:34

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