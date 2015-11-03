Labaro Viola

Notizie Vanoli Fiorentina

Gazzetta controcorrente: "Poche possibilità di riconferma di Vanoli. In pole c'è Grosso"

20 maggio 2026 10:40

Vanoli-Bis? Corriere dello Sport: "Sì, ma l'incastro non è semplice. Nuovo incontro a breve"

20 maggio 2026 10:00

Nazione sicura: “Il Franchi prepara il confronto dopo un anno choc. Tutti nel mirino, l’unico salvo è Vanoli”

20 maggio 2026 09:19

Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”

19 maggio 2026 21:55

Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"

19 maggio 2026 21:42

Corriere Fiorentino rivela: "La permanenza di Vanoli resta possibile, Paratici non ha ancora chiuso a ciò"

19 maggio 2026 12:40

Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta"

19 maggio 2026 10:27

Vittoria con la Juve? Corriere dello Sport: "Ha dimostrato al Viola Park quanto ha pesato l'aspetto psicologico"

19 maggio 2026 10:13

Corriere dello Sport: "Vanoli è certo di meritare la conferma. Paratici riflette"

19 maggio 2026 10:02

L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”

18 maggio 2026 22:56

Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"

18 maggio 2026 14:04

Corriere Fiorentino sicuro: “Vanoli? La vittoria con la Juve non sposta niente. Ipotesi cambio la più probabile”

18 maggio 2026 09:58

Vanoli: "Non voglio essere valutato solo per questa vittoria, mi hanno chiesto la salvezza e l'ho fatto"

17 maggio 2026 14:56

Amoruso esalta la Fiorentina: "Oggi una prestazione straordinaria, abbiamo visto una squadra con tanti attributi"

17 maggio 2026 14:08

Nazione: “Vanoli proverà a blindare la panchina con un exploit nella gara contro la Juve”

17 maggio 2026 09:34

Nazione: “Vanoli è stato chiaro: Juve? Un’opportunità di riscatto dopo la figuraccia di Roma”

17 maggio 2026 09:32

“Non capisco perché Vanoli a Firenze non piaccia, la Fiorentina poteva retrocedere come nel '93”

14 maggio 2026 23:25

Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"

14 maggio 2026 20:34

Cinquini duro: "La Fiorentina non ha dignità, questa squadra non segue nemmeno più Vanoli dopo la salvezza"

14 maggio 2026 14:04

Nazione: "Vanoli ha chiesto alla squadra di vivere le ultime due partite ancora con la 'testa nel carrarmato'"

14 maggio 2026 11:11

Corriere dello Sport rivela: "Paratici-Vanoli ieri il vertice. Per il ds l'allenatore può restare"

14 maggio 2026 09:44

Lady Radio: “Il futuro di Vanoli ancora in sospeso: Paratici prende ancora tempo”

13 maggio 2026 19:14

Corriere dello Sport: "Vanoli cercherà di convincere Paratici con degli elementi. Grosso resta primo nome"

13 maggio 2026 09:20

Corriere dello Sport rivela: "Oggi l'incontro Paratici-Vanoli. O sì o no, l'addio non è scontato"

13 maggio 2026 09:17

Vanoli verso l’addio. Nazione: “Ma entro fine campionato le due parti valuteranno il rinnovo”

13 maggio 2026 08:41

Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"

12 maggio 2026 14:24

Corriere dello Sport: "Al Viola Park c'è chi spinge per la conferma di Vanoli. Ostacoli per Grosso"

12 maggio 2026 11:06

Nazione: “Paratici-Vanoli l’incontro c’è già stato. La sensazione è che arriverà l’addio. No ad altri appuntamenti”

12 maggio 2026 09:45

Vanoli da 6,5. Nazione: “Diamo a Paolo quel che è di Paolo. Ha fatto quello che gli era stato chiesto”

12 maggio 2026 09:38

Corriere Fiorentino: “Fosse per Joseph, la conferma di Vanoli sarebbe cosa fatta. Ma c’è Paratici”

11 maggio 2026 08:41

Poesio: “Vanoli infastidito dalle critiche ma la sua permanenza non dipende da giornalisti e tifosi”

11 maggio 2026 08:30

Bucchioni duro su Commisso: "Se ringrazi questa gente dopo la salvezza, allora non hai capito proprio nulla"

10 maggio 2026 17:55

Amoruso: "Vanoli ha chiuso la sua esperienza a Firenze, oggi una prestazione anche peggiore di Roma"

10 maggio 2026 17:12

Repubblica: "Chance di permanenza di Vanoli quasi a 0. In settimana incontro con Paratici per l'addio"

