Notizie Mondonico Fiorentina

Figlia Mondonico: “Cremo-Fiorentina? C’è lo zampino di papà. Quando lo chiamò Della Valle entrò nel pallone”
03 aprile 2023 09:49
La Fiorentina ricorda "Mondo" a quattro anni dalla sua scomparsa: "Mondonico per sempre con noi"
29 marzo 2022 13:16
Portillo: "Stavo bene a Firenze, ma Mondonico non mi faceva giocare e sono tornato al Real"
24 novembre 2021 13:19
"Quella di Nedved una pagliacciata, gli errori arbitrali a noi costarono uno scudetto"
24 dicembre 2020 14:30
Nazione, Prandelli come Mondonico: firma in bianco e in fretta senza alcun paletto per la Fiorentina
17 novembre 2020 08:51
Parla Fantini, l'eroe della promozione: "Era impossibile, Mondonico mi parlò in dialetto"
20 giugno 2020 14:11
Andreotti: "Alla Fiorentina il momento più gratificante della carriera. Con Cavasin svoltammo, un fanatico dei dettagli"
12 maggio 2020 15:42
C. Mondonico: "Papà mi manca ogni giorno di più, ora ho io la sua tessera del Settebello"
29 marzo 2020 12:34
Mondonico, a Vaglia la prima scuola calcio intitolata al tecnico. Lunedi la presentazione
10 gennaio 2020 20:40
Vergogna Juventus nel minuto di silenzio per Mondonico, piovono fischi da una parte di tifosi bianconeri
03 aprile 2018 16:43
Il Franchi ricorda Mondonico: un minuto di silenzio e tanti striscioni per il mister tifoso
31 marzo 2018 14:55
Prandelli ricorda Mondonico: "Mi diceva di non vendere fumo, serve un corso su di lui a Coverciano"
30 marzo 2018 18:08
Bucchioni: "Mondonico esempio di umiltà e semplicità. Crotone abbordabile, Pioli deve vincere"
29 marzo 2018 19:28
La lettera di Andrea Della Valle per Mondonico: "Caro Emiliano sei stato un pezzo di storia della Fiorentina..."
29 marzo 2018 18:27
VIDEO, il commovente incontro tra Astori e Mondonico alla festa della Fiorentina
29 marzo 2018 16:41
Fantini: "Mi porterò sempre Mondonico nel cuore, ha segnato il calcio fiorentino e quello italiano"
29 marzo 2018 15:30
Salica: "Diego legatissimo a Mondonico. Emiliano ci è sempre stato vicino. Quella volta..."
29 marzo 2018 15:18
L'uomo della gente. Se ne va Mondonico, il saluto commosso della figlia su Facebook
29 marzo 2018 14:43
FOTO, Ujfalusi ricorda Mondonico: "Mister sei stato un grande"
29 marzo 2018 14:31
Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."
29 marzo 2018 13:36
La Fiorentina e il popolo viola piangono Mondonico, il comunicato della società gigliata
29 marzo 2018 13:35
Si è spento Mondonico, grande tifoso viola ed artefice della promozione in A
29 marzo 2018 08:46
Mondonico: "Non so quale sia la vera Fiorentina, è necessario migliorare il settore giovanile"
13 febbraio 2018 19:57
Mondonico duro :"Se cedi sempre i migliori non esiste un serio progetto sportivo."
13 febbraio 2018 08:38
Mondonico sul Napoli: "Vale la pena giocare bene se poi i risultati non arrivano?"
08 dicembre 2017 13:07
Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."
01 dicembre 2017 19:39
Emiliano Mondonico: "Simeone mi ricorda Icardi. Domani contro il Torino è uno scontro diretto"
24 ottobre 2017 22:40
Esclusiva Mondonico: "Basta pessimismi, puntiamo all'Europa. Vendita? No, i Della Valle sono il meglio per la Fiorentina"
18 ottobre 2017 23:23
Mondonico: "Atalanta più forte dell'anno scorso, partita difficile per la Fiorentina"
24 settembre 2017 16:38
Mondonico: ''Atalanta favorita a Firenze, Pioli non giochi alla pari''
23 settembre 2017 16:30
Mondonico: "Atalanta più forte della Fiorentina, giocherei difesa e contropiede"
21 settembre 2017 17:45
Mondonico: 'La capacità di essere squadra farà la differenza, tra un pò sarà tutto più chiaro'
01 settembre 2017 12:50
Mondonico: "I Della Valle devono tornare attivi. Senza di loro è caos nella Fiorentina.."
21 luglio 2017 11:40
Mondonico: "I giocatori dovrebbero imparare dai tifosi come si scende in campo. Ieri mi sono commosso"
29 maggio 2017 17:47
Mondonico: "Sousa delegittimato da tempo, così anche andare in ritiro sarebbe inutile"
03 maggio 2017 13:02
Mondonico: "I Della Valle approfittarono della mia firma in bianco per amore per dimezzarmi lo stipendio"
30 marzo 2017 20:52
Mondonico: "Grazie Firenze, con voi non mi sento solo. Tifosi innamorati, spero che venga uno diverso da Sousa..."
15 marzo 2017 19:17
"Intervento riuscito, il tumore è stato tolto" Mondonico riesce a vincere ancora una volta la malattia
13 marzo 2017 19:15
Dramma Mondonico, è tornata la malattia cinque anni dopo, lui:"Non mi arrendo"
09 marzo 2017 19:48
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