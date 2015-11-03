Notizie Italiano Fiorentina

Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"
09 maggio 2026 22:33
Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"
02 maggio 2026 23:00
Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"
01 maggio 2026 15:59
Giaccherini: “Italiano ha fatto bene alla Fiorentina e al Bologna, per me è arrivato il momento per una grande”
26 aprile 2026 19:15
Futuro di Italiano in bilico. Moretto svela: "E' molto apprezzato da diversi club di Serie A"
15 aprile 2026 15:58
Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese
12 aprile 2026 20:01
Corriere Fiorentino: “Italiano nervoso sullo staff medico della Fiorentina, Palladino voleva cambiarlo”
11 aprile 2026 09:44
Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"
08 aprile 2026 23:28
TMW titola: "Se Conte accettasse la chiamata dell'Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli"
08 aprile 2026 14:42
Bucchioni: “Italiano primo candidato per la panchina del Napoli a giugno. Conte Ct della Nazionale?”
06 aprile 2026 19:10
Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti
19 marzo 2026 23:47
Bernardeschi: "Sousa è stato come un padre: è stato l'allenatore che umanamente mi ha trasmesso di più"
11 marzo 2026 22:14
Tuttosport rivela: "Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione"
06 marzo 2026 13:34
Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi
27 febbraio 2026 14:14
Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori
11 febbraio 2026 23:41
I problemi della Fiorentina? No, le soluzioni. Palladino e Italiano, due percorsi da rivalutare totalmente
02 febbraio 2026 11:42
Italiano toglie dal mercato Dominguez: "Rimarrà con noi, abbiamo un bellissimo rapporto"
21 gennaio 2026 22:14
Italiano: “Sohm simile a Fabbian, ha sempre lavorato bene nei tre ruoli del centrocampo”
21 gennaio 2026 16:34
Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”
20 gennaio 2026 09:39
Italiano: "La Fiorentina ha tutto il tempo di dimostrare il suo valore, nel girone di ritorno si può sistemare"
18 gennaio 2026 18:18
Italiano: "Ho i brividi vedendo le foto di Commisso, perdiamo un uomo che era umile e buono"
18 gennaio 2026 17:51
Cecchi: "Commisso ha amato la Fiorentina come pochi, un uomo d'altri tempi che ha vissuto per il calcio"
17 gennaio 2026 15:18
Italiano ricorda Commisso: "Io e lui siamo stati come un padre e un figlio, un rapporto speciale"
17 gennaio 2026 11:58
Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini
07 gennaio 2026 12:40
Italiano su Dominguez: "Adesso sta giocando di più, se si rispettano le scelte non si creano problemi"
03 gennaio 2026 19:24
La doppietta di Neres manda al tappeto il Bologna di Italiano: il Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa
22 dicembre 2025 22:45
Supercoppa Italiana: Il Bologna supera l'Inter, per Italiano quinta finale nelle ultime 4 stagioni
19 dicembre 2025 22:58
Italiano ricorda la Fiorentina: "Con l'Inter in finale andammo in vantaggio, poi loro fecero una grande prestazione"
18 dicembre 2025 14:07
Ritrovo tra ex Fiorentina in Arabia: Bonaventura riabbraccia Italiano ed il suo staff
17 dicembre 2025 19:33
Spalletti: "Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui"
13 dicembre 2025 18:41
Italiano: "Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende"
04 dicembre 2025 22:44
Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”
29 novembre 2025 16:13
Italiano: "Tutte in Europa hanno esterni in grado di saltare l'uomo." Solo la Fiorentina non ne ha
28 novembre 2025 13:52
Il Bologna di Italiano vince 0-3 a Udine e vola al primo posto. A segno anche Bernardeschi
22 novembre 2025 17:30
Fenucci (Bologna): "I nostri segreti? il calcio di Italiano, 19 scout e una società strutturata"
18 novembre 2025 22:34
Sabatini esalta Italiano: "Il Bologna può vincere lo Scudetto, ha fatto un lavoro davvero eccezionale"
13 novembre 2025 13:20
Malesani spiega: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Italiano è il migliore allenatore in Europa"
11 novembre 2025 22:42
Italiano sogna con il suo Bologna: nonostante le cessioni è a soli 3 punti dalla vetta del campionato
10 novembre 2025 11:54
Nazione: “Italiano e Palladino hanno fatto miracoli ma si sono dimessi. Il Viola Park da solo non fa gol”
04 novembre 2025 09:09
"In estate sottovalutati i principi di gioco, Pioli è più vicino al calcio di Italiano che a Palladino"
