Notizie Diego Della Valle Fiorentina

L'ex patron viola Diego Della Valle premiato come Cavaliere in Francia per la sua imprenditorialità
26 luglio 2025 15:43
Diego Della Valle: "Fosse stato per me non avrei mai venduto la Fiorentina. Ha deciso Andrea"
13 ottobre 2024 16:34
D. Della Valle: "Lo stadio? È un bene che ci sia la volontà di tutti. Presto la Fiorentina vincerà le finali"
12 ottobre 2024 16:30
Diego Della Valle: "Cedemmo la Fiorentina alla proprietà più solida e non alla più conveniente per noi"
12 ottobre 2024 15:46
Mastella: "Diego Della Valle la domenica guarda la Fiorentina. Dopo Astori si dorme sempre in 2 in stanza"
26 marzo 2024 14:58
Diego Della Valle difende Chiara Ferragni: "Con noi si è sempre comportata bene. È stata seria"
23 febbraio 2024 16:48
Diego Della Valle: "È stato fatto un grandissimo lavoro, auguro le cose migliori alla Fiorentina"
30 maggio 2023 21:38
Diego Della Valle sta con la Fiorentina: "I soldi del PNRR siano utilizzati tutti per migliorare l'Italia"
29 marzo 2023 22:25
Antognoni ricorda: "Il 4 marzo con Diego Della Valle ho passato giorno più brutto della mia vita"
11 marzo 2023 19:11
MFF: Salta il ritorno di Diego Della Valle a Firenze per lavoro. Rifiutato l’invito di Nardella
29 giugno 2021 17:45
Chiara Ferragni entra nel CDA di Tod's: "Grazie a Diego Della Valle, farò crescere la sua azienda"
09 aprile 2021 12:36
Coronavirus, dall'ex presidente viola Diego Della Valle sono stati donati 200 mila euro per Capri
03 aprile 2020 19:27
Della Valle in aiuto dei conti Tod's. Un rosso nel bilancio ha macchiato il marchio, oggi si vedrà se c'è il recupero
06 novembre 2019 11:29
E Diego Valle costruisce finalmente un nuovo stadio, ma nella sua Casette d'Ete
02 ottobre 2019 11:34
Diego Della Valle: "Leggo notizie completamente false, cioé che avremmo ceduto Chiesa"
29 giugno 2019 10:33
Ancora DDV: "Chiesa resterà un altro anno. In casa siamo tutti tifosi, non perdiamo una partita"
07 giugno 2019 12:36
Diego Della Valle: "Pioli incomprensibile, si è spaventato. Sulla lettera ai tifosi..."
07 giugno 2019 12:11
Morabito: "Caro DV, la lettera è una mancanza di rispetto verso tutti gli organi d'informazione!"
12 maggio 2019 19:59
Nardella risponde a Diego: "Fatto il possibile per lo stadio e lo sa. A fine campionato ne parleremo"
11 maggio 2019 12:53
DIEGO DELLA VALLE CONTRO I TIFOSI: "PRENDETEVI LA SOCIETÀ, IO SONO STUFO. ABBIAMO SPESO TANTO"
11 maggio 2019 05:26
Montella ha avuto da Diego Della Valle la promessa del rilancio. Deciderà il tecnico i giocatori
03 maggio 2019 13:11
Diego Della Valle arrabbiato, tutti a rapporto nelle Marche. Si decide il futuro di Chiesa e Corvino
01 maggio 2019 14:03
Chiesa resta alla Fiorentina? Possibile ingaggio da 7 milioni. Ecco le sue quattro decisioni
01 maggio 2019 13:43
Il Viola Club 7Bello se la prende con Diego Della Valle. Striscione contro il patron a Firenze
28 aprile 2019 14:38
Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio
25 aprile 2019 13:09
Stadio, il futuro di Chiesa è in mano a DDV, il ragazzo può restare a Firenze. La situazione...
17 aprile 2019 14:57
MONTELLA TORNA ALLA FIORENTINA? TUTTA LA VERITÀ. TECNICO DISPONIBILE MA NESSUN CONTATTO
06 aprile 2019 02:12
"Pace fatta tra Diego Della Valle e Montella. Può tornare alla Fiorentina e rilanciare il progetto. Flop Corvino"
05 aprile 2019 01:05
"Mi dissero che si ridimensionavano, che ero libero. Poi Diego mi chiamò traditore..."
25 marzo 2019 11:28
DDV ai giocatori: "Qui si fanno le cose insieme e seriamente. Sull'esonero di Pioli..."
