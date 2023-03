Retroscena Repubblica, Italiano ha bloccato cessione Cabral. Via libera solo in caso di sostituto top

Come scrive questa mattina La Repubblica, Cabral non è nuovo a questo tipo di strisce positive: con la maglia del Basilea, tra luglio e agosto 2021, segnò 14 gol consecutivi in 8 partite, tra campionato svizzero e Conference. In una di queste gare, con la tripletta all’Hammarby stregò il direttore tecnico Burdisso che al momento di scegliere il successore di Vlahovic indicò in Arthur il profilo giusto. A gennaio invece è stato Italiano, con la società a blindare il brasiliano: Cabral aveva tante richieste in serie A, ma il tecnico fu chiaro nel ribadire che soltanto in caso di un acquisto top avrebbe dato il via libera per la cessione. Ad aiutare Cabral è stato però anche il fattore extra campo.

Per sentire meno la “saudade” del suo Paese diversi amici brasiliani sono venuti a trovarlo. Nel tempo libero Cabral appena può coccola il figlio Helio Liam, chiamato con il nome del padre, mentre nello spogliatoio il sorriso di Dodò e la vicinanza di Igor sono stati fondamentali a farlo integrare. I tre hanno festeggiato le reti recenti con balli e piroette da capoeira, nel perfetto stile brasiliano.

E poi c’è il rapporto con Firenze, una piazza esigente e che richiede tanto: «Non mi pesano le critiche, sapevo da quando sono arrivato che qui ci sarebbero state grandi pressioni», ha detto Cabral dopo la vittoria in Portogallo, dimostrando grande rispetto dei tifosi e poca voglia di fare polemica.

Quei tifosi che inizialmente hanno criticato, ma che piano piano nelle difficoltà si sono stretti intorno ad Arturone, come è stato ribattezzato dai tifosi viola anche sui social. Non solo, l’esultanza mimando il Var è stato il detonatore dell’amore e della simpatia: in tanti hanno visto nel gesto di Cabral l’ironia vera fiorentina, quella del prendersi sul serio ma fino a un certo punto. E così, in un’ipotetica corsa alla presidenza dell’attacco viola Cabral batterebbe Jovic con una maggioranza assoluta di consensi nel tifo.

Il rapporto fra i due resta però buono: Luka è stato uno dei primi ad abbracciarlo dopo il gol allo Spezia e la competizione è leale. Adesso ad Arthur tocca il difficile, confermarsi partita dopo partita e portare la Fiorentina verso un trofeo. A quel punto, a suon di gol, qualsiasi ingombrante paragone con il passato sarebbe definitivamente cancellato.