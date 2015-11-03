Labaro Viola

Notizie Ilicic Fiorentina

Guerini spiega: "Gudmundsson come Ilicic: va coccolato. Contro il Milan bisogna farsi il segno della croce"

14 ottobre 2025 23:42

Con Gudmundsson non facciamo lo stesso errore fatto con Ilicic. I talenti non vanno demoliti

14 ottobre 2025 12:35

Sentite Ilicic: "Ho vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato"

14 ottobre 2025 10:32

Senti Ilicic: "Coi fiorentini ho chiuso, mi hanno sempre criticato eppure ero il miglior marcatore e assistman"

14 ottobre 2025 07:50

Ilicic si confessa: "Era tanto tempo che non venivo a Firenze, sono emozionato, è un giorno speciale"

23 marzo 2025 16:44

Ilcic ricorda Joaquin: "È il miglior giocatore che abbia mai visto. Ci siamo divertiti alla Fiorentina"

09 dicembre 2024 14:30

Ilicic fuori rosa al Maribor, allenatore furioso: "O lui o me". Escluso anche dagli allenamenti

20 settembre 2023 17:51

Borja Valero: "Ilicic pazzesco, se non gli avessero rotto le scatole avrebbe fatto come all'Atalanta"

23 marzo 2023 15:01

Dopo anni di buio, Ilicic riparte dove tutto è iniziato: è un nuovo calciatore del Maribor

05 ottobre 2022 14:36

Tutti in lacrime per Ilicic, addio all'Atalanta. Lo stadio si alza in piede e lo applaude, Josip emozionato

01 settembre 2022 23:48

Borja Valero a sorpresa: "Il più forte con cui ho giocato è Ilicic, anche più di Giuseppe Rossi"

09 giugno 2022 13:45

Ilicic nel tunnel, Gasperini lo esclude dalla lista per l'Europa League. A fine anno il divorzio?

03 febbraio 2022 11:31

Gasperini racconta di Ilicic: "Situazione delicata, dobbiamo pensare alla persona e non al calciatore"

23 gennaio 2022 11:12

Ilicic ricade nella depressione, la lettera toccante: "Conosco l'inferno della Bosnia che porta con sè"

22 gennaio 2022 19:17

Gasperini: "Ilicic? Ha chiesto di andare via. Rispetto la sua scelta"

01 agosto 2021 00:14

Vlahovic veste i panni del salvatore della patria ma Ilicic dal dischetto non perdona

12 aprile 2021 10:00

Ilicic: "Famosi per non chiudere le partite, ma bravi a rialzarci. Romero ha detto che avrei segnato"

11 aprile 2021 23:08

Al 69' l'Atalanta torna in vantaggio contro la Fiorentina. Ilicic segna dal dischetto

11 aprile 2021 22:19

Formazione Atalanta, Pasalic esterno destro. Muriel in campo, Ilicic in panchina

11 aprile 2021 19:50

Convocati Atalanta: out Hateboer e Pessina, torna Muriel

10 aprile 2021 17:42

Gasperini, è rottura anche con Ilicic: "Improponibile, non lo farò giocare più in quelle condizioni"

27 febbraio 2021 15:23

Atalanta, altra grana nello spogliatoio. Gasperini e la lite con Ilicic: si rischia un nuovo caso Gomez

26 febbraio 2021 11:52

Statistiche, Bonaventura ha segnato nelle ultime 10 stagioni in Serie A

23 gennaio 2021 23:01

Gasperini: "La società deve decidere su Gomez. Io penso già all'alternativa. Ilicic non c'entra nulla"

13 dicembre 2020 17:40

I convocati dell'Atalanta per la sfida contro la Fiorentina. Out l'ex viola Ilicic per influenza

12 dicembre 2020 17:46

Gasperini resta ma non fa giocare Ilicic e Gomez, contro la Fiorentina possibile doppia esclusione

11 dicembre 2020 13:44

Da Bergamo, caos spogliatoio Atalanta, possibili dimissioni di Gasperini, lite con Ilicic e Gomez

09 dicembre 2020 13:38

Gasperini: "Ilicic non fa più parte della nostra rosa". Ecco cosa é successo

01 settembre 2020 19:47

Il mistero di Ilicic, non gioca più, é tornato in Slovenia

01 agosto 2020 10:19

Freitas: "Castrovilli una scommessa vinta da Corvino. Chiesa ha meritato la fiducia di Sousa sul campo"

03 giugno 2020 14:21

Sei anni fa la finale di Coppa Italia col Napoli. Dal gol sbagliato da Ilicic all'omicidio Esposito. La cronaca

03 maggio 2020 11:33

Corvino: "La cessione di Ilicic? Non è colpa mia era preso di mira. Anche su Zaniolo non ho colpe"

22 aprile 2020 13:03

Prandelli: "L'Atalanta di ora è come la mia Fiorentina. Ilicic? Che affare! Acquistato per 6 milioni"

20 aprile 2020 11:49

CT Slovenia su Ilicic: "A Firenze non era com'è oggi. A Bergamo è devastante.."

