Labaro Viola

Notizie Gasperini Fiorentina

Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"

04 maggio 2026 14:08

Il Messaggero riporta: "Tsimikas in dubbio per la Fiorentina, emergenza totale sulle fasce per la Roma"

01 maggio 2026 16:33

Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"

24 aprile 2026 23:33

Gasperini: "Non parlo più di Ranieri, per me adesso conta solo avere la fiducia della società come ho sempre avuto"

24 aprile 2026 14:26

Ranieri lascia la Roma, rottura insanabile, attesa l'ufficialità. Le ragioni di un addio doloroso

23 aprile 2026 22:55

Gasperini si commuove e abbandona la conferenza stampa: “A Bergamo l’ambiente era unito”

17 aprile 2026 14:55

Polveriera Roma: liti continue tra Massara e Gasperini. Il DS dopo le trasferte non torna con la squadra

12 aprile 2026 22:39

La Roma schianta il Pisa 3-0. Per la retrocessione dei nerazzurri manca solo la matematica

10 aprile 2026 23:37

Viviano attacca Ranieri: "Se credeva di gestire Gasperini, non ci ha capito nulla e ha sbagliato"

07 aprile 2026 18:12

Inter formato scudetto, Roma travolta a San Siro 5-2: notte da incubo per Gasperini

05 aprile 2026 23:01

Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti

19 marzo 2026 23:47

Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”

15 marzo 2026 22:07

Gasperini contro l'arbitro: "Espulsione Wesley non c'è, il Como ha spesso queste situazioni".

15 marzo 2026 21:42

Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi

27 febbraio 2026 14:14

Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"

27 febbraio 2026 13:51

Gasperini attacca anche Parisi: "Non solo Bastoni, c'è stata un'altra simulazione clamorosa"

21 febbraio 2026 18:58

Gasperini contrariato: “Il divieto di trasferta penalizza le migliaia di persone appassionate”

21 gennaio 2026 17:45

Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina

04 gennaio 2026 00:00

Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale

03 gennaio 2026 23:23

Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart'ultimo posto

29 dicembre 2025 23:27

Preziosi: "Gasperini unico rimpianto. Esonerare un allenatore è sempre una sofferenza. Mi aiutavano i Direttori Sportivi"

12 novembre 2025 15:14

Gasperini attacca Dybala: "Le sue parole non mi sono piaciute, non sono giuste. Il gruppo non lo merita"

25 ottobre 2025 15:06

La buona sorte abbandona Gasperini, L'Inter sbanca l'Olimpico e riagguanta la vetta

18 ottobre 2025 23:07

Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"

10 ottobre 2025 12:03

Gasperini attacca: "Il successo dell'Atalanta dava fastidio, per questo a Firenze ero antipatico"

10 ottobre 2025 11:00

Gasperini ammette: "Ci è andata bene nell'occasione di Gosens ma potevamo chiudere prima la gara"

05 ottobre 2025 17:44

Gazzetta: "Il grande invitato di Fiorentina-Roma è il gol. Eppure Pioli e Gasp sono 'giochisti'"

05 ottobre 2025 08:56

Gasperini ritrova la Fiorentina: una storia fatta di veleno e polemiche a non finire

04 ottobre 2025 16:00

Quando Gasperini furioso per il rigore su Chiesa spinse Pioli a partita finita, finì 2-0 per la Fiorentina

04 ottobre 2025 12:44

Pioli e Gasperini si sono sfidati 27 volte: 11 volte ha vinto Pioli, sono sempre partite spettacolari

04 ottobre 2025 12:02

Gazzetta: "Roma miglior difesa d'Europa dopo 5 giornate di campionato con 1 sola rete subita"

03 ottobre 2025 20:26

Zazzaroni: "Il mercato della Fiorentina è stato buono, Pioli tornerà al 3-5-2. Serve velocità"

02 ottobre 2025 09:39

Gazzetta svela: "Contro la Fiorentina, la Roma punterà su Dovbyk"

01 ottobre 2025 13:02

Condó duro: “La partita con la Fiorentina è un’opportunità per la Roma, sono in crisi”

29 settembre 2025 12:05

Gasperini senza peli sulla lingua: "Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi dovevano andare tutti via dalla Roma"

20 settembre 2025 15:01

Gasperini trova la scusa: "Sconfitta col Torino? Le energie vengono meno con queste temperature..."

