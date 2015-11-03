Notizie Pupo Fiorentina

Pupo: “La Fiorentina merita amore e passione. Vorrei risentire la mia canzone al Franchi”
15 maggio 2026 16:50
Pupo: “Fiorentina in A e Arezzo in B, sono queste le piccole soddisfazioni che colorano la nostra vita"
04 maggio 2026 11:21
Pupo piange Commisso: "Da lassù contribuirai al miracolo per la Fiorentina"
17 gennaio 2026 12:18
Pupo: “Situazione dolorosa, sì, ma la salvezza può diventare il nostro motivo per tornare a gioire”
17 novembre 2025 10:55
Pupo: "Mi sono rifiutato di vedere Fiorentina-Juventus. Smetto di seguire il calcio fino alla fine dell'anno"
07 novembre 2023 13:35
Fiorentina-Juventus si gioca. Dopo la decisione Pupo si sfoga con un commento social: "Vergogna"
05 novembre 2023 18:28
Pupo: "Juve difficile da battere, quest'anno vincerà lo Scudetto. Il vero Vlahovic l'abbiamo visto noi
05 novembre 2023 09:56
Pupo: "Grazie Biraghi per essere rimasto alla Fiorentina e non essere andato all'Inter, amore vero"
12 aprile 2023 21:40
Pupo: "La Fiorentina si giocherà le sue carte nelle coppe, Cremonese avversaria abbordabile"
01 marzo 2023 21:11
Pupo: "La Fiorentina è una buona squadra. Speriamo in un finale meno thriller"
14 agosto 2022 09:03
Polemiche su Pupo per aver detto: "Rutti e peti liberi indirizzati alla Juventus". Si difende: "Goliardia"
20 aprile 2022 17:14
Pupo rivela: "Ho fatto un sogno, Ikonè come Salah, rifila una doppietta alla Juventus come nel 2015"
19 aprile 2022 21:57
Pupo: "Speravo che Vlahovic facesse flop all'esordio alla Juve, invece il traditore ha avuto l'erezione"
07 febbraio 2022 12:02
Pupo furioso: "Una buffonata, rispetto per i tifosi della Fiorentina. Volevo Vlahovic in tribuna"
28 gennaio 2022 19:46
Pupo promette: "Non sono la Ferilli, se Fiorentina vince un trofeo canto con Commisso e Biraghi"
17 gennaio 2022 15:45
Pupo a Balotelli: "Fai un pensierino alla Fiorentina, abbiamo bisogno di un campione come te". La risposta...
23 ottobre 2020 22:09
Pupo a Icardi: "Vieni alla Fiorentina". Il centravanti sorride ma non risponde, il racconto
09 aprile 2020 14:40
Pupo: "Commisso è un grande opportunità per Firenze. Noi tifosi dobbiamo tenercelo stretto"
23 marzo 2020 23:50
Pupo: "Dura la domenica senza Fiorentina ma ecco il rimedio. Indimenticabile la partita del 1982"
19 marzo 2020 13:14
Pupo: "Quanta sofferenza col Bologna. Con la SPAL i tre punti. Quando conobbi Commisso.."
10 gennaio 2020 14:05
Pupo al Grande Fratello: "Wanda mi ha promesso che porta Icardi alla Fiorentina". La risposta di Wanda Nara...
08 gennaio 2020 23:44
(VIDEO): Pupo al Torrino d’oro canta “Firenze Santa Maria Novella” e guai a chi parla male di Antognoni...
06 settembre 2019 10:15
Ancora Muriel: "Vi racconto la mia esultanza per le mie figlie e per Firenze"
08 febbraio 2019 11:10
Pupo: "Chiesa da 10 e lode, finalmente Cholito gol! Una serata che passerà alla storia.."
31 gennaio 2019 15:41
Pupo: "Gli arbitri ci hanno fatto un regalo? Con tutto quello che ci è stato rubato in passato..."
01 ottobre 2018 17:27
Novità al Franchi, a fine partita ci sarà sempre "Firenze Santa Maria Novella" di Pupo
01 maggio 2018 01:23
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