10 maggio 2026 10:10

Gazzetta: “Vanoli lascerà la Fiorentina perché c’è aria di rivoluzione. Sì vuole aprire un nuovo ciclo”

10 maggio 2026 09:17

"Troppi allenatori sopravvalutati, tra questi non c'è Vanoli. La Fiorentina deve essergli riconoscente"

09 maggio 2026 23:32

Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa

09 maggio 2026 18:53

Repubblica: “Vanoli paga il peso della stagione, ma alla Fiorentina servono soprattutto uomini nuovi”

09 maggio 2026 11:00

Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"

08 maggio 2026 13:58

Corriere Fiorentino: “Vanoli ha portato a termine la missione, merito anche di Paratici che l’ha supportato”

08 maggio 2026 08:24

Corriere dello Sport: "Paratici vuole tenere Vanoli alla Fiorentina. Apprezzato per il lavoro svolto"

07 maggio 2026 10:07

Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"

07 maggio 2026 09:47

"Fiorentina, serve un vincente come Sarri o Spalletti, non puoi ripartire con Vanoli"

06 maggio 2026 23:35

Vanoli via dalla Fiorentina? Repubblica rivela: "Il Parma è interessato, avrà mercato"

06 maggio 2026 14:30

Di Gennaro: "Se venisse Mourinho a Firenze, farei l'abbonamento in tribuna per ogni partita"

06 maggio 2026 14:03

Repubblica: "Vanoli sa che l'addio è l'ipotesi più concreta. L'incontro servirà a ringraziarlo"

06 maggio 2026 10:16

Corriere Fiorentino: “In società è stato apprezzato il lavoro di Vanoli, lui spera, ma Paratici vuole cambiare”

06 maggio 2026 10:05

Panchina Fiorentina? Nazione: “Vertice Vanoli-Paratici già lunedì? Verranno chiarite le rispettive volontà”

06 maggio 2026 09:27

Vanoli non resterà alla Fiorentina. Gazzetta: “Grosso e De Rossi in cima alla lista di Paratici”

06 maggio 2026 09:20

W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”

05 maggio 2026 22:54

Compagnoni: “In questo momento alla Fiorentina manca un leader. Vanoli sarebbe da riconfermare”

05 maggio 2026 19:56

Bucchioni: "Confermare Vanoli sarebbe un grave errore, questa Fiorentina è un disastro senza appello"

05 maggio 2026 19:16

Bucchioni: "Paratici ha sbagliato tutto il mercato, neanche lui è riuscito a dare una svolta alla Fiorentina"

05 maggio 2026 19:10

Corriere Fiorentino: “Vanoli? La decisione è tutte nelle mani della società, opzione di rinnovo unilaterale”

05 maggio 2026 08:51

Paratici apre al rinnovo di Vanoli. Nazione: “L’idea Grosso resta viva e Carnevali il messaggio l’ha lanciato”

05 maggio 2026 08:50

Nazione: “Parole Paratici? Indirizzano verso una conferma di Vanoli: la società si assuma responsabilità”

05 maggio 2026 08:39

Gazzetta punge Vanoli: “Meglio Braschi, un 2006 centravanti di ruolo, che Gud che non lo sa fare”

05 maggio 2026 08:28

Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"

04 maggio 2026 23:52

Braschi, esordio tra le macerie: un palo e segnali da attaccante vero che fanno discutere

04 maggio 2026 23:21

"A chiamarli inguardabili fui troppo generoso, ringraziamo Noslin e andiamo a dormire"

04 maggio 2026 22:59

Corriere Fiorentino svela: "Vanoli aspetta il confronto con Paratici: arriverà a stretto giro"

04 maggio 2026 08:53

Corriere Fiorentino rivela: “Vanoli? Chance di conferma da definire. In settimana incontro con Paratici?”

04 maggio 2026 08:47

Bucchioni: "A Vanoli è mancato il coraggio, in Europa i giovani giocano titolari già a 18 anni"

03 maggio 2026 13:22

Gazzetta: “Difficile sostenere che Vanoli non ha fatto un buon lavoro: media di 1,38 punti a partita”

03 maggio 2026 09:46

Vanoli-Fiorentina sarà addio. Gazzetta: “Paratici vuole aprire un nuovo corso. Sarà rivoluzione”

03 maggio 2026 09:42

Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"

02 maggio 2026 16:04

Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"

02 maggio 2026 15:51

Polverosi: "Se dobbiamo cambiare allenatore per prendere Grosso, tanto vale tenere Vanoli che sa dove intervenire nel mercato"

