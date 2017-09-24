Ilicic, il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Il rimpianto piú grande...

Sulle pagine del quotidiano Repubblica, si parla di Josip Ilicic, uno degli ex della partita

Sulle pagine del quotidiano Repubblica, si parla di Josip Ilicic, uno degli ex della partita. "L'uomo di ghiaccio" - si legge nel quotidiano - è pronto a tornare a Firenze, nel Franchi che molte volte lo ha applaudito ed altre criticato. Uno è il grande rimpianto dello sloveno in viola: non aver segnato il gol del pareggio nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Occhio quindi a Ilicic, grande ex del match