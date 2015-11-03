Notizie Ilicic Fiorentina

Guerini spiega: "Gudmundsson come Ilicic: va coccolato. Contro il Milan bisogna farsi il segno della croce"
14 ottobre 2025 23:42
Con Gudmundsson non facciamo lo stesso errore fatto con Ilicic. I talenti non vanno demoliti
14 ottobre 2025 12:35
Sentite Ilicic: "Ho vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato"
14 ottobre 2025 10:32
Senti Ilicic: "Coi fiorentini ho chiuso, mi hanno sempre criticato eppure ero il miglior marcatore e assistman"
14 ottobre 2025 07:50
Ilicic si confessa: "Era tanto tempo che non venivo a Firenze, sono emozionato, è un giorno speciale"
23 marzo 2025 16:44
Ilcic ricorda Joaquin: "È il miglior giocatore che abbia mai visto. Ci siamo divertiti alla Fiorentina"
09 dicembre 2024 14:30
Ilicic fuori rosa al Maribor, allenatore furioso: "O lui o me". Escluso anche dagli allenamenti
20 settembre 2023 17:51
Borja Valero: "Ilicic pazzesco, se non gli avessero rotto le scatole avrebbe fatto come all'Atalanta"
23 marzo 2023 15:01
Dopo anni di buio, Ilicic riparte dove tutto è iniziato: è un nuovo calciatore del Maribor
05 ottobre 2022 14:36
Tutti in lacrime per Ilicic, addio all'Atalanta. Lo stadio si alza in piede e lo applaude, Josip emozionato
01 settembre 2022 23:48
Borja Valero a sorpresa: "Il più forte con cui ho giocato è Ilicic, anche più di Giuseppe Rossi"
09 giugno 2022 13:45
Ilicic nel tunnel, Gasperini lo esclude dalla lista per l'Europa League. A fine anno il divorzio?
03 febbraio 2022 11:31
Gasperini racconta di Ilicic: "Situazione delicata, dobbiamo pensare alla persona e non al calciatore"
23 gennaio 2022 11:12
Ilicic ricade nella depressione, la lettera toccante: "Conosco l'inferno della Bosnia che porta con sè"
22 gennaio 2022 19:17
Gasperini: "Ilicic? Ha chiesto di andare via. Rispetto la sua scelta"
01 agosto 2021 00:14
Vlahovic veste i panni del salvatore della patria ma Ilicic dal dischetto non perdona
12 aprile 2021 10:00
Ilicic: "Famosi per non chiudere le partite, ma bravi a rialzarci. Romero ha detto che avrei segnato"
11 aprile 2021 23:08
Al 69' l'Atalanta torna in vantaggio contro la Fiorentina. Ilicic segna dal dischetto
11 aprile 2021 22:19
Formazione Atalanta, Pasalic esterno destro. Muriel in campo, Ilicic in panchina
11 aprile 2021 19:50
Convocati Atalanta: out Hateboer e Pessina, torna Muriel
10 aprile 2021 17:42
Gasperini, è rottura anche con Ilicic: "Improponibile, non lo farò giocare più in quelle condizioni"
27 febbraio 2021 15:23
Atalanta, altra grana nello spogliatoio. Gasperini e la lite con Ilicic: si rischia un nuovo caso Gomez
26 febbraio 2021 11:52
Statistiche, Bonaventura ha segnato nelle ultime 10 stagioni in Serie A
23 gennaio 2021 23:01
Gasperini: "La società deve decidere su Gomez. Io penso già all'alternativa. Ilicic non c'entra nulla"
13 dicembre 2020 17:40
I convocati dell'Atalanta per la sfida contro la Fiorentina. Out l'ex viola Ilicic per influenza
12 dicembre 2020 17:46
Gasperini resta ma non fa giocare Ilicic e Gomez, contro la Fiorentina possibile doppia esclusione
11 dicembre 2020 13:44
Da Bergamo, caos spogliatoio Atalanta, possibili dimissioni di Gasperini, lite con Ilicic e Gomez
09 dicembre 2020 13:38
Gasperini: "Ilicic non fa più parte della nostra rosa". Ecco cosa é successo
01 settembre 2020 19:47
Il mistero di Ilicic, non gioca più, é tornato in Slovenia
01 agosto 2020 10:19
Freitas: "Castrovilli una scommessa vinta da Corvino. Chiesa ha meritato la fiducia di Sousa sul campo"
03 giugno 2020 14:21
Sei anni fa la finale di Coppa Italia col Napoli. Dal gol sbagliato da Ilicic all'omicidio Esposito. La cronaca
03 maggio 2020 11:33
Corvino: "La cessione di Ilicic? Non è colpa mia era preso di mira. Anche su Zaniolo non ho colpe"
22 aprile 2020 13:03
Prandelli: "L'Atalanta di ora è come la mia Fiorentina. Ilicic? Che affare! Acquistato per 6 milioni"
20 aprile 2020 11:49
CT Slovenia su Ilicic: "A Firenze non era com'è oggi. A Bergamo è devastante.."
