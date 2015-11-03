Notizie Andrea Della Valle Fiorentina

Bojinov: “Insultai Della Valle e finii fuori rosa. Per questo motivo saltò il mio passaggio all’Inter”
12 marzo 2026 15:58
A. Della Valle su Mihajlovic: "Persona leale, rara nel calcio. Orgoglioso di essere stato il presidente"
18 dicembre 2022 13:30
Andrea Della Valle: "Il calcio non mi manca ma la Fiorentina è sempre nel mio cuore"
26 febbraio 2021 10:05
Pasqual: "Fu Sousa a sancire il mio addio. Sogno di tornare da dirigente dei giovani.."
21 marzo 2020 16:05
ADV: "La Fiorentina è una parte di vita che mi resterà nel cuore. Ricorderò sempre l'esordio e Anfield"
06 giugno 2019 14:54
Andrea Della Valle commosso, i ricordi: tra le telefonate dei bambini, ai braccialetti viola, fino a...
06 giugno 2019 13:02
TIFOSI-DELLA VALLE: SITUAZIONE SENZA RITORNO, A MENO CHE ANDREA... ORA SERVE UNA TREGUA, RIPARTENDO DA CHIESA E DAL 2° TEMPO COL MILAN. “QUESTO” MURIEL... NON S'HA DA RISCATTARE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
13 maggio 2019 01:37
Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio
25 aprile 2019 13:09
Il gol di Ciofani? Andrea Della Valle non ha visto, è andato via a metà primo tempo dallo stadio
07 aprile 2019 15:52
Andrea Della Valle al centro sportivo, pranzo con la squadra. Domani sarà al Franchi
06 aprile 2019 15:14
"Della Valle ha chiesto a Batistuta di essere testimonial viola in Sudamerica, Gabriel è sbiancato"
01 aprile 2019 18:45
ADV: "Niente è più come prima. Vi racconto come Astori rende piu' forte la squadra"
04 marzo 2019 11:18
Andrea Della Valle a Firenze, ci sarà contro l'Inter e contro l'Atalanta mercoledì sera
24 febbraio 2019 12:55
Andrea Della Valle consegna un premio speciale a Pioli al centro sportivo per le 300 panchine in A
14 febbraio 2019 17:49
ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...”
30 gennaio 2019 21:03
Della Valle chiama Corvino. Il patron ha chiesto di prendere Diawara. Con i tifosi...
18 gennaio 2019 13:35
Andrea Della Valle ha fatto sapere che risponderà al comunicato dei Viola Club. Le ultime
17 gennaio 2019 18:13
Della Valle, ad inizio gennaio tornerà a Firenze per parlare con la squadra. Il motivo...
27 dicembre 2018 11:23
Andrea Della Valle è al centro sportivo, ma non seguirà la squadra domenica
07 dicembre 2018 10:06
Diego Della Valle: "Investirò in Tod's. Spero che Andrea abbia la mia stessa voglia di lavorare"
26 novembre 2018 12:01
(VIDEO): Della Valle arriva al centro sportivo ed abbraccia Biraghi e Benassi
02 novembre 2018 12:19
Nardella: “Ho fiducia che i patti con la Fiorentina vengano rispettati”. Mentre per l’areoporto...
26 ottobre 2018 09:15
Corriere Fiorentino, oggi Andrea Della Valle in tribuna con la famiglia di Astori
21 ottobre 2018 11:44
Pioli il normal one che piace a tutti. Diego Della Valle lo chiama sempre, mentre Andrea...
05 ottobre 2018 08:48
COSA SIGNIFICA LA FIORENTINA FUORI DALLA HOLDING DEI DELLA VALLE. I MOTIVI DELLA SCELTA
04 ottobre 2018 00:10
La Nazione: Andrea Della Valle arriva a Firenze, incontro con la squadra e poi il capitolo rinnovi
29 settembre 2018 12:25
Della Valle è furioso, chiederà spiegazioni al palazzo. E intanto rinnova il contratto a Pioli
27 settembre 2018 08:35
Andrea Della Valle assente contro la Spal, mentre a Milano potrebbe rivedersi anche Diego
22 settembre 2018 11:19
CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori
11 settembre 2018 09:12
Della Valle fuori dal Franchi, tutti uniti sarà la nostra forza. Gli applausi a Tomovic la nostra immagine...
