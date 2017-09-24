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Ilicic, il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Il rimpianto piú grande...

Sulle pagine del quotidiano Repubblica, si parla di Josip Ilicic, uno degli ex della partita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 12:20
Ilicic, il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Il rimpianto piú grande... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine del quotidiano Repubblica, si parla di Josip Ilicic, uno degli ex della partita. "L'uomo di ghiaccio" - si legge nel quotidiano - è pronto a tornare a Firenze, nel Franchi che molte volte lo ha applaudito ed altre criticato. Uno è il grande rimpianto dello sloveno in viola: non aver segnato il gol del pareggio nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Occhio quindi a Ilicic, grande ex del match

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