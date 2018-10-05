Pioli il normal one che piace a tutti. Diego Della Valle lo chiama sempre, mentre Andrea...

La Repubblica parla anche dei rapporti di Stefano Pioli con i vertici della società viola. Sul quotidiano si legge che Diego Della Valle, il numero uno della Fiorentina, stravede per lui. Lo chiama pe...

La Repubblica parla anche dei rapporti di Stefano Pioli con i vertici della società viola. Sul quotidiano si legge che Diego Della Valle, il numero uno della Fiorentina, stravede per lui. Lo chiama per discutere di calcio, dei problemi del gruppo, delle qualità dei giocatori e delle prospettive della squadra. Anche il fratello Andrea Della Valle lo stima parecchio e ogni weekend si siede accanto a lui alla mensa del centro sportivo. Parole, risate, commenti, domande e risposte. Poi c’è il rapporto con Giancarlo Antognoni, un rapporto che parte da lontano e che non aveva bisogno di alcun test. I due già si conoscevano e il club manager è stato il primo ad accoglierlo quando Pioli è tornato a Firenze.