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Notizie Pupo Fiorentina

Pupo: “La Fiorentina merita amore e passione. Vorrei risentire la mia canzone al Franchi”

15 maggio 2026 16:50

Pupo: “Fiorentina in A e Arezzo in B, sono queste le piccole soddisfazioni che colorano la nostra vita"

04 maggio 2026 11:21

Pupo piange Commisso: "Da lassù contribuirai al miracolo per la Fiorentina"

17 gennaio 2026 12:18

Pupo: “Situazione dolorosa, sì, ma la salvezza può diventare il nostro motivo per tornare a gioire”

17 novembre 2025 10:55

Pupo: "Mi sono rifiutato di vedere Fiorentina-Juventus. Smetto di seguire il calcio fino alla fine dell'anno"

07 novembre 2023 13:35

Fiorentina-Juventus si gioca. Dopo la decisione Pupo si sfoga con un commento social: "Vergogna"

05 novembre 2023 18:28

Pupo: "Juve difficile da battere, quest'anno vincerà lo Scudetto. Il vero Vlahovic l'abbiamo visto noi

05 novembre 2023 09:56

Pupo: "Grazie Biraghi per essere rimasto alla Fiorentina e non essere andato all'Inter, amore vero"

12 aprile 2023 21:40

Pupo: "La Fiorentina si giocherà le sue carte nelle coppe, Cremonese avversaria abbordabile"

01 marzo 2023 21:11

Pupo: "La Fiorentina è una buona squadra. Speriamo in un finale meno thriller"

14 agosto 2022 09:03

Polemiche su Pupo per aver detto: "Rutti e peti liberi indirizzati alla Juventus". Si difende: "Goliardia"

20 aprile 2022 17:14

Pupo rivela: "Ho fatto un sogno, Ikonè come Salah, rifila una doppietta alla Juventus come nel 2015"

19 aprile 2022 21:57

Pupo: "Speravo che Vlahovic facesse flop all'esordio alla Juve, invece il traditore ha avuto l'erezione"

07 febbraio 2022 12:02

Pupo furioso: "Una buffonata, rispetto per i tifosi della Fiorentina. Volevo Vlahovic in tribuna"

28 gennaio 2022 19:46

Pupo promette: "Non sono la Ferilli, se Fiorentina vince un trofeo canto con Commisso e Biraghi"

17 gennaio 2022 15:45

Pupo a Balotelli: "Fai un pensierino alla Fiorentina, abbiamo bisogno di un campione come te". La risposta...

23 ottobre 2020 22:09

Pupo a Icardi: "Vieni alla Fiorentina". Il centravanti sorride ma non risponde, il racconto

09 aprile 2020 14:40

Pupo: "Commisso è un grande opportunità per Firenze. Noi tifosi dobbiamo tenercelo stretto"

23 marzo 2020 23:50

Pupo: "Dura la domenica senza Fiorentina ma ecco il rimedio. Indimenticabile la partita del 1982"

19 marzo 2020 13:14

Pupo: "Quanta sofferenza col Bologna. Con la SPAL i tre punti. Quando conobbi Commisso.."

10 gennaio 2020 14:05

Pupo al Grande Fratello: "Wanda mi ha promesso che porta Icardi alla Fiorentina". La risposta di Wanda Nara...

08 gennaio 2020 23:44

(VIDEO): Pupo al Torrino d’oro canta “Firenze Santa Maria Novella” e guai a chi parla male di Antognoni...

06 settembre 2019 10:15

Ancora Muriel: "Vi racconto la mia esultanza per le mie figlie e per Firenze"

08 febbraio 2019 11:10

Pupo: "Chiesa da 10 e lode, finalmente Cholito gol! Una serata che passerà alla storia.."

31 gennaio 2019 15:41

Pupo: "Gli arbitri ci hanno fatto un regalo? Con tutto quello che ci è stato rubato in passato..."

01 ottobre 2018 17:27

Novità al Franchi, a fine partita ci sarà sempre "Firenze Santa Maria Novella" di Pupo

01 maggio 2018 01:23

Pupo: "Visto che i Della Valle si stanno allontanando noi tifosi viola dobbiamo avvicinarci ancora di più alla Fiorentina"

25 agosto 2017 23:24

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