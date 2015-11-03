Notizie Fiorentina Atalanta Fiorentina

Ripa: "I problemi della Fiorentina vanno oltre i nomi. L'assenza di due giocatori può valere 22 punti?"
01 dicembre 2025 14:17
Impallomeni: "Il gol di Kean alla Batistuta. Fiorentina? Non è da sottovalutare per la corsa Champions"
31 marzo 2025 16:21
Garbo: "È la cessione di Kean l'errore più clamoroso di Giuntoli. Atalanta stritolata dalla Fiorentina"
31 marzo 2025 15:46
Pablo Marì: "Incontrato tante volte Retegui e conosco bene Maldini. Io leader? Porto la mia esperienza"
30 marzo 2025 14:38
Il bluff di Gasperini: recupero lampo di Retegui. Scenderà in campo dal 1' contro la Fiorentina
30 marzo 2025 14:23
TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"
29 marzo 2025 15:25
Da Bergamo: "Palladino non è un allievo di Gasperini. L'Atalanta va in grande difficoltà contro il 3-5-2"
28 marzo 2025 17:07
Palladino: "Champions o Conference? Sono ambizioso, non scelgo. Obiettivi fissati nello spogliatoio"
28 marzo 2025 16:30
Palladino ritrova il maestro Gasperini: Il tecnico viola non ha mai sconfitto il bergamasco in carriera in 4 occasioni
28 marzo 2025 13:55
Gasperini: "Kean non mi spaventa, ma per lui grande rispetto. Affrontare Palladino fa un certo effetto"
24 marzo 2025 16:39
Atalanta, assenza pesante a centrocampo verso la Fiorentina: Gasperini perde Ederson per squalifica
18 marzo 2025 16:46
Gasperini avverte i suoi: "Contro il Marsiglia non dobbiamo fare come all'andata con la Fiorentina"
01 maggio 2024 19:26
Una Fiorentina in 10 uomini dal 53' crolla al Gewiss Stadium, l'Atalanta vince 4-1 e va in finale
24 aprile 2024 23:07
Orlando: "Italiano ha incartato Gasperini. Vista di nuovo una grande Fiorentina con l'Atalanta"
05 aprile 2024 19:01
Di Chiara: "Una Fiorentina eccellente contro un'Atalanta bruttissima. Italiano tecnico di prospettiva"
04 aprile 2024 18:35
Pedullà: "Prima di Fiorentina-Atalanta la critica bollava Italiano, ora è un fenomeno. Ci vuole coerenza"
04 aprile 2024 16:21
De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"
04 aprile 2024 00:09
Italiano: "2 parate incredibili di Carnesecchi su Nico. A Bergamo dobbiamo fare una partita strepitosa"
03 aprile 2024 23:33
Mandragora: "Vogliamo vincere un trofeo, ma c'è da ballare. Il gol? Forse il più bello fatto in carriera"
03 aprile 2024 23:24
De Biasi sicuro: "Vedo l'Atalanta favorita sulla Fiorentina per vincere la Coppa Italia"
03 aprile 2024 17:39
Dal Viola Park, Bonaventura e Nico tornano titolari. Arthur ancora in dubbio
02 aprile 2024 19:54
Paganin: "La Fiorentina può diventare competitiva, ma sarà pesante la scelta sul successore di Italiano"
02 aprile 2024 17:15
Di Gennaro: "Italiano ha fatto conquistare 2 finali alla Fiorentina. Prima di lui rischiava di retrocedere"
02 aprile 2024 16:57
La Primavera omaggia Joe Barone prima di Fiorentina-Atalanta: minuto di silenzio e palloncini bianchi
30 marzo 2024 15:59
L'Atalanta ufficializza l'allenamento a porte aperte in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina
28 marzo 2024 15:29
L'Atalanta perde De Ketelaere? "Postumi distrattivi all'adduttore". In dubbio per la Fiorentina in Coppa Italia
25 marzo 2024 18:26
Iniziata vendita biglietti per Fiorentina-Atalanta: chi ha abbonamento può acquistare 4 biglietti ridotti
07 settembre 2023 18:29
Torreira rassicura tutti sull'infortunio: "Sto bene, sto già recuperando per essere al meglio sabato"
20 febbraio 2022 19:12
PAGELLE VIOLA, PIATEK BOMBER, MILENKOVIC INSUPERABILE, GONZALEZ GRANDE ASSIST
20 febbraio 2022 14:28
Resp. biglietteria Fiorentina: "Peccato aver saputo solo oggi del 75%, disagi per tifosi fuori da Firenze"
19 febbraio 2022 18:29
Kouame: "C'è rammarico ma siamo soddisfatti della prestazione. Cerco sempre di aiutare la squadra"
11 aprile 2021 23:45
Iachini: "Prestazione in crescendo, non ci siamo abbattuti. Per la salvezza serve solidità e organizzazione"
11 aprile 2021 23:29
Ilicic: "Famosi per non chiudere le partite, ma bravi a rialzarci. Romero ha detto che avrei segnato"
11 aprile 2021 23:08
PAGELLE VIOLA: CENTROCAMPO INSUFFICIENTE, VLAHOVIC E DRAGOWSKI I MIGLIORI, BIRAGHI...
