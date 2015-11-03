Labaro Viola

Notizie Andrea Della Valle Fiorentina

Bojinov: “Insultai Della Valle e finii fuori rosa. Per questo motivo saltò il mio passaggio all’Inter”

12 marzo 2026 15:58

A. Della Valle su Mihajlovic: "Persona leale, rara nel calcio. Orgoglioso di essere stato il presidente"

18 dicembre 2022 13:30

Andrea Della Valle: "Il calcio non mi manca ma la Fiorentina è sempre nel mio cuore"

26 febbraio 2021 10:05

Pasqual: "Fu Sousa a sancire il mio addio. Sogno di tornare da dirigente dei giovani.."

21 marzo 2020 16:05

ADV: "La Fiorentina è una parte di vita che mi resterà nel cuore. Ricorderò sempre l'esordio e Anfield"

06 giugno 2019 14:54

Andrea Della Valle commosso, i ricordi: tra le telefonate dei bambini, ai braccialetti viola, fino a...

06 giugno 2019 13:02

TIFOSI-DELLA VALLE: SITUAZIONE SENZA RITORNO, A MENO CHE ANDREA... ORA SERVE UNA TREGUA, RIPARTENDO DA CHIESA E DAL 2° TEMPO COL MILAN. “QUESTO” MURIEL... NON S'HA DA RISCATTARE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

13 maggio 2019 01:37

Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio

25 aprile 2019 13:09

Il gol di Ciofani? Andrea Della Valle non ha visto, è andato via a metà primo tempo dallo stadio

07 aprile 2019 15:52

Andrea Della Valle al centro sportivo, pranzo con la squadra. Domani sarà al Franchi

06 aprile 2019 15:14

"Della Valle ha chiesto a Batistuta di essere testimonial viola in Sudamerica, Gabriel è sbiancato"

01 aprile 2019 18:45

ADV: "Niente è più come prima. Vi racconto come Astori rende piu' forte la squadra"

04 marzo 2019 11:18

Andrea Della Valle a Firenze, ci sarà contro l'Inter e contro l'Atalanta mercoledì sera

24 febbraio 2019 12:55

Andrea Della Valle consegna un premio speciale a Pioli al centro sportivo per le 300 panchine in A

14 febbraio 2019 17:49

ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...”

30 gennaio 2019 21:03

Della Valle chiama Corvino. Il patron ha chiesto di prendere Diawara. Con i tifosi...

18 gennaio 2019 13:35

Andrea Della Valle ha fatto sapere che risponderà al comunicato dei Viola Club. Le ultime

17 gennaio 2019 18:13

Della Valle, ad inizio gennaio tornerà a Firenze per parlare con la squadra. Il motivo...

27 dicembre 2018 11:23

Andrea Della Valle è al centro sportivo, ma non seguirà la squadra domenica

07 dicembre 2018 10:06

Diego Della Valle: "Investirò in Tod's. Spero che Andrea abbia la mia stessa voglia di lavorare"

26 novembre 2018 12:01

(VIDEO): Della Valle arriva al centro sportivo ed abbraccia Biraghi e Benassi

02 novembre 2018 12:19

Nardella: “Ho fiducia che i patti con la Fiorentina vengano rispettati”. Mentre per l’areoporto...

26 ottobre 2018 09:15

Corriere Fiorentino, oggi Andrea Della Valle in tribuna con la famiglia di Astori

21 ottobre 2018 11:44

Pioli il normal one che piace a tutti. Diego Della Valle lo chiama sempre, mentre Andrea...

05 ottobre 2018 08:48

COSA SIGNIFICA LA FIORENTINA FUORI DALLA HOLDING DEI DELLA VALLE. I MOTIVI DELLA SCELTA

04 ottobre 2018 00:10

La Nazione: Andrea Della Valle arriva a Firenze, incontro con la squadra e poi il capitolo rinnovi

29 settembre 2018 12:25

Della Valle è furioso, chiederà spiegazioni al palazzo. E intanto rinnova il contratto a Pioli

27 settembre 2018 08:35

Andrea Della Valle assente contro la Spal, mentre a Milano potrebbe rivedersi anche Diego

22 settembre 2018 11:19

CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori

11 settembre 2018 09:12

Della Valle fuori dal Franchi, tutti uniti sarà la nostra forza. Gli applausi a Tomovic la nostra immagine...