01 maggio 2026 16:48

Gazzetta: “Impresa notevole di Vanoli ma a fine stagione saluterà la Fiorentina”

01 maggio 2026 09:02

Bucciantini: "Kean non è un campione, non ha la continuità giusta per esserlo"

30 aprile 2026 20:58

Nazione: “Puntare il dito sulla Fiorentina e Vanoli per il mancato impiego di Braschi è fuorviante”

30 aprile 2026 08:59

Gazzetta sicura: “La conferma di Vanoli è difficile. Ma occhio ad un nome a sorpresa di Paratici”

30 aprile 2026 08:45

Amoruso: "Vanoli non ha fatto nessuna impresa, chiunque avrebbe salvato la Fiorentina con quest'organico"

29 aprile 2026 14:43

Corriere Fiorentino: “Grosso in pole ma in società c’è chi è convinto che allora è meglio confermare Vanoli”

29 aprile 2026 09:15

Amoruso: "Braschi non viene fatto giocare perché non è pronto, fosse all'altezza Vanoli lo metterebbe in campo"

28 aprile 2026 14:48

Polverosi: "Grosso sarebbe una scommessa, ha fatto un anno solo a Sassuolo senza pressioni, Firenze è altro"

28 aprile 2026 14:35

Flachi: "Vanoli è da cambiare, finito il campionato bisogna fare una rottura totale col passato"

28 aprile 2026 14:18

Malusci: "Se Paratici fosse convinto di Vanoli, lo avrebbe già confermato, invece ha tanti dubbi pure lui"

28 aprile 2026 14:06

Nazione: “Grosso in pole per la panchina della Fiorentina. Ma Vanoli a fine stagione andrà a chiarire la posizione”

28 aprile 2026 09:10

Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"

27 aprile 2026 19:12

Cecchi: “Vanoli ha portato a termine il suo lavoro ma riconfermarlo sarebbe un massacro”

27 aprile 2026 09:44

Ferrara su Vanoli: “La Fiorentina era morta e l’ha rimessa in piedi. Ogni passo ha un prezzo, prima paura ora noia”

27 aprile 2026 09:43

Moviola CorSport: "Il dialogo Marinelli-Vanoli semplifica la gestione della partita. No rigore su Idzes"

27 aprile 2026 09:23

Mandragora polemico per la sostituzione. Vanoli: "Dinamiche di campo, Rolando è uno che ci tiene"

26 aprile 2026 16:24

Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora

26 aprile 2026 15:30

Calamai: “Oggi Vanoli ha lavorato per se stesso. Perché non è entrato Braschi in una gara del genere?”

26 aprile 2026 15:19

Vanoli, il futuro è adesso. Corriere Fiorentino: “La conferma dipende anche dalle ultime partite della stagione”

26 aprile 2026 09:26

Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"

25 aprile 2026 15:21

Nazione: “Vanoli va ringraziato a dovere. Salvarsi a metà aprile non è stato facile e scontato”

24 aprile 2026 10:11

Nazione: “Vanoli contro Grosso, questo è il duello per la panchina della Fiorentina. Alla piazza piace Sarri”

24 aprile 2026 09:51

Vanoli resterà alla Fiorentina? Nazione: “Sente di meritare la conferma. Si giocherà fino all’ultimo le sue chance”

23 aprile 2026 08:54

"La Fiorentina vagabonda nel buio, le parole di Vanoli lasciano il tempo che trovano"

22 aprile 2026 23:02

Corriere Fiorentino: "O arriva un big per la panchina della Fiorentina o resta Vanoli"

22 aprile 2026 10:47

Corriere dello Sport sicuro: "Vanoli merita la conferma, al di là del gioco. Ma occhio alle ambizioni"

22 aprile 2026 09:58

Bucchioni duro con Vanoli: "In 6 mesi non ha dato niente, la Fiorentina non ha un gioco e fa sempre prestazioni orribili"

21 aprile 2026 14:44

Cecchi: “Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David ma contestarlo è roba da commedia”

21 aprile 2026 09:49

Corriere Fiorentino: “Vanoli ha fatto una scelta conservativa. Fiorentina scesa in campo per non perdere”

21 aprile 2026 09:25

Ranieri: "Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato, siamo stati bravi a crederci sempre"

21 aprile 2026 00:11

Bucchioni: “Questa è la Fiorentina che volete? Se deve stare nel limbo, va bene tenere Vanoli”

20 aprile 2026 23:30

Cecchi: "Dobbiamo lodare il lavoro di Vanoli poi sarà Paratici a decidere cosa fare per il nuovo allenatore"

20 aprile 2026 17:33

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