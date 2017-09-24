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Mondonico: "Atalanta più forte dell'anno scorso, partita difficile per la Fiorentina"

Mondonico si esprime nuovamente sulla partita di stasera tra Fiorentina ed Atalanta.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 16:38
Mondonico: "Atalanta più forte dell'anno scorso, partita difficile per la Fiorentina" -
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Emiliano Mondonico ha parlato al Brivido Sportivo. Ecco le sue principali dichiarazioni:

"Fiorentina? E' presto per dare giudizi, ma se è quella della vittoria contro il Bologna, c'è da fregarsi le mani. I punti di forza sono Pioli e la Società.

Atalanta? Ha venduto degli ottimi calciatori, ma ne aveva altrettanti in casa o sotto osservazione. A mio parere è più forte dell'anno scorso perché è alla seconda stagione e certi automatismi quindi sono assimilati. E’ una squadra però più da competizione europea che da campionato, perchè soffre tanto i tatticismi delle squadre avversarie. Sarà sicuramente una gran belle partita, ma molto difficile per la Viola".

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