Notizie Fiorentina Atalanta Fiorentina

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Ripa: "I problemi della Fiorentina vanno oltre i nomi. L'assenza di due giocatori può valere 22 punti?"

01 dicembre 2025 14:17

Impallomeni: "Il gol di Kean alla Batistuta. Fiorentina? Non è da sottovalutare per la corsa Champions"

31 marzo 2025 16:21

Garbo: "È la cessione di Kean l'errore più clamoroso di Giuntoli. Atalanta stritolata dalla Fiorentina"

31 marzo 2025 15:46

Pablo Marì: "Incontrato tante volte Retegui e conosco bene Maldini. Io leader? Porto la mia esperienza"

30 marzo 2025 14:38

Il bluff di Gasperini: recupero lampo di Retegui. Scenderà in campo dal 1' contro la Fiorentina

30 marzo 2025 14:23

TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"

29 marzo 2025 15:25

Da Bergamo: "Palladino non è un allievo di Gasperini. L'Atalanta va in grande difficoltà contro il 3-5-2"

28 marzo 2025 17:07

Palladino: "Champions o Conference? Sono ambizioso, non scelgo. Obiettivi fissati nello spogliatoio"

28 marzo 2025 16:30

Palladino ritrova il maestro Gasperini: Il tecnico viola non ha mai sconfitto il bergamasco in carriera in 4 occasioni

28 marzo 2025 13:55

Gasperini: "Kean non mi spaventa, ma per lui grande rispetto. Affrontare Palladino fa un certo effetto"

24 marzo 2025 16:39

Atalanta, assenza pesante a centrocampo verso la Fiorentina: Gasperini perde Ederson per squalifica

18 marzo 2025 16:46

Gasperini avverte i suoi: "Contro il Marsiglia non dobbiamo fare come all'andata con la Fiorentina"

01 maggio 2024 19:26

Una Fiorentina in 10 uomini dal 53' crolla al Gewiss Stadium, l'Atalanta vince 4-1 e va in finale

24 aprile 2024 23:07

Orlando: "Italiano ha incartato Gasperini. Vista di nuovo una grande Fiorentina con l'Atalanta"

05 aprile 2024 19:01

Di Chiara: "Una Fiorentina eccellente contro un'Atalanta bruttissima. Italiano tecnico di prospettiva"

04 aprile 2024 18:35

Pedullà: "Prima di Fiorentina-Atalanta la critica bollava Italiano, ora è un fenomeno. Ci vuole coerenza"

04 aprile 2024 16:21

De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"

04 aprile 2024 00:09

Italiano: "2 parate incredibili di Carnesecchi su Nico. A Bergamo dobbiamo fare una partita strepitosa"

03 aprile 2024 23:33

Mandragora: "Vogliamo vincere un trofeo, ma c'è da ballare. Il gol? Forse il più bello fatto in carriera"

03 aprile 2024 23:24

De Biasi sicuro: "Vedo l'Atalanta favorita sulla Fiorentina per vincere la Coppa Italia"

03 aprile 2024 17:39

Dal Viola Park, Bonaventura e Nico tornano titolari. Arthur ancora in dubbio

02 aprile 2024 19:54

Paganin: "La Fiorentina può diventare competitiva, ma sarà pesante la scelta sul successore di Italiano"

02 aprile 2024 17:15

Di Gennaro: "Italiano ha fatto conquistare 2 finali alla Fiorentina. Prima di lui rischiava di retrocedere"

02 aprile 2024 16:57

La Primavera omaggia Joe Barone prima di Fiorentina-Atalanta: minuto di silenzio e palloncini bianchi

30 marzo 2024 15:59

L'Atalanta ufficializza l'allenamento a porte aperte in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina

28 marzo 2024 15:29

L'Atalanta perde De Ketelaere? "Postumi distrattivi all'adduttore". In dubbio per la Fiorentina in Coppa Italia

25 marzo 2024 18:26

Iniziata vendita biglietti per Fiorentina-Atalanta: chi ha abbonamento può acquistare 4 biglietti ridotti

07 settembre 2023 18:29

Torreira rassicura tutti sull'infortunio: "Sto bene, sto già recuperando per essere al meglio sabato"

20 febbraio 2022 19:12

PAGELLE VIOLA, PIATEK BOMBER, MILENKOVIC INSUPERABILE, GONZALEZ GRANDE ASSIST

20 febbraio 2022 14:28

Resp. biglietteria Fiorentina: "Peccato aver saputo solo oggi del 75%, disagi per tifosi fuori da Firenze"

19 febbraio 2022 18:29

Kouame: "C'è rammarico ma siamo soddisfatti della prestazione. Cerco sempre di aiutare la squadra"

11 aprile 2021 23:45

Iachini: "Prestazione in crescendo, non ci siamo abbattuti. Per la salvezza serve solidità e organizzazione"

11 aprile 2021 23:29

Ilicic: "Famosi per non chiudere le partite, ma bravi a rialzarci. Romero ha detto che avrei segnato"

11 aprile 2021 23:08

PAGELLE VIOLA: CENTROCAMPO INSUFFICIENTE, VLAHOVIC E DRAGOWSKI I MIGLIORI, BIRAGHI...

