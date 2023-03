Commisso attacca: “In Italia i furbi vengono aiutati ma le regole vanno rispettate e valgono per tutti”

Rocco Commisso, nel corso del suo intervento a Careggi, ha parlato anche della situazione attuale del calcio italiano, queste le parole del patron della Fiorentina su questo argomento:

L’Italia sta peggiorando, nelle altre nazioni stanno andando meglio le cose sotto il profilo dei ricavi, il problema dell’Italia sono i troppi monumenti, che sono buoni per i turisti ma vogliono fare anche dello stadio un monumento, questo non è giusto. Oggi non si cammina con la 500 di 40 anni fa, nessuno vuole camminare con una macchina che è stata fatta 40 anni fa. Lo stadio non me lo hanno fatto fare, oggi sarebbe stato quasi finito. Qui lo stadio si vive 3 ore a settimana quando si gioca e non tutta la settimana, cosi non si alzano i ricavi.

In Italia ci sono i furbi, certe squadre sono state aiutate e ci sono state delle falle nel regolamento che le hanno aiutate, ognuno di noi ha la responsabilità di rispettare la legge, questo non è buono per il calcio italiano. Se ci sono delle regole vanno rispettate. In Italia le cose non vanno bene e lo dimostra il fatto per 2 volte l’Italia non è andata ai mondiali, spero che le cose cambieranno”