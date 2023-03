Pupo: “La Fiorentina si giocherà le sue carte nelle coppe, Cremonese avversaria abbordabile”

Intervenuto sulle colonne di Leggo, il noto cantautore toscano Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha detto la sua riguardo l’attuale momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Una partita può fare tutta la differenza del mondo. Soprattutto se è uno scontro diretto. Lo sappiamo bene noi tifosi viola dopo il secco 3-0 rifilato lunedì al Verona. Tre gol e altrettanti punti in più in classifica che sono stati un vero toccasana per la città di Firenze. In soli 90 minuti le nubi scure cariche di pioggia, che si intravedevano minacciose all’orizzonte, sono state spazzate via da forti raffiche di vento, ossia dai gol di Barak, Cabral e Biraghi. Il gol di quest’ultimo, su punizione da oltre 57 metri, è stato davvero uno spettacolo. Sabato ci attende la delicata sfida contro il Milan, che non sembra al massimo della forma, ma sicuramente in ripresa dopo gli ultimi successi. E poi ci giochiamo le nostre carte negli ottavi di Conference League e in semifinale di Coppa Italia, dove la Cremonese sembra un avversaria tutt’altro che imbattibile”.

L’ATTACCO DI COMMISSO