27 ottobre 2025 22:41
Bucchioni: "La formazione è quella più logica, per il Bologna l'assenza di Italiano inciderà"
26 ottobre 2025 17:23
Natali: "La Fiorentina è la sorpresa in negativo, Pioli non può perdere un'altra gara in casa"
26 ottobre 2025 14:47
Italiano lontano ma presente, l'uomo più atteso sta meglio ma salterà Fiorentina-Bologna
26 ottobre 2025 09:11
Pioli guida 5-3 nei precedenti con Italiano avuti ai tempi del Milan e neanche un pareggio
25 ottobre 2025 16:03
Kean decise l'ultima sfida viola col Bologna: Ancora adesso l'ultima vittoria in A della Fiorentina in casa
25 ottobre 2025 15:41
Beneforti: "La Fiorentina farà fatica col Bologna. Italiano è migliorato dopo l'esperienza a Firenze"
25 ottobre 2025 15:22
Italiano in dubbio per la partita di Firenze dopo la polmonite. Vorrebbe esserci, i medici lo frenano"
25 ottobre 2025 15:08
Orsi su Fiorentina-Bologna: " Italiano sfida Pioli per la prova di maturità. L'ambiente sarà caldissimo"
25 ottobre 2025 14:48
Corriere dello Sport sicuro: "Italiano vorrebbe tornare a Firenze ma scenario improbabile"
25 ottobre 2025 13:21
Corriere dello Sport rivela: "Pradè ha chiamato Italiano, telefonata pacificatrice. Mister soddisfatto"
23 ottobre 2025 09:13
Mutu su Italiano: "Non tutti hanno apprezzato quanto fatto,a Firenze si pretende tanto e si dimentica presto"
23 ottobre 2025 08:17
Italiano ricoverato al Sant’Orsola per una polmonite: l’ex tecnico viola salterà Fiorentina-Bologna
21 ottobre 2025 11:32
Il Bologna vince e domina in casa del Cagliari: Italiano è quarto in classifica e lotta per la Champions
19 ottobre 2025 17:21
Trevisani: “Bologna ti aiuta a crescere, a Firenze sono solo criticoni. Guardate Italiano come l’hanno trattato male”
19 ottobre 2025 11:36
Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”
10 ottobre 2025 23:26
Italiano: "Ndoye anno scorso ha fatto come faceva Vlahovic alla Fiorentina, aveva continua voglia di migliorare"
02 ottobre 2025 10:22
La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati
25 settembre 2025 15:44
Napoli bestia nera recente della Fiorentina in casa: ultima vittoria nel 2018 grazie alla tripletta di Simeone
13 settembre 2025 13:31
Cerofolini: “Alla Fiorentina mi ritrovai titolare e ho fatto bene. Italiano l’allenatore più importante”
08 settembre 2025 17:01
Brutte notizie per il Bologna di Italiano: Immobile si fa male all'esordio e dovrà stare fermo 2 mesi
25 agosto 2025 17:06
Italiano se la prende con il calciomercato ancora aperto: "Una follia totale, ma non si risolve"
23 agosto 2025 23:57
Roma Bologna la decide Wesley: sorride Gasperini, Italiano perde Immobile e la partita
23 agosto 2025 23:02
La Fiorentina doveva vincere con Belotti e Nzola in attacco, oggi vanno al Pisa per non retrocedere
03 agosto 2025 17:19
Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna rimane vigile su Mandragora, piace a Italiano"
12 luglio 2025 16:04
Da Bologna: "Italiano vorrebbe riabbracciare Beltran. Tra le ipotesi sulla trequarti anche l'argentino della Fiorentina"
11 luglio 2025 16:22
Polverosi: "Tra le squadre di vertice la Fiorentina è quella con le idee più chiare con un bel mercato"
08 luglio 2025 14:06
Vieri: "Italiano è uno dei migliori tecnici d'Europa,ha fatto cose straordinarie con Fiorentina e Bologna"
29 giugno 2025 16:59
Secondo Tuttosport Dzeko è il preferito come spalla destra di Kean, pinamonti un’alternativa
13 giugno 2025 09:10
Italiano dopo il rinnovo: "Tante competizioni stimolanti e traguardi da raggiungere. Più carichi che mai"
29 maggio 2025 14:00
Italiano e il Bologna avanti insieme: il tecnico ha rinnovato fino al 2027
29 maggio 2025 13:50
Gazzetta dello Sport: "Italiano-Bologna, rinnovo fino al 2027: sarà il più pagato della storia del club"
29 maggio 2025 12:43
Italiano rifiuta il Milan e resta al Bologna, per lui pronto un rinnovo di contratto fino al 2027
28 maggio 2025 11:52
Di Marzio: "Italiano obiettivo N°1 del Milan per la panchina, Tare gli ha offerto 4 milioni a stagione"
27 maggio 2025 23:36
Pradè: "Bologna? È da 51 anni che non faceva una finale. Qui l’allenatore le ha perse, lì le ha vinte"
27 maggio 2025 22:24
Per TMW Palladino e Italiano sono saldi sulle loro panchine, nelle altre big tutte posizioni incerte
27 maggio 2025 17:55
Il Milan vuole Italiano in panchina, l'alternativa è Allegri. Se saltano entrambi si andrà su Sarri
25 maggio 2025 18:30
Di Marzio: "Il Milan vuole Italiano in panchina". Nella lista rossonera non c'è Sarri. Possibilità Fiorentina?
