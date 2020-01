Il noto cantante fiorentino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

“Conobbi il presidente Commisso quando io ed altri cantanti ci esibivano alcune discoteche allora gestite dal presidente viola. E’ vivace, con lui la piazza è tornata a sperare in bene, l’inizio è sempre difficoltoso.Col Bologna ho sofferto tanto, che rabbia per il pari. Spero che l’arrivo di Iachini porti grinta, è la sua cifra del resto, e che si possa ripartire con la Spal tornando alla vittoria. C’è il problema del gol. Serve rinforzare l’attacco e poi il portiere deve maturare. Come dar carica alla Fiorentina? Attraverso la mia canzone ‘Su di Noi‘ che quest’anno compie quarant’anni dalla pubblicazione.