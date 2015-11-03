Notizie Vanoli Fiorentina

Gazzetta controcorrente: "Poche possibilità di riconferma di Vanoli. In pole c'è Grosso"
20 maggio 2026 10:40
Vanoli-Bis? Corriere dello Sport: "Sì, ma l'incastro non è semplice. Nuovo incontro a breve"
20 maggio 2026 10:00
Nazione sicura: “Il Franchi prepara il confronto dopo un anno choc. Tutti nel mirino, l’unico salvo è Vanoli”
20 maggio 2026 09:19
Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”
19 maggio 2026 21:55
Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"
19 maggio 2026 21:42
Corriere Fiorentino rivela: "La permanenza di Vanoli resta possibile, Paratici non ha ancora chiuso a ciò"
19 maggio 2026 12:40
Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta"
19 maggio 2026 10:27
Vittoria con la Juve? Corriere dello Sport: "Ha dimostrato al Viola Park quanto ha pesato l'aspetto psicologico"
19 maggio 2026 10:13
Corriere dello Sport: "Vanoli è certo di meritare la conferma. Paratici riflette"
19 maggio 2026 10:02
L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”
18 maggio 2026 22:56
Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"
18 maggio 2026 14:04
Corriere Fiorentino sicuro: “Vanoli? La vittoria con la Juve non sposta niente. Ipotesi cambio la più probabile”
18 maggio 2026 09:58
Vanoli: "Non voglio essere valutato solo per questa vittoria, mi hanno chiesto la salvezza e l'ho fatto"
17 maggio 2026 14:56
Amoruso esalta la Fiorentina: "Oggi una prestazione straordinaria, abbiamo visto una squadra con tanti attributi"
17 maggio 2026 14:08
Nazione: “Vanoli proverà a blindare la panchina con un exploit nella gara contro la Juve”
17 maggio 2026 09:34
Nazione: “Vanoli è stato chiaro: Juve? Un’opportunità di riscatto dopo la figuraccia di Roma”
17 maggio 2026 09:32
“Non capisco perché Vanoli a Firenze non piaccia, la Fiorentina poteva retrocedere come nel '93”
14 maggio 2026 23:25
Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"
14 maggio 2026 20:34
Cinquini duro: "La Fiorentina non ha dignità, questa squadra non segue nemmeno più Vanoli dopo la salvezza"
14 maggio 2026 14:04
Nazione: "Vanoli ha chiesto alla squadra di vivere le ultime due partite ancora con la 'testa nel carrarmato'"
14 maggio 2026 11:11
Corriere dello Sport rivela: "Paratici-Vanoli ieri il vertice. Per il ds l'allenatore può restare"
14 maggio 2026 09:44
Lady Radio: “Il futuro di Vanoli ancora in sospeso: Paratici prende ancora tempo”
13 maggio 2026 19:14
Corriere dello Sport: "Vanoli cercherà di convincere Paratici con degli elementi. Grosso resta primo nome"
13 maggio 2026 09:20
Corriere dello Sport rivela: "Oggi l'incontro Paratici-Vanoli. O sì o no, l'addio non è scontato"
13 maggio 2026 09:17
Vanoli verso l’addio. Nazione: “Ma entro fine campionato le due parti valuteranno il rinnovo”
13 maggio 2026 08:41
Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"
12 maggio 2026 14:24
Corriere dello Sport: "Al Viola Park c'è chi spinge per la conferma di Vanoli. Ostacoli per Grosso"
12 maggio 2026 11:06
Nazione: “Paratici-Vanoli l’incontro c’è già stato. La sensazione è che arriverà l’addio. No ad altri appuntamenti”
12 maggio 2026 09:45
Vanoli da 6,5. Nazione: “Diamo a Paolo quel che è di Paolo. Ha fatto quello che gli era stato chiesto”
12 maggio 2026 09:38
Corriere Fiorentino: “Fosse per Joseph, la conferma di Vanoli sarebbe cosa fatta. Ma c’è Paratici”
11 maggio 2026 08:41
Poesio: “Vanoli infastidito dalle critiche ma la sua permanenza non dipende da giornalisti e tifosi”
