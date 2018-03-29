Salica: "Diego legatissimo a Mondonico. Emiliano ci è sempre stato vicino. Quella volta..."

Il vice presidente della Fiorentina Gino Salica ha parlato a Radio Bruno riguardo la scomparsa di Mondonico. Queste le sue parole:“Questo marzo 2018 ce lo terremo in mente per molti anni, è iniziato t...

Il vice presidente della Fiorentina Gino Salica ha parlato a Radio Bruno riguardo la scomparsa di Mondonico. Queste le sue parole:

“Questo marzo 2018 ce lo terremo in mente per molti anni, è iniziato tragicamente e si sta chiudendo con la perdita di una persona a noi molto cara. Che Emiliano non stesse bene lo sapevamo, ma la scomparsa così improvvisa ci ha colpito davvero tanto. Anche Diego è stato particolarmente colpito e credo che abbia già chiamato i familiari.

Le emozioni per la stagione del ritorno in Serie A sono state fortissime ed è emblematica la foto di Diego bagnato dopo il tuffo in piscina accanto a Mondonico. Quel giugno 2004 rimarrà scolpito nella nostra memoria per un’impresa straordinaria, Emiliano era anche un grande tifoso viola e ci è sempre stato vicino. Aveva un carattere molto ostico e particolare e questo forse gli ha precluso alcune opportunità, ma noi ce lo ricorderemo sempre e rimarrà nella storia della Fiorentina per averci riportato in Serie A."