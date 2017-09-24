Ilicic, il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Il rimpianto piú grande...
Sulle pagine del quotidiano Repubblica, si parla di Josip Ilicic, uno degli ex della partita
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 12:20
Sulle pagine del quotidiano Repubblica, si parla di Josip Ilicic, uno degli ex della partita. "L'uomo di ghiaccio" - si legge nel quotidiano - è pronto a tornare a Firenze, nel Franchi che molte volte lo ha applaudito ed altre criticato. Uno è il grande rimpianto dello sloveno in viola: non aver segnato il gol del pareggio nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Occhio quindi a Ilicic, grande ex del match