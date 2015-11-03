Labaro Viola

Notizie Italiano Fiorentina

Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"

09 maggio 2026 22:33

Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"

02 maggio 2026 23:00

Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"

01 maggio 2026 15:59

Giaccherini: “Italiano ha fatto bene alla Fiorentina e al Bologna, per me è arrivato il momento per una grande”

26 aprile 2026 19:15

Futuro di Italiano in bilico. Moretto svela: "E' molto apprezzato da diversi club di Serie A"

15 aprile 2026 15:58

Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese

12 aprile 2026 20:01

Corriere Fiorentino: “Italiano nervoso sullo staff medico della Fiorentina, Palladino voleva cambiarlo”

11 aprile 2026 09:44

Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"

08 aprile 2026 23:28

TMW titola: "Se Conte accettasse la chiamata dell'Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli"

08 aprile 2026 14:42

Bucchioni: “Italiano primo candidato per la panchina del Napoli a giugno. Conte Ct della Nazionale?”

06 aprile 2026 19:10

Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti

19 marzo 2026 23:47

Bernardeschi: "Sousa è stato come un padre: è stato l'allenatore che umanamente mi ha trasmesso di più"

11 marzo 2026 22:14

Tuttosport rivela: "Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione"

06 marzo 2026 13:34

Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi

27 febbraio 2026 14:14

Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori

11 febbraio 2026 23:41

I problemi della Fiorentina? No, le soluzioni. Palladino e Italiano, due percorsi da rivalutare totalmente

02 febbraio 2026 11:42

Italiano toglie dal mercato Dominguez: "Rimarrà con noi, abbiamo un bellissimo rapporto"

21 gennaio 2026 22:14

Italiano: “Sohm simile a Fabbian, ha sempre lavorato bene nei tre ruoli del centrocampo”

21 gennaio 2026 16:34

Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”

20 gennaio 2026 09:39

Italiano: "La Fiorentina ha tutto il tempo di dimostrare il suo valore, nel girone di ritorno si può sistemare"

18 gennaio 2026 18:18

Italiano: "Ho i brividi vedendo le foto di Commisso, perdiamo un uomo che era umile e buono"

18 gennaio 2026 17:51

Cecchi: "Commisso ha amato la Fiorentina come pochi, un uomo d'altri tempi che ha vissuto per il calcio"

17 gennaio 2026 15:18

Italiano ricorda Commisso: "Io e lui siamo stati come un padre e un figlio, un rapporto speciale"

17 gennaio 2026 11:58

Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini

07 gennaio 2026 12:40

Italiano su Dominguez: "Adesso sta giocando di più, se si rispettano le scelte non si creano problemi"

03 gennaio 2026 19:24

La doppietta di Neres manda al tappeto il Bologna di Italiano: il Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa

22 dicembre 2025 22:45

Supercoppa Italiana: Il Bologna supera l'Inter, per Italiano quinta finale nelle ultime 4 stagioni

19 dicembre 2025 22:58

Italiano ricorda la Fiorentina: "Con l'Inter in finale andammo in vantaggio, poi loro fecero una grande prestazione"

18 dicembre 2025 14:07

Ritrovo tra ex Fiorentina in Arabia: Bonaventura riabbraccia Italiano ed il suo staff

17 dicembre 2025 19:33

Spalletti: "Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui"

13 dicembre 2025 18:41

Italiano: "Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende"

04 dicembre 2025 22:44

Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”

29 novembre 2025 16:13

Italiano: "Tutte in Europa hanno esterni in grado di saltare l'uomo." Solo la Fiorentina non ne ha

28 novembre 2025 13:52

Il Bologna di Italiano vince 0-3 a Udine e vola al primo posto. A segno anche Bernardeschi

22 novembre 2025 17:30

Fenucci (Bologna): "I nostri segreti? il calcio di Italiano, 19 scout e una società strutturata"

18 novembre 2025 22:34

Sabatini esalta Italiano: "Il Bologna può vincere lo Scudetto, ha fatto un lavoro davvero eccezionale"

13 novembre 2025 13:20

Malesani spiega: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Italiano è il migliore allenatore in Europa"

11 novembre 2025 22:42

Italiano sogna con il suo Bologna: nonostante le cessioni è a soli 3 punti dalla vetta del campionato

10 novembre 2025 11:54

Nazione: “Italiano e Palladino hanno fatto miracoli ma si sono dimessi. Il Viola Park da solo non fa gol”

04 novembre 2025 09:09

"In estate sottovalutati i principi di gioco, Pioli è più vicino al calcio di Italiano che a Palladino"

