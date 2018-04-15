CdS Stadio, Andrea Della Valle con ogni probabilità sarà sugli spalti. 30.000 spettatori attesi alle 12.30

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle dopo aver passato il Sabato al centro sportivo per stare vicino alla s...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle dopo aver passato il Sabato al centro sportivo per stare vicino alla squadra, oggi alle 12.30 salvo imprevisti lavorativi dell'ultimo minuto sarà in tribuna. Per parlare con la stampa riguardo alle vicende della società e del nuovo stadio è presto e ci sarà sicuramente tempo a fine stagione ma esserci fisicamente, più che a parole appare molto importante.

Insieme al sostegno del Presidente anche Firenze si compatta e sono circa 30.000 gli spettatori attesi al Franchi. "L'unione fa la forza", un mantra che segue fedelmente Stefano Pioli ed oggi sono tutti uniti per spingere la Fiorentina contro l'ostica Spal di Leonardo Semplici.