14 settembre 2025 15:39

Polveriera Roma, furiosa lite tra Gasperini e Massara. Il direttore sportivo minaccia di dimettersi

02 settembre 2025 17:18

Roma Bologna la decide Wesley: sorride Gasperini, Italiano perde Immobile e la partita

23 agosto 2025 23:02

Gasperini netto su Pellegrini: "La società non vuole rinnovargli il contratto e lui vuole andare a giocare"

22 agosto 2025 16:11

Pedullà: "Gasperini vuole Ghilardi, l'Hellas spara alto perché il 50% andrà alla Fiorentina"

22 luglio 2025 23:45

De Santis: "Kessié si è proposto a tante squadre, ma nessuno per ora l'ha voluto riprendere"

18 luglio 2025 14:28

Gianluca Mancini carica la Roma: "Con Gasperini l'obbiettivo è la Champions League. Siamo carichi"

14 giugno 2025 16:40

Pedullà: "Se la Roma cede Angelino, Gasperini potrebbe chiedere Gosens alla Fiorentina"

09 giugno 2025 13:53

Gazzetta spaventa la Fiorentina: “Se Gasperini “chiama” Gosens alla Roma, che cosa accadrebbe?”

07 giugno 2025 08:20

Gasperini saluta l'Atalanta: "Decisione presa da me. Perché lascio? Ora ho bisogno di nuovi stimoli"

31 maggio 2025 16:21

TMW annuncia: "Partito lo sprint finale della Roma per Gasperini, incontro fissato a Milano con il tecnico"

29 maggio 2025 13:59

Sentite Leggo: "Gosens nella lista dei desideri della Roma in caso di arrivo di Gasperini in panchina"

28 maggio 2025 12:58

Matteo Moretto annuncia: "Gasperini va via da Bergamo". Forte pressing della Roma sul tecnico

27 maggio 2025 23:13

Gasperini incontra la dirigenza dell'Atalanta: potrebbe restare e rinnovare il contratto fino al 2028

27 maggio 2025 12:28

Nicoletti: “Palladino può diventare il Gasperini della Fiorentina. Io la Conference la rifarei”

23 maggio 2025 16:18

Gasperini ancora in Champions. La Roma cade a Bergamo, quanti rimpianti per la Fiorentina

12 maggio 2025 22:57

Gasperini: "Faccio sempre l'in bocca a lupo a Palladino. Un ragazzo che sta facendo un grande lavoro"

28 aprile 2025 15:25

Lite Gasperini-Marocchi a Sky: "Flop colpa delle tue parole". Risposta: "Non so tu che esperienza hai"

07 aprile 2025 00:06

Gasperini sbrocca contro il Corriere di Bergamo: chiama il giornale ricoprendo tutti di insulti

06 aprile 2025 17:58

Corriere dello Sport non ha dubbi: “Palladino supera il suo maestro Gasperini, netto dominio della Fiorentina”

31 marzo 2025 08:01

Bucchioni: "La Fiorentina è più forte dell'Atalanta, sta raccogliendo quel che è nelle sue possibilità"

30 marzo 2025 18:37

Gasperini: "Più Atalanta della Fiorentina nel primo tempo. Poi ci siamo complicati la vita da soli"

30 marzo 2025 17:20

Vice Gasperini: "Retegui? Sta bene. Si è allenato con la squadra senza problemi, per noi è importante"

30 marzo 2025 14:45

Corriere dello Sport riporta: "Gasperini squalificato al Franchi, però non mancherà l'ennesimo scontro con i tifosi viola"

29 marzo 2025 11:44

TuttoSport riporta: "Gasperini fa la conta degli uomini per Firenze, scelte obbligate soprattutto in attacco"

29 marzo 2025 11:30

Bucchioni: "Gasperini non ha inventato nulla, ha solo riproposto un calcio vecchio"

28 marzo 2025 23:14

Da Bergamo: "Palladino non è un allievo di Gasperini. L'Atalanta va in grande difficoltà contro il 3-5-2"

28 marzo 2025 17:07

Palladino ritrova il maestro Gasperini: Il tecnico viola non ha mai sconfitto il bergamasco in carriera in 4 occasioni

28 marzo 2025 13:55

Feltri: "Sono legato da sempre all'Atalanta, ma la Fiorentina resta una passione che vive nel mio cuore"

28 marzo 2025 13:34

Papu Gomez: "Sono stato molto vicino alla Fiorentina, mi piacerebbe giocare in questa squadra magari l'anno prossimo"

27 marzo 2025 13:58

Rivoluzione Atalanta: Gasperini andrà via a fine stagione, anche Ederson e Lookman verso l'addio

27 marzo 2025 12:42

L'Atalanta è prima in Serie A per punti fatti in trasferta, ne ha fatti 33 in 15 partite lontana dal Gewiss

27 marzo 2025 11:43

Gasperini seguirà Fiorentina-Atalanta dallo skybox. Palladino vuole fargli fare la fine di Milan, Inter e Juve