27 ottobre 2025 22:41

Bucchioni: "La formazione è quella più logica, per il Bologna l'assenza di Italiano inciderà"

26 ottobre 2025 17:23

Natali: "La Fiorentina è la sorpresa in negativo, Pioli non può perdere un'altra gara in casa"

26 ottobre 2025 14:47

Italiano lontano ma presente, l'uomo più atteso sta meglio ma salterà Fiorentina-Bologna

26 ottobre 2025 09:11

Pioli guida 5-3 nei precedenti con Italiano avuti ai tempi del Milan e neanche un pareggio

25 ottobre 2025 16:03

Kean decise l'ultima sfida viola col Bologna: Ancora adesso l'ultima vittoria in A della Fiorentina in casa

25 ottobre 2025 15:41

Beneforti: "La Fiorentina farà fatica col Bologna. Italiano è migliorato dopo l'esperienza a Firenze"

25 ottobre 2025 15:22

Italiano in dubbio per la partita di Firenze dopo la polmonite. Vorrebbe esserci, i medici lo frenano"

25 ottobre 2025 15:08

Orsi su Fiorentina-Bologna: " Italiano sfida Pioli per la prova di maturità. L'ambiente sarà caldissimo"

25 ottobre 2025 14:48

Corriere dello Sport sicuro: "Italiano vorrebbe tornare a Firenze ma scenario improbabile"

25 ottobre 2025 13:21

Corriere dello Sport rivela: "Pradè ha chiamato Italiano, telefonata pacificatrice. Mister soddisfatto"

23 ottobre 2025 09:13

Mutu su Italiano: "Non tutti hanno apprezzato quanto fatto,a Firenze si pretende tanto e si dimentica presto"

23 ottobre 2025 08:17

Italiano ricoverato al Sant’Orsola per una polmonite: l’ex tecnico viola salterà Fiorentina-Bologna

21 ottobre 2025 11:32

Il Bologna vince e domina in casa del Cagliari: Italiano è quarto in classifica e lotta per la Champions

19 ottobre 2025 17:21

Trevisani: “Bologna ti aiuta a crescere, a Firenze sono solo criticoni. Guardate Italiano come l’hanno trattato male”

19 ottobre 2025 11:36

Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”

10 ottobre 2025 23:26

Italiano: "Ndoye anno scorso ha fatto come faceva Vlahovic alla Fiorentina, aveva continua voglia di migliorare"

02 ottobre 2025 10:22

La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati

25 settembre 2025 15:44

Napoli bestia nera recente della Fiorentina in casa: ultima vittoria nel 2018 grazie alla tripletta di Simeone

13 settembre 2025 13:31

Cerofolini: “Alla Fiorentina mi ritrovai titolare e ho fatto bene. Italiano l’allenatore più importante”

08 settembre 2025 17:01

Brutte notizie per il Bologna di Italiano: Immobile si fa male all'esordio e dovrà stare fermo 2 mesi

25 agosto 2025 17:06

Italiano se la prende con il calciomercato ancora aperto: "Una follia totale, ma non si risolve"

23 agosto 2025 23:57

Roma Bologna la decide Wesley: sorride Gasperini, Italiano perde Immobile e la partita

23 agosto 2025 23:02

La Fiorentina doveva vincere con Belotti e Nzola in attacco, oggi vanno al Pisa per non retrocedere

03 agosto 2025 17:19

Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna rimane vigile su Mandragora, piace a Italiano"

12 luglio 2025 16:04

Da Bologna: "Italiano vorrebbe riabbracciare Beltran. Tra le ipotesi sulla trequarti anche l'argentino della Fiorentina"

11 luglio 2025 16:22

Polverosi: "Tra le squadre di vertice la Fiorentina è quella con le idee più chiare con un bel mercato"

08 luglio 2025 14:06

Vieri: "Italiano è uno dei migliori tecnici d'Europa,ha fatto cose straordinarie con Fiorentina e Bologna"

29 giugno 2025 16:59

Secondo Tuttosport Dzeko è il preferito come spalla destra di Kean, pinamonti un’alternativa

13 giugno 2025 09:10

Italiano dopo il rinnovo: "Tante competizioni stimolanti e traguardi da raggiungere. Più carichi che mai"

29 maggio 2025 14:00

Italiano e il Bologna avanti insieme: il tecnico ha rinnovato fino al 2027

29 maggio 2025 13:50

Gazzetta dello Sport: "Italiano-Bologna, rinnovo fino al 2027: sarà il più pagato della storia del club"

