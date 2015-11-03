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Notizie Mondonico Fiorentina

Figlia Mondonico: “Cremo-Fiorentina? C’è lo zampino di papà. Quando lo chiamò Della Valle entrò nel pallone”

03 aprile 2023 09:49

La Fiorentina ricorda "Mondo" a quattro anni dalla sua scomparsa: "Mondonico per sempre con noi"

29 marzo 2022 13:16

Portillo: "Stavo bene a Firenze, ma Mondonico non mi faceva giocare e sono tornato al Real"

24 novembre 2021 13:19

"Quella di Nedved una pagliacciata, gli errori arbitrali a noi costarono uno scudetto"

24 dicembre 2020 14:30

Nazione, Prandelli come Mondonico: firma in bianco e in fretta senza alcun paletto per la Fiorentina

17 novembre 2020 08:51

Parla Fantini, l'eroe della promozione: "Era impossibile, Mondonico mi parlò in dialetto"

20 giugno 2020 14:11

Andreotti: "Alla Fiorentina il momento più gratificante della carriera. Con Cavasin svoltammo, un fanatico dei dettagli"

12 maggio 2020 15:42

C. Mondonico: "Papà mi manca ogni giorno di più, ora ho io la sua tessera del Settebello"

29 marzo 2020 12:34

Mondonico, a Vaglia la prima scuola calcio intitolata al tecnico. Lunedi la presentazione

10 gennaio 2020 20:40

Vergogna Juventus nel minuto di silenzio per Mondonico, piovono fischi da una parte di tifosi bianconeri

03 aprile 2018 16:43

Il Franchi ricorda Mondonico: un minuto di silenzio e tanti striscioni per il mister tifoso

31 marzo 2018 14:55

Prandelli ricorda Mondonico: "Mi diceva di non vendere fumo, serve un corso su di lui a Coverciano"

30 marzo 2018 18:08

Bucchioni: "Mondonico esempio di umiltà e semplicità. Crotone abbordabile, Pioli deve vincere"

29 marzo 2018 19:28

La lettera di Andrea Della Valle per Mondonico: "Caro Emiliano sei stato un pezzo di storia della Fiorentina..."

29 marzo 2018 18:27

VIDEO, il commovente incontro tra Astori e Mondonico alla festa della Fiorentina

29 marzo 2018 16:41

Fantini: "Mi porterò sempre Mondonico nel cuore, ha segnato il calcio fiorentino e quello italiano"

29 marzo 2018 15:30

Salica: "Diego legatissimo a Mondonico. Emiliano ci è sempre stato vicino. Quella volta..."

29 marzo 2018 15:18

L'uomo della gente. Se ne va Mondonico, il saluto commosso della figlia su Facebook

29 marzo 2018 14:43

FOTO, Ujfalusi ricorda Mondonico: "Mister sei stato un grande"

29 marzo 2018 14:31

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

La Fiorentina e il popolo viola piangono Mondonico, il comunicato della società gigliata

29 marzo 2018 13:35

Si è spento Mondonico, grande tifoso viola ed artefice della promozione in A

29 marzo 2018 08:46

Mondonico: "Non so quale sia la vera Fiorentina, è necessario migliorare il settore giovanile"

13 febbraio 2018 19:57

Mondonico duro :"Se cedi sempre i migliori non esiste un serio progetto sportivo."

13 febbraio 2018 08:38

Mondonico sul Napoli: "Vale la pena giocare bene se poi i risultati non arrivano?"

08 dicembre 2017 13:07

Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."

01 dicembre 2017 19:39

Emiliano Mondonico: "Simeone mi ricorda Icardi. Domani contro il Torino è uno scontro diretto"

24 ottobre 2017 22:40

Esclusiva Mondonico: "Basta pessimismi, puntiamo all'Europa. Vendita? No, i Della Valle sono il meglio per la Fiorentina"

18 ottobre 2017 23:23

Mondonico: "Atalanta più forte dell'anno scorso, partita difficile per la Fiorentina"

24 settembre 2017 16:38

Mondonico: ''Atalanta favorita a Firenze, Pioli non giochi alla pari''

23 settembre 2017 16:30

Mondonico: "Atalanta più forte della Fiorentina, giocherei difesa e contropiede"

21 settembre 2017 17:45

Mondonico: 'La capacità di essere squadra farà la differenza, tra un pò sarà tutto più chiaro'

01 settembre 2017 12:50

Mondonico: "I Della Valle devono tornare attivi. Senza di loro è caos nella Fiorentina.."

21 luglio 2017 11:40

Mondonico: "I giocatori dovrebbero imparare dai tifosi come si scende in campo. Ieri mi sono commosso"

29 maggio 2017 17:47

Mondonico: "Sousa delegittimato da tempo, così anche andare in ritiro sarebbe inutile"

03 maggio 2017 13:02

Mondonico: "I Della Valle approfittarono della mia firma in bianco per amore per dimezzarmi lo stipendio"

30 marzo 2017 20:52

Mondonico: "Grazie Firenze, con voi non mi sento solo. Tifosi innamorati, spero che venga uno diverso da Sousa..."

15 marzo 2017 19:17

"Intervento riuscito, il tumore è stato tolto" Mondonico riesce a vincere ancora una volta la malattia

13 marzo 2017 19:15

Dramma Mondonico, è tornata la malattia cinque anni dopo, lui:"Non mi arrendo"

09 marzo 2017 19:48

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