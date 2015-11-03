Notizie Gasperini Fiorentina

Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"
04 maggio 2026 14:08
Il Messaggero riporta: "Tsimikas in dubbio per la Fiorentina, emergenza totale sulle fasce per la Roma"
01 maggio 2026 16:33
Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"
24 aprile 2026 23:33
Gasperini: "Non parlo più di Ranieri, per me adesso conta solo avere la fiducia della società come ho sempre avuto"
24 aprile 2026 14:26
Ranieri lascia la Roma, rottura insanabile, attesa l'ufficialità. Le ragioni di un addio doloroso
23 aprile 2026 22:55
Gasperini si commuove e abbandona la conferenza stampa: “A Bergamo l’ambiente era unito”
17 aprile 2026 14:55
Polveriera Roma: liti continue tra Massara e Gasperini. Il DS dopo le trasferte non torna con la squadra
12 aprile 2026 22:39
La Roma schianta il Pisa 3-0. Per la retrocessione dei nerazzurri manca solo la matematica
10 aprile 2026 23:37
Viviano attacca Ranieri: "Se credeva di gestire Gasperini, non ci ha capito nulla e ha sbagliato"
07 aprile 2026 18:12
Inter formato scudetto, Roma travolta a San Siro 5-2: notte da incubo per Gasperini
05 aprile 2026 23:01
Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti
19 marzo 2026 23:47
Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”
15 marzo 2026 22:07
Gasperini contro l'arbitro: "Espulsione Wesley non c'è, il Como ha spesso queste situazioni".
15 marzo 2026 21:42
Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi
27 febbraio 2026 14:14
Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"
27 febbraio 2026 13:51
Gasperini attacca anche Parisi: "Non solo Bastoni, c'è stata un'altra simulazione clamorosa"
21 febbraio 2026 18:58
Gasperini contrariato: “Il divieto di trasferta penalizza le migliaia di persone appassionate”
21 gennaio 2026 17:45
Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina
04 gennaio 2026 00:00
Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale
03 gennaio 2026 23:23
Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart'ultimo posto
29 dicembre 2025 23:27
Preziosi: "Gasperini unico rimpianto. Esonerare un allenatore è sempre una sofferenza. Mi aiutavano i Direttori Sportivi"
12 novembre 2025 15:14
Gasperini attacca Dybala: "Le sue parole non mi sono piaciute, non sono giuste. Il gruppo non lo merita"
25 ottobre 2025 15:06
La buona sorte abbandona Gasperini, L'Inter sbanca l'Olimpico e riagguanta la vetta
18 ottobre 2025 23:07
Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"
10 ottobre 2025 12:03
Gasperini attacca: "Il successo dell'Atalanta dava fastidio, per questo a Firenze ero antipatico"
10 ottobre 2025 11:00
Gasperini ammette: "Ci è andata bene nell'occasione di Gosens ma potevamo chiudere prima la gara"
05 ottobre 2025 17:44
Gazzetta: "Il grande invitato di Fiorentina-Roma è il gol. Eppure Pioli e Gasp sono 'giochisti'"
05 ottobre 2025 08:56
Gasperini ritrova la Fiorentina: una storia fatta di veleno e polemiche a non finire
04 ottobre 2025 16:00
Quando Gasperini furioso per il rigore su Chiesa spinse Pioli a partita finita, finì 2-0 per la Fiorentina
04 ottobre 2025 12:44
Pioli e Gasperini si sono sfidati 27 volte: 11 volte ha vinto Pioli, sono sempre partite spettacolari
04 ottobre 2025 12:02
Gazzetta: "Roma miglior difesa d'Europa dopo 5 giornate di campionato con 1 sola rete subita"
03 ottobre 2025 20:26
Zazzaroni: "Il mercato della Fiorentina è stato buono, Pioli tornerà al 3-5-2. Serve velocità"
02 ottobre 2025 09:39
Gazzetta svela: "Contro la Fiorentina, la Roma punterà su Dovbyk"
01 ottobre 2025 13:02
Condó duro: “La partita con la Fiorentina è un’opportunità per la Roma, sono in crisi”
29 settembre 2025 12:05
Gasperini senza peli sulla lingua: "Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi dovevano andare tutti via dalla Roma"
20 settembre 2025 15:01
Gasperini trova la scusa: "Sconfitta col Torino? Le energie vengono meno con queste temperature..."
