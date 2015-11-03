Notizie Fiorentina Spal Fiorentina

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Repubblica, La Fiorentina segue Fares: gli ottimi rapporti con la Spal potrebbero essere un vantaggio

18 maggio 2020 14:22

Semplici su Dabo: "Ha una gran voglia di rendersi utile. Gli manca il campo, domani gioca.."

14 gennaio 2020 14:13

Pasqual: "Pezzella ha spinto i viola fuori dal buio.La SPAL non meritava di perdere.."

14 gennaio 2020 08:32

Borghi: "Il gol di Pezzella svolta la stagione. Boa e Chiesa fuori posizione.."

13 gennaio 2020 21:39

Amoruso: "Ieri zero idee di gioco. Pulgar incapace di verticalizzare. Badelj deve giocare.."

13 gennaio 2020 19:55

FORM. UFFICIALE: BENASSI TITOLARE, TANDEM CHIESA-BOATENG. CUTRONE IN PANCHINA

12 gennaio 2020 14:41

Pupo: "Quanta sofferenza col Bologna. Con la SPAL i tre punti. Quando conobbi Commisso.."

10 gennaio 2020 14:05

Squalificati, Tomovic salta Firenze. Berardi stop due giornate. La lista dei dieci fermati..

08 gennaio 2020 14:39

Antognoni: "Con la SPAL tre punti obbligatori. Vedo una viola più combattiva.."

08 gennaio 2020 14:30

Kurtic - Parma, trattativa ai dettagli. Lo sloveno evita così il ritorno al Franchi domenica?

07 gennaio 2020 15:05

Tomovic espulso contro il Verona. Sarà squalificato e salterà la gara coi viola domenica

05 gennaio 2020 17:53

Gazzetta, la Fiorentina ridimensiona la Spal e martedì arriva l'esame Inter...

23 settembre 2018 10:11

Corriere Fiorentino: Chiesa, quando il goal è un abbraccio di famiglia, nel luna park viola giornata al bacio aspettando San Siro...

23 settembre 2018 09:11

Semplici: “Trovato una squadra in salute, perso per gli episodi. La Fiorentina in Europa...”

22 settembre 2018 20:30

Pagnini: "Ghersini? Meravigliato della designazione, non è una partita di fine stagione. Ai tempi di Farina..."

22 settembre 2018 10:20

Prima di Fiorentina-Spal leggi gratuitamente "Il tifoso viola". Tanti i contenuti ed anche un po' di Labaroviola...

22 settembre 2018 09:57

(VIDEO): Fiorentina-Spal un match pieno di storia recente e remota...

22 settembre 2018 09:18

Gazzetta, Pioli vede il bicchiere mezzo pieno e si complimenta con i ragazzi: "Continuiamo così" e con la Spal...

20 settembre 2018 10:17

CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski

18 settembre 2018 11:30

ACF, vendita biglietti per Fiorentina-Spal da oggi. Questi i prezzi...

03 settembre 2018 17:18

Ferrara scrive: “Tifosi viola, avete vinto voi! L’ironia di un coro e il Franchi sorride”

17 aprile 2018 10:21

Quei vecchi problemi che sembravano lontani rischiano di complicare la rincorsa all’Europa

16 aprile 2018 10:13

La Fiorentina sbatte contro la Spal, al Franchi non si va oltre lo 0-0

15 aprile 2018 14:08

La Fiorentina crea tanto ma non trova il gol, al Franchi si resta sullo 0-0

15 aprile 2018 13:03

Orsato assegna il rigore alla Spal ma il VAR lo cancella, non c'è fallo di Vitor Hugo su Felipe

15 aprile 2018 12:33

Gazzetta Dello Sport, Simeone a caccia del poker la Fiorentina della settima. Avanti in direzione Europa...

15 aprile 2018 09:50

CdS Stadio, Andrea Della Valle con ogni probabilità sarà sugli spalti. 30.000 spettatori attesi alle 12.30

15 aprile 2018 09:42

Probabile formazione: torna Chiesa titolare, in difesa Milenkovic. Il modulo...

15 aprile 2018 09:30

I convocati da Pioli per la partita contro la SPAL: non c'è Thereau

14 aprile 2018 17:23

Corriere Fiorentino, Andrea Della Valle oggi è a Firenze. Sarà in tribuna con la Spal?

14 aprile 2018 09:52

Corriere Fiorentino: con la Spal il Franchi spingerà la squadra, attesi 30.000 spettatori

14 aprile 2018 09:11

Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."

14 aprile 2018 09:04

Il "bigliettone" piace. Adesso l'obiettivo è 30.000 spettatori contro la Spal. Poi...

12 aprile 2018 10:26

Riempiamo il Franchi domenica alle 12:30! L’appello da far girare a tutti i tifosi viola

10 aprile 2018 10:25

Con la Spal non sarà una passeggiata, la squadra di Semplici viene da 6 risultati utili consecutivi. Attenta Fiorentina...

10 aprile 2018 09:41

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