27 marzo 2020 16:19

Coronavirus, Ilicic cuore grande: donato il pallone del poker Champions all'ospedale di Bergamo

14 marzo 2020 22:33

L'Atalanta vola ai quarti, battuto il Valencia 3-4. Storico poker di Ilicic

10 marzo 2020 23:37

Ilicic segna un gol pazzesco e fa anche tripletta. Il Torino di Mazzarri perde 7 a 0 in casa contro l'Atalanta

25 gennaio 2020 23:32

Ilicic show fa doppietta, Muriel entra e segna. Pioli viene umiliato, a Bergamo è 5-0. Figuraccia Milan, il racconto

22 dicembre 2019 15:23

Squalificati, sono cinque i fermati. Ilicic out 2 giornate, Pulgar va in diffida. La lista

05 novembre 2019 22:31

L'Atalanta perde e come al solito per Gasperini è colpa dell'arbitro: "Doveva essere espulso anche Lykogiannis"

03 novembre 2019 17:10

Ilicic fu vicinissimo al Napoli in estate. Decisiva la volontà di Gasp per trattenerlo..

30 ottobre 2019 19:42

Ferrara: "Si chiama legge del contrappasso. Gasperini ha dato del cascatore a Chiesa e ieri Ilicic che cosa ha fatto?"

02 ottobre 2019 10:04

Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."

22 settembre 2019 21:35

Cecchi Gori: "La Fiorentina di oggi non è solo Chiesa. Servono campioni per vincere. Rispetto al 96'.."

14 maggio 2019 21:07

L'Atalanta ha chiesto circa 50 milioni alla Roma per cedere Josip Ilicic

01 maggio 2019 16:08

Pareggio dell'Atalanta. Segna Ilicic su rigore

25 aprile 2019 21:53

Atalanta, festa in aeroporto dopo la vittoria sul Napoli. Grande entusiasmo per i prossimi avversari viola

23 aprile 2019 12:24

Qui Atalanta, Ilicic ieri non si è allenato per un fastidio al ginocchio. Out anche Toloi

11 aprile 2019 10:49

"Ilicic amava Firenze e la Fiorentina. Mandato via da Corvino perché preso da Pradè. Colpevole con Cognigni"

06 aprile 2019 01:45

Atalanta, Ilicic: "Abbiamo approcciato bene la partita, è ancora presto pensare alla Champions League…"

04 aprile 2019 22:23

Ilicic: "Voglio vincere la coppa Italia. La preferisco alla qualificazione Champions. A Firenze..."

02 aprile 2019 14:03

Ilicic: "Fino al minuto 13 non ho giocato, pensavo solo ad Astori. Il giorno prima..."

10 marzo 2019 14:24

Atalanta-Fiorentina, Ilicic al 13' minuto getta fuori la palla e piange per Astori…

03 marzo 2019 19:49

Ilicic: "Partita difficile e lo sappiamo, dipende tutto da..."

03 marzo 2019 17:40

Incontenibile Ilicic. 2-0 Atalanta con reti di Pasalic e Gomez

27 febbraio 2019 20:57

Ilicic: "Partita contro la Fiorentina? Gara come le altre, è rimasto solo Chiesa che all'epoca..."

22 febbraio 2019 10:44

L'ENNESIMO FALLIMENTO DI PIOLI E CORVINO. SAPONARA E ILICIC SE LA RIDONO..

13 dicembre 2018 14:22

Ilicic: "Alla Fiorentina ho imparato i movimenti del futsal. Io discontinuo? Rispondo che..."

23 novembre 2018 18:14

Ilicic: "Se Corvino mi voleva mi poteva far restare alla Fiorentina. Sousa impedì una mia cessione..."

02 novembre 2018 19:07

Ilicic: "Ho avuto paura di morire come Astori. Non volevo andare a dormire, ci pensavo sempre"

02 novembre 2018 09:41

Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente

29 settembre 2018 14:40

Gli auguri di pronta guarigione a Ilicic ricoverato in ospedale per un’infezione

11 agosto 2018 13:27

Ilicic sarà un giocatore dell'Inter, all'Atalanta 15 milioni. Prossima settimana le visite mediche

16 maggio 2018 15:39

La Fiorentina lo ha regalato all'Atalanta per 5 milioni. Adesso Ilicic lo vogliono Inter e Roma

11 maggio 2018 19:09

Ilicic: "È la stagione migliore della mia carriera. Alla Fiorentina giocavo lontano dalla porta"

05 maggio 2018 11:28

Di Gennaro: "Ilicic? A Firenze una partita fantastica e tre anonime. Gasperini lo ha trasformato"

27 marzo 2018 17:06

Il più grande errore della Fiorentina, regalare Ilicic all'Atalanta, diretta concorrente per l'Europa..

21 marzo 2018 15:21

FOTO, Ilicic modifica e dedica le sue scarpe in onore di Astori

09 marzo 2018 15:21

Ilicic: “A Firenze quattro anni fantastici, poi il club ha deciso di cambiare”

21 febbraio 2018 10:34

Ilicic: "Poco continuo in passato? Magari sapessi il perché. Il mio miglior momento, sono giovane..."