26 agosto 2018 23:03
Gazzetta Dello Sport, Domenica Andrea Della Valle sarà in tribuna per Fiorentina-Chievo. Corvino gli ha detto...
24 agosto 2018 08:45
Stadio, ADV oggi a Firenze per conoscere la nuova squadra e per porre fine alle polemiche. Domenica..
23 agosto 2018 08:47
(VIDEO): Quando ADV attaccava Mauro e difendeva la viola, a Sky sui torti arbitrali
24 luglio 2018 19:50
Nardella: "Abbiamo fatto ciò che dovevamo per lo stadio. Ora i DV si facciano avanti. Basta giocare"
19 luglio 2018 09:35
LETTERA APERTA AD ANDREA DELLA VALLE
16 luglio 2018 22:36
Gazzetta, Della Valle farà visita alla squadra a Moena. Pioli in Trentino deciderà il futuro dei giovani
03 luglio 2018 09:24
Andrea Della Valle al centro sportivo Davide Astori prima della partenza verso Milano
19 maggio 2018 10:54
LA FIORENTINA RIPARTE DA ANDREA DELLA VALLE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI
14 maggio 2018 01:44
Della Valle: "Stagione da incorniciare, grazie ai tifosi. Il futuro sarà molto positivo"
13 maggio 2018 18:25
Corriere dello Sport: Andrea Della Valle sarà al "Franchi" in occasione di Fiorentina-Cagliari
12 maggio 2018 12:30
VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero
01 maggio 2018 13:02
Andrea Della Valle vuole essere presente stasera. Con la Lazio partita decisiva
18 aprile 2018 11:18
Il racconto del week-end di ADV. A fine mese il punto per la prossima stagione
16 aprile 2018 10:25
CdS Stadio, Andrea Della Valle con ogni probabilità sarà sugli spalti. 30.000 spettatori attesi alle 12.30
15 aprile 2018 09:42
ADV CON LA SQUADRA, FRANCHI QUASI ESAURITO. FIRENZE SEGUE IL SUO SOGNO
14 aprile 2018 14:22
Corriere Fiorentino, Andrea Della Valle oggi è a Firenze. Sarà in tribuna con la Spal?
14 aprile 2018 09:52
La lettera di Andrea Della Valle per Mondonico: "Caro Emiliano sei stato un pezzo di storia della Fiorentina..."
29 marzo 2018 18:27
Gazzetta Dello Sport, tra oggi e domani Della Valle è in città. Sabato al Franchi con il Crotone...
28 marzo 2018 09:39
Della Valle fuori dal Franchi si commuove: "Questa è Firenze". Il patron legge tutte le lettere
07 marzo 2018 14:43
Brovarone: "I Della Valle non hanno mai raccontato la verità, ADV unico innocente. Pradè ha rubato i soldi o investito per la squadra?"
13 febbraio 2018 08:47
LA VOCE DEL PADRONE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
08 febbraio 2018 14:15
La Nazione, Andrea Della Valle non ci sarà Venerdì allo stadio ma incontrerà la squadra al centro sportivo
07 febbraio 2018 09:51
Blitz di A. Della Valle in vista della Juve: Nazione e Corriere si sbilanciano...
06 febbraio 2018 09:46
Andrea Della Valle è uno dei 30 uomini più eleganti d'Italia, la classifica della rivista GQ
09 gennaio 2018 12:44
Gazzetta: Andrea Della Valle con gli occhi lucidi e quella frase ripetuta: “Io amo Firenze”...
21 dicembre 2017 08:55
Corriere fiorentino, la delusione sta passando ad Andrea Della Valle, entro natale torna allo stadio Franchi?
15 ottobre 2017 10:38
Repubblica, Andrea Della Valle venerdi sarà a Firenze, vuole parlare ai tifosi per provare a ricucire ll strappo
11 settembre 2017 11:59
Sousa: 'Diego Della Valle non ha voluto fare una Fiorentina forte, Andrea non decide. Adesso vi racconto tutto'
31 agosto 2017 10:19
ADV, mantiene le promesse: non sarà al Franchi domani
26 agosto 2017 11:26
Bernardeschi due anni fa era praticamente della Juventus, poi Diego e Andrea Della Valle bloccarono tutto
22 giugno 2017 10:53
Cognigni: "Non potete accusarci di non metterci passione, noi sempre vicini alla città. Sono preoccupato per Andrea"
28 maggio 2017 23:16
Adv e tifoseria della Fiorentina: c'è rimasta un'ultima possibilità per tornare insieme. Andrea tocca a te
27 maggio 2017 20:16
IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
26 maggio 2017 22:45
Diego Della Valle: "Mi sono allontanato completamente della Fiorentina. Ad Andrea faccio una domanda..."
