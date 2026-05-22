CorSport: “Diciottomila fischi sul Franchi: contestazione totale, si salva solo Vanoli”

Fischi per squadra e società, applausi per Vanoli. Diversi viola verso l’addio, Kean atteso in tribuna.

A un anno di distanza, l’addio stagionale della Fiorentina al Franchi si preannuncia molto simile. Il Corriere dello Sport-Stadio sintetizza il clima con il titolo: “Diciottomila fischi su Firenze”.

Come già accaduto nella scorsa stagione — quando, nonostante il successo per 3-2 contro il Bologna dell’ex Italiano, la Curva portò avanti la contestazione verso allenatore e società — anche questa sera il clima sarà particolarmente teso. I gruppi organizzati hanno infatti già fatto sentire il proprio dissenso nei giorni precedenti alla gara.

Sugli spalti sono attesi poco più di 18mila spettatori e la contestazione dovrebbe coinvolgere quasi tutti. Tra i pochi a ricevere applausi e ringraziamenti dovrebbe esserci Vanoli, nei cui confronti la tifoseria continua a nutrire riconoscenza per il lavoro svolto.

Nel mirino soprattutto i calciatori, molti dei quali potrebbero essere alla loro ultima apparizione in maglia viola: da Harrison a Rugani, passando per Solomon, ma anche Gudmundsson e Dodo. Resta invece da chiarire la situazione di Moise Kean, che dovrebbe limitarsi a seguire la partita dalla tribuna.