11 aprile 2021 22:39
Monte ingaggi superiore ma 30 punti in meno in classifica: ecco Fiorentina-Atalanta
10 aprile 2021 10:09
Cecchi: "I viola spariti nella ripresa, come Bugo a Sanremo. Non mi ha stupito la sconfitta.."
10 febbraio 2020 14:30
ACF, sono 23 i convocati dal tecnico Iachini per la gara contro l'Atalanta. La lista
07 febbraio 2020 20:15
Atalanta, sono 21 i convocati per la trasferta di Firenze. De Roon è squalificato
07 febbraio 2020 19:33
Gollini: "Conto in sospeso coi viola? Vogliamo solo vincere, sarà una grande partita.."
05 febbraio 2020 22:27
Zamagna (Ds Atalanta): "Sabato sarà un grande spettacolo. Polemica Commisso? Solo chiacchere.."
04 febbraio 2020 22:15
Longhi su Gasp: "A Firenze 90' di insulti per lui, episodi frutto di esagitati. Vlahovic.."
20 gennaio 2020 14:56
Orrico: "L'ironia dei fiorentini mi ha sempre divertito. Cutrone? Che regalo dal Milan.."
17 gennaio 2020 13:31
Masini sul caso Gasp: "Chi offende lo fa solo per difendere i colori. Se Chiesa va alla Juve.."
16 gennaio 2020 14:10
Gandini: "I viola sono meglio di cosi, ma l'infortunio di Ribery ha rovinato tutto. L'Atalanta.."
16 gennaio 2020 08:25
(FOTO)"Contento del mio primo gol con questa maglia.." L'esultanza social di Cutrone..
15 gennaio 2020 20:18
Caldara recrimina: "Conoscevamo la forza viola. Gol preso nel nostro miglior momento.."
15 gennaio 2020 20:02
Cutrone: "I gol si possono anche sbagliare, Vlahovic non deve preoccuparsi. Voglio fare altri gol"
15 gennaio 2020 16:42
Jacobelli: "Viola in cerca di certezze trovano una Dea in stato di grazia. Cutrone.."
15 gennaio 2020 09:31
Calamai: "Da domani in campo solo chi sta bene. Con la Spal giocavamo in nove.."
14 gennaio 2020 21:58
I convocati del tecnico Gasperini per la gara contro la Fiorentina. Il comunicato
14 gennaio 2020 21:38
Coppa Italia, domani duecento tifosi atalantini nel settore ospiti del Franchi. La vendita..
14 gennaio 2020 14:23
Fiorentina-Atalanta di coppa Italia sarà diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello. Al Var..
13 gennaio 2020 19:15
Fiorentina-Atalanta sarà visibile in chiaro, ma l'orario della partita fa infuriare i tifosi
11 dicembre 2019 14:29
UNONOVEDUESEI ringrazia Firenze per la collaborazione alla coreografia dedicata a DA13. Il Comunicato
28 febbraio 2019 21:44
Monti: "Pioli sbaglia a pensare all'Europa data dalla Coppa Italia! Ecco il perché.."
11 febbraio 2019 19:17
Affibbiato(Biglietteria ACF): "Da domani la prelazione per la Coppa. Vogliamo lo stadio pieno, infatti.."
06 febbraio 2019 22:24
Baiano: "Radice fu una grande guida per quella Fiorentina. Quando fu esonerato, andammo da Vittorio a dirgli.."
07 dicembre 2018 23:39
Pioli: “Chiesa giocatore determinante, ci serve riposo. Per una squadra giovane oggi vincere è stato importante”
30 settembre 2018 18:09
Biraghi: “VAR? Non mi interessa. Chiesa prende un sacco di botte. Il mio goal...”
30 settembre 2018 17:40
(VIDEO): il tributo a Davide Astori sotto la Fiesole dopo il 2-0 all’Atalanta
30 settembre 2018 16:47
Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente
29 settembre 2018 14:40
Pioli: “Il regolamento VAR deve essere rispettato. Rinnovo? No problem. Atalanta squadra fisica. Simeone...”
29 settembre 2018 13:56
(VIDEO): "Ah...Da quando Baggio non gioca più..." Fiorentina-Atalanta porta mille aneddoti...
28 settembre 2018 17:57
Fiorentina-Atalanta sarà diretta da Paolo Valeri, Tasso e Schenone gli assistenti
28 settembre 2018 13:09
Biraghi: "Che fastidio non vincere in questo modo!"
25 settembre 2017 19:19
Mondonico: "Atalanta più forte dell'anno scorso, partita difficile per la Fiorentina"
24 settembre 2017 16:38
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