27 marzo 2020 16:19
Coronavirus, Ilicic cuore grande: donato il pallone del poker Champions all'ospedale di Bergamo
14 marzo 2020 22:33
L'Atalanta vola ai quarti, battuto il Valencia 3-4. Storico poker di Ilicic
10 marzo 2020 23:37
Ilicic segna un gol pazzesco e fa anche tripletta. Il Torino di Mazzarri perde 7 a 0 in casa contro l'Atalanta
25 gennaio 2020 23:32
Ilicic show fa doppietta, Muriel entra e segna. Pioli viene umiliato, a Bergamo è 5-0. Figuraccia Milan, il racconto
22 dicembre 2019 15:23
Squalificati, sono cinque i fermati. Ilicic out 2 giornate, Pulgar va in diffida. La lista
05 novembre 2019 22:31
L'Atalanta perde e come al solito per Gasperini è colpa dell'arbitro: "Doveva essere espulso anche Lykogiannis"
03 novembre 2019 17:10
Ilicic fu vicinissimo al Napoli in estate. Decisiva la volontà di Gasp per trattenerlo..
30 ottobre 2019 19:42
Ferrara: "Si chiama legge del contrappasso. Gasperini ha dato del cascatore a Chiesa e ieri Ilicic che cosa ha fatto?"
02 ottobre 2019 10:04
Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."
22 settembre 2019 21:35
Cecchi Gori: "La Fiorentina di oggi non è solo Chiesa. Servono campioni per vincere. Rispetto al 96'.."
14 maggio 2019 21:07
L'Atalanta ha chiesto circa 50 milioni alla Roma per cedere Josip Ilicic
01 maggio 2019 16:08
Pareggio dell'Atalanta. Segna Ilicic su rigore
25 aprile 2019 21:53
Atalanta, festa in aeroporto dopo la vittoria sul Napoli. Grande entusiasmo per i prossimi avversari viola
23 aprile 2019 12:24
Qui Atalanta, Ilicic ieri non si è allenato per un fastidio al ginocchio. Out anche Toloi
11 aprile 2019 10:49
"Ilicic amava Firenze e la Fiorentina. Mandato via da Corvino perché preso da Pradè. Colpevole con Cognigni"
06 aprile 2019 01:45
Atalanta, Ilicic: "Abbiamo approcciato bene la partita, è ancora presto pensare alla Champions League…"
04 aprile 2019 22:23
Ilicic: "Voglio vincere la coppa Italia. La preferisco alla qualificazione Champions. A Firenze..."
02 aprile 2019 14:03
Ilicic: "Fino al minuto 13 non ho giocato, pensavo solo ad Astori. Il giorno prima..."
10 marzo 2019 14:24
Atalanta-Fiorentina, Ilicic al 13' minuto getta fuori la palla e piange per Astori…
03 marzo 2019 19:49
Ilicic: "Partita difficile e lo sappiamo, dipende tutto da..."
03 marzo 2019 17:40
Incontenibile Ilicic. 2-0 Atalanta con reti di Pasalic e Gomez
27 febbraio 2019 20:57
Ilicic: "Partita contro la Fiorentina? Gara come le altre, è rimasto solo Chiesa che all'epoca..."
22 febbraio 2019 10:44
L'ENNESIMO FALLIMENTO DI PIOLI E CORVINO. SAPONARA E ILICIC SE LA RIDONO..
13 dicembre 2018 14:22
Ilicic: "Alla Fiorentina ho imparato i movimenti del futsal. Io discontinuo? Rispondo che..."
23 novembre 2018 18:14
Ilicic: "Se Corvino mi voleva mi poteva far restare alla Fiorentina. Sousa impedì una mia cessione..."
02 novembre 2018 19:07
Ilicic: "Ho avuto paura di morire come Astori. Non volevo andare a dormire, ci pensavo sempre"
02 novembre 2018 09:41
Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente
29 settembre 2018 14:40
Gli auguri di pronta guarigione a Ilicic ricoverato in ospedale per un’infezione
11 agosto 2018 13:27
Ilicic sarà un giocatore dell'Inter, all'Atalanta 15 milioni. Prossima settimana le visite mediche
16 maggio 2018 15:39
La Fiorentina lo ha regalato all'Atalanta per 5 milioni. Adesso Ilicic lo vogliono Inter e Roma
11 maggio 2018 19:09
Ilicic: "È la stagione migliore della mia carriera. Alla Fiorentina giocavo lontano dalla porta"
05 maggio 2018 11:28
Di Gennaro: "Ilicic? A Firenze una partita fantastica e tre anonime. Gasperini lo ha trasformato"
27 marzo 2018 17:06
Il più grande errore della Fiorentina, regalare Ilicic all'Atalanta, diretta concorrente per l'Europa..