14 settembre 2025 15:39
Polveriera Roma, furiosa lite tra Gasperini e Massara. Il direttore sportivo minaccia di dimettersi
02 settembre 2025 17:18
Roma Bologna la decide Wesley: sorride Gasperini, Italiano perde Immobile e la partita
23 agosto 2025 23:02
Gasperini netto su Pellegrini: "La società non vuole rinnovargli il contratto e lui vuole andare a giocare"
22 agosto 2025 16:11
Pedullà: "Gasperini vuole Ghilardi, l'Hellas spara alto perché il 50% andrà alla Fiorentina"
22 luglio 2025 23:45
De Santis: "Kessié si è proposto a tante squadre, ma nessuno per ora l'ha voluto riprendere"
18 luglio 2025 14:28
Gianluca Mancini carica la Roma: "Con Gasperini l'obbiettivo è la Champions League. Siamo carichi"
14 giugno 2025 16:40
Pedullà: "Se la Roma cede Angelino, Gasperini potrebbe chiedere Gosens alla Fiorentina"
09 giugno 2025 13:53
Gazzetta spaventa la Fiorentina: “Se Gasperini “chiama” Gosens alla Roma, che cosa accadrebbe?”
07 giugno 2025 08:20
Gasperini saluta l'Atalanta: "Decisione presa da me. Perché lascio? Ora ho bisogno di nuovi stimoli"
31 maggio 2025 16:21
TMW annuncia: "Partito lo sprint finale della Roma per Gasperini, incontro fissato a Milano con il tecnico"
29 maggio 2025 13:59
Sentite Leggo: "Gosens nella lista dei desideri della Roma in caso di arrivo di Gasperini in panchina"
28 maggio 2025 12:58
Matteo Moretto annuncia: "Gasperini va via da Bergamo". Forte pressing della Roma sul tecnico
27 maggio 2025 23:13
Gasperini incontra la dirigenza dell'Atalanta: potrebbe restare e rinnovare il contratto fino al 2028
27 maggio 2025 12:28
Nicoletti: “Palladino può diventare il Gasperini della Fiorentina. Io la Conference la rifarei”
23 maggio 2025 16:18
Gasperini ancora in Champions. La Roma cade a Bergamo, quanti rimpianti per la Fiorentina
12 maggio 2025 22:57
Gasperini: "Faccio sempre l'in bocca a lupo a Palladino. Un ragazzo che sta facendo un grande lavoro"
28 aprile 2025 15:25
Lite Gasperini-Marocchi a Sky: "Flop colpa delle tue parole". Risposta: "Non so tu che esperienza hai"
07 aprile 2025 00:06
Gasperini sbrocca contro il Corriere di Bergamo: chiama il giornale ricoprendo tutti di insulti
06 aprile 2025 17:58
Corriere dello Sport non ha dubbi: “Palladino supera il suo maestro Gasperini, netto dominio della Fiorentina”
31 marzo 2025 08:01
Bucchioni: "La Fiorentina è più forte dell'Atalanta, sta raccogliendo quel che è nelle sue possibilità"
30 marzo 2025 18:37
Gasperini: "Più Atalanta della Fiorentina nel primo tempo. Poi ci siamo complicati la vita da soli"
30 marzo 2025 17:20
Vice Gasperini: "Retegui? Sta bene. Si è allenato con la squadra senza problemi, per noi è importante"
30 marzo 2025 14:45
Corriere dello Sport riporta: "Gasperini squalificato al Franchi, però non mancherà l'ennesimo scontro con i tifosi viola"
29 marzo 2025 11:44
TuttoSport riporta: "Gasperini fa la conta degli uomini per Firenze, scelte obbligate soprattutto in attacco"
29 marzo 2025 11:30
Bucchioni: "Gasperini non ha inventato nulla, ha solo riproposto un calcio vecchio"
28 marzo 2025 23:14
Da Bergamo: "Palladino non è un allievo di Gasperini. L'Atalanta va in grande difficoltà contro il 3-5-2"
28 marzo 2025 17:07
Palladino ritrova il maestro Gasperini: Il tecnico viola non ha mai sconfitto il bergamasco in carriera in 4 occasioni
28 marzo 2025 13:55
Feltri: "Sono legato da sempre all'Atalanta, ma la Fiorentina resta una passione che vive nel mio cuore"
28 marzo 2025 13:34
Papu Gomez: "Sono stato molto vicino alla Fiorentina, mi piacerebbe giocare in questa squadra magari l'anno prossimo"
27 marzo 2025 13:58
Rivoluzione Atalanta: Gasperini andrà via a fine stagione, anche Ederson e Lookman verso l'addio
27 marzo 2025 12:42
L'Atalanta è prima in Serie A per punti fatti in trasferta, ne ha fatti 33 in 15 partite lontana dal Gewiss
27 marzo 2025 11:43
Gasperini seguirà Fiorentina-Atalanta dallo skybox. Palladino vuole fargli fare la fine di Milan, Inter e Juve