11 maggio 2026 08:30
Bucchioni duro su Commisso: "Se ringrazi questa gente dopo la salvezza, allora non hai capito proprio nulla"
10 maggio 2026 17:55
Amoruso: "Vanoli ha chiuso la sua esperienza a Firenze, oggi una prestazione anche peggiore di Roma"
10 maggio 2026 17:12
Repubblica: "Chance di permanenza di Vanoli quasi a 0. In settimana incontro con Paratici per l'addio"
10 maggio 2026 10:10
Gazzetta: “Vanoli lascerà la Fiorentina perché c’è aria di rivoluzione. Sì vuole aprire un nuovo ciclo”
10 maggio 2026 09:17
"Troppi allenatori sopravvalutati, tra questi non c'è Vanoli. La Fiorentina deve essergli riconoscente"
09 maggio 2026 23:32
Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa
09 maggio 2026 18:53
Repubblica: “Vanoli paga il peso della stagione, ma alla Fiorentina servono soprattutto uomini nuovi”
09 maggio 2026 11:00
Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"
08 maggio 2026 13:58
Corriere Fiorentino: “Vanoli ha portato a termine la missione, merito anche di Paratici che l’ha supportato”
08 maggio 2026 08:24
Corriere dello Sport: "Paratici vuole tenere Vanoli alla Fiorentina. Apprezzato per il lavoro svolto"
07 maggio 2026 10:07
Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"
07 maggio 2026 09:47
"Fiorentina, serve un vincente come Sarri o Spalletti, non puoi ripartire con Vanoli"
06 maggio 2026 23:35
Vanoli via dalla Fiorentina? Repubblica rivela: "Il Parma è interessato, avrà mercato"
06 maggio 2026 14:30
Di Gennaro: "Se venisse Mourinho a Firenze, farei l'abbonamento in tribuna per ogni partita"
06 maggio 2026 14:03
Repubblica: "Vanoli sa che l'addio è l'ipotesi più concreta. L'incontro servirà a ringraziarlo"
06 maggio 2026 10:16
Corriere Fiorentino: “In società è stato apprezzato il lavoro di Vanoli, lui spera, ma Paratici vuole cambiare”
06 maggio 2026 10:05
Panchina Fiorentina? Nazione: “Vertice Vanoli-Paratici già lunedì? Verranno chiarite le rispettive volontà”
06 maggio 2026 09:27
Vanoli non resterà alla Fiorentina. Gazzetta: “Grosso e De Rossi in cima alla lista di Paratici”
06 maggio 2026 09:20
W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”
05 maggio 2026 22:54
Compagnoni: “In questo momento alla Fiorentina manca un leader. Vanoli sarebbe da riconfermare”
05 maggio 2026 19:56
Bucchioni: "Confermare Vanoli sarebbe un grave errore, questa Fiorentina è un disastro senza appello"
05 maggio 2026 19:16
Bucchioni: "Paratici ha sbagliato tutto il mercato, neanche lui è riuscito a dare una svolta alla Fiorentina"
05 maggio 2026 19:10
Corriere Fiorentino: “Vanoli? La decisione è tutte nelle mani della società, opzione di rinnovo unilaterale”
05 maggio 2026 08:51
Paratici apre al rinnovo di Vanoli. Nazione: “L’idea Grosso resta viva e Carnevali il messaggio l’ha lanciato”
05 maggio 2026 08:50
Nazione: “Parole Paratici? Indirizzano verso una conferma di Vanoli: la società si assuma responsabilità”
05 maggio 2026 08:39
Gazzetta punge Vanoli: “Meglio Braschi, un 2006 centravanti di ruolo, che Gud che non lo sa fare”
05 maggio 2026 08:28
Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"
04 maggio 2026 23:52
Braschi, esordio tra le macerie: un palo e segnali da attaccante vero che fanno discutere
04 maggio 2026 23:21
"A chiamarli inguardabili fui troppo generoso, ringraziamo Noslin e andiamo a dormire"
04 maggio 2026 22:59
Corriere Fiorentino svela: "Vanoli aspetta il confronto con Paratici: arriverà a stretto giro"
04 maggio 2026 08:53
Corriere Fiorentino rivela: “Vanoli? Chance di conferma da definire. In settimana incontro con Paratici?”