21 marzo 2018 15:21
FOTO, Ilicic modifica e dedica le sue scarpe in onore di Astori
09 marzo 2018 15:21
Ilicic: “A Firenze quattro anni fantastici, poi il club ha deciso di cambiare”
21 febbraio 2018 10:34
Ilicic: "Poco continuo in passato? Magari sapessi il perché. Il mio miglior momento, sono giovane..."
16 febbraio 2018 10:52
Josip Ilicic e la sfida al proprio passato, dai fischi viola agli applausi atalantini..
16 febbraio 2018 10:25
Monti: "Rimpiango Ilicic ma non Babacar, per sostituirlo avrei ripreso Pazzini"
13 febbraio 2018 12:46
Ilicic-Saponara? Ci ha perso la Fiorentina. Josip trascinatore con 7 gol e 6 assist. Riccardo...
13 febbraio 2018 11:20
Che fine hanno fatto le cessioni estive? Da Milic a Ilicic fino al traditore. Benassi ed Eysseric non sembrano mosse geniali...
13 gennaio 2018 13:34
Ilicic con l'Atalanta mette in ginocchio il Milan. È sempre più Kalinic flop, croato imbarazzante
23 dicembre 2017 20:16
Ilicic show contro la Lazio, doppietta per l'ex Fiorentina. A Bergamo è uno spettacolare 3-3
18 dicembre 2017 01:02
Ilicic si riscopre geniale e decisivo, e forse a Firenze c'è già chi si mangia le mani per la sua cessione
13 dicembre 2017 00:18
Zamparini: "Fallimento? Il Milan ha 300 milioni di debiti eppure non fallisce. Su Ilicic..."
12 dicembre 2017 20:31
Ilicic segna e svela un retroscena: "In passato molto vicino al Torino, ma la Fiorentina non mi lasciò partire..."
03 dicembre 2017 12:04
Ilicic: "Con la Viola asfaltammo l'Inter a San Siro, ma ora è diverso. Borja? Non il mio migliore amico..."
12 novembre 2017 11:47
Ilicic: "Alla Fiorentina in un solo anno ho fatto 15 gol ma a Firenze dicevano che ero discontinuo"
28 ottobre 2017 17:32
Ilicic, il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Il rimpianto piú grande...
24 settembre 2017 12:20
Ferrero: "Ho passato una settimana a convincere i Della Valle per Montella. Ecco perchè Ilicic ha scelto l'Atalanta"
23 settembre 2017 09:19
Il ritorno a Firenze di Josip Ilicic, tanta classe mai realmente amata da tutto il popolo viola
22 settembre 2017 10:02
Ilicic: ''Ho scelto l'Atalanta per l'Europa League, la Fiorentina non la fa. Alla Juve il gol più bello...''
09 settembre 2017 15:28
Ilicic: "Il problema a Firenze era che non c'erano cambi. Troppo possesso, spesso non riuscivo mai a tirare in porta"
09 agosto 2017 10:26
Un gol di Ilicic piega e sconfigge il Borussia Dortmund. L'Atalanta vince 1 a 0 contro i tedeschi
01 agosto 2017 22:56
Pradè voleva dimettersi da direttore sportivo della Sampdoria dopo il mancato colpo di Josip Ilicic in blucerchiato
05 luglio 2017 16:35
Ufficiale, Josip Ilicic è un calciatore dell'Atalanta, alla Fiorentina vanno 5,5 milioni di euro più bonus
05 luglio 2017 10:35
Di Marzio: "Ilicic sbarcato a Bergamo, 5 milioni alla Fiorentina. Simeone e Politano aspettano solo che i Viola si facciano avanti"
04 luglio 2017 23:57
Pedullà: "Bernardeschi vuole andare via. Eysseric è gia della Fiorentina. Simeone viola solo se va via Kalinic"
04 luglio 2017 14:39
Ferrero non ci sta: "Ilicic all'Atalanta? Prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Sono basito"
04 luglio 2017 14:23
Ilicic, visite mediche in corso a Bergamo. A sorpresa sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta
04 luglio 2017 10:11
Incredibile Ilicic, era fatta con la Sampdoria, poi la chiamata dell'Atalanta e il cambio di scelta verso Bergamo
03 luglio 2017 16:43
Pedullà: "Incomprensioni nella trattativa Ilicic-Samp, può saltare tutto a causa di Sneijder..."
03 luglio 2017 15:02
Ilicic, martedì le visite mediche con la Sampdoria: 4,5 milioni più bonus, triennale per lui
02 luglio 2017 11:59
Di Marzio: "Fiorentina molto avanti per Simeone, si chiude a 20 milioni. Ilicic visite mediche con la Samp"
30 giugno 2017 23:50
Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa
30 giugno 2017 13:19
Ilicic è virtualmente un nuovo giocatore della Sampdoria, martedì visite di rito e firma sul contratto...
30 giugno 2017 12:12
Di Marzio: l'agente di Ilicic ha incontrato a pranzo i dirigenti della Sampdoria
29 giugno 2017 17:27
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