10 dicembre 2018 10:55
Diego Della Valle: "Investirò in Tod's. Spero che Andrea abbia la mia stessa voglia di lavorare"
26 novembre 2018 12:01
Tod's crolla in borsa in un solo giorno del 10%. Ecco la spiegazione del calo dell'azienda
08 novembre 2018 19:47
Diego Della Valle rilancia Tod's: "Ho dato mandato ai miei managers di investire tutti i soldi"
08 novembre 2018 12:40
Nuovo stadio, colloquio tra Diego Della Valle e Nardella. Prossimo appuntamento a novembre
26 ottobre 2018 13:05
Nessuna vendita di Tod's, lo rivela Diego Della Valle: "Semmai acquistiamo..."
16 ottobre 2018 16:47
Pioli il normal one che piace a tutti. Diego Della Valle lo chiama sempre, mentre Andrea...
05 ottobre 2018 08:48
COSA SIGNIFICA LA FIORENTINA FUORI DALLA HOLDING DEI DELLA VALLE. I MOTIVI DELLA SCELTA
04 ottobre 2018 00:10
Diego Della Valle crea una holding per controllare le sue aziende, fatta fuori la Fiorentina
03 ottobre 2018 09:17
Atalanta e Fiorentina, storie di guerra tra proprièta. Il mancato riscatto di Sportiello deciso da Diego Della Valle. Il motivo..
30 settembre 2018 12:24
Andrea Della Valle assente contro la Spal, mentre a Milano potrebbe rivedersi anche Diego
22 settembre 2018 11:19
Dieci anni fa Diego presentava il nuovo stadio viola. Tutto quello che è successo in dieci anni a Firenze
18 settembre 2018 11:08
DDV: "Un orgoglio aver sponsorizzato la Scala, il Colosseo e aver aperto lo stabilimento nelle Marche"
24 luglio 2018 14:02
Diego Della Valle vuole Pjaca. Ok a Corvino per chiudere per il giocatore
21 giugno 2018 11:59
DDV: "Su Chiesa è tutto tranquillo. L'Europa League? Non posso ancora dirvi niente"
20 giugno 2018 12:47
Diego Della Valle: "Nuovo stadio? L'inizio dei lavori non dipende da noi. Vorrei tornare in Europa"
13 giugno 2018 08:54
Diego Della Valle: "Chiesa è un ragazzo forte. Sta bene alla Fiorentina, dove deve andare?
12 giugno 2018 23:45
SOTTO GLI OCCHI DI DIEGO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
21 maggio 2018 01:31
Anche Diego Della Valle presente a San Siro per Milan-Fiorentina
20 maggio 2018 18:33
Diego Della Valle è a Firenze, pranzo con la squadra al completo per caricarla al centro sportivo
28 aprile 2018 14:43
Falso in bilancio? La Fiorentina e Diego Della Valle assolti nella vicenda calciopoli
20 aprile 2018 15:44
Salica: "Diego legatissimo a Mondonico. Emiliano ci è sempre stato vicino. Quella volta..."
29 marzo 2018 15:18
Bucchioni: "De Laurentiis proverà a convincere Diego Della Valle per vendergli Chiesa"
16 marzo 2018 17:38
Bucchioni: “Profonda riflessione di Diego su Firenze. E’ arrivato il momento di tornare”
12 marzo 2018 11:39
Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo
07 marzo 2018 20:25
Diego Della Valle: "È una tragedia, Astori si meritava di essere l'idolo dei tifosi viola. Ragazzo d'oro"
05 marzo 2018 00:49
DDV:" Squadra manageriale cambiata, i risultati si vedranno più avanti."
27 febbraio 2018 10:33
Diego Della Valle batte cassa, dalla cessione di Italo un guadagno netto di 280 milioni di euro
09 febbraio 2018 13:03
LA VOCE DEL PADRONE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
08 febbraio 2018 14:15
Giani: "Gesto di responsabilità dei DV, è Diego la mente. Lo stadio? Iter lungo"
05 febbraio 2018 12:31
Pin: "Non c'è la volontà di migliorare l'organico, oggi mi aspettavo le parole di Diego Della Valle"
01 febbraio 2018 18:25
Diego Della Valle: "Renzi di recente è di buon umore perché la Fiorentina sta vincendo ultimamente"
22 dicembre 2017 11:53
Diego Della Valle: "Vendiamo la Fiorentina a chi fa sognare Firenze come abbiamo fatto noi"
20 dicembre 2017 16:15
Diego Della Valle e la decisione di unire: adesso è il momento per una nuova possibilità...
05 dicembre 2017 09:34
Diego Della Valle: "Nella moda non puoi delegare. Non si può guidare un'azienda se non ne sei capace"
24 novembre 2017 10:41
Diego Della Valle lancia in Cina il "Tod's Circus" per rilanciare il suo marchio di scarpe in tutto il mondo
23 novembre 2017 10:46
Diego Della Valle non molla Tod's. Cambio al vertice dell'azienda e nuove strategie, i numeri parlano di un netto calo
08 novembre 2017 13:44
Mastella scherza con Diego Della Valle: "Tu che sei un amico, lasciaci qualche punto"
22 ottobre 2017 12:03
Diego Della Valle è a Capri: Benevento non è lontana, cosa farà domani il patron della Fiorentina?
