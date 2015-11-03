Labaro Viola

Notizie Diego Della Valle Fiorentina

L'ex patron viola Diego Della Valle premiato come Cavaliere in Francia per la sua imprenditorialità

26 luglio 2025 15:43

Diego Della Valle: "Fosse stato per me non avrei mai venduto la Fiorentina. Ha deciso Andrea"

13 ottobre 2024 16:34

D. Della Valle: "Lo stadio? È un bene che ci sia la volontà di tutti. Presto la Fiorentina vincerà le finali"

12 ottobre 2024 16:30

Diego Della Valle: "Cedemmo la Fiorentina alla proprietà più solida e non alla più conveniente per noi"

12 ottobre 2024 15:46

Mastella: "Diego Della Valle la domenica guarda la Fiorentina. Dopo Astori si dorme sempre in 2 in stanza"

26 marzo 2024 14:58

Diego Della Valle difende Chiara Ferragni: "Con noi si è sempre comportata bene. È stata seria"

23 febbraio 2024 16:48

Diego Della Valle: "È stato fatto un grandissimo lavoro, auguro le cose migliori alla Fiorentina"

30 maggio 2023 21:38

Diego Della Valle sta con la Fiorentina: "I soldi del PNRR siano utilizzati tutti per migliorare l'Italia"

29 marzo 2023 22:25

Antognoni ricorda: "Il 4 marzo con Diego Della Valle ho passato giorno più brutto della mia vita"

11 marzo 2023 19:11

MFF: Salta il ritorno di Diego Della Valle a Firenze per lavoro. Rifiutato l’invito di Nardella

29 giugno 2021 17:45

Chiara Ferragni entra nel CDA di Tod's: "Grazie a Diego Della Valle, farò crescere la sua azienda"

09 aprile 2021 12:36

Coronavirus, dall'ex presidente viola Diego Della Valle sono stati donati 200 mila euro per Capri

03 aprile 2020 19:27

Della Valle in aiuto dei conti Tod's. Un rosso nel bilancio ha macchiato il marchio, oggi si vedrà se c'è il recupero

06 novembre 2019 11:29

E Diego Valle costruisce finalmente un nuovo stadio, ma nella sua Casette d'Ete

02 ottobre 2019 11:34

Diego Della Valle: "Leggo notizie completamente false, cioé che avremmo ceduto Chiesa"

29 giugno 2019 10:33

Ancora DDV: "Chiesa resterà un altro anno. In casa siamo tutti tifosi, non perdiamo una partita"

07 giugno 2019 12:36

Diego Della Valle: "Pioli incomprensibile, si è spaventato. Sulla lettera ai tifosi..."

07 giugno 2019 12:11

Morabito: "Caro DV, la lettera è una mancanza di rispetto verso tutti gli organi d'informazione!"

12 maggio 2019 19:59

Nardella risponde a Diego: "Fatto il possibile per lo stadio e lo sa. A fine campionato ne parleremo"

11 maggio 2019 12:53

DIEGO DELLA VALLE CONTRO I TIFOSI: "PRENDETEVI LA SOCIETÀ, IO SONO STUFO. ABBIAMO SPESO TANTO"

11 maggio 2019 05:26

Montella ha avuto da Diego Della Valle la promessa del rilancio. Deciderà il tecnico i giocatori

03 maggio 2019 13:11

Diego Della Valle arrabbiato, tutti a rapporto nelle Marche. Si decide il futuro di Chiesa e Corvino

01 maggio 2019 14:03

Chiesa resta alla Fiorentina? Possibile ingaggio da 7 milioni. Ecco le sue quattro decisioni

01 maggio 2019 13:43

Il Viola Club 7Bello se la prende con Diego Della Valle. Striscione contro il patron a Firenze

28 aprile 2019 14:38

Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio

25 aprile 2019 13:09

Stadio, il futuro di Chiesa è in mano a DDV, il ragazzo può restare a Firenze. La situazione...

17 aprile 2019 14:57

MONTELLA TORNA ALLA FIORENTINA? TUTTA LA VERITÀ. TECNICO DISPONIBILE MA NESSUN CONTATTO

06 aprile 2019 02:12

"Pace fatta tra Diego Della Valle e Montella. Può tornare alla Fiorentina e rilanciare il progetto. Flop Corvino"

05 aprile 2019 01:05

"Mi dissero che si ridimensionavano, che ero libero. Poi Diego mi chiamò traditore..."

25 marzo 2019 11:28

DDV ai giocatori: "Qui si fanno le cose insieme e seriamente. Sull'esonero di Pioli..."