29 maggio 2025 12:43

Italiano rifiuta il Milan e resta al Bologna, per lui pronto un rinnovo di contratto fino al 2027

28 maggio 2025 11:52

Di Marzio: "Italiano obiettivo N°1 del Milan per la panchina, Tare gli ha offerto 4 milioni a stagione"

27 maggio 2025 23:36

Pradè: "Bologna? È da 51 anni che non faceva una finale. Qui l’allenatore le ha perse, lì le ha vinte"

27 maggio 2025 22:24

Per TMW Palladino e Italiano sono saldi sulle loro panchine, nelle altre big tutte posizioni incerte

27 maggio 2025 17:55

Il Milan vuole Italiano in panchina, l'alternativa è Allegri. Se saltano entrambi si andrà su Sarri

25 maggio 2025 18:30

Di Marzio: "Il Milan vuole Italiano in panchina". Nella lista rossonera non c'è Sarri. Possibilità Fiorentina?

21 maggio 2025 20:45

Italiano oggi incontrerà il Bologna per il rinnovo ma presto potrebbe arrivare un offerta dal Milan

21 maggio 2025 11:59

Lo Monaco: "Contestazione? un massacro anche con Italiano, perché non date alla curva le chiavi del Viola Park?"

19 maggio 2025 22:45

Claudio Fenucci: "Italiano il grande artefice del trionfo del Bologna, continueremo con lui e Sartori"

19 maggio 2025 22:21

Italiano: "Abbiamo festeggiato tanto, pensavo peggio oggi. Firenze nel cuore, merita la Champions"

18 maggio 2025 23:31

Gazzetta punge Firenze su Italiano: “Lo chiamavate talebano, a Bologna è solo quello che dà lezioni”

18 maggio 2025 09:41

Gazzetta: “Totoaccoglienza per Italiano. La Fiorentina non lo voleva più, non tutti l’hanno capito”

18 maggio 2025 09:40

Bucchioni: "La Fiorentina non è quella delle 8 vittorie. Palladino confermato? si torna al via come a Monopoli"

17 maggio 2025 23:39

"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"

17 maggio 2025 22:49

Canè: "Italiano a Bologna ha trovato una società ben strutturata, cosa che mancava alla Fiorentina"

17 maggio 2025 16:26

Il ritorno a Firenze di Italiano, colui che ha riportato la Fiorentina in alto dopo 3 lotte salvezze

17 maggio 2025 09:50

Capello sulla crescita di Italiano: "Ha imparato bene la lezione delle finali perse con la Fiorentina"

16 maggio 2025 14:20

CorFio: "La vita di Italiano a Firenze tra calcio e cibo. L'amico Bacciotti: "Pasta e bistecca i suoi piatti preferiti"

16 maggio 2025 13:07

Gazzetta dello Sport: "Italiano ha stregato il Milan. Ora è il nome caldo per la panchina dei rossoneri"

16 maggio 2025 12:02

Baldini: "Vorrei che la Fiorentina non andasse in Europa per fare bene in Serie A. Bravissimo Italiano"

15 maggio 2025 23:04

Bucciantini: “A Firenze Italiano vittima del malumore, Palladino lasciato solo, va difeso"

15 maggio 2025 22:18

Graziani difende Palladino: "A Venezia non l'ha persa lui la partita, non è l'unico colpevole di questo momento"

15 maggio 2025 14:24

Italiano: "Sartori mi ha ricordato che ci ha messo tanto a convincermi per accettare Bologna"

15 maggio 2025 14:14

Bucchioni: "Italiano a Firenze ha preso pernacchie da gente che di calcio non ci capisce niente"

15 maggio 2025 14:02

Peter Barone celebra Italiano: "Fino all'ultima goccia di sudore, poi il verdetto lo darà il campo"

15 maggio 2025 00:22

Adani: "A Firenze qualcuno ha parlato troppo e male, stasera bisogna chiedere scusa a Italiano"

14 maggio 2025 23:55

Bologna nella storia: Italiano conquista la Coppa Italia e riporta la gloria sotto le Due Torri

14 maggio 2025 23:20

Italiano: "Questa è la settima finale in carriera, ne ho vinto 3 e perse 3. Ma arrivarci è un merito..."

13 maggio 2025 19:56

Viviano: "Con questa squadra Italiano ci portava in Champions. La Fiorentina ha una squadra forte"

13 maggio 2025 19:33

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