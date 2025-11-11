Malesani spiega: “Vanoli è l’uomo giusto per la Fiorentina. Italiano è il migliore allenatore in Europa”

L’ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani ha parlato a margine del “Premio Clessidra”. Ecco le sue dichiarazioni: “Più gli anni passano e più sento l’affetto dei tifosi. Tutti si ricordano di me perchè ho vinto, ma ho molto piacere che venga ricordato il divertimento che trasmettevo col mio gioco.”

Su Vanoli alla Fiorentina: “Sono molto legato a Paolo: è corretto e onesto. Credo che sotto Conte si sia molto formato, credo sia adatto alla Fiorentina. Purtroppo Pioli è andato male, pensavo che fosse l’umo giusto per la Fiorentina. Forse non c’è stata la giusta alchimia con la squadra e l’ambiente. Lui è un bravo allenatore, ma è giusto provare a dare una svolta.”

Vanoli è giusto per questa squadra: “Prima c’era il paravento come allenatore, ora i giocatori devono dimostrare di avere lo spessore umano per risollevare la situazione: la parte principale del calcio sono proprio loro.”

Riguardo Italiano: “Italiano per adesso non ha sbagliato un colpo, mi rivedo in lui fino al momento dell’ultimo anno di Parma: ero tutta grinta e cattiveria sportiva. Questo è Italiano, che ritengo essere il migliore allenatore in Italia e in Europa.”

Su Palladino: “Mi piace molto, non capisco perchè sia andato via dalla Fiorentina però, perchè aveva fatto molto bene. Mi piace come interpreta le gare e come mette in campo le squadre.”