Commisso: “Milan ha incassato da una partita 9 milioni, noi incassiamo 8 milioni in un’intera stagione”

Rocco Commisso è stato ospite dell’evento organizzato a Careggi sul tema calcio e imprenditorialità con il confronto tra il modello degli Stati Uniti e quello italiano, queste le parole del patron della Fiorentina raccolte da Radio Bruno:

“Si aspettavano che questo stupido Rocco comprasse tutto con la sua ricchezza ma non si può fare perchè c’è il Fair Play Finanziario e noi non facciamo imbrogli, ma non parlo solo in Italia, anche in Spagna e in Inghilterra, forse anche più grossi. I miei soldi sono fatti con il sudore e li investo con intelligenza. Io faccio debiti in America e porto in Italia i soldi veri, la Fiorentina non ha debiti. Io non cammino con nessuna scorta a Firenze, le critiche sono tante ma sono una minoranza ma è la minoranza quella che parla di più. Ho messo in vendita la Fiorentina 3 anni fa ma nessun fiorentino vuole comprarla, rimane solo lo stupido americano

Ho comprato la Fiorentina per 165 milioni ma in 4 anni ho già investito 400 milioni, ma i ricavi non sono aumentati, c’è stato il Covid di mezzo ed ho aiutato anche tanti ospedali. Speriamo che il Viola Park verrà inaugurato nei prossimi mesi, sarà una grandezza e rimarrà per sempre a Firenze, sarà il più bello d’Italia e forse il più bello del mondo. Tutti quelli che lo vengono a vedere rimangano a bocca aperta

L’Italia sta peggiorando, nelle altre nazioni stanno andando meglio le cose sotto il profilo dei ricavi, il problema dell’Italia sono i troppi monumenti, che sono buoni per i turisti ma vogliono fare anche dello stadio un monumento, questo non è giusto. Oggi non si cammina con la 500 di 40 anni fa, nessuno vuole camminare con una macchina che è stata fatta 40 anni fa. Lo stadio non me lo hanno fatto fare, oggi sarebbe stato quasi finito. Qui lo stadio si vive 3 ore a settimana quando si gioca e non tutta la settimana, cosi non si alzano i ricavi.

Il comune sta facendo lo stadio, noi gli appoggiamo su questo ma ci vorranno 3/4 anni, non lo so. Noi vogliamo alzare i ricavi, in America per vedere una partita si spendono anche 1000 euro, a Firenze noi vendiamo abbonamento a 250 euro per un’intera stagione. Il Milan ha incassato per una partita 9 milioni di euro dallo stadio, noi incassiamo 8 milioni in un’intera stagione, come possiamo competere noi con loro?

In Italia ci sono i furbi, certe squadre sono state aiutate e ci sono state delle falle nel regolamento che le hanno aiutate, ognuno di noi ha la responsabilità di rispettare la legge, questo non è buono per il calcio italiano. Se ci sono delle regole vanno rispettate. In Italia le cose non vanno bene e lo dimostra il fatto per 2 volte l’Italia non è andata ai mondiali, spero che le cose cambieranno”