10 dicembre 2018 10:55

Diego Della Valle: "Investirò in Tod's. Spero che Andrea abbia la mia stessa voglia di lavorare"

26 novembre 2018 12:01

Tod's crolla in borsa in un solo giorno del 10%. Ecco la spiegazione del calo dell'azienda

08 novembre 2018 19:47

Diego Della Valle rilancia Tod's: "Ho dato mandato ai miei managers di investire tutti i soldi"

08 novembre 2018 12:40

Nuovo stadio, colloquio tra Diego Della Valle e Nardella. Prossimo appuntamento a novembre

26 ottobre 2018 13:05

Nessuna vendita di Tod's, lo rivela Diego Della Valle: "Semmai acquistiamo..."

16 ottobre 2018 16:47

Pioli il normal one che piace a tutti. Diego Della Valle lo chiama sempre, mentre Andrea...

05 ottobre 2018 08:48

COSA SIGNIFICA LA FIORENTINA FUORI DALLA HOLDING DEI DELLA VALLE. I MOTIVI DELLA SCELTA

04 ottobre 2018 00:10

Diego Della Valle crea una holding per controllare le sue aziende, fatta fuori la Fiorentina

03 ottobre 2018 09:17

Atalanta e Fiorentina, storie di guerra tra proprièta. Il mancato riscatto di Sportiello deciso da Diego Della Valle. Il motivo..

30 settembre 2018 12:24

Andrea Della Valle assente contro la Spal, mentre a Milano potrebbe rivedersi anche Diego

22 settembre 2018 11:19

Dieci anni fa Diego presentava il nuovo stadio viola. Tutto quello che è successo in dieci anni a Firenze

18 settembre 2018 11:08

DDV: "Un orgoglio aver sponsorizzato la Scala, il Colosseo e aver aperto lo stabilimento nelle Marche"

24 luglio 2018 14:02

Diego Della Valle vuole Pjaca. Ok a Corvino per chiudere per il giocatore

21 giugno 2018 11:59

DDV: "Su Chiesa è tutto tranquillo. L'Europa League? Non posso ancora dirvi niente"

20 giugno 2018 12:47

Diego Della Valle: "Nuovo stadio? L'inizio dei lavori non dipende da noi. Vorrei tornare in Europa"

13 giugno 2018 08:54

Diego Della Valle: "Chiesa è un ragazzo forte. Sta bene alla Fiorentina, dove deve andare?

12 giugno 2018 23:45

SOTTO GLI OCCHI DI DIEGO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

21 maggio 2018 01:31

Anche Diego Della Valle presente a San Siro per Milan-Fiorentina

20 maggio 2018 18:33

Diego Della Valle è a Firenze, pranzo con la squadra al completo per caricarla al centro sportivo

28 aprile 2018 14:43

Falso in bilancio? La Fiorentina e Diego Della Valle assolti nella vicenda calciopoli

20 aprile 2018 15:44

Salica: "Diego legatissimo a Mondonico. Emiliano ci è sempre stato vicino. Quella volta..."

29 marzo 2018 15:18

Bucchioni: "De Laurentiis proverà a convincere Diego Della Valle per vendergli Chiesa"

16 marzo 2018 17:38

Bucchioni: “Profonda riflessione di Diego su Firenze. E’ arrivato il momento di tornare”

12 marzo 2018 11:39

Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo

07 marzo 2018 20:25

Diego Della Valle: "È una tragedia, Astori si meritava di essere l'idolo dei tifosi viola. Ragazzo d'oro"

05 marzo 2018 00:49

DDV:" Squadra manageriale cambiata, i risultati si vedranno più avanti."

27 febbraio 2018 10:33

Diego Della Valle batte cassa, dalla cessione di Italo un guadagno netto di 280 milioni di euro

09 febbraio 2018 13:03

LA VOCE DEL PADRONE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

08 febbraio 2018 14:15

Giani: "Gesto di responsabilità dei DV, è Diego la mente. Lo stadio? Iter lungo"

05 febbraio 2018 12:31

Pin: "Non c'è la volontà di migliorare l'organico, oggi mi aspettavo le parole di Diego Della Valle"

01 febbraio 2018 18:25

Diego Della Valle: "Renzi di recente è di buon umore perché la Fiorentina sta vincendo ultimamente"

22 dicembre 2017 11:53

Diego Della Valle: "Vendiamo la Fiorentina a chi fa sognare Firenze come abbiamo fatto noi"

20 dicembre 2017 16:15

Diego Della Valle e la decisione di unire: adesso è il momento per una nuova possibilità...

05 dicembre 2017 09:34

Diego Della Valle: "Nella moda non puoi delegare. Non si può guidare un'azienda se non ne sei capace"

24 novembre 2017 10:41

Diego Della Valle lancia in Cina il "Tod's Circus" per rilanciare il suo marchio di scarpe in tutto il mondo

23 novembre 2017 10:46

Diego Della Valle non molla Tod's. Cambio al vertice dell'azienda e nuove strategie, i numeri parlano di un netto calo

08 novembre 2017 13:44

Mastella scherza con Diego Della Valle: "Tu che sei un amico, lasciaci qualche punto"

22 ottobre 2017 12:03

Diego Della Valle è a Capri: Benevento non è lontana, cosa farà domani il patron della Fiorentina?