11 aprile 2021 22:39

Monte ingaggi superiore ma 30 punti in meno in classifica: ecco Fiorentina-Atalanta

10 aprile 2021 10:09

Cecchi: "I viola spariti nella ripresa, come Bugo a Sanremo. Non mi ha stupito la sconfitta.."

10 febbraio 2020 14:30

ACF, sono 23 i convocati dal tecnico Iachini per la gara contro l'Atalanta. La lista

07 febbraio 2020 20:15

Atalanta, sono 21 i convocati per la trasferta di Firenze. De Roon è squalificato

07 febbraio 2020 19:33

Gollini: "Conto in sospeso coi viola? Vogliamo solo vincere, sarà una grande partita.."

05 febbraio 2020 22:27

Zamagna (Ds Atalanta): "Sabato sarà un grande spettacolo. Polemica Commisso? Solo chiacchere.."

04 febbraio 2020 22:15

Longhi su Gasp: "A Firenze 90' di insulti per lui, episodi frutto di esagitati. Vlahovic.."

20 gennaio 2020 14:56

Orrico: "L'ironia dei fiorentini mi ha sempre divertito. Cutrone? Che regalo dal Milan.."

17 gennaio 2020 13:31

Masini sul caso Gasp: "Chi offende lo fa solo per difendere i colori. Se Chiesa va alla Juve.."

16 gennaio 2020 14:10

Gandini: "I viola sono meglio di cosi, ma l'infortunio di Ribery ha rovinato tutto. L'Atalanta.."

16 gennaio 2020 08:25

(FOTO)"Contento del mio primo gol con questa maglia.." L'esultanza social di Cutrone..

15 gennaio 2020 20:18

Caldara recrimina: "Conoscevamo la forza viola. Gol preso nel nostro miglior momento.."

15 gennaio 2020 20:02

Cutrone: "I gol si possono anche sbagliare, Vlahovic non deve preoccuparsi. Voglio fare altri gol"

15 gennaio 2020 16:42

Jacobelli: "Viola in cerca di certezze trovano una Dea in stato di grazia. Cutrone.."

15 gennaio 2020 09:31

Calamai: "Da domani in campo solo chi sta bene. Con la Spal giocavamo in nove.."

14 gennaio 2020 21:58

I convocati del tecnico Gasperini per la gara contro la Fiorentina. Il comunicato

14 gennaio 2020 21:38

Coppa Italia, domani duecento tifosi atalantini nel settore ospiti del Franchi. La vendita..

14 gennaio 2020 14:23

Fiorentina-Atalanta di coppa Italia sarà diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello. Al Var..

13 gennaio 2020 19:15

Fiorentina-Atalanta sarà visibile in chiaro, ma l'orario della partita fa infuriare i tifosi

11 dicembre 2019 14:29

UNONOVEDUESEI ringrazia Firenze per la collaborazione alla coreografia dedicata a DA13. Il Comunicato

28 febbraio 2019 21:44

Monti: "Pioli sbaglia a pensare all'Europa data dalla Coppa Italia! Ecco il perché.."

11 febbraio 2019 19:17

Affibbiato(Biglietteria ACF): "Da domani la prelazione per la Coppa. Vogliamo lo stadio pieno, infatti.."

06 febbraio 2019 22:24

Baiano: "Radice fu una grande guida per quella Fiorentina. Quando fu esonerato, andammo da Vittorio a dirgli.."

07 dicembre 2018 23:39

Pioli: “Chiesa giocatore determinante, ci serve riposo. Per una squadra giovane oggi vincere è stato importante”

30 settembre 2018 18:09

Biraghi: “VAR? Non mi interessa. Chiesa prende un sacco di botte. Il mio goal...”

30 settembre 2018 17:40

(VIDEO): il tributo a Davide Astori sotto la Fiesole dopo il 2-0 all’Atalanta

30 settembre 2018 16:47

Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente

29 settembre 2018 14:40

Pioli: “Il regolamento VAR deve essere rispettato. Rinnovo? No problem. Atalanta squadra fisica. Simeone...”

29 settembre 2018 13:56

(VIDEO): "Ah...Da quando Baggio non gioca più..." Fiorentina-Atalanta porta mille aneddoti...

28 settembre 2018 17:57

Fiorentina-Atalanta sarà diretta da Paolo Valeri, Tasso e Schenone gli assistenti

28 settembre 2018 13:09

Biraghi: "Che fastidio non vincere in questo modo!"

25 settembre 2017 19:19

Mondonico: "Atalanta più forte dell'anno scorso, partita difficile per la Fiorentina"

24 settembre 2017 16:38

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