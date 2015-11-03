Notizie Fiorentina Spal Fiorentina

Repubblica, La Fiorentina segue Fares: gli ottimi rapporti con la Spal potrebbero essere un vantaggio
18 maggio 2020 14:22
Semplici su Dabo: "Ha una gran voglia di rendersi utile. Gli manca il campo, domani gioca.."
14 gennaio 2020 14:13
Pasqual: "Pezzella ha spinto i viola fuori dal buio.La SPAL non meritava di perdere.."
14 gennaio 2020 08:32
Borghi: "Il gol di Pezzella svolta la stagione. Boa e Chiesa fuori posizione.."
13 gennaio 2020 21:39
Amoruso: "Ieri zero idee di gioco. Pulgar incapace di verticalizzare. Badelj deve giocare.."
13 gennaio 2020 19:55
FORM. UFFICIALE: BENASSI TITOLARE, TANDEM CHIESA-BOATENG. CUTRONE IN PANCHINA
12 gennaio 2020 14:41
Pupo: "Quanta sofferenza col Bologna. Con la SPAL i tre punti. Quando conobbi Commisso.."
10 gennaio 2020 14:05
Squalificati, Tomovic salta Firenze. Berardi stop due giornate. La lista dei dieci fermati..
08 gennaio 2020 14:39
Antognoni: "Con la SPAL tre punti obbligatori. Vedo una viola più combattiva.."
08 gennaio 2020 14:30
Kurtic - Parma, trattativa ai dettagli. Lo sloveno evita così il ritorno al Franchi domenica?
07 gennaio 2020 15:05
Tomovic espulso contro il Verona. Sarà squalificato e salterà la gara coi viola domenica
05 gennaio 2020 17:53
Gazzetta, la Fiorentina ridimensiona la Spal e martedì arriva l'esame Inter...
23 settembre 2018 10:11
Corriere Fiorentino: Chiesa, quando il goal è un abbraccio di famiglia, nel luna park viola giornata al bacio aspettando San Siro...
23 settembre 2018 09:11
Semplici: “Trovato una squadra in salute, perso per gli episodi. La Fiorentina in Europa...”
22 settembre 2018 20:30
Pagnini: "Ghersini? Meravigliato della designazione, non è una partita di fine stagione. Ai tempi di Farina..."
22 settembre 2018 10:20
Prima di Fiorentina-Spal leggi gratuitamente "Il tifoso viola". Tanti i contenuti ed anche un po' di Labaroviola...
22 settembre 2018 09:57
(VIDEO): Fiorentina-Spal un match pieno di storia recente e remota...
22 settembre 2018 09:18
Gazzetta, Pioli vede il bicchiere mezzo pieno e si complimenta con i ragazzi: "Continuiamo così" e con la Spal...
20 settembre 2018 10:17
CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski
18 settembre 2018 11:30
ACF, vendita biglietti per Fiorentina-Spal da oggi. Questi i prezzi...
03 settembre 2018 17:18
Ferrara scrive: “Tifosi viola, avete vinto voi! L’ironia di un coro e il Franchi sorride”
17 aprile 2018 10:21
Quei vecchi problemi che sembravano lontani rischiano di complicare la rincorsa all’Europa
16 aprile 2018 10:13
La Fiorentina sbatte contro la Spal, al Franchi non si va oltre lo 0-0
15 aprile 2018 14:08
La Fiorentina crea tanto ma non trova il gol, al Franchi si resta sullo 0-0
15 aprile 2018 13:03
Orsato assegna il rigore alla Spal ma il VAR lo cancella, non c'è fallo di Vitor Hugo su Felipe
15 aprile 2018 12:33
Gazzetta Dello Sport, Simeone a caccia del poker la Fiorentina della settima. Avanti in direzione Europa...
15 aprile 2018 09:50
CdS Stadio, Andrea Della Valle con ogni probabilità sarà sugli spalti. 30.000 spettatori attesi alle 12.30
15 aprile 2018 09:42
Probabile formazione: torna Chiesa titolare, in difesa Milenkovic. Il modulo...
15 aprile 2018 09:30
I convocati da Pioli per la partita contro la SPAL: non c'è Thereau
14 aprile 2018 17:23
Corriere Fiorentino, Andrea Della Valle oggi è a Firenze. Sarà in tribuna con la Spal?
14 aprile 2018 09:52
Corriere Fiorentino: con la Spal il Franchi spingerà la squadra, attesi 30.000 spettatori
14 aprile 2018 09:11
Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."
14 aprile 2018 09:04
Il "bigliettone" piace. Adesso l'obiettivo è 30.000 spettatori contro la Spal. Poi...
12 aprile 2018 10:26
Riempiamo il Franchi domenica alle 12:30! L’appello da far girare a tutti i tifosi viola
10 aprile 2018 10:25
Con la Spal non sarà una passeggiata, la squadra di Semplici viene da 6 risultati utili consecutivi. Attenta Fiorentina...
10 aprile 2018 09:41
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