21 ottobre 2017 16:23

Diego Della Valle presente a Benevento? No, il motivo è una recente operazione all'occhio del patron viola

18 ottobre 2017 16:37

Nazione, Diego Della Valle contento, dopo l'incontro con Pioli ha vinto anche la sua battaglia in Lega Calcio

18 ottobre 2017 11:33

Diego Della Valle a Firenze. Ecco dove e chi ha incontrato ieri mattina della Fiorentina. Un incontro per ribadire i concetti

15 ottobre 2017 09:34

E SONO DUE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

19 settembre 2017 19:25

Nardella: "Al 95% lo stadio nuovo si farà. Ho apprezzato le parole di Diego, la Fiorentina farà qualcosa di grande"

18 settembre 2017 11:37

Corriere fiorentino, le parole di Diego Della Valle sanno di riavvicinamento alla Fiorentina. Qualcosa sta cambiando

18 settembre 2017 10:45

DIEGO DELLA VALLE: "LASCIATE IN PACE LA FIORENTINA, VICINO A LEI SOLO I TIFOSI VERI NON AVVOLTOI"

17 settembre 2017 16:52

Bucchioni: "Diego Della Valle chiama quasi tutti i giorni Pioli. Firenze non vuole mandare via i Della Valle"

14 settembre 2017 19:31

Repubblica: i Della Valle non hanno chiesto l'Europa a Pioli

04 settembre 2017 16:04

L'appello dei tifosi viola a Diego Della Valle: 'Spieghi a Firenze cosa ha in mente per la Fiorentina. Ha il dovere di farlo'

31 agosto 2017 10:34

Sousa: 'Diego Della Valle non ha voluto fare una Fiorentina forte, Andrea non decide. Adesso vi racconto tutto'

31 agosto 2017 10:19

Diego Della Valle mantiene la parola, apre un'azienda ad Arquata, lavoro per tutti i giovani terremotati

27 agosto 2017 10:12

Repubblica, il rinnovo di Corvino voluto soprattutto da Diego Della Valle. Il grande feeling con Pioli ha fatto il resto

19 agosto 2017 09:49

ORA CI ARRABBIAMO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

30 giugno 2017 14:53

Diego Della Valle e un investimento da 25.000 euro che però non riguarda la Fiorentina

29 giugno 2017 17:19

Feltri: "Diego Della Valle si è rotto i cogl... della Fiorentina. Con la citta di Firenze ormai il rapporto è rotto"

28 giugno 2017 09:21

Bernardeschi due anni fa era praticamente della Juventus, poi Diego e Andrea Della Valle bloccarono tutto

22 giugno 2017 10:53

Pioli si presenta alla Fiorentina con i comandamenti di Diego Della Valle. Obiettivo riaccendere l'entusiamo

08 giugno 2017 11:20

Diego Della Valle: "Consideriamo Firenze come una famiglia ma ci dicano se vogliono altri proprietari"

26 maggio 2017 13:15

Il Comune di Firenze chiama la Fiorentina, dopo le parole di Diego Della Valle c'è preoccupazione sul nuovo stadio

23 maggio 2017 09:11

Bucchioni: 'DDV non vende assolutamente la Fiorentina, si sono fatti troppi errori, ma il rapporto con i tifosi è sanabile'

22 maggio 2017 19:30

Diego e la vendita della Fiorentina, una domanda che sa già di risposta

22 maggio 2017 15:02

Diego Della Valle: "Mi sono allontanato completamente della Fiorentina. Ad Andrea faccio una domanda..."

22 maggio 2017 08:22

Diego Della Valle e quella telefonata a De Laurentiis per chiedere di avere Sarri

20 maggio 2017 11:07

Ferrara: "Sousa non fa giocare Saponara per dispetto alla societa. Diego Della Valle voleva Di Francesco"

18 maggio 2017 16:48

Bucchioni: "Che errore non vendere Ilicic l'anno scorso. Diego Della Valle ha detto di non vendere"

16 maggio 2017 16:01

Diego Della Valle vuole rispondere ai tifosi ingaggiando Spalletti. Per Pioli c'è l'offerta di contratto

09 maggio 2017 15:13

Laurea honoris causa in economia e management per Diego Della Valle

02 maggio 2017 14:53

La mattinata di shopping di Diego Della Valle, comprata una parte della Gazzetta e del Corriere della Sera

29 marzo 2017 13:38

Diego Della Valle è a Firenze. Niente campini ma pranzo con Renzi e complimenti a Corvino

31 gennaio 2017 11:28

Sabato Diego Della Valle comprerà terreno di 5 mila metri quadri per una fabbrica ad Arquata

03 novembre 2016 15:05

Diego Della Valle: "Renzi mi ha criticato la campagna acquisti della Fiorentina, il resto..."

18 ottobre 2016 17:00

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