26 agosto 2018 23:03

Gazzetta Dello Sport, Domenica Andrea Della Valle sarà in tribuna per Fiorentina-Chievo. Corvino gli ha detto...

24 agosto 2018 08:45

Stadio, ADV oggi a Firenze per conoscere la nuova squadra e per porre fine alle polemiche. Domenica..

23 agosto 2018 08:47

(VIDEO): Quando ADV attaccava Mauro e difendeva la viola, a Sky sui torti arbitrali

24 luglio 2018 19:50

Nardella: "Abbiamo fatto ciò che dovevamo per lo stadio. Ora i DV si facciano avanti. Basta giocare"

19 luglio 2018 09:35

LETTERA APERTA AD ANDREA DELLA VALLE

16 luglio 2018 22:36

Gazzetta, Della Valle farà visita alla squadra a Moena. Pioli in Trentino deciderà il futuro dei giovani

03 luglio 2018 09:24

Andrea Della Valle al centro sportivo Davide Astori prima della partenza verso Milano

19 maggio 2018 10:54

LA FIORENTINA RIPARTE DA ANDREA DELLA VALLE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI

14 maggio 2018 01:44

Della Valle: "Stagione da incorniciare, grazie ai tifosi. Il futuro sarà molto positivo"

13 maggio 2018 18:25

Corriere dello Sport: Andrea Della Valle sarà al "Franchi" in occasione di Fiorentina-Cagliari

12 maggio 2018 12:30

VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero

01 maggio 2018 13:02

Andrea Della Valle vuole essere presente stasera. Con la Lazio partita decisiva

18 aprile 2018 11:18

Il racconto del week-end di ADV. A fine mese il punto per la prossima stagione

16 aprile 2018 10:25

CdS Stadio, Andrea Della Valle con ogni probabilità sarà sugli spalti. 30.000 spettatori attesi alle 12.30

15 aprile 2018 09:42

ADV CON LA SQUADRA, FRANCHI QUASI ESAURITO. FIRENZE SEGUE IL SUO SOGNO

14 aprile 2018 14:22

Corriere Fiorentino, Andrea Della Valle oggi è a Firenze. Sarà in tribuna con la Spal?

14 aprile 2018 09:52

La lettera di Andrea Della Valle per Mondonico: "Caro Emiliano sei stato un pezzo di storia della Fiorentina..."

29 marzo 2018 18:27

Gazzetta Dello Sport, tra oggi e domani Della Valle è in città. Sabato al Franchi con il Crotone...

28 marzo 2018 09:39

Della Valle fuori dal Franchi si commuove: "Questa è Firenze". Il patron legge tutte le lettere

07 marzo 2018 14:43

Brovarone: "I Della Valle non hanno mai raccontato la verità, ADV unico innocente. Pradè ha rubato i soldi o investito per la squadra?"

13 febbraio 2018 08:47

LA VOCE DEL PADRONE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

08 febbraio 2018 14:15

La Nazione, Andrea Della Valle non ci sarà Venerdì allo stadio ma incontrerà la squadra al centro sportivo

07 febbraio 2018 09:51

Blitz di A. Della Valle in vista della Juve: Nazione e Corriere si sbilanciano...

06 febbraio 2018 09:46

Andrea Della Valle è uno dei 30 uomini più eleganti d'Italia, la classifica della rivista GQ

09 gennaio 2018 12:44

Gazzetta: Andrea Della Valle con gli occhi lucidi e quella frase ripetuta: “Io amo Firenze”...

21 dicembre 2017 08:55

Corriere fiorentino, la delusione sta passando ad Andrea Della Valle, entro natale torna allo stadio Franchi?

15 ottobre 2017 10:38

Repubblica, Andrea Della Valle venerdi sarà a Firenze, vuole parlare ai tifosi per provare a ricucire ll strappo

11 settembre 2017 11:59

Sousa: 'Diego Della Valle non ha voluto fare una Fiorentina forte, Andrea non decide. Adesso vi racconto tutto'

31 agosto 2017 10:19

ADV, mantiene le promesse: non sarà al Franchi domani

26 agosto 2017 11:26

Bernardeschi due anni fa era praticamente della Juventus, poi Diego e Andrea Della Valle bloccarono tutto

22 giugno 2017 10:53

Cognigni: "Non potete accusarci di non metterci passione, noi sempre vicini alla città. Sono preoccupato per Andrea"

28 maggio 2017 23:16

Adv e tifoseria della Fiorentina: c'è rimasta un'ultima possibilità per tornare insieme. Andrea tocca a te

27 maggio 2017 20:16

IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

26 maggio 2017 22:45

Diego Della Valle: "Mi sono allontanato completamente della Fiorentina. Ad Andrea faccio una domanda..."