04 maggio 2026 08:47
Bucchioni: "A Vanoli è mancato il coraggio, in Europa i giovani giocano titolari già a 18 anni"
03 maggio 2026 13:22
Gazzetta: “Difficile sostenere che Vanoli non ha fatto un buon lavoro: media di 1,38 punti a partita”
03 maggio 2026 09:46
Vanoli-Fiorentina sarà addio. Gazzetta: “Paratici vuole aprire un nuovo corso. Sarà rivoluzione”
03 maggio 2026 09:42
Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"
02 maggio 2026 16:04
Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"
02 maggio 2026 15:51
Polverosi: "Se dobbiamo cambiare allenatore per prendere Grosso, tanto vale tenere Vanoli che sa dove intervenire nel mercato"
01 maggio 2026 16:48
Gazzetta: “Impresa notevole di Vanoli ma a fine stagione saluterà la Fiorentina”
01 maggio 2026 09:02
Bucciantini: "Kean non è un campione, non ha la continuità giusta per esserlo"
30 aprile 2026 20:58
Nazione: “Puntare il dito sulla Fiorentina e Vanoli per il mancato impiego di Braschi è fuorviante”
30 aprile 2026 08:59
Gazzetta sicura: “La conferma di Vanoli è difficile. Ma occhio ad un nome a sorpresa di Paratici”
30 aprile 2026 08:45
Amoruso: "Vanoli non ha fatto nessuna impresa, chiunque avrebbe salvato la Fiorentina con quest'organico"
29 aprile 2026 14:43
Corriere Fiorentino: “Grosso in pole ma in società c’è chi è convinto che allora è meglio confermare Vanoli”
29 aprile 2026 09:15
Amoruso: "Braschi non viene fatto giocare perché non è pronto, fosse all'altezza Vanoli lo metterebbe in campo"
28 aprile 2026 14:48
Polverosi: "Grosso sarebbe una scommessa, ha fatto un anno solo a Sassuolo senza pressioni, Firenze è altro"
28 aprile 2026 14:35
Flachi: "Vanoli è da cambiare, finito il campionato bisogna fare una rottura totale col passato"
28 aprile 2026 14:18
Malusci: "Se Paratici fosse convinto di Vanoli, lo avrebbe già confermato, invece ha tanti dubbi pure lui"
28 aprile 2026 14:06
Nazione: “Grosso in pole per la panchina della Fiorentina. Ma Vanoli a fine stagione andrà a chiarire la posizione”
28 aprile 2026 09:10
Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"
27 aprile 2026 19:12
Cecchi: “Vanoli ha portato a termine il suo lavoro ma riconfermarlo sarebbe un massacro”
27 aprile 2026 09:44
Ferrara su Vanoli: “La Fiorentina era morta e l’ha rimessa in piedi. Ogni passo ha un prezzo, prima paura ora noia”
27 aprile 2026 09:43
Moviola CorSport: "Il dialogo Marinelli-Vanoli semplifica la gestione della partita. No rigore su Idzes"
27 aprile 2026 09:23
Mandragora polemico per la sostituzione. Vanoli: "Dinamiche di campo, Rolando è uno che ci tiene"
26 aprile 2026 16:24
Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora
26 aprile 2026 15:30
Calamai: “Oggi Vanoli ha lavorato per se stesso. Perché non è entrato Braschi in una gara del genere?”
26 aprile 2026 15:19
Vanoli, il futuro è adesso. Corriere Fiorentino: “La conferma dipende anche dalle ultime partite della stagione”
26 aprile 2026 09:26
Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"
25 aprile 2026 15:21
Nazione: “Vanoli va ringraziato a dovere. Salvarsi a metà aprile non è stato facile e scontato”
24 aprile 2026 10:11
Nazione: “Vanoli contro Grosso, questo è il duello per la panchina della Fiorentina. Alla piazza piace Sarri”
24 aprile 2026 09:51
Vanoli resterà alla Fiorentina? Nazione: “Sente di meritare la conferma. Si giocherà fino all’ultimo le sue chance”
23 aprile 2026 08:54
"La Fiorentina vagabonda nel buio, le parole di Vanoli lasciano il tempo che trovano"
22 aprile 2026 23:02
Corriere Fiorentino: "O arriva un big per la panchina della Fiorentina o resta Vanoli"
22 aprile 2026 10:47
Corriere dello Sport sicuro: "Vanoli merita la conferma, al di là del gioco. Ma occhio alle ambizioni"
22 aprile 2026 09:58
Bucchioni duro con Vanoli: "In 6 mesi non ha dato niente, la Fiorentina non ha un gioco e fa sempre prestazioni orribili"
21 aprile 2026 14:44
Cecchi: “Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David ma contestarlo è roba da commedia”
21 aprile 2026 09:49
Corriere Fiorentino: “Vanoli ha fatto una scelta conservativa. Fiorentina scesa in campo per non perdere”
21 aprile 2026 09:25
Ranieri: "Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato, siamo stati bravi a crederci sempre"
21 aprile 2026 00:11
Bucchioni: “Questa è la Fiorentina che volete? Se deve stare nel limbo, va bene tenere Vanoli”
20 aprile 2026 23:30
Cecchi: "Dobbiamo lodare il lavoro di Vanoli poi sarà Paratici a decidere cosa fare per il nuovo allenatore"
20 aprile 2026 17:33
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