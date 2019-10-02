Ferrara: "Si chiama legge del contrappasso. Gasperini ha dato del cascatore a Chiesa e ieri Ilicic che cosa ha fatto?"

Sconfitta al 95' del secondo tempo per l’Atalanta in Champions League ieri sera. Una sconfitta che tantissimi sostenitori della Fiorentina hanno accolto con grande felicità, anche per le varie polemic...

Sconfitta al 95' del secondo tempo per l’Atalanta in Champions League ieri sera. Una sconfitta che tantissimi sostenitori della Fiorentina hanno accolto con grande felicità, anche per le varie polemiche contro i viola scatenate a più riprese dall’allenatore atalantino Gian Piero Gasperini.

Ecco le parole del giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio: "Si chiama legge del contrappasso, Gasperini ha dato del cascatore a Chiesa e ieri Ilicic che cosa ha fatto? E dopo ha anche sbagliato il rigore. Castagne che ci aveva punito all’ultimo secondo è stato poi quello che ha commesso l’errore decisivo nella sconfitta dell'Atalanta nel finale".

Fonte: Lady Radio