21 ottobre 2017 16:23
Diego Della Valle presente a Benevento? No, il motivo è una recente operazione all'occhio del patron viola
18 ottobre 2017 16:37
Nazione, Diego Della Valle contento, dopo l'incontro con Pioli ha vinto anche la sua battaglia in Lega Calcio
18 ottobre 2017 11:33
Diego Della Valle a Firenze. Ecco dove e chi ha incontrato ieri mattina della Fiorentina. Un incontro per ribadire i concetti
15 ottobre 2017 09:34
E SONO DUE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
19 settembre 2017 19:25
Nardella: "Al 95% lo stadio nuovo si farà. Ho apprezzato le parole di Diego, la Fiorentina farà qualcosa di grande"
18 settembre 2017 11:37
Corriere fiorentino, le parole di Diego Della Valle sanno di riavvicinamento alla Fiorentina. Qualcosa sta cambiando
18 settembre 2017 10:45
DIEGO DELLA VALLE: "LASCIATE IN PACE LA FIORENTINA, VICINO A LEI SOLO I TIFOSI VERI NON AVVOLTOI"
17 settembre 2017 16:52
Bucchioni: "Diego Della Valle chiama quasi tutti i giorni Pioli. Firenze non vuole mandare via i Della Valle"
14 settembre 2017 19:31
Repubblica: i Della Valle non hanno chiesto l'Europa a Pioli
04 settembre 2017 16:04
L'appello dei tifosi viola a Diego Della Valle: 'Spieghi a Firenze cosa ha in mente per la Fiorentina. Ha il dovere di farlo'
31 agosto 2017 10:34
Sousa: 'Diego Della Valle non ha voluto fare una Fiorentina forte, Andrea non decide. Adesso vi racconto tutto'
31 agosto 2017 10:19
Diego Della Valle mantiene la parola, apre un'azienda ad Arquata, lavoro per tutti i giovani terremotati
27 agosto 2017 10:12
Repubblica, il rinnovo di Corvino voluto soprattutto da Diego Della Valle. Il grande feeling con Pioli ha fatto il resto
19 agosto 2017 09:49
ORA CI ARRABBIAMO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
30 giugno 2017 14:53
Diego Della Valle e un investimento da 25.000 euro che però non riguarda la Fiorentina
29 giugno 2017 17:19
Feltri: "Diego Della Valle si è rotto i cogl... della Fiorentina. Con la citta di Firenze ormai il rapporto è rotto"
28 giugno 2017 09:21
Bernardeschi due anni fa era praticamente della Juventus, poi Diego e Andrea Della Valle bloccarono tutto
22 giugno 2017 10:53
Pioli si presenta alla Fiorentina con i comandamenti di Diego Della Valle. Obiettivo riaccendere l'entusiamo
08 giugno 2017 11:20
Diego Della Valle: "Consideriamo Firenze come una famiglia ma ci dicano se vogliono altri proprietari"
26 maggio 2017 13:15
Il Comune di Firenze chiama la Fiorentina, dopo le parole di Diego Della Valle c'è preoccupazione sul nuovo stadio
23 maggio 2017 09:11
Bucchioni: 'DDV non vende assolutamente la Fiorentina, si sono fatti troppi errori, ma il rapporto con i tifosi è sanabile'
22 maggio 2017 19:30
Diego e la vendita della Fiorentina, una domanda che sa già di risposta
22 maggio 2017 15:02
Diego Della Valle: "Mi sono allontanato completamente della Fiorentina. Ad Andrea faccio una domanda..."
22 maggio 2017 08:22
Diego Della Valle e quella telefonata a De Laurentiis per chiedere di avere Sarri
20 maggio 2017 11:07
Ferrara: "Sousa non fa giocare Saponara per dispetto alla societa. Diego Della Valle voleva Di Francesco"
18 maggio 2017 16:48
Bucchioni: "Che errore non vendere Ilicic l'anno scorso. Diego Della Valle ha detto di non vendere"
16 maggio 2017 16:01
Diego Della Valle vuole rispondere ai tifosi ingaggiando Spalletti. Per Pioli c'è l'offerta di contratto
09 maggio 2017 15:13
Laurea honoris causa in economia e management per Diego Della Valle
02 maggio 2017 14:53
La mattinata di shopping di Diego Della Valle, comprata una parte della Gazzetta e del Corriere della Sera
29 marzo 2017 13:38
Diego Della Valle è a Firenze. Niente campini ma pranzo con Renzi e complimenti a Corvino
31 gennaio 2017 11:28
Sabato Diego Della Valle comprerà terreno di 5 mila metri quadri per una fabbrica ad Arquata
03 novembre 2016 15:05
Diego Della Valle: "Renzi mi ha criticato la campagna acquisti della Fiorentina, il resto..."
18 ottobre 2016 17:00
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