21 maggio 2025 20:45
Italiano oggi incontrerà il Bologna per il rinnovo ma presto potrebbe arrivare un offerta dal Milan
21 maggio 2025 11:59
Lo Monaco: "Contestazione? un massacro anche con Italiano, perché non date alla curva le chiavi del Viola Park?"
19 maggio 2025 22:45
Claudio Fenucci: "Italiano il grande artefice del trionfo del Bologna, continueremo con lui e Sartori"
19 maggio 2025 22:21
Italiano: "Abbiamo festeggiato tanto, pensavo peggio oggi. Firenze nel cuore, merita la Champions"
18 maggio 2025 23:31
Gazzetta punge Firenze su Italiano: “Lo chiamavate talebano, a Bologna è solo quello che dà lezioni”
18 maggio 2025 09:41
Gazzetta: “Totoaccoglienza per Italiano. La Fiorentina non lo voleva più, non tutti l’hanno capito”
18 maggio 2025 09:40
Bucchioni: "La Fiorentina non è quella delle 8 vittorie. Palladino confermato? si torna al via come a Monopoli"
17 maggio 2025 23:39
"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"
17 maggio 2025 22:49
Canè: "Italiano a Bologna ha trovato una società ben strutturata, cosa che mancava alla Fiorentina"
17 maggio 2025 16:26
Il ritorno a Firenze di Italiano, colui che ha riportato la Fiorentina in alto dopo 3 lotte salvezze
17 maggio 2025 09:50
Capello sulla crescita di Italiano: "Ha imparato bene la lezione delle finali perse con la Fiorentina"
16 maggio 2025 14:20
CorFio: "La vita di Italiano a Firenze tra calcio e cibo. L'amico Bacciotti: "Pasta e bistecca i suoi piatti preferiti"
16 maggio 2025 13:07
Gazzetta dello Sport: "Italiano ha stregato il Milan. Ora è il nome caldo per la panchina dei rossoneri"
16 maggio 2025 12:02
Baldini: "Vorrei che la Fiorentina non andasse in Europa per fare bene in Serie A. Bravissimo Italiano"
15 maggio 2025 23:04
Bucciantini: “A Firenze Italiano vittima del malumore, Palladino lasciato solo, va difeso"
15 maggio 2025 22:18
Graziani difende Palladino: "A Venezia non l'ha persa lui la partita, non è l'unico colpevole di questo momento"
15 maggio 2025 14:24
Italiano: "Sartori mi ha ricordato che ci ha messo tanto a convincermi per accettare Bologna"
15 maggio 2025 14:14
Bucchioni: "Italiano a Firenze ha preso pernacchie da gente che di calcio non ci capisce niente"
15 maggio 2025 14:02
Peter Barone celebra Italiano: "Fino all'ultima goccia di sudore, poi il verdetto lo darà il campo"
15 maggio 2025 00:22
Adani: "A Firenze qualcuno ha parlato troppo e male, stasera bisogna chiedere scusa a Italiano"
14 maggio 2025 23:55
Bologna nella storia: Italiano conquista la Coppa Italia e riporta la gloria sotto le Due Torri
14 maggio 2025 23:20
Italiano: "Questa è la settima finale in carriera, ne ho vinto 3 e perse 3. Ma arrivarci è un merito..."
13 maggio 2025 19:56
Viviano: "Con questa squadra Italiano ci portava in Champions. La Fiorentina ha una squadra forte"
13 maggio 2025 19:33
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