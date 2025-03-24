Gasperini: "Kean non mi spaventa, ma per lui grande rispetto. Affrontare Palladino fa un certo effetto"

A margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni ai media presenti riguardo a Moise Kean in vista della partita di domenica tra Fi...

A margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni ai media presenti riguardo a Moise Kean in vista della partita di domenica tra Fiorentina e Atalanta. Ecco le parole del tecnico della Dea:

"Se mi spaventa Kean? No, ma ho grande rispetto per un giocatore che sta facendo cose straordinarie. Come le ha fatte Retegui, che cercheremo di recuperare il prima possibile. Noi cercheremo di spendere bene le nostre energie, questi giocatori sono stati straordinari fino ad adesso, ma vogliamo fare bene il finale. Contro la Fiorentina? Sarà difficile, giocare contro Raffaele Palladino fa un certo effetto, poi a Firenze è sempre molto difficile. I viola hanno fatto molto bene prima, si stanno riprendendo adesso e credo sarà una bellissima partita".