22 maggio 2017 08:22

SILENZIO, PARLA ANDREA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

08 maggio 2017 23:22

UN WEEK-END DA LEONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

02 maggio 2017 12:30

Quando Andrea Della Valle riuscì a far restare Bernardeschi che era ad un passo dalla Juventus

22 aprile 2017 11:33

CdS: ADV vuole essere allo stadio, arriverà in extremis. Presente tutta la dirigenza bolognese...

02 aprile 2017 10:32

Della Valle: "Contenti che Kalinic sia rimasto. L'offerta sembrava davvero irrinunciabile per tutti"

21 gennaio 2017 16:59

Della Valle: "Tutti contenti per stasera. Non sono vere le cifre che sento per Kalinic"

15 gennaio 2017 23:58

Anche Andrea Della Valle carica la squadra in vista della trasferta di Roma

17 dicembre 2016 18:40

CARO ANDREA, A QUESTA FIORENTINA SERVONO ALMENO 3 TITOLARI VERI

16 dicembre 2016 13:39

ADV: "Spero siano le ultime sviste arbitrali. Gonzalo? Tocca a lui. Stadio siamo vicini. Sousa..."

04 dicembre 2016 23:37

Della Valle ha deciso, a gennaio nuovi acquisti e qualche cessione se la Fiorentina continua così

09 novembre 2016 12:20

ADV: "Siamo più forti dello scorso anno. Faremo divertire i tifosi. L'obiettivo di quest'anno..."

05 novembre 2016 21:58

ADV: "Prova di personalità, dopo mercoledì ci voleva ma ne ero sicuro. Tre punti pesanti"

29 ottobre 2016 21:13

Ci sarà un faccia a faccia tra Sousa e ADV. Tutti i motivi che hanno portato allo sfogo del tecnico

29 ottobre 2016 10:29

Il ritorno di Andrea, in tre mosse il presidente vuole dare la scossa alla Fiorentina

28 ottobre 2016 09:51

ADV e la giornata passata nello spogliatoio viola, la sera a cena con Sousa. Con il gruppo..

09 ottobre 2016 12:41

Renzi scende negli spogliatoi per salutare la Fiorentina. Intanto ADV abbraccia Montella e si gode Antognoni

26 settembre 2016 09:46

Della Valle e la sua partita all'interno dello spogliatoio viola. Antognoni rivela: "Posso tornare in società"

19 settembre 2016 13:12

Andrea Della Valle ha incontrato ieri il tifo viola dopo il duro comunicato. Ecco cosa ha risposto la Fiorentina ai suoi tifosi

11 settembre 2016 10:11

Andrea Della Valle: "Aiuteremo chi ha perso tutto nel terremoto. Bandiera viola a mezz'asta"

25 agosto 2016 19:47

Andrea Della Valle incontra Antognoni, l'incontro che tutta Firenze desiderava da tempo

23 agosto 2016 10:47

Adv: "A gennaio abbiamo sbagliato tutti. Arrivare quinti? non capiterà più"

24 luglio 2016 12:42

"Voglio far sognare i tifosi. Toledo grande colpo. Rossi resta. Ai tifosi dico..."

23 luglio 2016 12:20

Retroscena Corriere, Della Valle ha offerto il ruolo di Team Manager a Luca Toni. La risposta del bomber...

12 maggio 2016 09:39

Ilicic e la richiesta di cessione a Della Valle. Alonso e Vecino uniti dallo stesso destino..

11 maggio 2016 08:28

Ecco come la Fiesole ha contestato societa e squadra ieri. Sul futuro silenzi che sanno di conferme...

09 maggio 2016 14:15

Sousa vuole rimanere ma per vincere. Ecco la richiesta ad Adv. La verità su Mazzarri ieri a Firenze...

30 aprile 2016 11:03

Della Valle ha tracciato la linea con Pradè. Mammana e Gabigol obiettivi concreti. La cessione illustre...

15 aprile 2016 10:41

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