Mondonico: "Atalanta più forte dell'anno scorso, partita difficile per la Fiorentina"
Mondonico si esprime nuovamente sulla partita di stasera tra Fiorentina ed Atalanta.
Emiliano Mondonico ha parlato al Brivido Sportivo. Ecco le sue principali dichiarazioni:
"Fiorentina? E' presto per dare giudizi, ma se è quella della vittoria contro il Bologna, c'è da fregarsi le mani. I punti di forza sono Pioli e la Società.
Atalanta? Ha venduto degli ottimi calciatori, ma ne aveva altrettanti in casa o sotto osservazione. A mio parere è più forte dell'anno scorso perché è alla seconda stagione e certi automatismi quindi sono assimilati. E’ una squadra però più da competizione europea che da campionato, perchè soffre tanto i tatticismi delle squadre avversarie. Sarà sicuramente una gran belle partita, ma molto difficile per la Viola".