Guerini spiega: “Gudmundsson come Ilicic: va coccolato. Contro il Milan bisogna farsi il segno della croce”

L’ex giocatore e club manager della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato della situazione della Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola. Ecco le sue parole: “Ho letto le dichiarazioni di Ilicic. Josip è un ragazzo fenomenale, soffriva molto a Firenze, era un genio incompreso. A Firenze non è stato capito sia a livello calcistico che umano. Purtroppo non è rimasto molto di lui a Firenze.”

Tema analogo su Gudmundsson: “La storia per l’Islandese potrebbe essere simile, sono arrivato alla conclusione che non tutti i calciatori debbano essere trattati nello stesso modo, alcuni vanno trattati diversamente, così come doveva essere fatto con Ilicic. C’è chi ha bisogno del bastone e chi va coccolato, bisogna però capire con chi si ha a che fare.”

Sulla partita col Milan: “Bisogna farsi il segno della croce, sarà una partita pericolosa. L’inizio di stagione della Fiorentina è stato disastroso, credevo nell’arrivo di Pioli e nel mercato fatto in estate. Bisogna agire con calma e senza panico perchè la squadra non è abituata a stare in fondo alla classifica.”