27 marzo 2025 08:39
Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini
27 marzo 2025 00:35
Sentite Feltri: "Se Gasperini lascerà l'Atalanta, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina"
26 marzo 2025 15:20
Samardzic punge: "Il gol? Gasp sbaglia a non darmi spazio", il tecnico risponde: "Li faccia all'Atalanta"
24 marzo 2025 17:27
Gasperini: "Kean non mi spaventa, ma per lui grande rispetto. Affrontare Palladino fa un certo effetto"
24 marzo 2025 16:39
La Panchina d'Oro va ad Inzaghi, Gasperini 2°. Italiano al 3° posto per la stagione con la Fiorentina
24 marzo 2025 16:07
TMW: "Gasperini può lasciare l'Atalanta a fine stagione, remota l'ipotesi che rimanga ancora un anno"
21 marzo 2025 12:27
Viviano: "Mi aspetto che la Fiorentina diventi una piccola Atalanta, Palladino come Gasp"
19 marzo 2025 22:55
Gasperini squalificato per Fiorentina-Atalanta, per la seconda volta di fila mancherà in panchina
18 marzo 2025 17:21
L'Inter vince a Bergamo. Gasperini urla all'arbitro: "Hai rovinato la partita", espulso salta Firenze
16 marzo 2025 23:24
CM.com scrive: "Palladino, l'allievo modello del Gasp potrebbe raccoglierne l'eredità a Bergamo"
24 febbraio 2025 21:40
Gasperini pronto a lasciare l'Atalanta: Ranieri lo vuole portare sulla panchina della Roma a Giugno
23 febbraio 2025 12:44
Gasperini su Lookman: "Mi dispiace, non volevo offendere nessuno. L'Udinese ha dimostrato che ci sono le gerarchie"
22 febbraio 2025 15:21
Scoppia il caso in casa Atalanta? Lookman risponde a Gasperini: “Parole profondamente irrispettose. Fa male”
19 febbraio 2025 14:30
Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport"
12 febbraio 2025 22:34
Gosens: “Palladino mi ha chiesto di essere leader. Gasperini mi ha cambiato la vita a livello calcistico”
08 febbraio 2025 10:02
Italiano beffa ancora Gasperini, è in semifinale di Coppa Italia un'altra volta dopo le tre con la Fiorentina
04 febbraio 2025 23:22
Gasperini furioso litiga con giornalista di Dazn in diretta: "Non fare il furbo con me. Noi penalizzati"
01 febbraio 2025 20:58
Fabregas attacca Gasperini: "Lui parla troppo all'arbitro, meritiamo più rispetto"
25 gennaio 2025 19:10
Conte un rullo compressore, a Bergamo la decide Lukaku, Napoli prosegue la marcia scudetto
18 gennaio 2025 22:57
Supercoppa Italiana: a Riad l'Inter supera l'Atalanta in un'atmosfera surreale e conquista la finale
02 gennaio 2025 22:19
Serie A: all'Olimpico l'Atalanta riagguanta la Lazio nel finale, Fiorentina a -4 dai biancocelesti
28 dicembre 2024 23:16
Palladino e Gasperini, l'allievo e il maestro protagonisti a sorpresa della lotta scudetto
25 novembre 2024 22:29
Gasperini: "Atalanta, Lazio e Fiorentina possono sognare lo scudetto ma le altre hanno più possibilità"
04 novembre 2024 10:41
L'Atalanta stende il Napoli (0-3) e stacca la Fiorentina. Gasperini momentaneamente a +3 sui Viola
03 novembre 2024 14:31
Gasperini: "Colpito dal litigio tra Retegui e Gudmundsson per un rigore. Negli attaccanti c'è egoismo"
29 ottobre 2024 16:58
Palladino e le “sette sorelle” battute. Ora da sfatare solo il tabù Gasperini
29 ottobre 2024 10:05
Burdisso: "Gasperini per me è un papà calcistico. Lui lavora molto bene sulla parte atletica"
03 ottobre 2024 15:30
Il Como batte l'Atalanta a Bergamo, i nerazzurri restano a sei punti con la Fiorentina
24 settembre 2024 23:05
Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso
19 settembre 2024 23:25
Gasperini: "Le difficoltà degli allenatori sono dettate da un mercato con date assurde, non è semplice"
18 settembre 2024 12:50
Gasperini sorride: "Il secondo tempo non abbiamo concesso nulla e potevamo chiudere la partita"
15 settembre 2024 17:49
Gasperini: "La Fiorentina ha cambiato tanto come noi. Abbiamo avuto la forza di aggiustare la partita"
15 settembre 2024 17:29
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