16 febbraio 2018 10:52

Josip Ilicic e la sfida al proprio passato, dai fischi viola agli applausi atalantini..

16 febbraio 2018 10:25

Monti: "Rimpiango Ilicic ma non Babacar, per sostituirlo avrei ripreso Pazzini"

13 febbraio 2018 12:46

Ilicic-Saponara? Ci ha perso la Fiorentina. Josip trascinatore con 7 gol e 6 assist. Riccardo...

13 febbraio 2018 11:20

Che fine hanno fatto le cessioni estive? Da Milic a Ilicic fino al traditore. Benassi ed Eysseric non sembrano mosse geniali...

13 gennaio 2018 13:34

Ilicic con l'Atalanta mette in ginocchio il Milan. È sempre più Kalinic flop, croato imbarazzante

23 dicembre 2017 20:16

Ilicic show contro la Lazio, doppietta per l'ex Fiorentina. A Bergamo è uno spettacolare 3-3

18 dicembre 2017 01:02

Ilicic si riscopre geniale e decisivo, e forse a Firenze c'è già chi si mangia le mani per la sua cessione

13 dicembre 2017 00:18

Zamparini: "Fallimento? Il Milan ha 300 milioni di debiti eppure non fallisce. Su Ilicic..."

12 dicembre 2017 20:31

Ilicic segna e svela un retroscena: "In passato molto vicino al Torino, ma la Fiorentina non mi lasciò partire..."

03 dicembre 2017 12:04

Ilicic: "Con la Viola asfaltammo l'Inter a San Siro, ma ora è diverso. Borja? Non il mio migliore amico..."

12 novembre 2017 11:47

Ilicic: "Alla Fiorentina in un solo anno ho fatto 15 gol ma a Firenze dicevano che ero discontinuo"

28 ottobre 2017 17:32

Ilicic, il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Il rimpianto piú grande...

24 settembre 2017 12:20

Ferrero: "Ho passato una settimana a convincere i Della Valle per Montella. Ecco perchè Ilicic ha scelto l'Atalanta"

23 settembre 2017 09:19

Il ritorno a Firenze di Josip Ilicic, tanta classe mai realmente amata da tutto il popolo viola

22 settembre 2017 10:02

Ilicic: ''Ho scelto l'Atalanta per l'Europa League, la Fiorentina non la fa. Alla Juve il gol più bello...''

09 settembre 2017 15:28

Ilicic: "Il problema a Firenze era che non c'erano cambi. Troppo possesso, spesso non riuscivo mai a tirare in porta"

09 agosto 2017 10:26

Un gol di Ilicic piega e sconfigge il Borussia Dortmund. L'Atalanta vince 1 a 0 contro i tedeschi

01 agosto 2017 22:56

Pradè voleva dimettersi da direttore sportivo della Sampdoria dopo il mancato colpo di Josip Ilicic in blucerchiato

05 luglio 2017 16:35

Ufficiale, Josip Ilicic è un calciatore dell'Atalanta, alla Fiorentina vanno 5,5 milioni di euro più bonus

05 luglio 2017 10:35

Di Marzio: "Ilicic sbarcato a Bergamo, 5 milioni alla Fiorentina. Simeone e Politano aspettano solo che i Viola si facciano avanti"

04 luglio 2017 23:57

Pedullà: "Bernardeschi vuole andare via. Eysseric è gia della Fiorentina. Simeone viola solo se va via Kalinic"

04 luglio 2017 14:39

Ferrero non ci sta: "Ilicic all'Atalanta? Prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Sono basito"

04 luglio 2017 14:23

Ilicic, visite mediche in corso a Bergamo. A sorpresa sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta

04 luglio 2017 10:11

Incredibile Ilicic, era fatta con la Sampdoria, poi la chiamata dell'Atalanta e il cambio di scelta verso Bergamo

03 luglio 2017 16:43

Pedullà: "Incomprensioni nella trattativa Ilicic-Samp, può saltare tutto a causa di Sneijder..."

03 luglio 2017 15:02

Ilicic, martedì le visite mediche con la Sampdoria: 4,5 milioni più bonus, triennale per lui

02 luglio 2017 11:59

Di Marzio: "Fiorentina molto avanti per Simeone, si chiude a 20 milioni. Ilicic visite mediche con la Samp"

30 giugno 2017 23:50

Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa

30 giugno 2017 13:19

Ilicic è virtualmente un nuovo giocatore della Sampdoria, martedì visite di rito e firma sul contratto...

30 giugno 2017 12:12

Di Marzio: l'agente di Ilicic ha incontrato a pranzo i dirigenti della Sampdoria

29 giugno 2017 17:27

Archivio

Esplora l'archivio di Ilicic

Sett. 42 Sett. 12
Sett. 50
Sett. 38 Sett. 12
Sett. 40 Sett. 35 Sett. 23 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 30 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 8 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 36 Sett. 31 Sett. 23 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8
Sett. 50 Sett. 47 Sett. 44 Sett. 39 Sett. 32 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 36 Sett. 26 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17