22 maggio 2017 08:22
SILENZIO, PARLA ANDREA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
08 maggio 2017 23:22
UN WEEK-END DA LEONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
02 maggio 2017 12:30
Quando Andrea Della Valle riuscì a far restare Bernardeschi che era ad un passo dalla Juventus
22 aprile 2017 11:33
CdS: ADV vuole essere allo stadio, arriverà in extremis. Presente tutta la dirigenza bolognese...
02 aprile 2017 10:32
Della Valle: "Contenti che Kalinic sia rimasto. L'offerta sembrava davvero irrinunciabile per tutti"
21 gennaio 2017 16:59
Della Valle: "Tutti contenti per stasera. Non sono vere le cifre che sento per Kalinic"
15 gennaio 2017 23:58
Anche Andrea Della Valle carica la squadra in vista della trasferta di Roma
17 dicembre 2016 18:40
CARO ANDREA, A QUESTA FIORENTINA SERVONO ALMENO 3 TITOLARI VERI
16 dicembre 2016 13:39
ADV: "Spero siano le ultime sviste arbitrali. Gonzalo? Tocca a lui. Stadio siamo vicini. Sousa..."
04 dicembre 2016 23:37
Della Valle ha deciso, a gennaio nuovi acquisti e qualche cessione se la Fiorentina continua così
09 novembre 2016 12:20
ADV: "Siamo più forti dello scorso anno. Faremo divertire i tifosi. L'obiettivo di quest'anno..."
05 novembre 2016 21:58
ADV: "Prova di personalità, dopo mercoledì ci voleva ma ne ero sicuro. Tre punti pesanti"
29 ottobre 2016 21:13
Ci sarà un faccia a faccia tra Sousa e ADV. Tutti i motivi che hanno portato allo sfogo del tecnico
29 ottobre 2016 10:29
Il ritorno di Andrea, in tre mosse il presidente vuole dare la scossa alla Fiorentina
28 ottobre 2016 09:51
ADV e la giornata passata nello spogliatoio viola, la sera a cena con Sousa. Con il gruppo..
09 ottobre 2016 12:41
Renzi scende negli spogliatoi per salutare la Fiorentina. Intanto ADV abbraccia Montella e si gode Antognoni
26 settembre 2016 09:46
Della Valle e la sua partita all'interno dello spogliatoio viola. Antognoni rivela: "Posso tornare in società"
19 settembre 2016 13:12
Andrea Della Valle ha incontrato ieri il tifo viola dopo il duro comunicato. Ecco cosa ha risposto la Fiorentina ai suoi tifosi
11 settembre 2016 10:11
Andrea Della Valle: "Aiuteremo chi ha perso tutto nel terremoto. Bandiera viola a mezz'asta"
25 agosto 2016 19:47
Andrea Della Valle incontra Antognoni, l'incontro che tutta Firenze desiderava da tempo
23 agosto 2016 10:47
Adv: "A gennaio abbiamo sbagliato tutti. Arrivare quinti? non capiterà più"
24 luglio 2016 12:42
"Voglio far sognare i tifosi. Toledo grande colpo. Rossi resta. Ai tifosi dico..."
23 luglio 2016 12:20
Retroscena Corriere, Della Valle ha offerto il ruolo di Team Manager a Luca Toni. La risposta del bomber...
12 maggio 2016 09:39
Ilicic e la richiesta di cessione a Della Valle. Alonso e Vecino uniti dallo stesso destino..
11 maggio 2016 08:28
Ecco come la Fiesole ha contestato societa e squadra ieri. Sul futuro silenzi che sanno di conferme...
09 maggio 2016 14:15
Sousa vuole rimanere ma per vincere. Ecco la richiesta ad Adv. La verità su Mazzarri ieri a Firenze...
30 aprile 2016 11:03
Archivio