27 marzo 2025 08:39

Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini

27 marzo 2025 00:35

Sentite Feltri: "Se Gasperini lascerà l'Atalanta, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina"

26 marzo 2025 15:20

Samardzic punge: "Il gol? Gasp sbaglia a non darmi spazio", il tecnico risponde: "Li faccia all'Atalanta"

24 marzo 2025 17:27

Gasperini: "Kean non mi spaventa, ma per lui grande rispetto. Affrontare Palladino fa un certo effetto"

24 marzo 2025 16:39

La Panchina d'Oro va ad Inzaghi, Gasperini 2°. Italiano al 3° posto per la stagione con la Fiorentina

24 marzo 2025 16:07

TMW: "Gasperini può lasciare l'Atalanta a fine stagione, remota l'ipotesi che rimanga ancora un anno"

21 marzo 2025 12:27

Viviano: "Mi aspetto che la Fiorentina diventi una piccola Atalanta, Palladino come Gasp"

19 marzo 2025 22:55

Gasperini squalificato per Fiorentina-Atalanta, per la seconda volta di fila mancherà in panchina

18 marzo 2025 17:21

L'Inter vince a Bergamo. Gasperini urla all'arbitro: "Hai rovinato la partita", espulso salta Firenze

16 marzo 2025 23:24

CM.com scrive: "Palladino, l'allievo modello del Gasp potrebbe raccoglierne l'eredità a Bergamo"

24 febbraio 2025 21:40

Gasperini pronto a lasciare l'Atalanta: Ranieri lo vuole portare sulla panchina della Roma a Giugno

23 febbraio 2025 12:44

Gasperini su Lookman: "Mi dispiace, non volevo offendere nessuno. L'Udinese ha dimostrato che ci sono le gerarchie"

22 febbraio 2025 15:21

Scoppia il caso in casa Atalanta? Lookman risponde a Gasperini: “Parole profondamente irrispettose. Fa male”

19 febbraio 2025 14:30

Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport"

12 febbraio 2025 22:34

Gosens: “Palladino mi ha chiesto di essere leader. Gasperini mi ha cambiato la vita a livello calcistico”

08 febbraio 2025 10:02

Italiano beffa ancora Gasperini, è in semifinale di Coppa Italia un'altra volta dopo le tre con la Fiorentina

04 febbraio 2025 23:22

Gasperini furioso litiga con giornalista di Dazn in diretta: "Non fare il furbo con me. Noi penalizzati"

01 febbraio 2025 20:58

Fabregas attacca Gasperini: "Lui parla troppo all'arbitro, meritiamo più rispetto"

25 gennaio 2025 19:10

Conte un rullo compressore, a Bergamo la decide Lukaku, Napoli prosegue la marcia scudetto

18 gennaio 2025 22:57

Supercoppa Italiana: a Riad l'Inter supera l'Atalanta in un'atmosfera surreale e conquista la finale

02 gennaio 2025 22:19

Serie A: all'Olimpico l'Atalanta riagguanta la Lazio nel finale, Fiorentina a -4 dai biancocelesti

28 dicembre 2024 23:16

Palladino e Gasperini, l'allievo e il maestro protagonisti a sorpresa della lotta scudetto

25 novembre 2024 22:29

Gasperini: "Atalanta, Lazio e Fiorentina possono sognare lo scudetto ma le altre hanno più possibilità"

04 novembre 2024 10:41

L'Atalanta stende il Napoli (0-3) e stacca la Fiorentina. Gasperini momentaneamente a +3 sui Viola

03 novembre 2024 14:31

Gasperini: "Colpito dal litigio tra Retegui e Gudmundsson per un rigore. Negli attaccanti c'è egoismo"

29 ottobre 2024 16:58

Palladino e le “sette sorelle” battute. Ora da sfatare solo il tabù Gasperini

29 ottobre 2024 10:05

Burdisso: "Gasperini per me è un papà calcistico. Lui lavora molto bene sulla parte atletica"

03 ottobre 2024 15:30

Il Como batte l'Atalanta a Bergamo, i nerazzurri restano a sei punti con la Fiorentina

24 settembre 2024 23:05

Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso

19 settembre 2024 23:25

Gasperini: "Le difficoltà degli allenatori sono dettate da un mercato con date assurde, non è semplice"

18 settembre 2024 12:50

Gasperini sorride: "Il secondo tempo non abbiamo concesso nulla e potevamo chiudere la partita"

15 settembre 2024 17:49

Gasperini: "La Fiorentina ha cambiato tanto come noi. Abbiamo avuto la forza di aggiustare la partita"

15 settembre 2024 17:29

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